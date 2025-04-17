Creatore di Agenti Virtuali AI: Crea un Agente Realistico Online

Crea agenti virtuali AI che comunicano tramite video utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma script e conoscenze strutturate in agenti video reattivi che spiegano, guidano e supportano gli utenti senza personale dal vivo, riprese o implementazioni complesse.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Automazione del supporto clienti

Automazione del supporto clienti

I chatbot tradizionali incontrano difficoltà con problemi complessi, ma l'intelligenza artificiale conversazionale può offrire soluzioni più efficaci. Gli agenti virtuali AI spiegano le soluzioni visivamente, aiutando i clienti a risolvere i problemi più rapidamente e riducendo le escalation ai team umani.

Educazione e guida sul prodotto

Educazione e guida sul prodotto

Gli utenti spesso abbandonano i prodotti a causa della confusione. Gli agenti virtuali AI forniscono spiegazioni video guidate che accompagnano gli utenti attraverso le funzionalità e i flussi di lavoro su richiesta, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per migliorare l'interazione.

Formazione dei dipendenti su larga scala

Formazione dei dipendenti su larga scala

L'onboarding dal vivo non è scalabile a livello globale. Gli agenti virtuali AI forniscono una guida video coerente per i nuovi assunti, garantendo che ogni dipendente riceva la stessa esperienza di formazione attraverso tecniche di AI generativa.

Qualificazione delle vendite e dimostrazioni preliminari

Qualificazione delle vendite e dimostrazioni preliminari

I potenziali clienti desiderano risposte rapide prima degli incontri, che possono essere fornite efficacemente da un agente dal vivo o da un agente IA. Gli agenti virtuali IA gestiscono le domande preliminari attraverso spiegazioni video, aiutando i team di vendita a concentrarsi su conversazioni di alto interesse.

Assistenza interna alla conoscenza

Assistenza interna alla conoscenza

I dipendenti perdono tempo cercando documentazione, ma un agente AI self-service può semplificare l'accesso alle informazioni. Gli agenti virtuali AI forniscono risposte video chiare per domande di HR, IT e operazioni, migliorando la produttività di tutti i team.

Erogazione di servizi multilingue

Erogazione di servizi multilingue

Il supporto a più regioni richiede la localizzazione e l'uso di agenti IA per migliorare l'esperienza del cliente. Gli agenti virtuali IA generano risposte video localizzate, permettendo ai team di comunicare chiaramente senza assumere personale regionale.

Perché HeyGen è il miglior creatore di agenti virtuali AI

HeyGen consente ai team di creare agenti virtuali AI che offrono interazioni video coerenti e simili a quelle umane su larga scala. Combinando il controllo degli script, la consegna video e il supporto multilingue, i team sostituiscono i bot statici con una comunicazione visiva chiara.

Esperienza agente orientata al video

Gli agenti virtuali AI rispondono con video, non solo testo. La consegna visiva migliora la comprensione, la fiducia e il coinvolgimento per spiegazioni complesse e interazioni guidate.

Intelligenza controllata da script

Mantieni il pieno controllo su ciò che dicono gli agenti e su come rispondono. Gli script e le conoscenze approvate garantiscono una comunicazione accurata e prevedibile in ogni interazione.

Prontezza al dispiegamento globale

Gli agenti virtuali AI possono comunicare in più lingue attraverso la generazione di video e la traduzione, permettendo ai team di supportare pubblici globali con una singola configurazione dell'agente.

Progettazione di agenti virtuali basati sui ruoli

Crea agenti virtuali AI specializzati in ruoli specifici come guida al supporto, assistente all'onboarding o esperto di prodotto. Ogni agente segue script e responsabilità definiti, garantendo interazioni mirate anziché risposte generiche.

immagine in video

Generazione di risposta video dall'intento

Gli agenti virtuali AI convertono l'intento dell'utente in risposte video pertinenti. Invece di lunghe risposte testuali, gli agenti forniscono brevi spiegazioni video contestuali che migliorano la chiarezza e riducono i malintesi.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Comportamento degli agenti governato dalla conoscenza

Gli agenti operano entro i limiti di conoscenza approvati. Ciò impedisce allucinazioni e garantisce che ogni risposta video sia conforme alle politiche aziendali, alla documentazione del prodotto e ai requisiti di conformità.

