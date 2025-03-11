Carica una foto o incolla un link di un'immagine e ottieni immediatamente un video di canto raffinato. HeyGen anima i volti, sincronizza le labbra con l'audio, aggiunge espressioni naturali, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così puoi creare clip condivisibili senza l'uso di telecamere o animazione manuale.
I creatori desiderano clip veloci, divertenti o nostalgiche per far crescere il pubblico. HeyGen trasforma le foto in momenti cantabili—perfetti per meme, variazioni di tendenza e piattaforme di contenuti brevi dove la condivisibilità è importante.
Invece di una cartolina elettronica statica, invia un ritratto cantato per compleanni, anniversari o sorprese. HeyGen crea clip toccanti o divertenti che sembrano personali e indimenticabili.
Gli insegnanti e i creatori di lingue utilizzano foto cantanti per illustrare la pronuncia e il ritmo. Il lip sync di HeyGen e l'audio multilingue aiutano gli studenti a vedere e sentire come vengono formate le frasi.
I team di marketing animano mascotte o personaggi dei prodotti per eseguire jingle o slogan. HeyGen aiuta i marchi a produrre brevi clip ripetibili per campagne senza necessità di tempo in studio.
Rendi vivi foto storiche o ritratti di famiglia con messaggi cantati ed espressioni conservate. Questi filmati ricchi di emozioni sono ideali per commemorazioni, archivi e condivisioni familiari.
Trasforma illustrazioni o avatar in cantanti per canali ed eventi virtuali utilizzando il nostro animatore fotografico AI. L'animazione espressiva di HeyGen dota i personaggi di una voce unica e di una presenza scenica senza la necessità di cattura dei movimenti.
Perché Heygen è il miglior strumento per far cantare le foto
HeyGen combina animazione facciale avanzata, voce di alta qualità e sincronizzazione labiale, oltre a preset per piattaforme, così che creatori e team possano produrre velocemente e in modo affidabile clip canore virali. Genera dozzine di varianti, localizza l'audio e condividi sui canali social.
Il nostro sistema modella sottili battiti di ciglia, forme della bocca e movimenti della testa in modo che le foto che cantano appaiano naturali ed espressivamente emotive senza la necessità di editare fotogramma per fotogramma.
Carica qualsiasi immagine nitida, scegli o carica un audio, e HeyGen si occupa del riconoscimento del viso, del sincronismo labiale e del rendering così che i creatori senza esperienza di animazione ottengano risultati professionali.
Genera molte versioni localizzate con il traduttore video e le esportazioni batch per poter testare ganci, lingue e formati su diversi pubblici e piattaforme.
Video cantato con rilevamento intelligente del viso
HeyGen rileva i punti di riferimento del viso e mappa l'audio su forme della bocca e espressioni realistiche. La pipeline da immagine a video ricostruisce percorsi di movimento sottili e continuità di illuminazione in modo che il tuo output appaia vivo e convincente fin dal primo sguardo.
Sincronizzazione labiale precisa e tempismo espressivo
Il nostro motore di sincronizzazione labiale adatta l'audio a livello di sillaba e aggiunge pause naturali, respiri e micro-espressioni per creare un'esperienza di canto AI coinvolgente. Il risultato è un ritratto canoro che mantiene ritmo, emozione e attenzione dello spettatore, suonando autentico e dando vita alla tua foto.
Opzioni audio flessibili e supporto vocale
Utilizza qualsiasi canzone o traccia vocale caricata, scegli tra modelli vocali di alta qualità o genera audio cantabile in più lingue. HeyGen supporta la pronuncia multilingue così puoi far cantare i personaggi in diverse lingue con un'esecuzione credibile.
Esportazioni e preimpostazioni pronte per la piattaforma
Esporta clip MP4 ottimizzate per posizionamenti verticali, quadrati e orizzontali con sovrimpressioni di sottotitoli e collocazione sicura del testo. I preset assicurano che la tua clip rispetti le linee guida delle piattaforme social e appaia al meglio nelle anteprime del feed o nelle storie.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione immagini in video sul mercato.
