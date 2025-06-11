Genera automaticamente sottotitoli accurati e leggibili utilizzando il generatore di sottotitoli video AI di HeyGen. Trasforma l'audio parlato in sottotitoli e didascalie perfettamente sincronizzati che aumentano l'accessibilità, il coinvolgimento e la portata. Niente trascrizione manuale, niente montaggio di timeline, solo risultati veloci alimentati dall'IA.
Molti spettatori guardano senza audio. Genera automaticamente sottotitoli per Reels, Shorts e TikTok per migliorare il tempo di visione e l'interazione.
La sottotitolazione manuale rallenta le campagne. Utilizza un generatore di sottotitoli video AI per pubblicare video di marketing accessibili e ricercabili più rapidamente.
I sottotitoli migliorano la comprensione e l'accessibilità. Genera sottotitoli chiari per lezioni, inserimento e tutorial senza trascrizione manuale utilizzando un generatore di sottotitoli basato sull'intelligenza artificiale.
Assicurati che gli aggiornamenti aziendali siano compresi da tutti i dipendenti attraverso contenuti video chiari e sottotitoli. I sottotitoli rendono i video interni inclusivi e facili da seguire in diversi ambienti.
Raggiungere un pubblico globale richiede spesso sottotitoli. Genera e traduci didascalie rapidamente mantenendo la sincronizzazione precisa con sottotitoli accurati.
I sottotitoli supportano gli standard di accessibilità e la visione inclusiva. La sottotitolazione AI aiuta i team a soddisfare i requisiti per i contenuti video senza costi di produzione aggiuntivi.
Perché HeyGen è il miglior generatore di sottotitoli video AI
HeyGen combina la generazione di video AI con la sottotitolazione intelligente per aiutare i team a produrre video accessibili e performanti su larga scala. Dai clip social ai contenuti formativi, i sottotitoli vengono generati rapidamente e rimangono sincronizzati in ogni formato.
L'intelligenza artificiale converte il parlato in sottotitoli con alta precisione, anche tra diversi accenti e stili di eloquio. Dedica meno tempo a correggere il testo e più tempo a pubblicare contenuti.
Genera e traduci didascalie in più lingue utilizzando le capacità del traduttore video integrato e un generatore di sottotitoli alimentato da intelligenza artificiale. Raggiungi un pubblico internazionale senza duplicare il lavoro aggiungendo sottotitoli in diverse lingue.
I sottotitoli vengono creati come parte del flusso di lavoro del generatore di video AI, mantenendo perfettamente allineati grafica, voce e testo senza l'uso di strumenti aggiuntivi.
Generazione automatica di didascalie con l'AI
Carica un video o generane uno con l'AI e i sottotitoli verranno creati istantaneamente. Il generatore di sottotitoli video AI trascrive il discorso, sincronizza accuratamente i sottotitoli e li prepara per un utilizzo immediato.
Didascalie modificabili con pieno controllo
Rivedi e perfeziona facilmente i sottotitoli. Modifica il testo, i tempi o la formattazione per adattarli alla voce del marchio mantenendo i sottotitoli sincronizzati con il video.
Didascalie multilingue e traduzione
Traduci didascalie in più lingue in pochi secondi. Mantieni chiarezza e tempistica in diverse regioni senza dover ricreare video o sottotitoli manualmente.
Esportazione e integrazione senza soluzione di continuità
Esporta video con sottotitoli incorporati o scarica file di sottotitoli per diverse piattaforme. I sottotitoli sono compatibili con flussi di lavoro video social, web e interni.
Come utilizzare il generatore di sottotitoli video AI
Crea sottotitoli video accurati utilizzando l'intelligenza artificiale in quattro semplici passaggi.
Inizia con un video esistente o creane uno utilizzando il generatore di video AI di HeyGen.
L'intelligenza artificiale analizza il discorso e produce sottotitoli perfettamente sincronizzati senza trascrizione manuale.
Rivedi il testo, aggiusta i tempi, o traduci i sottotitoli in altre lingue se necessario.
Scarica il tuo video con sottotitoli o i file di sottotitoli e pubblica il tuo contenuto video su varie piattaforme immediatamente.
Un generatore di sottotitoli video AI utilizza l'intelligenza artificiale per convertire automaticamente l'audio parlato in sottotitoli temporizzati. Elimina la necessità di trascrizione manuale e sincronizzazione.
L'accuratezza è elevata quando l'audio è chiaro. L'IA di HeyGen è progettata per riconoscere accenti e modelli di parlato naturale, riducendo il tempo di correzione.
Sì. I sottotitoli sono completamente modificabili così puoi adeguare il testo, i tempi o la formattazione prima di esportare il tuo contenuto video.
Sì. Puoi generare sottotitoli in una lingua e tradurli in altre utilizzando le funzionalità di traduttore video integrate per sottotitoli accurati.
Sì. I sottotitoli aumentano il tempo di visione, l'accessibilità e la comprensione, specialmente sulle piattaforme social dove i video partono in automatico senza audio.
Sì. Puoi esportare video con sottotitoli incorporati o scaricare file di sottotitoli per diverse piattaforme come YouTube o Vimeo.
Sì. I sottotitoli si integrano perfettamente con i flussi di lavoro di generazione video AI di HeyGen, inclusi testo in video e immagine in video.
I sottotitoli rendono i video accessibili a spettatori sordi, ipoudenti o che guardano senza audio, supportando pratiche di contenuto inclusive.
Sì. Mantieni tutti i diritti su didascalie e video creati utilizzando il generatore di sottotitoli video AI.
