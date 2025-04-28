Creatore di Storie Instagram per Storie IG raffinate

Crea Storie di Instagram che catturano l'attenzione in pochi minuti con il creatore di storie di Instagram di HeyGen. Incolla una richiesta, carica immagini o video, e l'intelligenza artificiale produrrà slide animate per le storie, didascalie, voiceover e esportazioni ottimizzate per la piattaforma—non sono richieste competenze di progettazione o di editing.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Riutilizza e amplifica i contenuti lunghi

Riutilizza e amplifica i contenuti lunghi

Estrai i momenti salienti da video, podcast o articoli e trasformali in storie brevi che attirano gli spettatori verso il contenuto completo.

Inviti agli eventi e promemoria

Inviti agli eventi e promemoria

Invia inviti animati, conti alla rovescia e promemoria per le conferme di partecipazione che sembrano di alta qualità senza il bisogno di costosi lavori di grafica.

Campagne localizzate su larga scala

Campagne localizzate su larga scala

Distribuisci in massa messaggi e materiali creativi specifici per regione, mantenendo le linee guida del marchio globale e la precisione dei tempi.

Contenuti giornalieri e feed dei creatori

Contenuti giornalieri e feed dei creatori

Mantieni l'interesse dei follower con brevi tutorial, clip dietro le quinte o filoni narrativi guidati da personaggi che mantengano una voce visiva coerente.

Tutorial e micro-apprendimento

Tutorial e micro-apprendimento

Suddividi le lezioni in sequenze di diapositive a storie con didascalie e voce fuori campo, ideali per consigli rapidi e riassunti delle lezioni.

Lanci di prodotti e promozioni

Lanci di prodotti e promozioni

Crea sequenze teaser, slide di conto alla rovescia e storie con CTA swipe-up che evidenziano le caratteristiche e stimolano le conversioni.


Perché HeyGen è il miglior creatore di storie di Instagram

HeyGen combina design generativo, controllo del marchio ed esportazioni pronte per la pubblicazione, così puoi pubblicare più Storie che hanno realmente successo. Crea campagne coerenti, riutilizza contenuti lunghi trasformandoli in sequenze di Storie e adatta i set di Storie per un pubblico globale senza bisogno di un team di design.


Velocità senza compromessi

Trasforma le idee in sequenze di storie finite in pochi minuti. HeyGen automatizza layout, movimento e tempistica così impieghi minuti a creare storie di Instagram che prima richiedevano ore.

Coerenza del marchio su larga scala

Applica i kit del marchio—colori, font, loghi e modelli—in ogni storia. Produci serie di storie uniformi e riutilizza i modelli per mantenere una presenza coerente.

Output ottimizzato per piattaforme e mobile-first

Ogni storia è dimensionata, sottotitolata e animata per la visualizzazione su dispositivi mobili. Esporta MP4 verticali o pile di immagini pronte per le storie che si caricano velocemente e hanno un ottimo aspetto su Instagram, complete di adesivi e icone.

Generazione di storie basata sull'intelligenza artificiale

Descrivi l'umore, l'evento o il messaggio e HeyGen crea una sequenza di storie su più diapositive completa di testo animato, transizioni e suggerimenti di scena. Genera sequenze promozionali, countdown, tutorial o inviti per eventi a partire da un unico comando.

Modelli preconfezionati e layout adattivi

Scegli tra modelli curati per lanci, vendite, tutorial, FAQ e dietro le quinte. I modelli si adattano automaticamente al tuo testo e ai tuoi asset per una composizione perfetta su ogni diapositiva.

Progettazione prioritaria dei titoli e automazione dei sottotitoli

Le storie sono progettate per la riproduzione automatica silenziosa. HeyGen genera automaticamente sottotitoli leggibili, li stila per massimizzare la leggibilità e li posiziona dove rendono al meglio sui schermi mobili.

Immagini convertite in video e risorse animate

Trasforma foto statiche, immagini di prodotti o poster in diapositive animate con effetti parallasse, movimento e sovrapposizioni dinamiche. Usa image to video per creare sequenze narrative più ricche e coinvolgenti.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il creatore di storie di Instagram

Dai vita alle tue idee con Instagram Story Maker seguendo questi quattro semplici passaggi.

