Fai Cantare le Foto: Anima le Immagini in Video Cantati

Carica una foto o incolla un link di un'immagine e ottieni immediatamente un video di canto raffinato. HeyGen anima i volti, sincronizza le labbra con l'audio, aggiunge espressioni naturali, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così puoi creare clip condivisibili senza l'uso di telecamere o animazione manuale.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Clip social virali e meme

Clip social virali e meme

I creatori desiderano clip veloci, divertenti o nostalgiche per far crescere il pubblico. HeyGen trasforma le foto in momenti cantabili—perfetti per meme, variazioni di tendenza e piattaforme di contenuti brevi dove la condivisibilità è importante.

Messaggi e auguri personalizzati

Messaggi e auguri personalizzati

Invece di una cartolina elettronica statica, invia un ritratto cantato per compleanni, anniversari o sorprese. HeyGen crea clip toccanti o divertenti che sembrano personali e indimenticabili.

Strumenti educativi e per l'apprendimento delle lingue

Strumenti educativi e per l'apprendimento delle lingue

Gli insegnanti e i creatori di lingue utilizzano foto cantanti per illustrare la pronuncia e il ritmo. Il lip sync di HeyGen e l'audio multilingue aiutano gli studenti a vedere e sentire come vengono formate le frasi.

Campagne pubblicitarie e mascotte

Campagne pubblicitarie e mascotte

I team di marketing animano mascotte o personaggi dei prodotti per eseguire jingle o slogan. HeyGen aiuta i marchi a produrre brevi clip ripetibili per campagne senza necessità di tempo in studio.

Animazioni di tributo e eredità

Animazioni di tributo e eredità

Rendi vivi foto storiche o ritratti di famiglia con messaggi cantati ed espressioni conservate. Questi filmati ricchi di emozioni sono ideali per commemorazioni, archivi e condivisioni familiari.

Influencer virtuali e VTubing

Influencer virtuali e VTubing

Trasforma illustrazioni o avatar in cantanti per canali ed eventi virtuali utilizzando il nostro animatore fotografico AI. L'animazione espressiva di HeyGen dota i personaggi di una voce unica e di una presenza scenica senza la necessità di cattura dei movimenti.

Perché Heygen è il miglior strumento per far cantare le foto

HeyGen combina animazione facciale avanzata, voce di alta qualità e sincronizzazione labiale, oltre a preset per piattaforme, così che creatori e team possano produrre velocemente e in modo affidabile clip canore virali. Genera dozzine di varianti, localizza l'audio e condividi sui canali social.

Movimento facciale realistico

Il nostro sistema modella sottili battiti di ciglia, forme della bocca e movimenti della testa in modo che le foto che cantano appaiano naturali ed espressivamente emotive senza la necessità di editare fotogramma per fotogramma.

Flusso di lavoro semplice per tutti

Carica qualsiasi immagine nitida, scegli o carica un audio, e HeyGen si occupa del riconoscimento del viso, del sincronismo labiale e del rendering così che i creatori senza esperienza di animazione ottengano risultati professionali.

Scala, localizza e condividi

Genera molte versioni localizzate con il traduttore video e le esportazioni batch per poter testare ganci, lingue e formati su diversi pubblici e piattaforme.

Video cantato con rilevamento intelligente del viso

HeyGen rileva i punti di riferimento del viso e mappa l'audio su forme della bocca e espressioni realistiche. La pipeline da immagine a video ricostruisce percorsi di movimento sottili e continuità di illuminazione in modo che il tuo output appaia vivo e convincente fin dal primo sguardo.

immagine in video

Sincronizzazione labiale precisa e tempismo espressivo

Il nostro motore di sincronizzazione labiale adatta l'audio a livello di sillaba e aggiunge pause naturali, respiri e micro-espressioni per creare un'esperienza di canto AI coinvolgente. Il risultato è un ritratto canoro che mantiene ritmo, emozione e attenzione dello spettatore, suonando autentico e dando vita alla tua foto.

Cinque schermi di telefoni mostrano una donna in un video dal vivo, ognuno con un'opzione di lingua diversa come francese, spagnolo, cinese e tedesco.

Opzioni audio flessibili e supporto vocale

Utilizza qualsiasi canzone o traccia vocale caricata, scegli tra modelli vocali di alta qualità o genera audio cantabile in più lingue. HeyGen supporta la pronuncia multilingue così puoi far cantare i personaggi in diverse lingue con un'esecuzione credibile.

Clonazione della voce

Esportazioni e preimpostazioni pronte per la piattaforma

Esporta clip MP4 ottimizzate per posizionamenti verticali, quadrati e orizzontali con sovrimpressioni di sottotitoli e collocazione sicura del testo. I preset assicurano che la tua clip rispetti le linee guida delle piattaforme social e appaia al meglio nelle anteprime del feed o nelle storie.

