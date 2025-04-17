Crea agenti virtuali AI che comunicano tramite video utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma script e conoscenze strutturate in agenti video reattivi che spiegano, guidano e supportano gli utenti senza personale dal vivo, riprese o implementazioni complesse.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
I chatbot tradizionali incontrano difficoltà con problemi complessi, ma l'intelligenza artificiale conversazionale può offrire soluzioni più efficaci. Gli agenti virtuali AI spiegano le soluzioni visivamente, aiutando i clienti a risolvere i problemi più rapidamente e riducendo le escalation ai team umani.
Gli utenti spesso abbandonano i prodotti a causa della confusione. Gli agenti virtuali AI forniscono spiegazioni video guidate che accompagnano gli utenti attraverso le funzionalità e i flussi di lavoro su richiesta, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per migliorare l'interazione.
L'onboarding dal vivo non è scalabile a livello globale. Gli agenti virtuali AI forniscono una guida video coerente per i nuovi assunti, garantendo che ogni dipendente riceva la stessa esperienza di formazione attraverso tecniche di AI generativa.
I potenziali clienti desiderano risposte rapide prima degli incontri, che possono essere fornite efficacemente da un agente dal vivo o da un agente IA. Gli agenti virtuali IA gestiscono le domande preliminari attraverso spiegazioni video, aiutando i team di vendita a concentrarsi su conversazioni di alto interesse.
I dipendenti perdono tempo cercando documentazione, ma un agente AI self-service può semplificare l'accesso alle informazioni. Gli agenti virtuali AI forniscono risposte video chiare per domande di HR, IT e operazioni, migliorando la produttività di tutti i team.
Il supporto a più regioni richiede la localizzazione e l'uso di agenti IA per migliorare l'esperienza del cliente. Gli agenti virtuali IA generano risposte video localizzate, permettendo ai team di comunicare chiaramente senza assumere personale regionale.
Perché HeyGen è il miglior creatore di agenti virtuali AI
HeyGen consente ai team di creare agenti virtuali AI che offrono interazioni video coerenti e simili a quelle umane su larga scala. Combinando il controllo degli script, la consegna video e il supporto multilingue, i team sostituiscono i bot statici con una comunicazione visiva chiara.
Gli agenti virtuali AI rispondono con video, non solo testo. La consegna visiva migliora la comprensione, la fiducia e il coinvolgimento per spiegazioni complesse e interazioni guidate.
Mantieni il pieno controllo su ciò che dicono gli agenti e su come rispondono. Gli script e le conoscenze approvate garantiscono una comunicazione accurata e prevedibile in ogni interazione.
Gli agenti virtuali AI possono comunicare in più lingue attraverso la generazione di video e la traduzione, permettendo ai team di supportare pubblici globali con una singola configurazione dell'agente.
Progettazione di agenti virtuali basati sui ruoli
Crea agenti virtuali AI specializzati in ruoli specifici come guida al supporto, assistente all'onboarding o esperto di prodotto. Ogni agente segue script e responsabilità definiti, garantendo interazioni mirate anziché risposte generiche.
Generazione di risposta video dall'intento
Gli agenti virtuali AI convertono l'intento dell'utente in risposte video pertinenti. Invece di lunghe risposte testuali, gli agenti forniscono brevi spiegazioni video contestuali che migliorano la chiarezza e riducono i malintesi.
Comportamento degli agenti governato dalla conoscenza
Gli agenti operano entro i limiti di conoscenza approvati. Ciò impedisce allucinazioni e garantisce che ogni risposta video sia conforme alle politiche aziendali, alla documentazione del prodotto e ai requisiti di conformità.
Aggiornamenti continui dell'agente tramite modifiche al testo
Aggiorna gli agenti virtuali AI modificando script o fonti di conoscenza. Le modifiche rigenerano istantaneamente le risposte video senza dover riaddestrare i modelli, ridistribuire i sistemi o riregistrare i contenuti.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di agenti virtuali AI
Crea agenti virtuali AI utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma il testo in video interazioni.
Scegli quali compiti dovrebbe gestire l'agente virtuale AI e dove verrà utilizzato. Imposta il tono, la lingua e lo stile visivo per adattarsi al tuo pubblico, assicurando che l'AI conversazionale sia personalizzata e coinvolgente.
Fornire script e materiali di riferimento per assistere sia gli operatori umani che gli agenti AI nel fornire un supporto coerente. HeyGen organizza queste informazioni in modo che l'agente fornisca risposte video accurate e coerenti.
Regola lo stile vocale, il ritmo, i sottotitoli e il layout visivo. Applica il branding per garantire che l'agente virtuale AI rifletta la tua organizzazione.
Genera l'agente video e distribuiscilo su siti web, portali o sistemi interni. Aggiorna i contenuti in qualsiasi momento modificando il testo.
Gli agenti virtuali AI sono assistenti automatizzati che comunicano attraverso video e voce generati dall'IA. Forniscono spiegazioni, orientamento e supporto utilizzando la comunicazione visiva anziché risposte solo testuali.
I chatbot si basano sul testo. Gli agenti virtuali AI rispondono con video, migliorando la chiarezza su argomenti complessi e creando interazioni più umane che gli utenti comprendono più rapidamente.
Sì. È possibile creare diversi agenti AI per il supporto, l'integrazione, l'educazione o le vendite per migliorare l'esperienza del cliente. Ogni agente virtuale AI segue i propri script e limiti di conoscenza, migliorando complessivamente l'esperienza del cliente.
Sì. HeyGen consente la generazione di video multilingue e la traduzione di video con la funzionalità di traduttore video, permettendo agli agenti virtuali AI di comunicare chiaramente con un pubblico globale.
No. Gli agenti virtuali AI sono creati attraverso un flusso di lavoro basato su script. Non è richiesta alcuna competenza in programmazione o apprendimento automatico per lanciare o aggiornare gli agenti.
Gli aggiornamenti sono semplici. Modifica lo script o la fonte di conoscenza e rigenera istantaneamente le risposte video senza ricostruire o riaddestrare i sistemi.
Sì. Puoi personalizzare voce, aspetto visivo, colori, layout e messaggi per garantire che ogni agente virtuale AI sia in linea con il tuo marchio.
HeyGen offre sicurezza di livello aziendale e controllo dei contenuti. Tutti gli script, le conoscenze e i video generati rimangono di proprietà e gestiti dalla vostra organizzazione.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.