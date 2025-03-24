Generatore di Presentazioni Animate per la Creazione Istantanea di Video

Crea una presentazione animata utilizzando la piattaforma di generazione video AI di HeyGen. Trasforma immagini, brevi script o idee scritte in video presentazioni fluide con movimento, musica e narrazione, senza la necessità di progettare le diapositive manualmente o di effettuare montaggi complessi.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Video riassuntivi delle foto

Video riassuntivi delle foto

Le foto degli eventi spesso rimangono inutilizzate nelle cartelle. Le presentazioni animate trasformano le collezioni in video riassuntivi coinvolgenti che evidenziano i momenti salienti con movimento e musica.

Storytelling sui social media

Storytelling sui social media

I post statici faticano ad attirare l'attenzione. Le presentazioni animate trasformano immagini e brevi didascalie in video che catturano l'attenzione, ideali per i feed social.

Punti salienti del marketing

Punti salienti del marketing

Presenta campagne, funzionalità o immagini del prima e dopo attraverso slideshow animati che comunicano rapidamente il valore senza lunghe spiegazioni.

Celebrazioni personali

Celebrazioni personali

Creare presentazioni per compleanni o eventi importanti richiede tempo. HeyGen semplifica il processo generando presentazioni animate a partire da foto e brevi messaggi.

Vetrina dei portfolio

Vetrina dei portfolio

I designer e i creatori possono presentare i loro lavori attraverso presentazioni animate che conducono gli spettatori attraverso le immagini in modo fluido invece di gallerie statiche, similmente a Google Slides.

Aggiornamenti interni

Aggiornamenti interni

I team possono condividere scatti di progresso o aggiornamenti visivi utilizzando un creatore di presentazioni con diapositive animate che sono più veloci da guardare e più facili da assimilare rispetto a lunghe presentazioni.

Perché HeyGen è il miglior generatore di presentazioni animate

HeyGen aiuta i team a creare presentazioni animate che risultano dinamiche e intenzionali, non semplicemente assemblate. L'intelligenza artificiale gestisce la sequenza, le transizioni, i tempi e la narrazione in modo che la tua presentazione scorra naturalmente dall'inizio alla fine.

Flusso visivo, non diapositive statiche

HeyGen genera presentazioni animate con movimento continuo e ritmo costante, eliminando la sensazione di discontinuità tipica dei design tradizionali slide-by-slide.

Progettato per immagini e racconti brevi

Le presentazioni animate sono ottimizzate per foto, momenti salienti e visivi, rendendo semplice trasformare materiale grezzo in una storia video coerente utilizzando un creatore di slideshow.

Pronto per essere condiviso ovunque

Esporta presentazioni animate sotto forma di video ottimizzati per i social, presentazioni, siti web o condivisione interna senza dover riformattare o ridimensionare.

Sequenza di diapositive privilegiando le foto

Carica immagini o risorse visive e lascia che HeyGen le organizzi automaticamente in una presentazione gratuita. L'intelligenza artificiale stabilisce l'ordine, l'enfasi e il tempismo in modo che le immagini appaiano intenzionali piuttosto che posizionate a caso.

immagine in video

Allineamento di musica e ritmo

Le presentazioni animate prendono vita con musica di sottofondo e transizioni ritmiche. HeyGen allinea il movimento e i cambi di scena al ritmo dell'audio, creando un'esperienza visiva più fluida e coinvolgente.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Testo e didascalie leggeri

Aggiungi brevi sovrimpressioni di testo o didascalie senza sovraccaricare le diapositive. La presentazione animata bilancia elementi visivi e parole in modo che gli spettatori si concentrino sulla storia, non sul contenuto denso.

Clonazione della voce

Transizioni ed effetti automatizzati

Invece di scegliere manualmente gli effetti, HeyGen applica transizioni pulite e movimenti sottili automaticamente. La tua presentazione animata appare raffinata, rimanendo priva di distrazioni e facile da aggiornare.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di presentazioni animate

Crea una presentazione animata in quattro semplici passaggi, passando da immagini grezze a un video finito senza lavoro di animazione manuale.

Passo 1

Aggiungi immagini o testo

Carica foto o incolla brevi didascalie. HeyGen analizza i tuoi inserimenti per pianificare la struttura della presentazione animata utilizzando un modello personalizzabile.

Passo 2

Scegli lo stile della presentazione

Seleziona il ritmo, l'umore e il tono visivo. Il sistema prepara transizioni e movimenti adatti al tuo contenuto.

Passaggio 3

Personalizza audio e sottotitoli

Aggiungi musica, regola il timing o perfeziona i sovrimpressioni di testo. Le modifiche vengono apportate tramite controlli semplici, non tramite timeline.

Passaggio 4

Genera ed esporta

HeyGen rende lo slideshow animato come un video pronto per essere condiviso, pubblicato o presentato.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di presentazioni animate?

Un generatore di presentazioni animate trasforma immagini e brevi testi in video con movimento, transizioni e audio. Il generatore di video AI gestisce automaticamente la sequenza e il timing.

In che modo questo si differenzia dalle presentazioni di diapositive?

Le presentazioni animate si concentrano sulla narrazione visiva piuttosto che su diapositive dettagliate, rendendole più coinvolgenti rispetto alle tradizionali presentazioni di PowerPoint. Danno priorità a movimenti fluidi, immagini e musica piuttosto che a blocchi di contenuto densi.

Posso usare le mie foto e la mia musica?

Sì. Carica le tue immagini e file audio per creare una presentazione animata completamente personalizzata che si adatti al tuo stile o marchio.

È adatto per i social media?

Le presentazioni animate sono ideali per le piattaforme social. I video sono facili da guardare, veloci da caricare e progettati per un coinvolgimento visivo con font dinamici e icone.

Posso aggiornare una presentazione di diapositive in seguito?

Puoi sostituire le immagini, cambiare le didascalie o scambiare la musica e rigenerare la presentazione animata senza doverla ricreare da zero.

In quali formati posso esportare?

Le presentazioni animate vengono esportate come file video mp4 standard adatti per i social media, siti web, presentazioni o condivisione interna.

Supporta il branding?

Sì. Applica i colori del marchio, i loghi e uno stile coerente in modo che ogni presentazione animata sia in linea con la tua identità visiva.

Chi dovrebbe usare presentazioni animate?

Le presentazioni animate sono ideali per i marketer, i creatori, i team di eventi, gli educatori e chiunque voglia trasformare le immagini in video coinvolgenti rapidamente.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

