Crea una versione digitale riutilizzabile di te stesso con l'avatar istantaneo di HeyGen. Registra un breve video una volta sola, poi genera illimitati video AI con il tuo avatar che presenta gli script in modo naturale, chiaro e coerente.
Crea contenuti formativi che siano personali senza dover ripetere le sessioni di ripresa. Gli avatar istantanei ti permettono di aggiornare le lezioni rapidamente man mano che le politiche o i processi cambiano, mantenendo al contempo una presenza costante dell'istruttore.
Spiega flussi di lavoro, strumenti o funzionalità utilizzando un volto familiare a schermo. Gli avatar istantanei aiutano a ridurre la confusione fornendo informazioni in modo chiaro e coerente attraverso diversi video esplicativi con l'ausilio di un avatar personalizzato.
Trasmetti messaggi di leadership senza programmare registrazioni ogni volta. Gli avatar istantanei permettono ai dirigenti di rimanere visibili risparmiando tempo e mantenendo chiarezza nel messaggio.
Utilizza la tua presenza digitale per costruire fiducia nei video di marketing e vendita. Gli avatar istantanei rendono possibile personalizzare il coinvolgimento senza aumentare lo sforzo produttivo.
Riutilizza lo stesso avatar mentre traduci script in più lingue. Questo permette una comunicazione globale senza dover ri-registrare o assumere ulteriori presentatori.
Crea video di aiuto e FAQ che siano umani e accessibili. Aggiorna le risposte rapidamente senza dover tornare davanti alla telecamera.
Perché HeyGen è il miglior creatore di avatar istantanei
Gli avatar istantanei eliminano l'incomodo di essere davanti alla telecamera mantenendo comunque un contatto umano, rendendo più semplice la creazione di contenuti personalizzati. HeyGen ti permette di catturare il tuo aspetto e il tuo modo di esprimerti una sola volta, per poi riutilizzarlo in ambito di formazione, marketing, vendite e comunicazioni interne senza sacrificare autenticità o velocità.
Il tuo avatar istantaneo diventa un asset video riutilizzabile che puoi impiegare in un numero illimitato di video. Questo elimina la necessità di registrazioni ripetute mantenendo il tuo volto e la tua voce coerenti in tutto il contenuto.
Dal momento della registrazione fino all'avatar utilizzabile, il processo è volutamente semplice e veloce. I team possono passare dall'idea al video finito senza ritardi nella produzione o sovraccarichi tecnici.
Gli avatar istantanei ti permettono di apparire sullo schermo senza bisogno di un'illuminazione perfetta, riprese multiple o ansia da telecamera. La tua presentazione rimane lucida e professionale in ogni occasione.
Creazione rapida di avatar autoregistrati
Crea un avatar istantaneo utilizzando una breve registrazione di te stesso dal tuo telefono o webcam. Il sistema cattura la tua struttura facciale, postura e presenza naturale rapidamente per creare un avatar personalizzato che rifletta la tua identità. Questo ti permette di iniziare a generare video guidati dall'avatar senza configurazioni complesse o attrezzature, rendendo facile la creazione di un avatar su misura.
Movimento naturale del viso ed espressione
Gli avatar istantanei generano un movimento facciale realistico mentre pronunciano il tuo script. I movimenti sottili della testa, il contatto visivo e le espressioni sono preservati per evitare un aspetto rigido o artificiale nell'avatar personalizzato. Questo aiuta gli spettatori a percepire una vera connessione umana durante la visione.
Consegna del discorso allineata alla voce
Il tuo avatar fornisce script con un parlato chiaro e naturale che si adatta al timing visivo. La pronuncia e il ritmo sono ottimizzati per una facile comprensione, specialmente quando si utilizza un avatar parlante. Questo crea un'esperienza di visione fluida senza la necessità di editing manuale della voce, permettendo l'uso di un avatar IA nelle presentazioni.
Aggiornamenti dello script senza dover ri-registrare
Quando le informazioni cambiano, è sufficiente modificare lo script e rigenerare il video. Il tuo avatar rimane lo stesso mentre il messaggio si aggiorna istantaneamente. Questo elimina la necessità di rifare le riprese o le registrazioni ripetute.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di avatar istantaneo
Crea e utilizza un avatar istantaneo in quattro semplici passaggi.
Registra un breve video utilizzando il tuo telefono o la webcam in un ambiente ben illuminato. Non è necessario uno studio o attrezzature professionali.
HeyGen elabora la registrazione e crea il tuo avatar digitale riutilizzabile, permettendoti di creare video coinvolgenti senza sforzo. Esaminare e approvare prima dell'uso.
Scrivi o incolla il testo che vuoi che il tuo avatar pronunci. Seleziona la lingua e le preferenze di consegna.
Crea il tuo video e scaricalo o pubblicalo su siti web, strumenti interni o piattaforme social.
Un avatar istantaneo è una versione digitale riutilizzabile di te stesso creata da una breve registrazione. Ti permette di apparire sullo schermo in video generati dall'IA senza dover girare di nuovo, rendendo la creazione di video più veloce pur mantenendo la presenza personale.
Creare un avatar istantaneo richiede solo una breve registrazione e un rapido tempo di elaborazione. Nella maggior parte dei casi, puoi iniziare a generare video lo stesso giorno senza attendere lunghi cicli di produzione con un AI video generator.
Non è richiesta attrezzatura professionale. Un telefono o una webcam con buona illuminazione sono sufficienti per creare un avatar istantaneo di alta qualità adatto alla maggior parte dei casi d'uso aziendali e didattici.
Sì. Una volta creato il tuo avatar, puoi cambiare gli script e rigenerare i video in qualsiasi momento. Non c'è bisogno di registrarti nuovamente per gli aggiornamenti dei contenuti.
Sì. Il tuo avatar istantaneo è limitato al tuo spazio di lavoro e non può essere accessibile da altri. Questo garantisce che la tua identità e i tuoi contenuti rimangano protetti.
Gli avatar istantanei sono efficaci per la formazione, l'integrazione, le vendite, il marketing, gli aggiornamenti interni e i contenuti di supporto. Lo stesso avatar può essere riutilizzato in più formati.
Sì. Puoi generare video in più lingue utilizzando lo stesso avatar con il traduttore video. Questo permette una localizzazione efficiente senza registrazioni aggiuntive, rendendo più semplice creare contenuti coinvolgenti per un pubblico diversificato.
Conservi la piena proprietà di tutti i video creati utilizzando il tuo avatar istantaneo. I tuoi contenuti rimangono completamente sotto il tuo controllo.
