Crea Storie di Instagram che catturano l'attenzione in pochi minuti con il creatore di storie di Instagram di HeyGen. Incolla una richiesta, carica immagini o video, e l'intelligenza artificiale produrrà slide animate per le storie, didascalie, voiceover e esportazioni ottimizzate per la piattaforma—non sono richieste competenze di progettazione o di editing.
Estrai i momenti salienti da video, podcast o articoli e trasformali in storie brevi che attirano gli spettatori verso il contenuto completo.
Invia inviti animati, conti alla rovescia e promemoria per le conferme di partecipazione che sembrano di alta qualità senza il bisogno di costosi lavori di grafica.
Distribuisci in massa messaggi e materiali creativi specifici per regione, mantenendo le linee guida del marchio globale e la precisione dei tempi.
Mantieni l'interesse dei follower con brevi tutorial, clip dietro le quinte o filoni narrativi guidati da personaggi che mantengano una voce visiva coerente.
Suddividi le lezioni in sequenze di diapositive a storie con didascalie e voce fuori campo, ideali per consigli rapidi e riassunti delle lezioni.
Crea sequenze teaser, slide di conto alla rovescia e storie con CTA swipe-up che evidenziano le caratteristiche e stimolano le conversioni.
Perché HeyGen è il miglior creatore di storie di Instagram
HeyGen combina design generativo, controllo del marchio ed esportazioni pronte per la pubblicazione, così puoi pubblicare più Storie che hanno realmente successo. Crea campagne coerenti, riutilizza contenuti lunghi trasformandoli in sequenze di Storie e adatta i set di Storie per un pubblico globale senza bisogno di un team di design.
Trasforma le idee in sequenze di storie finite in pochi minuti. HeyGen automatizza layout, movimento e tempistica così impieghi minuti a creare storie di Instagram che prima richiedevano ore.
Applica i kit del marchio—colori, font, loghi e modelli—in ogni storia. Produci serie di storie uniformi e riutilizza i modelli per mantenere una presenza coerente.
Ogni storia è dimensionata, sottotitolata e animata per la visualizzazione su dispositivi mobili. Esporta MP4 verticali o pile di immagini pronte per le storie che si caricano velocemente e hanno un ottimo aspetto su Instagram, complete di adesivi e icone.
Generazione di storie basata sull'intelligenza artificiale
Descrivi l'umore, l'evento o il messaggio e HeyGen crea una sequenza di storie su più diapositive completa di testo animato, transizioni e suggerimenti di scena. Genera sequenze promozionali, countdown, tutorial o inviti per eventi a partire da un unico comando.
Modelli preconfezionati e layout adattivi
Scegli tra modelli curati per lanci, vendite, tutorial, FAQ e dietro le quinte. I modelli si adattano automaticamente al tuo testo e ai tuoi asset per una composizione perfetta su ogni diapositiva.
Progettazione prioritaria dei titoli e automazione dei sottotitoli
Le storie sono progettate per la riproduzione automatica silenziosa. HeyGen genera automaticamente sottotitoli leggibili, li stila per massimizzare la leggibilità e li posiziona dove rendono al meglio sui schermi mobili.
Immagini convertite in video e risorse animate
Trasforma foto statiche, immagini di prodotti o poster in diapositive animate con effetti parallasse, movimento e sovrapposizioni dinamiche. Usa image to video per creare sequenze narrative più ricche e coinvolgenti.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il creatore di storie di Instagram
Dai vita alle tue idee con Instagram Story Maker seguendo questi quattro semplici passaggi.
Inserisci un comando, incolla il testo dell'evento, o carica immagini e brevi clip. Specifica lo stile, la lunghezza e l'azione da intraprendere.
Scegli un modello (promozionale, tutorial, conto alla rovescia), seleziona una voce fuori campo o una traccia musicale e applica il tuo kit di marca.
Regola didascalie, tempistica o movimento utilizzando semplici istruzioni in linguaggio naturale per ottimizzare la tua storia su Instagram. Rigenera singole diapositive o l'intero set.
Esporta MP4 verticali, sequenze di immagini per storie o GIF utilizzando i nostri strumenti online gratuiti per creare storie su Instagram. Usa le integrazioni per la programmazione o scarica i contenuti per la pubblicazione manuale.
Un creatore di storie Instagram è uno strumento alimentato da intelligenza artificiale che trasforma prompt, immagini o script in sequenze di storie animate e ottimizzate per dispositivi mobili. HeyGen automatizza il layout, le didascalie, la voce fuori campo e l'esportazione così da ottenere storie pronte per la pubblicazione rapidamente.
No. HeyGen è stato creato per creatori e team che non vogliono imparare a usare strumenti di design complessi. Scegli un modello o descrivi la tua idea e l'intelligenza artificiale gestirà automaticamente composizione, movimento e tempistica.
Sì, supportiamo anche la creazione di storie su Instagram con vari formati. Applica un kit di marca con colori, font, loghi e modelli una volta e HeyGen farà rispettare quelle regole su ogni storia, garantendo un'identità visiva coerente su larga scala.
Sì. HeyGen genera automaticamente didascalie con stile e posizionamento ottimizzati per i dispositivi mobili per massimizzare la leggibilità durante la riproduzione automatica silenziosa. Puoi modificare il testo e lo stile prima dell'esportazione.
Assolutamente. Aggiungi doppiaggi AI dal suono naturale, clona la tua voce o carica tracce. HeyGen mixa automaticamente l'audio in modo che voce e musica suonino alla grande sui dispositivi mobili.
Sì. Carica un file CSV con i nomi degli ospiti, le date o i link e HeyGen creerà in serie set di storie personalizzate, perfetti per inviti, campagne localizzate o attività di comunicazione su larga scala.
Esporta MP4 verticali ottimizzati per le Storie di Instagram, GIF animate o sequenze di immagini. HeyGen fornisce anche file di sottotitoli SRT e metadati consigliati per gli strumenti di pianificazione.
La maggior parte delle bozze di racconti si generano in meno di un minuto. I tempi di rendering completi dipendono dalla lunghezza, complessità e dimensione del lotto. Le modifiche e le rigenerazioni sono rapide, quindi i flussi di lavoro iterativi sono fluidi.
Mantieni la piena proprietà di ogni risorsa che crei. HeyGen memorizza e trasferisce le risorse in modo sicuro; i piani aziendali includono controlli di accesso avanzati e opzioni di archiviazione privata.
Sì. HeyGen estrae i momenti salienti e converte i video lunghi in più diapositive di storie, complete di didascalie e ganci suggeriti per massimizzare il coinvolgimento.
