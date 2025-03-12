AI Movie Maker: Crea Storie Cinematografiche da Qualsiasi Idea

Trasforma script e semplici idee in film cinematografici con l'intelligenza artificiale. HeyGen ti offre gli strumenti per creare personaggi, scene, doppiaggio e movimento in un unico posto. Niente telecamere, nessuna timeline di montaggio, solo la creazione di film con un regista AI che mantiene il controllo della tua immaginazione.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Cortometraggi e narrazione indipendente

Cortometraggi e narrazione indipendente

Crea interi archi narrativi utilizzando personaggi IA, doppiaggi e movimento. Produci cortometraggi professionali per festival o pubblico online senza una grande troupe.

Film e serie animate

Film e serie animate

Crea storie animate con diversi stili visivi e personaggi. Esplora nuovi generi senza dover imparare l'uso di complessi strumenti di animazione.

Film educativi e contenuti di formazione

Film educativi e contenuti di formazione

Trasforma lezioni e materiali didattici in video cinematografici utilizzando un generatore di video AI che aumenta il coinvolgimento. L'apprendimento visivo aiuta il pubblico a comprendere più velocemente attraverso contenuti video AI coinvolgenti.

Materiali di marketing e promozionali

Materiali di marketing e promozionali

Mostra storie di prodotti o narrazioni di marca con immagini chiare e narrazione. Crea video di lancio, pubblicità basate su storie e dimostrazioni di prodotto.

Contenuti social e narrazione virale

Contenuti social e narrazione virale

Crea storie cinematografiche rapide che catturano l'attenzione sui canali social. Sperimenta con stili e formati pensati per piattaforme in rapida crescita.

Storyboard e materiali di presentazione

Storyboard e materiali di presentazione

Visualizza concetti cinematografici per presentare idee con sicurezza. Condividi scene che aiutano ad ottenere approvazioni o semafori verdi più rapidamente.

Perché HeyGen è il miglior creatore di film AI

HeyGen aiuta i narratori a passare dal concetto alle scene finite in pochi minuti. Crea storie complete con immagini raffinate, voci naturali, musica e suoni. Il risultato sembra un film cinematografico creato senza riprese o software complicati.

Racconta grandi storie con input semplici

Inizia con uno script, un prompt o un'idea di storyboard e guarda HeyGen dare vita a personaggi e ambientazioni. Crea film più velocemente rimanendo creativo e concentrato sulla storia.

Dirigi ogni scena con vero controllo

Modifica il ritmo, le immagini o le prestazioni rapidamente nel processo di montaggio video e itera continuamente. Guidi il movimento della telecamera, la narrazione e i suoni mentre l'intelligenza artificiale gestisce il lavoro di produzione più pesante.

Condividi e perfeziona con il tuo pubblico

Esporta scene di film pronte per essere guardate e condividile su qualsiasi piattaforma. Ogni versione può essere revisionata e migliorata per avvicinarti sempre più al tuo obiettivo narrativo.

Da script a generazione di scene

Incolla il tuo script o idea e HeyGen crea scene, personaggi e narrazione. Ottieni un punto di partenza che si evolve rapidamente in una sequenza rifinita.

Un'interfaccia di creazione contenuti con inserimento testo, una diapositiva "Panoramica Risultati Q3" con un uomo, e un sommario PDF a comparsa.

Movimento e direzione della camera cinematografica

Guida il movimento dei personaggi e delle telecamere in ogni scena per adattarlo all'atmosfera e al ritmo. Applica istantaneamente regolazioni visive che sembrano dirette professionalmente.

Donna sorridente con capelli blu e occhiali da paracadutismo.

Doppiaggio e progettazione completa del suono

Scegli voci che corrispondano alla personalità e al tono. Aggiungi effetti sonori e musica affinché ogni momento sia pervaso di emozione e atmosfera.

