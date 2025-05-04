Creatore di video YouTube AI per creatori e marchi

Trasforma idee, script o brevi descrizioni in video YouTube raffinati utilizzando il creatore di video YouTube AI di HeyGen. Genera episodi completi, spiegazioni senza volto e Shorts con immagini generate dall'IA, voiceover naturali, sottotitoli automatici ed esportazioni dirette pronte per YouTube, senza bisogno di telecamera, troupe o suite di montaggio.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Produzione di canali YouTube

Produzione di canali YouTube

Crea episodi regolari, video esplicativi e serie più velocemente. Utilizza modelli di script per mantenere ritmo e stile in ogni episodio.

Corsi educativi e tutorial

Corsi educativi e tutorial

Converti i piani di lezione e le trascrizioni in lezioni video con diapositive, sottotitoli e risorse scaricabili per gli studenti.

Strategia di riutilizzo del creatore e Shorts

Strategia di riutilizzo del creatore e Shorts

Trasforma lunghi episodi in decine di brevi video e clip promozionali ottimizzati per essere scoperti su YouTube e per aumentare il tempo di visione.

Canali di dimostrazione e recensione di prodotti

Canali di dimostrazione e recensione di prodotti

Producete dimostrazioni di prodotto pulite e ripetibili a partire da script e pagine di prodotto utilizzando modelli visivi coerenti e evidenziazioni sullo schermo.

Canali aziendali e comunicazione interna

Canali aziendali e comunicazione interna

Crea video di formazione, annunci e di leadership intellettuale raffinati che rispettino le linee guida del marchio e che possano essere localizzati.

Contenuto pronto per la monetizzazione

Contenuto pronto per la monetizzazione

Crea introduzioni pronte per sponsorizzazioni, segmenti pubblicitari e materiali orientati al marchio con tempistiche precise e valori di produzione impeccabili.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video YouTube AI

HeyGen integra il suo avanzato generatore di video AI, interpretazione di script e flussi di lavoro orientati a YouTube per aiutare creatori e marchi a pubblicare più velocemente e in modo più intelligente. Produce un volume maggiore, qualità costante e contenuti localizzati senza i soliti colli di bottiglia della produzione.

Pubblica più velocemente e più spesso

Da script ad esportazione in pochi minuti, permettendoti di creare contenuti per YouTube rapidamente. HeyGen automatizza la creazione di storyboard, visual, voce e tempistica così puoi concentrarti sulla creazione dei contenuti, non sul montaggio.

Progettato per la crescita su YouTube

Crea episodi lunghi, serie di tutorial, Shorts, introduzioni e clip riciclate con esportazioni pronte per i metadati, suggerimenti per le miniature e preset del rapporto d'aspetto ottimizzati per la scoperta e la ritenzione.

Espandi globalmente con la localizzazione

Con il traduttore video, puoi tradurre script, generare doppiaggi localizzati e inserire sottotitoli accurati in modo che ogni video si adatti naturalmente in ogni mercato.

Intelligenza da script a video

Incolla uno script o carica una trascrizione e HeyGen, uno strumento AI, analizza scene, battute e enfasi per creare una storyboard strutturata per la realizzazione di video. Il creatore di video YouTube AI abbina immagini e B-roll allo script, crea sottotitoli temporizzati e genera voiceover dal suono naturale che preservano l'intento.

sceneggiatura per video

Generazione di contenuti lunghi e brevi

Producete episodi di oltre 8 minuti o cortometraggi di 15-60 secondi a partire dallo stesso copione. HeyGen offre preset per piattaforme e ridimensionamento automatico così potete creare un capolavoro principale ed esportare ogni formato necessario.

Durata dei video su Youtube

Visual e composizione di scene guidate dall'intelligenza artificiale

Genera scene cinematografiche, grafiche animate, dimostrazioni di prodotti o visual astratte a partire da prompt. Il motore compone automaticamente movimenti di camera, varietà di inquadrature e transizioni per un aspetto professionale.