Clonazione della voce

Aggiornamenti continui dell'agente tramite modifiche al testo

Aggiorna gli agenti virtuali AI modificando script o fonti di conoscenza. Le modifiche rigenerano istantaneamente le risposte video senza dover riaddestrare i modelli, ridistribuire i sistemi o riregistrare i contenuti.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. All'improvviso, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di agenti virtuali AI

Crea agenti virtuali AI utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma il testo in video interazioni.

Passo 1

Definire lo scopo dell'agente

Scegli quali compiti dovrebbe gestire l'agente virtuale AI e dove verrà utilizzato. Imposta il tono, la lingua e lo stile visivo per adattarsi al tuo pubblico, assicurando che l'AI conversazionale sia personalizzata e coinvolgente.

Passaggio 2

Aggiungi script e conoscenza

Fornire script e materiali di riferimento per assistere sia gli operatori umani che gli agenti AI nel fornire un supporto coerente. HeyGen organizza queste informazioni in modo che l'agente fornisca risposte video accurate e coerenti.

Passaggio 3

Personalizza la consegna

Regola lo stile vocale, il ritmo, i sottotitoli e il layout visivo. Applica il branding per garantire che l'agente virtuale AI rifletta la tua organizzazione.

Passaggio 4

Genera e distribuisci

Genera l'agente video e distribuiscilo su siti web, portali o sistemi interni. Aggiorna i contenuti in qualsiasi momento modificando il testo.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono gli agenti virtuali AI?

Gli agenti virtuali AI sono assistenti automatizzati che comunicano attraverso video e voce generati dall'IA. Forniscono spiegazioni, orientamento e supporto utilizzando la comunicazione visiva anziché risposte solo testuali.

In che modo gli agenti virtuali AI si differenziano dai chatbot?

I chatbot si basano sul testo. Gli agenti virtuali AI rispondono con video, migliorando la chiarezza su argomenti complessi e creando interazioni più umane che gli utenti comprendono più rapidamente.

Gli agenti virtuali AI possono gestire più casi d'uso?

Sì. È possibile creare diversi agenti AI per il supporto, l'integrazione, l'educazione o le vendite per migliorare l'esperienza del cliente. Ogni agente virtuale AI segue i propri script e limiti di conoscenza, migliorando complessivamente l'esperienza del cliente.

Gli agenti virtuali AI supportano più lingue?

Sì. HeyGen consente la generazione di video multilingue e la traduzione di video con la funzionalità di traduttore video, permettendo agli agenti virtuali AI di comunicare chiaramente con un pubblico globale.

È richiesta una configurazione tecnica?

No. Gli agenti virtuali AI sono creati attraverso un flusso di lavoro basato su script. Non è richiesta alcuna competenza in programmazione o apprendimento automatico per lanciare o aggiornare gli agenti.

Quanto è facile aggiornare un agente?

Gli aggiornamenti sono semplici. Modifica lo script o la fonte di conoscenza e rigenera istantaneamente le risposte video senza ricostruire o riaddestrare i sistemi.

Posso controllare il branding e il tono?

Sì. Puoi personalizzare voce, aspetto visivo, colori, layout e messaggi per garantire che ogni agente virtuale AI sia in linea con il tuo marchio.

Il contenuto è sicuro?

HeyGen offre sicurezza di livello aziendale e controllo dei contenuti. Tutti gli script, le conoscenze e i video generati rimangono di proprietà e gestiti dalla vostra organizzazione.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

