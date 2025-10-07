Crea annunci video ad alte prestazioni con le capacità pubblicitarie AI di HeyGen. Genera creatività pubblicitarie complete aggiungendo un link al prodotto, uno script breve o un semplice brief. HeyGen realizza video completi con visual, ritmo, movimento e audio, aiutandoti a lanciare più annunci vincenti in meno tempo. Niente riprese, niente attori, niente montaggi complessi.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Crea video in stile influencer utilizzando visualizzazioni AI, ritmo naturale e modifiche adatte ai social. Ideale per la sensibilizzazione e le campagne in alto nel funnel.
Trasforma le caratteristiche del prodotto in sequenze dimostrative pulite con inquadrature ravvicinate, sovraimpressioni e movimenti di camera. Perfetto per pubblicità orientate all'e-commerce e all'educazione.
Mostra un vantaggio alla volta in brevi video coinvolgenti. Questi clip spesso ottengono buoni risultati nelle campagne di remarketing e di lancio.
Utilizza citazioni dei clienti o estratti di recensioni per costruire fiducia. HeyGen aggiunge didascalie, audio e elementi visivi che mantengono il messaggio chiaro.
Crea video rapidi incentrati su un'idea forte o una domanda utilizzando lo strumento AI. Ideali per TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.
Traduci e ricrea annunci pubblicitari per un pubblico globale con la funzione di traduzione video. Aggiorna la narrazione, il testo a schermo e i dettagli visivi mantenendo coerente il messaggio del marchio.
Perché scegliere HeyGen per gli annunci video AI
HeyGen aiuta i team di marketing, i brand e i creatori a muoversi rapidamente mantenendo alta la qualità. Ogni strumento supporta la produzione ripetibile, una comunicazione chiara e test scalabili per poter apprendere e migliorare velocemente.
HeyGen produce video che catturano l'attenzione e mantengono gli spettatori impegnati. Gli script, le immagini e il ritmo sono modellati per adattarsi al comportamento della piattaforma, aiutandoti a stimolare le conversioni. Genera più concetti per testare gli incipit e scoprire cosa funziona meglio.
Crea molteplici versioni del tuo annuncio senza bisogno di riprese o nuove riprese. Trasforma un URL, immagini di prodotto o un'idea scritta in video puliti, pronti per essere pubblicati. Aggiorna lingua, didascalie e layout per lanciare nuove varianti in pochi minuti.
HeyGen crea varianti video coerenti e facili da confrontare. Esportale in formati compatibili con le piattaforme per eseguire test strutturati. Puoi raccogliere rapidamente intuizioni e concentrarti sugli stili e sui messaggi che ottengono i migliori risultati.
Link alla creazione del video
Incolla qualsiasi link di prodotto o pagina di destinazione e ottieni immediatamente una serie di bozze video. HeyGen analizza la pagina per identificare i dettagli chiave e li trasforma in scene, ganci e idee visive. Puoi rifinire facilmente queste bozze o generare ulteriori varianti.
Generazione Visiva Intelligente
Crea scene e transizioni con movimenti naturali descrivendo lo stile che desideri. HeyGen realizza movimenti di camera, illuminazione e composizioni che si adattano al tuo messaggio. Ottieni grafiche pulite e pronte per la piattaforma senza editing manuale.
Costruttore di Varianti in Batch
Crea contemporaneamente più versioni di annunci pubblicitari modificando attacchi, inviti all'azione, elementi visivi o ritmo con lo strumento AI. L'esportazione in batch organizza tutti i file con nomi chiari in modo che il tuo team possa caricare e testare senza passaggi aggiuntivi. Questo aiuta i team a scalare i test in modo fluido.
Strumenti di Localizzazione Automatica
Traduci script, narrazioni e testi a schermo per nuovi mercati in pochi minuti. HeyGen ricostruisce ogni versione con visual e tempistiche coerenti, garantendo annunci UGC di alta qualità. Questo rende la distribuzione globale semplice per marchi e agenzie.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di annunci video AI
HeyGen offre un flusso di lavoro chiaro che ti aiuta a trasformare le idee in annunci pubblicitari rapidamente, anche se non hai esperienza nella modifica video.
Condividi il tuo obiettivo o incolla la pagina di un prodotto. HeyGen identifica i messaggi chiave e prepara un concetto iniziale.
Scegli un formato, ritmo e stile creativo. Seleziona il rapporto d'aspetto che corrisponde alla tua piattaforma.
Rivedi diverse bozze con vari incipit e layout. Effettua modifiche rapide o rigenera nuove opzioni se necessario.
Scarica versioni MP4 o esporta lotti per test multicanale. Carica sul tuo gestore di annunci e ottimizza in base ai risultati.
Gli annunci video AI sono video di marketing creati con l'intelligenza artificiale. Automatizzano la grafica, il ritmo e la narrazione così che i team possano produrre più contenuti creativi in meno tempo e testare più idee.
No. HeyGen utilizza i tuoi link di prodotto per generare annunci coinvolgenti con l'AI. testo in video, oppure immagine in video per creare annunci video completi. Puoi caricare risorse se vuoi, ma non è mai necessario registrare video.
Sì, puoi creare annunci pubblicitari con l'intelligenza artificiale. Scegli tra formati verticali, quadrati o orizzontali. Ogni versione è ottimizzata per essere inserita su TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme.
Sì. HeyGen può tradurre script, aggiornare didascalie e ricreare narrazioni in nuove lingue. Questo aiuta a lanciare pubblicità in nuovi mercati rapidamente.
Sì. Puoi caricare loghi, immagini dei prodotti, colori del marchio, audio e altri asset creativi. HeyGen li utilizza per mantenere i tuoi annunci in linea con il tuo brand.
Sì. Il generatore di lotti e la produzione rapida consentono ai team di creare molte varianti di annunci in una singola sessione, il che supporta cicli di test intensivi.
La maggior parte degli utenti esporta file MP4 in diverse risoluzioni. L'esportazione in batch mantiene i file organizzati per il caricamento delle campagne.
Sì. Incolla il tuo script per generare un video con scene, narrazione e layout. Puoi aggiornare facilmente tempistiche e aspetti visivi.
La maggior parte dei video è pronta in pochi minuti, grazie all'efficienza dello strumento AI. Video più lunghi o complessi possono richiedere leggermente più tempo, ma l'intero processo è comunque molto veloce.
Sì. Sei il titolare dei diritti di tutti i video che crei. Assicurati di avere il permesso di utilizzare qualsiasi risorsa di terzi che carichi per le tue pubblicità UGC.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.