Annunci video AI che convertono rapidamente

Crea annunci video ad alte prestazioni con le capacità pubblicitarie AI di HeyGen. Genera creatività pubblicitarie complete aggiungendo un link al prodotto, uno script breve o un semplice brief. HeyGen realizza video completi con visual, ritmo, movimento e audio, aiutandoti a lanciare più annunci vincenti in meno tempo. Niente riprese, niente attori, niente montaggi complessi.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Annunci Video Ispirati dagli UGC

Annunci Video Ispirati dagli UGC

Crea video in stile influencer utilizzando visualizzazioni AI, ritmo naturale e modifiche adatte ai social. Ideale per la sensibilizzazione e le campagne in alto nel funnel.

Video dimostrativi del prodotto

Video dimostrativi del prodotto

Trasforma le caratteristiche del prodotto in sequenze dimostrative pulite con inquadrature ravvicinate, sovraimpressioni e movimenti di camera. Perfetto per pubblicità orientate all'e-commerce e all'educazione.

Clip dei momenti salienti

Clip dei momenti salienti

Mostra un vantaggio alla volta in brevi video coinvolgenti. Questi clip spesso ottengono buoni risultati nelle campagne di remarketing e di lancio.

Pubblicità basate su testimonianze e recensioni

Pubblicità basate su testimonianze e recensioni

Utilizza citazioni dei clienti o estratti di recensioni per costruire fiducia. HeyGen aggiunge didascalie, audio e elementi visivi che mantengono il messaggio chiaro.

Annunci brevi basati su Hook

Annunci brevi basati su Hook

Crea video rapidi incentrati su un'idea forte o una domanda utilizzando lo strumento AI. Ideali per TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.

Varianti localizzate degli annunci

Varianti localizzate degli annunci

Traduci e ricrea annunci pubblicitari per un pubblico globale con la funzione di traduzione video. Aggiorna la narrazione, il testo a schermo e i dettagli visivi mantenendo coerente il messaggio del marchio.

Perché scegliere HeyGen per gli annunci video AI

HeyGen aiuta i team di marketing, i brand e i creatori a muoversi rapidamente mantenendo alta la qualità. Ogni strumento supporta la produzione ripetibile, una comunicazione chiara e test scalabili per poter apprendere e migliorare velocemente.

Crea annunci progettati per ottenere risultati

HeyGen produce video che catturano l'attenzione e mantengono gli spettatori impegnati. Gli script, le immagini e il ritmo sono modellati per adattarsi al comportamento della piattaforma, aiutandoti a stimolare le conversioni. Genera più concetti per testare gli incipit e scoprire cosa funziona meglio.

Scala la Produzione Creativa con Facilità

Crea molteplici versioni del tuo annuncio senza bisogno di riprese o nuove riprese. Trasforma un URL, immagini di prodotto o un'idea scritta in video puliti, pronti per essere pubblicati. Aggiorna lingua, didascalie e layout per lanciare nuove varianti in pochi minuti.

Supporto al testing basato sui dati

HeyGen crea varianti video coerenti e facili da confrontare. Esportale in formati compatibili con le piattaforme per eseguire test strutturati. Puoi raccogliere rapidamente intuizioni e concentrarti sugli stili e sui messaggi che ottengono i migliori risultati.

Link alla creazione del video

Incolla qualsiasi link di prodotto o pagina di destinazione e ottieni immediatamente una serie di bozze video. HeyGen analizza la pagina per identificare i dettagli chiave e li trasforma in scene, ganci e idee visive. Puoi rifinire facilmente queste bozze o generare ulteriori varianti.

Url degli annunci video

Generazione Visiva Intelligente

Crea scene e transizioni con movimenti naturali descrivendo lo stile che desideri. HeyGen realizza movimenti di camera, illuminazione e composizioni che si adattano al tuo messaggio. Ottieni grafiche pulite e pronte per la piattaforma senza editing manuale.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Costruttore di Varianti in Batch

Crea contemporaneamente più versioni di annunci pubblicitari modificando attacchi, inviti all'azione, elementi visivi o ritmo con lo strumento AI. L'esportazione in batch organizza tutti i file con nomi chiari in modo che il tuo team possa caricare e testare senza passaggi aggiuntivi. Questo aiuta i team a scalare i test in modo fluido.

