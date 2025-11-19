Creatore di video per Instagram Reels, Stories e Feed in pochi minuti

Crea video per Instagram che catturano l'attenzione e sembrano prodotti professionalmente ma richiedono solo pochi minuti per essere realizzati. Con il creatore di video per Instagram di HeyGen, hai a disposizione modelli pronti per il mobile, sincronizzazione con la musica, didascalie e esportazioni ottimizzate per la piattaforma, così i tuoi video per Instagram si distinguono su Reels, Stories e nel feed. Inizia da clip, foto o testo e pubblica rapidamente utilizzando strumenti di editing video.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reels e clip brevi di tendenza

Reels e clip brevi di tendenza

Trasforma le idee in Reels con ganci accattivanti, sincronizzazione musicale e montaggi rapidi pensati per fermare lo scorrimento.

Promozioni e lanci di prodotti

Promozioni e lanci di prodotti

Mostra caratteristiche, unboxing e dimostrazioni rapide in video concisi ottimizzati per la scoperta e la conversione.

Storie e sequenze di annunci

Storie e sequenze di annunci

Crea Storie sequenziali con countdown, adesivi e link di scorrimento verso l'alto per promuovere eventi e offerte limitate.

Tutorial e mini spiegazioni

Tutorial e mini spiegazioni

Suddividi le guide pratiche in clip passo dopo passo che siano facili da seguire e perfette per l'apprendimento in stile carosello.

Dietro le quinte e clip di vita quotidiana

Dietro le quinte e clip di vita quotidiana

Condividi momenti autentici con una leggera modifica, didascalie naturali e musica che conserva l'atmosfera.

Demo reel e momenti salienti del portfolio dei creatori

Demo reel e momenti salienti del portfolio dei creatori

Impacchetta i tuoi migliori contenuti in brevi portfolio o introduzioni che attraggano marchi e collaboratori.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video per Instagram

HeyGen rimuove gli ostacoli dalla produzione di video social così puoi pubblicare più spesso e rimanere al passo con le tendenze. Scegli un modello, inserisci contenuti multimediali o incolla un testo, poi personalizza ritmo, testo e audio per adattarli alla voce del tuo marchio. Il risultato è un contenuto creativo lucidato e pronto per la piattaforma, pronto per essere pubblicato.

Crea video che si adattino al comportamento di Instagram

I design, i rapporti d'aspetto e il ritmo sono ottimizzati per Instagram affinché i tuoi contenuti sembrino nativi e mantengano l'attenzione degli spettatori, specialmente nelle Instagram Reels.

Accelerare la produzione, mantenere il controllo creativo

Automatizza modifiche come il taglio, la sincronizzazione con il ritmo e l'inserimento di didascalie, mantenendo il controllo manuale su elementi come gli hook, le chiamate all'azione e le immagini nel processo di editing video.

Pubblica in qualsiasi formato su Instagram

Esporta Reels verticali, post quadrati per il feed e sequenze di Storie con le dimensioni, durate e file di sottotitoli corretti per ogni flusso di caricamento.

Modelli e preset ottimizzati per la piattaforma

Ogni modello è prestrutturato con tagli ottimizzati, posizionamenti del testo e momenti di call-to-action, aiutando i tuoi video di compleanno a catturare l'attenzione, mantenere più a lungo gli spettatori e stimolare l'interazione senza partire da zero.

Il volto di una donna con luce viola e ombre orizzontali, su uno sfondo lilla chiaro, accanto a un pulsante '+ Sfondo'.

Sincronizzazione del ritmo e strumenti audio

Taglia, sfuma e regola il timing dell'audio in pochi secondi senza timeline complesse o keyframe manuali. Scegli tra tracce royalty-free o carica le tue canzoni per rendere ogni video personale, rifinito e perfettamente a tempo.

Due cornici sovrapposte mostrano un uomo che suona la chitarra in un'auto d'epoca su una spiaggia e un altro uomo che filma. Sono visibili anche icone viola di riproduzione e scintillio.

Sottotitoli automatici e modificabili

Modifica direttamente il testo dei sottotitoli nel video per adattarlo al tono, al timing e ai nomi senza strumenti aggiuntivi. Esporta file SRT puliti per caricamenti precisi, conformità all'accessibilità o riutilizzo semplice su più piattaforme e formati.

Un'interfaccia di un lettore video che mostra un presentatore virtuale con sottotitoli generati automaticamente e un banner che indica "Sottotitoli: Generazione Automatica".

