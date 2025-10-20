Inizia a creare video con avatar AI e voiceover. Filigrana inclusa nel piano gratuito, ma puoi aggiornare in qualsiasi momento per rimuoverla.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Creazione di Video Istantanea, Nessuna Esperienza Necessaria
Trasforma il tuo script, post del blog o idea in un video raffinato utilizzando HeyGen. Con solo pochi clic, puoi creare contenuti dall'aspetto professionale, perfetti per il marketing, la formazione o i social media. Usa la versione gratuita per provarlo e passa alla versione a pagamento quando sei pronto per espandere.
Migliori pratiche per video di alta qualità
Per sfruttare al massimo il generatore di video AI di HeyGen:
Gratuito per provare, facile da aggiornare
HeyGen ti offre la libertà di creare video generati dall'IA senza alcun costo. Con il piano gratuito, tutte le esportazioni includono un discreto watermark, così puoi comunque condividere o testare il risultato senza limiti. Hai bisogno di una versione pulita? Basta aggiornare per rimuovere il watermark e sbloccare le funzionalità premium.
Rispetto ad altre piattaforme come Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen offre:
Come creare un video senza filigrana (una volta che sei pronto)
Crea video con l'intelligenza artificiale e sblocca l'esportazione senza filigrana quando sei pronto.
Incolla il tuo contenuto scritto—post del blog, articolo, annuncio o script—nell'editor per iniziare.
Scegli tra oltre 300 avatar e voci per adattarsi al tuo tono e pubblico. Non sono necessari attori o studi di registrazione.
Aggiungi animazioni, sottotitoli, sfondi e transizioni per dare vita al tuo messaggio.
Utilizza la versione gratuita per l'anteprima. Aggiorna per esportare senza filigrana.
Sì, HeyGen offre un piano gratuito per la generazione di video AI che consente di creare video senza filigrana. È perfetto per test e uso non commerciale.
HeyGen utilizza intelligenza artificiale generativa avanzata e avatar parlanti per creare video di qualità da studio—non sono necessarie competenze di montaggio, schermi verdi o attori.
Potrebbero esserci limiti di utilizzo giornalieri o mensili a seconda del tuo piano. Controlla la pagina dei prezzi di HeyGen per vedere i limiti per gli account gratuiti rispetto a quelli premium.
HeyGen supporta integrazioni e accesso API per utenti aziendali. Questo consente l'automazione della creazione di video avatar attraverso applicazioni come i CRM e gli strumenti di posta elettronica.
No, HeyGen garantisce un'uscita di alta qualità anche per gli utenti gratuiti. I video generati senza filigrana mantengono una risoluzione e una chiarezza professionali.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.