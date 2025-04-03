Generatore di Notizie AI: Crea Video di Notizie Pronti per la Trasmissione

Trasforma script, articoli o aggiornamenti in tempo reale in video di notizie raffinati con il generatore di video avanzato AI di HeyGen. Il nostro generatore di notizie AI automatizza la narrazione, l'assemblaggio delle scene, il timing e i sottotitoli così puoi pubblicare contenuti di notizie tempestivi senza studi o troupe. Produci trasmissioni coerenti e in linea con il tuo marchio che possono essere scalate.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Segmenti di ultime notizie

Segmenti di ultime notizie

Trasforma brevi comunicati, aggiornamenti rapidi o avvisi in segmenti video formattati, pronti per la distribuzione sul web e sui social.

Rassegna quotidiana delle notizie

Rassegna quotidiana delle notizie

Automatizza i riassunti giornalieri da script o feed, poi pubblica briefing coerenti e personalizzati su vari canali.

Notizie locali e aggiornamenti iperlocali

Notizie locali e aggiornamenti iperlocali

Producete video di notizie localizzate con voci regionali e sottotitoli per servire il pubblico della comunità utilizzando contenuti generati dall'IA, senza inviare troupe sul posto.

Notizie aziendali e interne

Notizie aziendali e interne

Pubblica annunci aziendali, aggiornamenti della leadership e briefing sulle politiche sotto forma di video narrati per dipendenti e stakeholder.

Reportistica di nicchia e verticale

Reportistica di nicchia e verticale

Crea report specifici per ogni settore, come riepiloghi sportivi, aggiornamenti finanziari o brevi informazioni tecnologiche, utilizzando modelli adattati a ogni argomento.

Trasmissioni multilingue

Trasmissioni multilingue

Traduci e rielabora video per il pubblico internazionale con stili vocali corrispondenti e sottotitoli sincronizzati.

Perché scegliere HeyGen per la produzione di notizie AI

HeyGen è stato sviluppato per redazioni, agenzie e creatori che hanno la necessità di pubblicare notizie accurate e professionali rapidamente. Combiniamo una sintesi vocale dall'aspetto naturale, una selezione automatica delle scene e una localizzazione veloce per mantenere il tuo pubblico informato e coinvolto.

Video di qualità da studio senza lo studio

Genera segmenti pronti per la trasmissione con ritmo professionale, grafiche lower third e transizioni di scena pulite utilizzando il nostro generatore di video di notizie AI. HeyGen dà al tuo contenuto di notizie un aspetto raffinato, così puoi concentrarti sulla cronaca della storia.

Notizie di ultima ora rapide e aggiornamenti continui

Crea istantaneamente strumenti da testo a video, URL o feed e pubblica aggiornamenti su piattaforme in pochi minuti. HeyGen si adatta per gestire flussi di lavoro rapidi, così non perderai mai l'occasione di raccontare una storia.

Copertura globale con supporto multilingue

Traduci script, produci doppiaggi che suonano naturali e sincronizza i sottotitoli per diversi mercati con la funzione di traduttore video. HeyGen aiuta i team di redazione a espandere la portata preservando tono e chiarezza.

Conversione automatica da script a scena

Incolla uno script o incolla l'URL di un articolo di notizie, HeyGen lo suddivide in scene, suggerisce immagini e tempistiche, e prepara una bozza che puoi visualizzare immediatamente. Questo riduce l'editing manuale e accelera la produzione.

sceneggiatura per video

Doppiaggio naturale e multilingue

Scegli tra espressive voci AI in diverse lingue e accenti, oppure clona una voce aziendale per una consegna coerente. Il ritmo e l'emozione della voce sono regolati secondo lo stile delle notizie per una narrazione chiara e credibile.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Modelli e grafiche di notizie personalizzabili

Applica layout di redazione preconfezionati, terzi inferiori, ticker e sovraimpressioni di titoli utilizzando i nostri strumenti gratuiti di notiziario AI. I modelli mantengono ogni storia in linea con il marchio mentre modifichi rapidamente colore e testo.

Modelli di notizie personalizzabili

Localizzazione e sottotitolazione rapide

Script di traduzione automatica, ricreazione di doppiaggi e generazione di sottotitoli accurati per ogni lingua. HeyGen preserva la tempistica delle scene così che le versioni tradotte siano pronte per la trasmissione.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di notizie AI

Un flusso di lavoro semplice e ripetibile ti porta dalla sceneggiatura al video pubblicato.

Passo 1

Aggiungi il tuo script, articolo o URL

Incolla del testo, carica un documento o collega un articolo di notizie per iniziare. HeyGen analizza il tono e la struttura e prepara una bozza iniziale del video.

Passaggio 2

Scegli voce, stile e layout

Scegli una voce per le notizie, seleziona un modello e imposta il rapporto d'aspetto per web, mobile o TV. Regola la grafica dei titoli e gli elementi a schermo.

Passaggio 3

Rivedi e perfeziona

Anteprima della bozza generata, scambia elementi visivi, modifica il testo o cambia il ritmo. Piccole modifiche si rigenerano rapidamente così puoi rispettare la scadenza.

Passaggio 4

Traduci, esporta e pubblica

Crea varianti localizzate, esporta file MP4, o genera link condivisibili e incorporamenti per i canali social, web e di trasmissione.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di notizie AI?

Un generatore di notizie AI trasforma script di notizie scritte o articoli in video finiti, con narrazione, immagini, didascalie e grafiche informative, utilizzando flussi di lavoro automatizzati anziché la produzione in studio.

HeyGen può produrre video di notizie di ultima ora dal vivo?

Sì, HeyGen può elaborare brevi script o contenuti rapidamente, generare una bozza e esportare un video pronto per la pubblicazione in pochi minuti, aiutandoti a rispondere velocemente alle notizie di ultima ora.

Quali lingue e accenti sono supportati?

HeyGen supporta molte lingue principali e accenti regionali. Scegli la voce che si adatta meglio al tuo pubblico e genera automaticamente versioni localizzate.

Devo registrare voiceover o assumere presentatori?

No, puoi affidarti alla sintesi vocale naturale di HeyGen o clonare una voce consentita per una consegna coerente, senza bisogno di studio o talento davanti alla telecamera.

Posso personalizzare i modelli di notizie per la mia testata?

Sì, carica loghi, imposta i colori del marchio e i font, e salva i modelli in modo che ogni segmento corrisponda alla tua identità visiva in tutte le storie.

Quanto sono accurate le didascalie generate automaticamente?

I sottotitoli sono molto accurati per l'audio chiaro e possono essere modificati prima dell'esportazione. HeyGen supporta diversi stili di sottotitoli e opzioni di posizionamento.

HeyGen può generare automaticamente elementi visivi?

HeyGen suggerisce immagini di archivio e b-roll basandosi sulle parole chiave dello script, e puoi sostituire o caricare i tuoi filmati per adattarli alle esigenze del report.

Il contenuto generato dal generatore di articoli di notizie AI è conforme e sicuro da pubblicare?

Sei responsabile della verifica dei fatti e dell'autorizzazione legale. HeyGen fornisce strumenti per una produzione sicura e il controllo dei contenuti, ma la revisione editoriale rimane essenziale.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