Come utilizzare lo strumento Make Photo Sing
Crea un video musicale da una foto in quattro semplici passaggi da immagine a video.
Scegli un'immagine chiara e frontale o incolla l'URL di un'immagine. HeyGen rileva automaticamente il volto e consiglia l'inquadratura migliore per il lip sync.
Carica una canzone, un clip vocale o scegli tra i modelli di voce. Seleziona la lingua e il timing; HeyGen analizza il ritmo e mappa i fonemi al movimento della bocca.
Ispeziona la bozza generata, modifica le espressioni, aggiungi sottotitoli o cambia il timing. Genera versioni alternative o applica una voce diversa per variare.
Esporta file MP4 ottimizzati per Reels, TikTok o Stories con sottotitoli e posizionamento sicuro del testo. Esporta in batch più versioni per test A/B o campagne multilingua.
Far cantare una foto significa animare un volto statico affinché esegua una traccia audio scelta con movimenti sincronizzati delle labbra e gesti espressivi. HeyGen utilizza il rilevamento del volto, la mappatura dei fonemi e la sintesi del movimento per creare forme della bocca realistiche, battiti di ciglia e un sottile movimento della testa che si allineano con l'audio per un risultato convincente.
I primi piani ben illuminati e frontali con minima occlusione producono i migliori risultati. Evita angolazioni estreme, forti ostruzioni o immagini a bassissima risoluzione per garantire che la tua foto AI sia al meglio. Se hai solo una foto da un angolo insolito, prova un ritaglio più chiaro focalizzato sul viso per migliorare il sincronismo labiale e l'espressione.
Sì, puoi caricare canzoni o tracce vocali rispettando i limiti di lunghezza e formato supportati dalla piattaforma. Fai attenzione ai diritti d'autore quando utilizzi musica commerciale. HeyGen offre anche suoni e modelli vocali con licenza per un uso commerciale sicuro e per prototipazione rapida.
Il sincronizzatore labiale di HeyGen opera a livello fonemico e aggiunge regolazioni temporali, respiri e micro-espressioni per aumentare il realismo. I risultati sono molto convincenti per brevi clip social e messaggi personalizzati; primi piani estremi o inquadrature cinematografiche possono rivelare i limiti dell'attuale sintesi.
La maggior parte degli strumenti è ottimizzata per animare un solo volto alla volta. Se una foto contiene più volti, puoi generare clip separate per ciascun volto o caricare un'immagine raggruppata e selezionare quale volto animare dove supportato.
Sì. La piattaforma supporta modelli audio e di pronuncia multilingue, permettendoti di far cantare la tua foto in varie lingue. Usa il traduttore video per rigenerare tracce audio e sottotitoli in modo che i tuoi clip di canto AI suonino naturali in diverse lingue.
I clip generati creati con HeyGen e forniti con asset con licenza sono adatti all'uso commerciale, permettendoti di far cantare qualsiasi immagine. Verifica la licenza per qualsiasi audio o immagine di terze parti che carichi per assicurarti di rispettare i diritti e le politiche della piattaforma quando utilizzi foto IA.
Sì. Anteprima delle bozze e applicazione di modifiche come l'intensità dell'espressione, il testo dei sottotitoli o tracce audio alternative. Rigenera rapidamente le variazioni per testare diverse voci, lingue e tempistiche.
I video brevi vengono generalmente renderizzati in pochi secondi o minuti a seconda della lunghezza e complessità, permettendoti di creare rapidamente foto cantate online gratuitamente. Le esportazioni sono fornite come file MP4 ottimizzati per inquadrature verticali, quadrate e orizzontali con l'opzione di inserire sottotitoli.
HeyGen cripta i caricamenti e segue rigidi controlli sulla privacy. Mantieni la proprietà dei contenuti che crei. Controlla i termini della piattaforma per dettagli su archiviazione, conservazione e permessi di condivisione.