Clonazione della voce

Conversione di immagini in video e riutilizzo di clip

Importa clip o filmati lunghi e ritaglia, taglia e rimonta automaticamente in Shorts o in video riassuntivi. Usa le funzionalità di immagine in video per animare immagini fisse e di prodotti per creare miniature e segmenti più ricchi.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video YouTube AI

Dai vita alle tue idee video con l'avanzato AI YouTube Maker di HeyGen seguendo questi semplici passaggi.

Passo 1

Inserisci il tuo contenuto

Incolla uno script, carica una trascrizione o descrivi un concetto. Puoi anche fornire filmati esistenti o un URL di un prodotto.

Passaggio 2

Scegli un formato YouTube

Scegli tra il formato lungo, corto o entrambi. Seleziona uno stile visivo, opzione avatar e modello vocale. Applica le preimpostazioni del marchio se necessario.

Passaggio 3

Anteprima e modifica delle scene

HeyGen genera una sceneggiatura e un video di bozza. Modifica didascalie, sostituisci il B-roll, aggiusta il ritmo o aggiorna il tono della voce con controlli semplici.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Esporta file ottimizzati per YouTube, sottotitoli SRT, miniature e metadati. Utilizza il caricamento diretto o API per la pubblicazione programmata e i flussi di lavoro batch.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di video di YouTube basato sull'intelligenza artificiale?

Un creatore di video YouTube basato sull'IA converte script, riassunti o filmati esistenti in video completi per YouTube utilizzando l'intelligenza artificiale per le immagini, la voce, i sottotitoli e la composizione delle scene. HeyGen realizza asset sia a lunga che a breve durata pronti per essere caricati così che i creatori possano concentrarsi sulla strategia dei contenuti.

Posso creare sia video lunghi che Shorts con lo stesso script?

Sì. HeyGen supporta la generazione multi-formato. Crea un video lungo principale e deriva automaticamente formati Shorts, clip e teaser con modifiche ottimizzate e didascalie per la visualizzazione su dispositivi mobili, migliorando la tua capacità di creare YouTube Shorts.

Il tool crea titoli e descrizioni amichevoli per la SEO?

Sì. HeyGen suggerisce titoli, descrizioni, tag e marcatori di capitolo in linea con le migliori pratiche di YouTube, aiutando i creatori di contenuti a essere scoperti e indicizzati più efficacemente.

Posso caricare il mio girato e farlo montare da HeyGen in un video per YouTube?

Assolutamente. Importa filmati esistenti e HeyGen li monterà automaticamente, aggiungerà sottotitoli, genererà B-roll e rimixerà i contenuti in video finiti e Shorts.

Quanto sono accurati i sottotitoli automatici e le traduzioni?

HeyGen produce sottotitoli automatici di alta precisione e supporta la traduzione in molte lingue. I sottotitoli e i doppiaggi tradotti sono modificabili per garantire precisione regionale e sfumature.

Posso usare la mia voce o creare un conduttore ricorrente?

Sì. Carica un campione vocale per clonare la tua voce, oppure crea un avatar personalizzato per presentare gli script in modo coerente attraverso episodi e serie, rendendo più semplice la creazione di video su YouTube.

Quali formati di esportazione e strumenti YouTube sono inclusi?

Esporta file MP4 in formati standard e verticali, file di sottotitoli SRT, immagini in miniatura e pacchetti di metadati per creare video di alta qualità. Le integrazioni API supportano caricamenti batch e pubblicazione programmata.

Quanto tempo ci vuole per generare un video?

La maggior parte delle bozze viene generata in pochi minuti. Il tempo di rendering finale dipende dalla lunghezza e dalla complessità. L'elaborazione batch e i lavori API si adattano per gestire una produzione ad alto volume per i creatori di contenuti.

Di chi sono i video che creo?

Mantieni la piena proprietà e i diritti su tutti i video e i contenuti che crei con HeyGen. Assicurati che i contenuti di terze parti inclusi siano correttamente autorizzati.

HeyGen è sicuro per i canali o gli asset di un marchio?

Sì. HeyGen utilizza sicurezza di livello aziendale, accesso basato sui ruoli e controlli degli spazi di lavoro privati per proteggere i contenuti e i flussi di lavoro di produzione.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background