Passo 1

Dì a HeyGen ciò di cui hai bisogno

Inserisci un comando, incolla il testo dell'evento, o carica immagini e brevi clip. Specifica lo stile, la lunghezza e l'azione da intraprendere.

Passaggio 2

Scegli un modello e una voce

Scegli un modello (promozionale, tutorial, conto alla rovescia), seleziona una voce fuori campo o una traccia musicale e applica il tuo kit di marca.

Passaggio 3

Anteprima e affinamento con prompt

Regola didascalie, tempistica o movimento utilizzando semplici istruzioni in linguaggio naturale per ottimizzare la tua storia su Instagram. Rigenera singole diapositive o l'intero set.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Esporta MP4 verticali, sequenze di immagini per storie o GIF utilizzando i nostri strumenti online gratuiti per creare storie su Instagram. Usa le integrazioni per la programmazione o scarica i contenuti per la pubblicazione manuale.

Domande frequenti sull'IA di conversione da immagine a video

Cos'è un creatore di storie di Instagram?

Un creatore di storie Instagram è uno strumento alimentato da intelligenza artificiale che trasforma prompt, immagini o script in sequenze di storie animate e ottimizzate per dispositivi mobili. HeyGen automatizza il layout, le didascalie, la voce fuori campo e l'esportazione così da ottenere storie pronte per la pubblicazione rapidamente.

Ho bisogno di competenze di design per utilizzare il creatore di storie Instagram di HeyGen?

No. HeyGen è stato creato per creatori e team che non vogliono imparare a usare strumenti di design complessi. Scegli un modello o descrivi la tua idea e l'intelligenza artificiale gestirà automaticamente composizione, movimento e tempistica.

Posso mantenere la coerenza del mio marchio su molte storie?

Sì, supportiamo anche la creazione di storie su Instagram con vari formati. Applica un kit di marca con colori, font, loghi e modelli una volta e HeyGen farà rispettare quelle regole su ogni storia, garantendo un'identità visiva coerente su larga scala.

I sottotitoli sono automatici?

Sì. HeyGen genera automaticamente didascalie con stile e posizionamento ottimizzati per i dispositivi mobili per massimizzare la leggibilità durante la riproduzione automatica silenziosa. Puoi modificare il testo e lo stile prima dell'esportazione.

Posso aggiungere musica o una voce fuori campo alle mie storie?

Assolutamente. Aggiungi doppiaggi AI dal suono naturale, clona la tua voce o carica tracce. HeyGen mixa automaticamente l'audio in modo che voce e musica suonino alla grande sui dispositivi mobili.

Posso creare storie personalizzate o in serie?

Sì. Carica un file CSV con i nomi degli ospiti, le date o i link e HeyGen creerà in serie set di storie personalizzate, perfetti per inviti, campagne localizzate o attività di comunicazione su larga scala.


Quali formati di esportazione sono supportati?

Esporta MP4 verticali ottimizzati per le Storie di Instagram, GIF animate o sequenze di immagini. HeyGen fornisce anche file di sottotitoli SRT e metadati consigliati per gli strumenti di pianificazione.


Quanto velocemente posso generare una sequenza di storia?

La maggior parte delle bozze di racconti si generano in meno di un minuto. I tempi di rendering completi dipendono dalla lunghezza, complessità e dimensione del lotto. Le modifiche e le rigenerazioni sono rapide, quindi i flussi di lavoro iterativi sono fluidi.


Il mio contenuto è sicuro e di chi sono i beni?

Mantieni la piena proprietà di ogni risorsa che crei. HeyGen memorizza e trasferisce le risorse in modo sicuro; i piani aziendali includono controlli di accesso avanzati e opzioni di archiviazione privata.


HeyGen può riadattare video lunghi in sequenze di storie?

Sì. HeyGen estrae i momenti salienti e converte i video lunghi in più diapositive di storie, complete di didascalie e ganci suggeriti per massimizzare il coinvolgimento.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

