Crea un video di marketing: veloce e pronto per la pubblicazione con l'intelligenza artificiale

Crea video di marketing professionali senza l'uso di telecamere o lunghe sessioni di montaggio. HeyGen trasforma brevi briefing in video rifiniti, pronti per ogni piattaforma, con script persuasivi, presentatori AI espressivi e formati nativi per ogni rete pubblicitaria. Produci più creatività con il tuo strumento di creazione video di marketing, testa più idee e scala le tue campagne, tutto da un unico spazio di lavoro.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Pubblicità di lancio del prodotto

Pubblicità di lancio del prodotto

Metti in evidenza caratteristiche, vantaggi e un rapido invito all'azione con inquadrature cinematografiche e messaggi chiari che stimolano i preordini e i clic.

Annunci brevi sui social

Annunci brevi sui social

Crea clip accattivanti da 6 a 30 secondi ottimizzate per catturare l'attenzione su Instagram Reels e TikTok.

Video esplicativi e dimostrativi

Video esplicativi e dimostrativi

Trasforma funzionalità complesse in semplici animazioni esplicative che riducono le richieste di assistenza e aumentano le conversioni da prova a pagamento.

Spot in stile testimonianza e contenuto generato dagli utenti

Spot in stile testimonianza e contenuto generato dagli utenti

Genera storie di clienti e formati UGC dall'aspetto autentico per costruire fiducia e prova sociale su larga scala.

Video per email e landing page

Video per email e landing page

Incorpora brevi video personalizzati nelle email e nelle pagine di atterraggio per aumentare le percentuali di apertura e le conversioni sulla pagina.

Campagne localizzate

Campagne localizzate

Producete versioni multilingue e varianti regionali rapidamente per scalare campagne globali con rilevanza culturale.

Perché HeyGen è il miglior strumento per creare video di marketing

HeyGen combina la scrittura AI, presentatori realistici e strumenti di design integrati in modo che i team possano creare video di marketing ad alto impatto in pochi minuti. Risparmia tempo di produzione, mantiene la coerenza del marchio e lancia annunci, spiegazioni e promozioni che effettivamente fanno la differenza.

Produzione più veloce, risultati migliori

Genera script, scene e voiceover istantaneamente — poi modifica le immagini e le didascalie per ottimizzare le prestazioni su diverse piattaforme.

Progettato per ogni canale

Esporta versioni in formato 9:16, 1:1 e 16:9 con un clic in modo che il tuo messaggio sia perfettamente formattato per TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e altri.

Espandere senza aumentare il personale

Crea decine di varianti pubblicitarie localizzate e testa A/B gli elementi di richiamo, le CTA e le miniature per il tuo video promozionale per scoprire cosa converte — senza assumere un montatore.

Generatore di script e hook IA

Inserisci il tuo prodotto, obiettivo e pubblico e ottieni più script e ganci ad alte prestazioni personalizzati per le conversioni. Ogni script è ottimizzato per catturare l'attenzione nei primi 3-5 secondi e si conclude con un chiaro invito all'azione narrato.

Uno strumento di creazione di contenuti AI che mostra il testo inserito, un riassunto generato e un'anteprima di presentazione intitolata "Panoramica dei Risultati del Q3" con un uomo sorridente.

Presentatori e Voiceover realistici con Intelligenza Artificiale

Scegli tra diversi presentatori AI o clona la tua voce per il tuo video promozionale — tutti con gesti naturali e supporto multilingua. Offri una narrazione autentica sullo schermo senza bisogno di tempo in studio.

Una donna d'affari tiene un telefono, puntando verso l'alto, con del testo fluttuante che dice "Crea una demo di prodotto di 1 minuto" e "Aggiungi prodotto" mostrando una pagina di prodotto su uno smartphone.

Costruttore di Scene Intelligenti & B-roll

Genera video utilizzando voci e musica integrate. Crea avatar parlanti con sottotitoli sincronizzati all'audio. Aggiungi strati audio senza bisogno di strumenti separati. Supporta multipli formati video e risoluzioni.

Un uomo nero sorridente in un fotogramma video con sovrapposizioni grafiche per i font del marchio, i colori e un messaggio di testo personalizzato.

Esportazione multi-formato con un solo clic

Genera file e varianti pronti per la piattaforma istantaneamente — verticali, quadrati e widescreen — con didascalie, miniature e sottotitoli inclusi per un massimo coinvolgimento.

Impostazioni di esportazione SCORM con "Esporta come SCORM" attivato e "SCORM 1.2" selezionato, un uomo sorridente sullo sfondo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare HeyGen per creare video di marketing

Creare un video di marketing con HeyGen è un processo di quattro semplici passaggi.

Passo 1

Raccontaci il brief

Inizia condividendo un link al prodotto, i principali vantaggi o un breve invito.

Passo 2

Personalizza e perfeziona

Seleziona il tuo presentatore, perfeziona le immagini, regola il ritmo e aggiungi didascalie per guidare il messaggio.

Passo 3

Personalizza per ogni piattaforma

Ottimizza il tuo video per feed social, annunci pubblicitari o pagine di atterraggio con rapidi cambi di rapporto d'aspetto e aggiustamenti del layout.

Passaggio 4

Esporta e avvia

Scarica video di alta qualità, miniature e file di sottotitoli, o pubblica direttamente sulle tue piattaforme collegate.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali tipi di video promozionali posso creare con HeyGen?

HeyGen realizza annunci pubblicitari, video esplicativi, dimostrativi, testimonianze, cortometraggi per i social e video per pagine di atterraggio. Modelli e flussi di lavoro AI accelerano la produzione di ogni formato.

Devo registrare video o doppiaggi?

No, puoi utilizzare presentatori AI e voiceover testo-voce, oppure caricare i tuoi filmati e la tua voce per montaggi ibridi.

Posso mantenere i video coerenti con il brand?

Sì. Carica il tuo Brand Kit (loghi, font, colori) e HeyGen li applicherà automaticamente ai modelli e alle esportazioni.

Quanto tempo ci vuole per realizzare un video?

La maggior parte dei video di marketing richiede pochi minuti per essere generati e un breve editing per essere finalizzati. Le personalizzazioni complesse possono richiedere più tempo, ma il lavoro più pesante è automatizzato.

I sottotitoli sono inclusi?

Sì. HeyGen genera automaticamente sottotitoli e ti permette di modificarli, personalizzarli e esportare file SRT per l'accessibilità e i requisiti delle piattaforme.

Posso creare rapidamente più varianti di annunci pubblicitari?

Assolutamente. Genera diversi hook, CTA e formati in massa per eseguire test A/B e ottimizzare il ROAS attraverso le campagne.

Quali formati di esportazione sono supportati?

Esporta MP4 in verticale (9:16), quadrato (1:1) e widescreen (16:9), oltre ai file di sottotitoli SRT e immagini in miniatura per ogni versione.

HeyGen è sicuro per l'uso aziendale?

HeyGen offre funzionalità di sicurezza aziendale, crittografia dei dati e accesso basato sui ruoli per i tuoi modelli di video marketing. Contatta il reparto vendite per esigenze di conformità personalizzate.

Posso localizzare il mio video per altri mercati?

Sì, traduci gli script, utilizza doppiaggi multilingue e genera versioni regionali del tuo video promozionale per raggiungere rapidamente un pubblico globale con un traduttore video AI.

Come posso iniziare una prova?

Iscriviti sul sito HeyGen per iniziare un piano gratuito. Esplora i modelli e genera il tuo primo video di marketing senza richiedere una carta di credito.

