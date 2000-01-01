Crea video di doppiaggio con intelligenza artificiale

Trasforma i tuoi contenuti scritti in voiceover realistici e vivaci in pochi minuti con lo Strumento di Doppiaggio AI di HeyGen. Che tu abbia bisogno di voiceover per video, e-learning, podcast o assistenti virtuali, il nostro strumento ti aiuta a creare voiceover di qualità professionale in modo rapido e semplice. Non è necessario avere doppiatori o studi di registrazione, ma solo tecnologia AI avanzata che offre risultati veloci ed economici.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato naturalmente con le labbra che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Attore vocale IA

Attori vocali AI per qualsiasi copione, stile o scena

Lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen ti permette di generare voiceover espressivi senza bisogno di un microfono o di uno studio di registrazione. Basta incollare il tuo copione, scegliere una lingua o un'emozione e generare audio di alta qualità. Che tu stia doppiando video esplicativi, personaggi in stile anime o tutorial di prodotti, le voci si adattano al tuo contesto.

Attore vocale IA

Migliori pratiche per la generazione di voiceover naturali con intelligenza artificiale

1. Mantieni la Semplicità Usa un testo chiaro e conciso per assicurarti che il tuo messaggio sia facile da comprendere. Evita di sovraccaricare il tuo video o audio con troppe informazioni.
2. Scegli la Voce Giusta Seleziona una voce che corrisponda al tono del tuo video. Che sia informale, professionale o educativo, assicurati che sia in linea con il tuo contenuto.
3. Usa Animazioni Sottili Le animazioni del testo possono aggiungere un elemento dinamico al tuo video, ma non esagerare. Usa animazioni semplici che migliorino il messaggio, piuttosto che distrarre da esso.
4. Perfeziona il Timing Assicurati che il tuo testo rimanga sullo schermo abbastanza a lungo da essere letto facilmente, ma non così a lungo da diventare distraente.
5. Anteprima e Rifinitura Guarda sempre un'anteprima del tuo video o voiceover prima di finalizzarlo. Regola la dimensione del testo, il posizionamento e le animazioni per un risultato raffinato.

Attore vocale IA

Caratteristiche e vantaggi dello strumento di doppiaggio AI di HeyGen

1. Opzioni Vocali Multiple Scegli tra un'ampia gamma di voci e accenti in diverse lingue per abbinare il tuo contenuto. Regola tono, velocità e timbro per creare il doppiaggio perfetto.
2. Creazione Rapida e Semplice Crea e scarica i tuoi doppiaggi in pochi minuti, senza la necessità di software di editing complessi.
3. Impostazioni Voce Personalizzabili Regola con precisione tono, velocità e timbro per una voce naturale e umana che si adatti alle tue esigenze specifiche.
4. Integrazione Senza Sforzo Integra facilmente i tuoi doppiaggi generati dall'IA in siti web, social media, piattaforme e-learning e altro ancora.
5. Convenienza Risparmia sui doppiatori e gli studi di registrazione. I nostri doppiaggi potenziati dall'IA offrono risultati di alta qualità a un prezzo accessibile.

Se sei interessato anche a creare video brevi e dinamici, prendi in considerazione l'uso del nostro AI TikTok Video Generator per integrare i tuoi progetti di voiceover AI

Come funziona?

Doppia il tuo video in 4 semplici passaggi

Crea video multilingue sincronizzati con il labiale tramite intelligenza artificiale in pochi minuti.

Passo 1

Inserisci testo o carica audio

Inizia digitando o incollando il tuo script nell'editor. Che si tratti di un breve messaggio o di uno script dettagliato, HeyGen lo trasformerà in un voiceover realistico in pochi minuti.

Passaggio 2

Seleziona un Avatar

Scegli tra una varietà di voci generate dall'intelligenza artificiale. Personalizza il tono, l'accento e lo stile per adattarli al tuo contenuto e al tuo pubblico.

Passaggio 3

Scegli una voce AI o carica un video reale

Regola con precisione intonazione, velocità e tono per garantire che la voce corrisponda all'effetto desiderato. Ottieni la consegna perfetta per la tua sceneggiatura in pochi minuti.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video sincronizzato

Una volta che sei soddisfatto del tuo doppiaggio, clicca su "Genera". Il tuo doppiaggio AI sarà pronto per essere scaricato immediatamente, perfetto per siti web, pubblicità, e-learning o qualsiasi altro progetto

Domande Frequenti sull'Attore Vocale IA

Cos'è il doppiaggio con intelligenza artificiale?

Il doppiaggio AI converte il tuo testo scritto in voiceover naturali e realistici utilizzando tecnologia AI avanzata. Elimina la necessità di doppiatori umani o studi di registrazione e ti permette di creare audio professionali in pochi minuti. Puoi abbinare il tuo audio con elementi visivi utilizzando il AI Video Generator per una produzione più rapida.

Come posso creare un doppiaggio AI con HeyGen?

Digiti o incolli il tuo script, scegli una voce, regoli il tono o la velocità e generi il tuo audio all'istante. La piattaforma gestisce automaticamente tutta la resa vocale e funziona interamente nel tuo browser. Puoi anche trasformare il tuo doppiaggio in un video avatar completo con lo strumento Text to Speech Avatar Tool.

Posso personalizzare la voce dell'IA?

Sì. Puoi scegliere tra diverse voci, lingue e accenti, poi regolare l'altezza, il ritmo e il tono per adattarli allo stile che desideri. Questa flessibilità ti aiuta a creare doppiaggi su misura per il tuo marchio, contenuti e-learning, campagne di marketing o assistenti digitali.

Quanto tempo ci vuole per generare un doppiaggio?

La maggior parte dei doppiaggi è pronta in pochi minuti. Una volta impostato il tuo script e le impostazioni, il motore di HeyGen elabora automaticamente e produce audio di alta qualità pronto per essere scaricato e integrato.

Posso utilizzare le voci generate da intelligenza artificiale per progetti commerciali o aziendali?

Sì. Sei libero di utilizzare i tuoi doppiaggi AI per marketing, formazione, podcast, video su YouTube o progetti per clienti. Molte squadre combinano i doppiaggi con AI Video Templates per ampliare la creazione di contenuti in vari dipartimenti.

Ho bisogno di esperienza di editing o di software aggiuntivi?

No. Tutto funziona online nel tuo browser con controlli semplici. Non hai bisogno di strumenti audio, plugin o attrezzature da studio. Basta inserire il tuo testo, scegliere una voce e scaricare il file finito.

Per quali tipi di contenuti può essere utilizzata la recitazione vocale AI?

Le voci generate da intelligenza artificiale sono efficaci per siti web, lezioni e-learning, video esplicativi, annunci pubblicitari, contenuti di onboarding, podcast e assistenti virtuali. Se desideri trasformare il tuo script in un video completo, puoi anche utilizzare il AI Video Script Generator per una creazione semplificata.

