Generatore di video IA senza filigrana

Inizia a creare video con avatar AI e voiceover. Filigrana inclusa nel piano gratuito, ma puoi aggiornare in qualsiasi momento per rimuoverla.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Creazione di Video Istantanea, Nessuna Esperienza Necessaria

Trasforma il tuo script, post del blog o idea in un video raffinato utilizzando HeyGen. Con solo pochi clic, puoi creare contenuti dall'aspetto professionale, perfetti per il marketing, la formazione o i social media. Usa la versione gratuita per provarlo e passa alla versione a pagamento quando sei pronto per espandere.

una donna seduta su una sedia con la parola bellezza scritta sopra
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per video di alta qualità

Per sfruttare al massimo il generatore di video AI di HeyGen:

  • Mantieni le frasi brevi per un ritmo più fluido
  • Adatta l'avatar e la voce al tono del tuo pubblico
  • Usa interruzioni di scena chiare o spaziature per migliorare il flusso
  • Aggiungi sottotitoli per aumentare il coinvolgimento
  • Scegli il formato giusto per la tua piattaforma (verticale, quadrato, orizzontale)
uno schermo che dice rimuovi la filigrana quando vuoi
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Gratuito per provare, facile da aggiornare

HeyGen ti offre la libertà di creare video generati dall'IA senza alcun costo. Con il piano gratuito, tutte le esportazioni includono un discreto watermark, così puoi comunque condividere o testare il risultato senza limiti. Hai bisogno di una versione pulita? Basta aggiornare per rimuovere il watermark e sbloccare le funzionalità premium.

Rispetto ad altre piattaforme come Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen offre:

  • Creazione istantanea di video con avatar a partire da testo
  • Accesso a modelli, voci e opzioni di modifica
  • Un percorso chiaro dal gratuito al professionale, senza sorprese
viene mostrato il volto di una donna con le parole eccitata e arrabbiata sotto di esso
Come funziona?

Come creare un video senza filigrana (una volta che sei pronto)

Crea video con l'intelligenza artificiale e sblocca l'esportazione senza filigrana quando sei pronto.

Passo 1

Inserisci il tuo script

Incolla il tuo contenuto scritto—post del blog, articolo, annuncio o script—nell'editor per iniziare.

Passaggio 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Scegli tra oltre 300 avatar e voci per adattarsi al tuo tono e pubblico. Non sono necessari attori o studi di registrazione.

Passaggio 3

Personalizza aspetto e stile

Aggiungi animazioni, sottotitoli, sfondi e transizioni per dare vita al tuo messaggio.

Passaggio 4

Esporta il tuo video

Utilizza la versione gratuita per l'anteprima. Aggiorna per esportare senza filigrana.

Domande frequenti sul generatore di video AI gratuito senza watermark

Il generatore di video AI è davvero gratuito e senza watermark?

Sì, HeyGen offre un piano gratuito per la generazione di video AI che consente di creare video senza filigrana. È perfetto per test e uso non commerciale.

Cosa rende questo generatore di video AI diverso dagli altri?

HeyGen utilizza intelligenza artificiale generativa avanzata e avatar parlanti per creare video di qualità da studio—non sono necessarie competenze di montaggio, schermi verdi o attori.

C'è un limite al numero di video senza filigrana che posso creare?

Potrebbero esserci limiti di utilizzo giornalieri o mensili a seconda del tuo piano. Controlla la pagina dei prezzi di HeyGen per vedere i limiti per gli account gratuiti rispetto a quelli premium.

Posso integrare questo strumento con altre piattaforme o CRM?

HeyGen supporta integrazioni e accesso API per utenti aziendali. Questo consente l'automazione della creazione di video avatar attraverso applicazioni come i CRM e gli strumenti di posta elettronica.

La qualità del video verrà ridotta se è gratuito e senza filigrana?

No, HeyGen garantisce un'uscita di alta qualità anche per gli utenti gratuiti. I video generati senza filigrana mantengono una risoluzione e una chiarezza professionali.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background