Ridimensiona e riformatta con un clic

Converti un singolo progetto in formati verticali, quadrati o panoramici preservando automaticamente tempistica, layout, posizionamento del testo e equilibrio visivo, in modo che il tuo video appaia rifinito e intenzionale ovunque venga condiviso.

Donna sorridente che fa paracadutismo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video di Instagram

HeyGen ti guida dall'idea alla pubblicazione di un video su Instagram in quattro semplici passaggi così la produzione rimane veloce e ripetibile.

Passo 1

Inizia con i tuoi media o idea

Carica clip, aggiungi foto o incolla un breve script o didascalia. Scegli il formato Instagram che desideri pubblicare.

Passo 2

Scegli un modello e una voce

Seleziona un modello progettato per il tuo obiettivo, scegli la musica e le didascalie, e scegli un voiceover se hai bisogno di narrazione.

Passaggio 3

Affina tempistica e messaggistica

Modifica l'ancoraggio, regola la durata delle scene e perfeziona i sovrimpressioni di testo. Utilizza la sincronizzazione a tempo per bloccare i tagli sulla musica e ottenere il massimo impatto.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Rendi disponibile un MP4 ottimizzato per dispositivi mobili o crea più rapporti d'aspetto contemporaneamente. Scarica i file o utilizza un link ospitato per condividerli direttamente.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di video di Instagram?

Un creatore di video per Instagram è un generatore di video AI che ti aiuta a creare video specificamente formati per Instagram, inclusi Reels, Storie e post per il feed, con modelli, strumenti audio e impostazioni di esportazione ottimizzate per la piattaforma.

Ho bisogno di competenze di ripresa o montaggio per usare HeyGen?

No. HeyGen è pensato per creatori di tutti i livelli, inclusi coloro che sono nuovi al montaggio video. Modelli, strumenti assistiti dall'IA e editing guidato rendono semplice creare video raffinati per Instagram senza conoscenze avanzate di editing.

Quali formati e proporzioni sono supportati?

HeyGen supporta il formato verticale 9:16 per Reels e Storie, il formato quadrato 1:1 per i post nel feed e il formato widescreen 16:9. Puoi convertire un progetto in più rapporti d'aspetto con un solo clic.

Posso aggiungere musica e sincronizzare i tagli a tempo con il ritmo?

Sì, utilizzare un creatore di video per Instagram gratuito è il modo più semplice per iniziare. Usa la sincronizzazione automatica con il ritmo per allineare automaticamente i tagli con la musica, taglia le tracce, ripeti sezioni o carica i tuoi file audio.

I sottotitoli vengono generati automaticamente?

Sì. HeyGen genera automaticamente didascalie dall'audio parlato o dal testo dello script, permette di modificarle direttamente e esporta file di sottotitoli come SRT per il caricamento su piattaforme.

Posso pubblicare direttamente su Instagram da HeyGen?

Puoi scaricare video pronti per la piattaforma o utilizzare link ospitati per condividerli. La pubblicazione diretta dipende dai tuoi account collegati e dalle integrazioni di piattaforma.

Quanto dovrebbero durare i miei video su Instagram?

I video brevi hanno spesso le migliori performance. Punta a video da 15 a 60 secondi per gli Instagram Reels e meno di 60 secondi per i post nel feed a meno che tu non stia utilizzando caroselli o contenuti multi-parte.

Posso riutilizzare un video per più canali social?

Sì. Utilizza gli strumenti di ridimensionamento e esportazione con un solo clic di HeyGen per adattare lo stesso progetto a diverse piattaforme e proporzioni.

Le squadre possono collaborare a progetti?

Sì. Invita i membri del team a modificare, lasciare commenti e gestire i progetti in modo che creatori di contenuti, editor video e responsabili marketing possano collaborare.

C'è una libreria musicale nativa che posso utilizzare?

HeyGen include musica e effetti sonori royalty-free per i tuoi progetti. Per la musica con licenza, carica le tue tracce e conferma i diritti di utilizzo per la pubblicazione nei tuoi video su TikTok o Instagram.

I miei video esportati rispetteranno le specifiche di Instagram?

Sì. HeyGen esporta file MP4 con codec, risoluzioni e durate consigliate adatti per il caricamento su Instagram.

Posso modificare i video su mobile e desktop?

Sì. HeyGen supporta il caricamento e la modifica da dispositivi mobili e desktop così puoi iniziare un progetto sul tuo telefono e completarlo su uno schermo più grande.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background