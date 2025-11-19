Crea video di marketing professionali senza l'uso di telecamere o lunghe sessioni di montaggio. HeyGen trasforma brevi briefing in video rifiniti, pronti per ogni piattaforma, con script persuasivi, presentatori AI espressivi e formati nativi per ogni rete pubblicitaria. Produci più creatività con il tuo strumento di creazione video di marketing, testa più idee e scala le tue campagne, tutto da un unico spazio di lavoro.
Metti in evidenza caratteristiche, vantaggi e un rapido invito all'azione con inquadrature cinematografiche e messaggi chiari che stimolano i preordini e i clic.
Crea clip accattivanti da 6 a 30 secondi ottimizzate per catturare l'attenzione su Instagram Reels e TikTok.
Trasforma funzionalità complesse in semplici animazioni esplicative che riducono le richieste di assistenza e aumentano le conversioni da prova a pagamento.
Genera storie di clienti e formati UGC dall'aspetto autentico per costruire fiducia e prova sociale su larga scala.
Incorpora brevi video personalizzati nelle email e nelle pagine di atterraggio per aumentare le percentuali di apertura e le conversioni sulla pagina.
Producete versioni multilingue e varianti regionali rapidamente per scalare campagne globali con rilevanza culturale.
Perché HeyGen è il miglior strumento per creare video di marketing
HeyGen combina la scrittura AI, presentatori realistici e strumenti di design integrati in modo che i team possano creare video di marketing ad alto impatto in pochi minuti. Risparmia tempo di produzione, mantiene la coerenza del marchio e lancia annunci, spiegazioni e promozioni che effettivamente fanno la differenza.
Genera script, scene e voiceover istantaneamente — poi modifica le immagini e le didascalie per ottimizzare le prestazioni su diverse piattaforme.
Esporta versioni in formato 9:16, 1:1 e 16:9 con un clic in modo che il tuo messaggio sia perfettamente formattato per TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e altri.
Crea decine di varianti pubblicitarie localizzate e testa A/B gli elementi di richiamo, le CTA e le miniature per il tuo video promozionale per scoprire cosa converte — senza assumere un montatore.
Generatore di script e hook IA
Inserisci il tuo prodotto, obiettivo e pubblico e ottieni più script e ganci ad alte prestazioni personalizzati per le conversioni. Ogni script è ottimizzato per catturare l'attenzione nei primi 3-5 secondi e si conclude con un chiaro invito all'azione narrato.
Presentatori e Voiceover realistici con Intelligenza Artificiale
Scegli tra diversi presentatori AI o clona la tua voce per il tuo video promozionale — tutti con gesti naturali e supporto multilingua. Offri una narrazione autentica sullo schermo senza bisogno di tempo in studio.
Costruttore di Scene Intelligenti & B-roll
Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta multipli formati video e risoluzioni.
Esportazione multi-formato con un solo clic
Genera file e varianti pronti per la piattaforma istantaneamente — verticali, quadrati e widescreen — con didascalie, miniature e sottotitoli inclusi per un massimo coinvolgimento.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare HeyGen per creare video di marketing
Creare un video di marketing con HeyGen è un processo di quattro semplici passaggi.
Inizia condividendo un link al prodotto, i principali vantaggi o un breve invito.
Seleziona il tuo presentatore, perfeziona le immagini, regola il ritmo e aggiungi didascalie per guidare il messaggio.
Ottimizza il tuo video per feed social, annunci pubblicitari o pagine di atterraggio con rapidi cambi di rapporto d'aspetto e aggiustamenti del layout.
Scarica video di alta qualità, miniature e file di sottotitoli, o pubblica direttamente sulle tue piattaforme collegate.
HeyGen realizza annunci pubblicitari, video esplicativi, dimostrativi, testimonianze, cortometraggi per i social e video per pagine di atterraggio. Modelli e flussi di lavoro AI accelerano la produzione di ogni formato.
No, puoi utilizzare presentatori AI e voiceover testo-voce, oppure caricare i tuoi filmati e la tua voce per montaggi ibridi.
Sì. Carica il tuo Brand Kit (loghi, font, colori) e HeyGen li applicherà automaticamente ai modelli e alle esportazioni.
La maggior parte dei video di marketing richiede pochi minuti per essere generati e un breve editing per essere finalizzati. Le personalizzazioni complesse possono richiedere più tempo, ma il lavoro più pesante è automatizzato.
Sì. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e ti permette di modificarli, personalizzarli e esportare file SRT per l'accessibilità e i requisiti delle piattaforme.
Assolutamente. Genera diversi hook, CTA e formati in massa per eseguire test A/B e ottimizzare il ROAS attraverso le campagne.
Esporta MP4 in verticale (9:16), quadrato (1:1) e widescreen (16:9), oltre ai file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura per ogni versione.
HeyGen offre funzionalità di sicurezza aziendale, crittografia dei dati e accesso basato sui ruoli per i tuoi modelli di video marketing. Contatta il reparto vendite per esigenze di conformità personalizzate.
Sì, traduci gli script, utilizza doppiaggi multilingue e genera versioni regionali del tuo video promozionale per raggiungere rapidamente un pubblico globale con un traduttore video AI.
Iscriviti sul sito HeyGen per iniziare un piano gratuito. Esplora i modelli e genera il tuo primo video di marketing senza richiedere una carta di credito.