Più versioni dell'annuncio

Strumenti di Localizzazione Automatica

Traduci script, narrazioni e testi a schermo per nuovi mercati in pochi minuti. HeyGen ricostruisce ogni versione con visual e tempistiche coerenti, garantendo annunci UGC di alta qualità. Questo rende la distribuzione globale semplice per marchi e agenzie.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci video AI

HeyGen offre un flusso di lavoro chiaro che ti aiuta a trasformare le idee in annunci pubblicitari rapidamente, anche se non hai esperienza nella modifica video.

Passo 1

Inizia con un brief o l'URL di un prodotto

Condividi il tuo obiettivo o incolla la pagina di un prodotto. HeyGen identifica i messaggi chiave e prepara un concetto iniziale.

Passaggio 2

Scegli stili e direzione visiva

Scegli un formato, ritmo e stile creativo. Seleziona il rapporto d'aspetto che corrisponde alla tua piattaforma.

Passaggio 3

Genera varianti di annunci

Rivedi diverse bozze con vari incipit e layout. Effettua modifiche rapide o rigenera nuove opzioni se necessario.

Passaggio 4

Esporta e avvia

Scarica versioni MP4 o esporta lotti per test multicanale. Carica sul tuo gestore di annunci e ottimizza in base ai risultati.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono gli annunci video AI?

Gli annunci video AI sono video di marketing creati con l'intelligenza artificiale. Automatizzano la grafica, il ritmo e la narrazione così che i team possano produrre più contenuti creativi in meno tempo e testare più idee.


Devo girare qualcosa per usare il creatore di annunci video di HeyGen?

No. HeyGen utilizza i tuoi link di prodotto per generare annunci coinvolgenti con l'AI. testo in video, oppure immagine in video per creare annunci video completi. Puoi caricare risorse se vuoi, ma non è mai necessario registrare video.

HeyGen può creare annunci per diverse piattaforme?

Sì, puoi creare annunci pubblicitari con l'intelligenza artificiale. Scegli tra formati verticali, quadrati o orizzontali. Ogni versione è ottimizzata per essere inserita su TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme.

HeyGen supporta la localizzazione per gli annunci pubblicitari?

Sì. HeyGen può tradurre script, aggiornare didascalie e ricreare narrazioni in nuove lingue. Questo aiuta a lanciare pubblicità in nuovi mercati rapidamente.

Posso caricare i miei asset di marca nello strumento AI?

Sì. Puoi caricare loghi, immagini dei prodotti, colori del marchio, audio e altri asset creativi. HeyGen li utilizza per mantenere i tuoi annunci in linea con il tuo brand.

HeyGen funziona per la produzione di annunci pubblicitari di alto volume?

Sì. Il generatore di lotti e la produzione rapida consentono ai team di creare molte varianti di annunci in una singola sessione, il che supporta cicli di test intensivi.

Quali formati di esportazione sono disponibili?

La maggior parte degli utenti esporta file MP4 in diverse risoluzioni. L'esportazione in batch mantiene i file organizzati per il caricamento delle campagne.

Posso creare annunci da uno script invece che da un URL utilizzando il creatore di annunci video?

Sì. Incolla il tuo script per generare un video con scene, narrazione e layout. Puoi aggiornare facilmente tempistiche e aspetti visivi.

Quanto tempo ci vuole per generare un annuncio?

La maggior parte dei video è pronta in pochi minuti, grazie all'efficienza dello strumento AI. Video più lunghi o complessi possono richiedere leggermente più tempo, ma l'intero processo è comunque molto veloce.

Sono proprietario degli annunci creati in HeyGen?

Sì. Sei il titolare dei diritti di tutti i video che crei. Assicurati di avere il permesso di utilizzare qualsiasi risorsa di terzi che carichi per le tue pubblicità UGC.