Clonazione della voce

Generazione ed esportazione di video istantanei

Crea scene rapidamente e scarica file di film pronti per essere condivisi. Puoi continuare a perfezionare ogni esportazione per ottenere il miglior risultato cinematografico.

Un uomo sorridente accanto a una finestra di dialogo del software che mostra "Esporta come SCORM" attivato e "SCORM 1.2" selezionato.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di film AI

HeyGen ti offre un flusso di lavoro che ti permette di creare film senza barriere di editing. Ogni passaggio accelera la produzione e mantiene la tua concentrazione sulla narrazione.

Passo 1

Inizia con la tua idea o con uno script scritto

Inserisci il tuo concetto e aggiungi note sui personaggi, lo stile e il flusso della storia per il generatore di video AI. Questi dettagli modellano la prima versione del tuo film.

Passaggio 2

Scegli stili di scena e aspetti dei personaggi

Seleziona aspetti artistici e movimenti che corrispondano alla tua storia. Costruisci un cast che sia veritiero per il mondo che immagini.

Passaggio 3

Anteprima e rifinisci ogni scena

Apporta rapidi cambiamenti ai tempi, alle prestazioni o agli ambienti man mano che la storia si evolve. Rimani completamente in controllo delle decisioni creative nel processo di creazione del video.

Passaggio 4

Esporta e condividi il tuo film

Scarica il tuo film per condividerlo o presentarlo. Goditi la realizzazione della tua idea in forma cinematografica.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un regista di film IA?

Un regista AI crea automaticamente scene, immagini e narrazione a partire da idee o sceneggiature. Questo accelera la produzione cinematografica e aiuta i creatori a concentrarsi sulla storia e sulla regia.

Ho bisogno di competenze in riprese o animazione?

No. HeyGen gestisce il movimento della telecamera, le azioni dei personaggi e la performance così puoi rimanere creativo. Non hai bisogno di conoscenze di montaggio o produzione per ottenere risultati cinematografici.

Quanto tempo ci vuole per fare un film?

La maggior parte delle scene viene generata in pochi minuti con il generatore di video AI, che accelera la produzione. Puoi sperimentare rapidamente con diverse versioni e trovare la migliore direzione velocemente.

Posso controllare l'aspetto e il movimento delle scene?

Sì, con gli strumenti AI gratuiti disponibili, la creatività è illimitata. Puoi perfezionare angolazioni della camera, ritmo, movimento dei personaggi e illuminazione della scena utilizzando un generatore di video AI. Le regolazioni sono rapide nel ciclo di creazione del video, il che mantiene i cicli di miglioramento fluidi e creativi.

Posso utilizzare i miei filmati per scopi commerciali?

Sì. Puoi condividere, pubblicare o monetizzare i contenuti creati con HeyGen. Assicurati che i diritti dei media caricati siano autorizzati per l'uso commerciale.

Le squadre possono collaborare a progetti cinematografici?

Sì. Più collaboratori possono rivedere, modificare e condividere risorse. I team creativi lavorano in modo efficiente e mantengono la produzione allineata con le ultime strategie di contenuto video.

Posso creare storie più lunghe con più scene?

Sì. Puoi creare film che includono più scene e capitoli utilizzando un approccio testo-video. Ogni scena può essere aggiornata per supportare una completa linea narrativa.

HeyGen supporta molti stili visivi?

Sì. Scegliete look cinematografici, stili animati o scenari realistici per abbinarli a diversi generi. Potete cambiare stile durante la produzione per esplorare la creatività.

Posso aggiungere la mia musica o audio?

Sì. Puoi caricare tracce audio personalizzate, progetti di sound design o registrazioni di voiceover per migliorare i tuoi contenuti video. Questi elementi aumentano l'impatto emotivo e il branding.

I video esportati saranno di alta qualità?

Sì. I filmati vengono esportati in formati ad alta risoluzione adatti per i canali social e le presentazioni, migliorando la qualità del contenuto video. La qualità rimane elevata anche dopo molteplici revisioni.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background