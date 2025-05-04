Trasforma idee, script o brevi descrizioni in video YouTube raffinati utilizzando il creatore di video YouTube AI di HeyGen. Genera episodi completi, spiegazioni senza volto e Shorts con immagini generate dall'IA, voiceover naturali, sottotitoli automatici ed esportazioni dirette pronte per YouTube, senza bisogno di telecamera, troupe o suite di montaggio.
Crea episodi regolari, video esplicativi e serie più velocemente. Utilizza modelli di script per mantenere ritmo e stile in ogni episodio.
Converti i piani di lezione e le trascrizioni in lezioni video con diapositive, sottotitoli e risorse scaricabili per gli studenti.
Trasforma lunghi episodi in decine di brevi video e clip promozionali ottimizzati per essere scoperti su YouTube e per aumentare il tempo di visione.
Producete dimostrazioni di prodotto pulite e ripetibili a partire da script e pagine di prodotto utilizzando modelli visivi coerenti e evidenziazioni sullo schermo.
Crea video di formazione, annunci e di leadership intellettuale raffinati che rispettino le linee guida del marchio e che possano essere localizzati.
Crea introduzioni pronte per sponsorizzazioni, segmenti pubblicitari e materiali orientati al marchio con tempistiche precise e valori di produzione impeccabili.
Perché HeyGen è il miglior creatore di video YouTube AI
HeyGen integra il suo avanzato generatore di video AI, interpretazione di script e flussi di lavoro orientati a YouTube per aiutare creatori e marchi a pubblicare più velocemente e in modo più intelligente. Produce un volume maggiore, qualità costante e contenuti localizzati senza i soliti colli di bottiglia della produzione.
Da script ad esportazione in pochi minuti, permettendoti di creare contenuti per YouTube rapidamente. HeyGen automatizza la creazione di storyboard, visual, voce e tempistica così puoi concentrarti sulla creazione dei contenuti, non sul montaggio.
Crea episodi lunghi, serie di tutorial, Shorts, introduzioni e clip riciclate con esportazioni pronte per i metadati, suggerimenti per le miniature e preset del rapporto d'aspetto ottimizzati per la scoperta e la ritenzione.
Con il traduttore video, puoi tradurre script, generare doppiaggi localizzati e inserire sottotitoli accurati in modo che ogni video si adatti naturalmente in ogni mercato.
Intelligenza da script a video
Incolla uno script o carica una trascrizione e HeyGen, uno strumento AI, analizza scene, battute e enfasi per creare una storyboard strutturata per la realizzazione di video. Il creatore di video YouTube AI abbina immagini e B-roll allo script, crea sottotitoli temporizzati e genera voiceover dal suono naturale che preservano l'intento.
Generazione di contenuti lunghi e brevi
Producete episodi di oltre 8 minuti o cortometraggi di 15-60 secondi a partire dallo stesso copione. HeyGen offre preset per piattaforme e ridimensionamento automatico così potete creare un capolavoro principale ed esportare ogni formato necessario.
Visual e composizione di scene guidate dall'intelligenza artificiale
Genera scene cinematografiche, grafiche animate, dimostrazioni di prodotti o visual astratte a partire da prompt. Il motore compone automaticamente movimenti di camera, varietà di inquadrature e transizioni per un aspetto professionale.
Conversione di immagini in video e riutilizzo di clip
Importa clip o filmati lunghi e ritaglia, taglia e rimonta automaticamente in Shorts o in video riassuntivi. Usa le funzionalità di immagine in video per animare immagini fisse e di prodotti per creare miniature e segmenti più ricchi.
Come utilizzare il creatore di video YouTube AI
Dai vita alle tue idee video con l'avanzato AI YouTube Maker di HeyGen seguendo questi semplici passaggi.
Incolla uno script, carica una trascrizione o descrivi un concetto. Puoi anche fornire filmati esistenti o un URL di un prodotto.
Scegli tra il formato lungo, corto o entrambi. Seleziona uno stile visivo, opzione avatar e modello vocale. Applica le preimpostazioni del marchio se necessario.
HeyGen genera una sceneggiatura e un video di bozza. Modifica didascalie, sostituisci il B-roll, aggiusta il ritmo o aggiorna il tono della voce con controlli semplici.
Esporta file ottimizzati per YouTube, sottotitoli SRT, miniature e metadati. Utilizza il caricamento diretto o API per la pubblicazione programmata e i flussi di lavoro batch.
Un creatore di video YouTube basato sull'IA converte script, riassunti o filmati esistenti in video completi per YouTube utilizzando l'intelligenza artificiale per le immagini, la voce, i sottotitoli e la composizione delle scene. HeyGen realizza asset sia a lunga che a breve durata pronti per essere caricati così che i creatori possano concentrarsi sulla strategia dei contenuti.
Sì. HeyGen supporta la generazione multi-formato. Crea un video lungo principale e deriva automaticamente formati Shorts, clip e teaser con modifiche ottimizzate e didascalie per la visualizzazione su dispositivi mobili, migliorando la tua capacità di creare YouTube Shorts.
Sì. HeyGen suggerisce titoli, descrizioni, tag e marcatori di capitolo in linea con le migliori pratiche di YouTube, aiutando i creatori di contenuti a essere scoperti e indicizzati più efficacemente.
Assolutamente. Importa filmati esistenti e HeyGen li monterà automaticamente, aggiungerà sottotitoli, genererà B-roll e rimixerà i contenuti in video finiti e Shorts.
HeyGen produce sottotitoli automatici di alta precisione e supporta la traduzione in molte lingue. I sottotitoli e i doppiaggi tradotti sono modificabili per garantire precisione regionale e sfumature.
Sì. Carica un campione vocale per clonare la tua voce, oppure crea un avatar personalizzato per presentare gli script in modo coerente attraverso episodi e serie, rendendo più semplice la creazione di video su YouTube.
Esporta file MP4 in formati standard e verticali, file di sottotitoli SRT, immagini in miniatura e pacchetti di metadati per creare video di alta qualità. Le integrazioni API supportano caricamenti batch e pubblicazione programmata.
La maggior parte delle bozze viene generata in pochi minuti. Il tempo di rendering finale dipende dalla lunghezza e dalla complessità. L'elaborazione batch e i lavori API si adattano per gestire una produzione ad alto volume per i creatori di contenuti.
Mantieni la piena proprietà e i diritti su tutti i video e i contenuti che crei con HeyGen. Assicurati che i contenuti di terze parti inclusi siano correttamente autorizzati.
Sì. HeyGen utilizza sicurezza di livello aziendale, accesso basato sui ruoli e controlli degli spazi di lavoro privati per proteggere i contenuti e i flussi di lavoro di produzione.
