Generatore di Sottotitoli AI: Crea Sottotitoli Online

Genera automaticamente sottotitoli accurati e leggibili utilizzando il generatore di sottotitoli video AI di HeyGen. Trasforma l'audio parlato in sottotitoli e didascalie perfettamente sincronizzati che aumentano l'accessibilità, il coinvolgimento e la portata. Niente trascrizione manuale, niente montaggio di timeline, solo risultati veloci alimentati dall'IA.

Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Sottotitola i video sui social media

Molti spettatori guardano senza audio. Genera automaticamente sottotitoli per Reels, Shorts e TikTok per migliorare il tempo di visione e l'interazione.

Video di marketing e promozionali

La sottotitolazione manuale rallenta le campagne. Utilizza un generatore di sottotitoli video AI per pubblicare video di marketing accessibili e ricercabili più rapidamente.

Contenuti formativi ed educativi

I sottotitoli migliorano la comprensione e l'accessibilità. Genera sottotitoli chiari per lezioni, inserimento e tutorial senza trascrizione manuale utilizzando un generatore di sottotitoli basato sull'intelligenza artificiale.

Comunicazioni aziendali

Assicurati che gli aggiornamenti aziendali siano compresi da tutti i dipendenti attraverso contenuti video chiari e sottotitoli. I sottotitoli rendono i video interni inclusivi e facili da seguire in diversi ambienti.

Distribuzione di video multilingue

Raggiungere un pubblico globale richiede spesso sottotitoli. Genera e traduci didascalie rapidamente mantenendo la sincronizzazione precisa con sottotitoli accurati.

Conformità all'accessibilità dei video

I sottotitoli supportano gli standard di accessibilità e la visione inclusiva. La sottotitolazione AI aiuta i team a soddisfare i requisiti per i contenuti video senza costi di produzione aggiuntivi.

Perché HeyGen è il miglior generatore di sottotitoli video AI

HeyGen combina la generazione di video AI con la sottotitolazione intelligente per aiutare i team a produrre video accessibili e performanti su larga scala. Dai clip social ai contenuti formativi, i sottotitoli vengono generati rapidamente e rimangono sincronizzati in ogni formato.

Riconoscimento vocale accurato

L'intelligenza artificiale converte il parlato in sottotitoli con alta precisione, anche tra diversi accenti e stili di eloquio. Dedica meno tempo a correggere il testo e più tempo a pubblicare contenuti.

Supporto globale per le lingue

Genera e traduci didascalie in più lingue utilizzando le capacità del traduttore video integrato e un generatore di sottotitoli alimentato da intelligenza artificiale. Raggiungi un pubblico internazionale senza duplicare il lavoro aggiungendo sottotitoli in diverse lingue.

Integrato nei flussi di lavoro video AI

I sottotitoli vengono creati come parte del flusso di lavoro del generatore di video AI, mantenendo perfettamente allineati grafica, voce e testo senza l'uso di strumenti aggiuntivi.

Generazione automatica di didascalie con l'AI

Carica un video o generane uno con l'AI e i sottotitoli verranno creati istantaneamente. Il generatore di sottotitoli video AI trascrive il discorso, sincronizza accuratamente i sottotitoli e li prepara per un utilizzo immediato.

Un'interfaccia di creazione di contenuti mostra una diapositiva di presentazione intitolata "La scena del biliardo a New York" e un avatar AI sorridente, con strumenti di modifica per Avatar, Testo e Media.

Didascalie modificabili con pieno controllo

Rivedi e perfeziona facilmente i sottotitoli. Modifica il testo, i tempi o la formattazione per adattarli alla voce del marchio mantenendo i sottotitoli sincronizzati con il video.

Una donna sorridente con lunghi capelli scuri e un blazer viola. Un'icona "CC" si trova in alto a sinistra e il testo "AI Captions" in basso a destra.

Didascalie multilingue e traduzione

Traduci didascalie in più lingue in pochi secondi. Mantieni chiarezza e tempistica in diverse regioni senza dover ricreare video o sottotitoli manualmente.

Clonazione della voce

Esportazione e integrazione senza soluzione di continuità

Esporta video con sottotitoli incorporati o scarica file di sottotitoli per diverse piattaforme. I sottotitoli sono compatibili con flussi di lavoro video social, web e interni.

Un uomo sorridente dietro una finestra di dialogo per esportare contenuti come SCORM 1.2.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Supporti Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di sottotitoli video AI

Crea sottotitoli video accurati utilizzando l'intelligenza artificiale in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Carica o genera il tuo video

Inizia con un video esistente o creane uno utilizzando il generatore di video AI di HeyGen.

Passo 2

Genera automaticamente i sottotitoli

L'intelligenza artificiale analizza il discorso e produce sottotitoli perfettamente sincronizzati senza trascrizione manuale.

Passaggio 3

Modifica e traduci didascalie

Rivedi il testo, aggiusta i tempi, o traduci i sottotitoli in altre lingue se necessario.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Scarica il tuo video con sottotitoli o i file di sottotitoli e pubblica il tuo contenuto video su varie piattaforme immediatamente.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di sottotitoli video AI?

Un generatore di sottotitoli video AI utilizza l'intelligenza artificiale per convertire automaticamente l'audio parlato in sottotitoli temporizzati. Elimina la necessità di trascrizione manuale e sincronizzazione.

Quanto sono accurate le didascalie generate dall'intelligenza artificiale?

L'accuratezza è elevata quando l'audio è chiaro. L'IA di HeyGen è progettata per riconoscere accenti e modelli di parlato naturale, riducendo il tempo di correzione.

Posso modificare i sottotitoli dopo che sono stati generati?

Sì. I sottotitoli sono completamente modificabili così puoi adeguare il testo, i tempi o la formattazione prima di esportare il tuo contenuto video.

Supporta più lingue?

Sì. Puoi generare sottotitoli in una lingua e tradurli in altre utilizzando le funzionalità di traduttore video integrate per sottotitoli accurati.

I sottotitoli possono migliorare il coinvolgimento nei video?

Sì. I sottotitoli aumentano il tempo di visione, l'accessibilità e la comprensione, specialmente sulle piattaforme social dove i video partono in automatico senza audio.

Posso esportare i file dei sottotitoli separatamente?

Sì. Puoi esportare video con sottotitoli incorporati o scaricare file di sottotitoli per diverse piattaforme come YouTube o Vimeo.

Il generatore di didascalie funziona con i video generati tramite intelligenza artificiale?

Sì. I sottotitoli si integrano perfettamente con i flussi di lavoro di generazione video AI di HeyGen, inclusi testo in video e immagine in video.

Sono necessari i sottotitoli per l'accessibilità?

I sottotitoli rendono i video accessibili a spettatori sordi, ipoudenti o che guardano senza audio, supportando pratiche di contenuto inclusive.

Sono proprietario dei sottotitoli che genero?

Sì. Mantieni tutti i diritti su didascalie e video creati utilizzando il generatore di sottotitoli video AI.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

