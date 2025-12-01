Crea YouTube Shorts che catturano l'attenzione in pochi minuti con il generatore di YouTube Shorts AI di HeyGen. Dallo script al video verticale pronto per la pubblicazione, il nostro AI crea incipit, genera immagini, sincronizza l'audio e aggiunge sottotitoli così che creatori e marchi possano espandere il contenuto in formato breve senza l'uso di telecamere o lunghe modifiche.
Estrai i momenti salienti da podcast, dirette streaming e webinar per creare diversi video brevi che attirino gli spettatori verso gli episodi completi.
Non rimanere mai senza idee. Genera frequentemente Short utilizzando un approccio basato sull'intelligenza artificiale, testa diversi incipit e aumenta la frequenza di caricamento per far crescere il numero di iscritti e il tempo di visione.
Crea brevi video promozionali reattivi all'audio per brani, uscite e teaser che si adattino al tempo e mettano in risalto i drop.
Suddividi le lezioni in brevi video, chiamati Shorts, con sottotitoli e chiari obiettivi di apprendimento per migliorare la memorizzazione e ampliare la portata.
Producete molti Shorts pronti per la pubblicità per ogni campagna, localizzati per ogni mercato, e utilizzate un generatore di video AI per testare rapidamente le creatività al fine di trovare le variazioni vincenti.
Perché Heygen è il miglior generatore di YouTube Shorts AI
HeyGen abbina la generazione di video AI di livello produttivo a flussi di lavoro orientati ai Shorts per permetterti di concettualizzare, iterare e pubblicare più velocemente. Produci Shorts ottimizzati per catturare l'attenzione con tagli sincronizzati con il ritmo, preset per le piattaforme e localizzazione automatica — tutto progettato per aumentare visualizzazioni e crescita del pubblico.
Genera script, scene e Short completi in pochi minuti. HeyGen automatizza il lavoro pesante così puoi pubblicare frequentemente e mantenere la spinta algoritmica.
Ogni output segue il design mobile-first, la leggibilità prioritaria dei sottotitoli e un ritmo ottimizzato per la scoperta e la permanenza sui YouTube Shorts. Esporta file pronti per la piattaforma con suggerimenti di metadati.
Crea varianti linguistiche, test A/B per gli hook o genera in batch decine di clip da un unico video lungo. HeyGen supporta flussi di lavoro in massa e automazione API per creatori e team.
Generatore di script e ganci per Shorts
Inizia con un argomento o incolla un paragrafo e HeyGen crea una breve sceneggiatura pronta a diventare virale con un forte richiamo, invito all'azione e marcatori di scena. La sceneggiatura guida le immagini, le didascalie e il tempismo per massimizzare la ritenzione nei primi secondi.
Sottotitoli automatici e stile dei sottotitoli
I cortometraggi si basano sulla riproduzione prioritaria del testo, rendendoli ideali per TikTok e altre piattaforme. HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi, applica tipografie leggibili e movimento, e ti offre un controllo immediato su stile, dimensione e posizionamento per schermi mobili nei tuoi progetti di video brevi.
Selezione di visual generativi e b-roll
Dalle grafiche animate alle scene generate dall'intelligenza artificiale, HeyGen crea immagini che si abbinano al tuo copione. Sostituisci con le tue riprese o lascia che il generatore scelga dei filmati di repertorio con licenza che si adattino al tono e al ritmo.
Preimpostazioni della piattaforma e ottimizzazione dell'esportazione
Esporta MP4 verticali ottimizzati per YouTube Shorts, con proporzioni, bitrate, sottotitoli corretti e titoli e descrizioni suggeriti per una migliore scoperta.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di YouTube Shorts AI
Prepara i tuoi accattivanti YouTube shorts in pochi minuti seguendo questi semplici passaggi.
Digita un argomento, incolla uno script o carica un video lungo. HeyGen crea automaticamente suggerimenti per agganci e suddivisioni delle scene.
Scegli il livello di energia, lo stile dei sottotitoli e la voce per i tuoi corti AI. Aggiungi musica o lascia che HeyGen suggerisca un audio abbinato al tuo script e formato.
Modifica didascalie, sostituisci elementi visivi o cambia l'attacco con comandi in linguaggio naturale nel tuo generatore di video. Rigenera una scena o l'intero Corto in pochi secondi.
Scarica MP4 verticali ottimizzati per YouTube Shorts, oltre a titoli, descrizioni e tag suggeriti per i tuoi contenuti video brevi. Utilizza esportazioni batch o API per pubblicare su larga scala.
Un generatore di YouTube Shorts basato sull'intelligenza artificiale è uno strumento che trasforma brevi script, idee o video più lunghi in Shorts verticali finiti utilizzando l'IA per la sceneggiatura, il montaggio, la sincronizzazione audio e la sottotitolazione. HeyGen produce video pensati per dispositivi mobili progettati per avere successo nel feed dei Shorts di YouTube, così i creatori possono pubblicare più spesso senza complesse operazioni di editing.
HeyGen si concentra sui primi tre secondi, sulla chiarezza dei sottotitoli e sul montaggio sincronizzato con il ritmo. Il sistema genera ganci efficaci, allinea le immagini agli indizi audio e applica layout che danno priorità ai sottotitoli in modo che i Shorts siano ottimizzati sia per la riproduzione automatica che per la visualizzazione senza audio.
Sì, creiamo dei video brevi. HeyGen rileva automaticamente i momenti salienti nei filmati lunghi e crea più video brevi con didascalie e tagli ottimizzati. Questo flusso di lavoro di riutilizzo è ideale per podcast, trasmissioni in diretta e lezioni.
Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi e può tradurre script e sottotitoli in molte lingue utilizzando la sofisticata tecnologia AI shorts. traduttore video come funzionalità. Le voci fuori campo localizzate e la sincronizzazione dei sottotitoli sono preservate per una consegna naturale.
No. HeyGen può generare automaticamente elementi visivi e selezionare audio con licenza. Puoi anche caricare le tue tracce e filmati per un aspetto e un suono più personalizzati.
La maggior parte dei cortometraggi viene generata in pochi minuti. Complessità, lunghezza e volume del lotto influenzano il tempo totale di rendering. I lavori in batch possono essere messi in coda ed elaborati tramite API per esigenze di alto volume.
Sì. HeyGen crea più varianti per ogni brief in modo che tu possa testare gli agganci, le immagini e i CTA. Utilizza i set di esportazione per eseguire esperimenti e scalare rapidamente i vincitori.
Esporta MP4 verticali ottimizzati per YouTube Shorts, così come varianti quadrate e orizzontali quando necessario. HeyGen fornisce anche file SRT e raccomandazioni sui metadati per la pubblicazione.
Sì. Carica un campione vocale per clonare la tua voce, oppure utilizza avatar e creatori dalla libreria. Gli avatar includono un sincronismo labiale preciso e una presenza costante sullo schermo in diversi Shorts.
Mantieni la piena proprietà di tutti gli asset che generi. HeyGen non rivendica diritti sul tuo contenuto. Assicurati che qualsiasi materiale di terze parti incluso sia correttamente autorizzato.
HeyGen segue le pratiche di sicurezza standard del settore con archiviazione crittografata e controlli di accesso. I piani Enterprise includono governance dello spazio di lavoro, permessi basati sui ruoli e opzioni di archiviazione privata.