Un uomo che sorride in ufficio, con una carta che mostra le opzioni per esportare i contenuti come SCORM, con la versione SCORM 1.2 selezionata.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione immagini in video sul mercato.

Guardo
"Ha permesso ai nostri scrittori di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare lo strumento Make Photo Sing

Crea un video musicale da una foto in quattro semplici passaggi da immagine a video.

Passo 1

Carica la tua foto

Scegli un'immagine chiara e frontale o incolla l'URL di un'immagine. HeyGen rileva automaticamente il volto e consiglia l'inquadratura migliore per il lip sync.

Passaggio 2

Aggiungi o seleziona un audio

Carica una canzone, un clip vocale o scegli tra i modelli di voce. Seleziona la lingua e il timing; HeyGen analizza il ritmo e mappa i fonemi al movimento della bocca.

Passo 3

Anteprima e regolazione

Ispeziona la bozza generata, modifica le espressioni, aggiungi sottotitoli o cambia il timing. Genera versioni alternative o applica una voce diversa per variare.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Esporta file MP4 ottimizzati per Reels, TikTok o Stories con sottotitoli e posizionamento sicuro del testo. Esporta in batch più versioni per test A/B o campagne multilingua.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa significa 'rendere una foto vivida' e come lo realizza HeyGen?

Far cantare una foto significa animare un volto statico affinché esegua una traccia audio scelta con movimenti sincronizzati delle labbra e gesti espressivi. HeyGen utilizza il rilevamento del volto, la mappatura dei fonemi e la sintesi del movimento per creare forme della bocca realistiche, battiti di ciglia e un sottile movimento della testa che si allineano con l'audio per un risultato convincente.

Quali immagini funzionano meglio per i ritratti cantanti?

I primi piani ben illuminati e frontali con minima occlusione producono i migliori risultati. Evita angolazioni estreme, forti ostruzioni o immagini a bassissima risoluzione per garantire che la tua foto AI sia al meglio. Se hai solo una foto da un angolo insolito, prova un ritaglio più chiaro focalizzato sul viso per migliorare il sincronismo labiale e l'espressione.

Posso usare qualsiasi canzone o registrazione vocale?

Sì, puoi caricare canzoni o tracce vocali rispettando i limiti di lunghezza e formato supportati dalla piattaforma. Fai attenzione ai diritti d'autore quando utilizzi musica commerciale. HeyGen offre anche suoni e modelli vocali con licenza per un uso commerciale sicuro e per prototipazione rapida.

Quanto sono realistici il sincronismo labiale e l'espressione facciale?

Il sincronizzatore labiale di HeyGen opera a livello fonemico e aggiunge regolazioni temporali, respiri e micro-espressioni per aumentare il realismo. I risultati sono molto convincenti per brevi clip social e messaggi personalizzati; primi piani estremi o inquadrature cinematografiche possono rivelare i limiti dell'attuale sintesi.

Posso far cantare più persone in una foto?

La maggior parte degli strumenti è ottimizzata per animare un solo volto alla volta. Se una foto contiene più volti, puoi generare clip separate per ciascun volto o caricare un'immagine raggruppata e selezionare quale volto animare dove supportato.

HeyGen supporta più lingue e accenti?

Sì. La piattaforma supporta modelli audio e di pronuncia multilingue, permettendoti di far cantare la tua foto in varie lingue. Usa il traduttore video per rigenerare tracce audio e sottotitoli in modo che i tuoi clip di canto AI suonino naturali in diverse lingue.

I video generati sono adatti all'uso commerciale?

I clip generati creati con HeyGen e forniti con asset con licenza sono adatti all'uso commerciale, permettendoti di far cantare qualsiasi immagine. Verifica la licenza per qualsiasi audio o immagine di terze parti che carichi per assicurarti di rispettare i diritti e le politiche della piattaforma quando utilizzi foto IA.

Posso modificare il video di canto generato?

Sì. Anteprima delle bozze e applicazione di modifiche come l'intensità dell'espressione, il testo dei sottotitoli o tracce audio alternative. Rigenera rapidamente le variazioni per testare diverse voci, lingue e tempistiche.

Quanto tempo richiede la generazione e quali formati di file sono disponibili?

I video brevi vengono generalmente renderizzati in pochi secondi o minuti a seconda della lunghezza e complessità, permettendoti di creare rapidamente foto cantate online gratuitamente. Le esportazioni sono fornite come file MP4 ottimizzati per inquadrature verticali, quadrate e orizzontali con l'opzione di inserire sottotitoli.

La mia foto e i miei dati sono protetti?

HeyGen cripta i caricamenti e segue rigidi controlli sulla privacy. Mantieni la proprietà dei contenuti che crei. Controlla i termini della piattaforma per dettagli su archiviazione, conservazione e permessi di condivisione.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background