Creatore di Introduzioni AI: Crea Introduzioni Video Brandizzate in Pochi Minuti

Crea introduzioni memorabili per i video senza competenze di motion design utilizzando il nostro creatore di intro per YouTube. L'intelligenza artificiale di HeyGen trasforma un logo, un breve testo o alcuni elementi del brand in un video introduttivo raffinato, completo di musica, movimento e formati pronti per l'esportazione su YouTube. Veloce, coerente e progettato per creatori e team, i nostri strumenti video AI semplificano il tuo processo di editing video.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Identità dei canali YouTube

Identità dei canali YouTube

Dai a ogni video un breve intro identificativo che aiuti gli spettatori a riconoscere immediatamente il tuo canale e aumenti il valore percepito della produzione.

Annunci e reel sui social media

Annunci e reel sui social media

Crea introduzioni compatte e di grande impatto formattate per formati verticali e quadrati, aiutando gli annunci a catturare gli spettatori nel primo secondo dei tuoi video su YouTube.

Presentazioni aziendali e webinar

Presentazioni aziendali e webinar

Inizia le presentazioni interne o esterne con un'introduzione coerente e brandizzata, rafforzando la credibilità per stakeholder e dipendenti.

Dimostrazioni di prodotto e teaser di lancio

Dimostrazioni di prodotto e teaser di lancio

Utilizza rivelazioni dinamiche del logo e brevi slogan prima dei video dei prodotti, così che i lanci sembrino cinematografici e in linea con il marchio.

Consegne di freelancer e agenzie

Consegne di freelancer e agenzie

Producete rapidamente introduzioni per video di clienti, proposte e bobine, consegnando prodotti rifiniti senza lunghi tempi di attesa.

Video di eventi e promozioni

Video di eventi e promozioni

Crea countdown di apertura e introduzioni sponsorizzate per promozioni di eventi, trasmissioni dal vivo e video riassuntivi, pronti per essere inseriti in qualsiasi montaggio.

Perché HeyGen è lo strumento migliore per l'introduzione all'IA

HeyGen combina velocità e raffinatezza, così puoi ottenere intro di livello professionale senza dover assumere un motion designer. La nostra intelligenza artificiale gestisce layout, movimento e tempistica mentre mantieni il pieno controllo dello stile, dei colori e della musica per le tue intro su YouTube. Presenta un'apertura di marca coerente su ogni canale video.

Introduzioni raffinate, zero fatica di progettazione

Crea introduzioni animate di alta qualità con movimenti di camera professionali, tipografia e transizioni. Tutto è ottimizzato per catturare l'attenzione, così i primi 3-8 secondi dei tuoi video su YouTube sembreranno lavori di studio.

Modelli pronti per il marchio e personalizzazione

Inizia da modelli creati da designer, poi scambia loghi, colori, caratteri e musica per adattarli alla tua identità. Salva i kit del marchio per mantenere l'introduzione coerente tra campagne e creatori.

Iterazioni rapide e risultati facilmente scalabili

Crea dozzine di varianti di intro in pochi minuti utilizzando il nostro generatore, esporta in diversi rapporti d'aspetto e aggiorna rapidamente le intro quando le campagne o le stagioni cambiano, senza dover riassumere dei designer.

Animazione intelligente del logo e rivelazione

Carica il logo come immagine nel video o testo nel video. Seleziona uno strumento, scegli uno stile e HeyGen genererà un'animazione che mette in risalto il tuo marchio, con camera selezionabile, bagliore e tempistica di rivelazione per il tuo intro di gioco. Regola la durata e gli effetti di entrata in pochi secondi.

logo del marchio

Selezione musicale e sincronizzazione del ritmo

Scegli tra tracce selezionate o carica la tua audio, poi sincronizza automaticamente tempismo del movimento e tagli a ritmo della musica, conferendo al tuo intro ritmo ed energia naturali.

Tre ritratti di persone diverse: un giovane uomo, una giovane donna con apparecchio ortodontico e una ragazza - con un fumetto che dice 'Hey Michael!'.

Supporto per libreria di modelli e kit di marca

Accedi a una biblioteca di modelli di design ottimizzati per diversi toni e settori, applica il tuo kit di marca e blocca colori e caratteri per garantire coerenza in tutto il team.


Una dashboard mostra sei diapositive di presentazione intitolate "Lancio del prodotto", "Proposta concettuale", "Brief creativo", "Strategia di ingresso sul mercato", "Pitch di vendita" e "Aggiornamento per gli investitori", con un cursore rosa che punta a "Pitch di vendita".

Esportazione e ottimizzazione multi-formato

Esporta intro come MP4 in formato 16:9, 1:1 o 9:16, oppure scarica video con sfondo trasparente per sovrapposizioni. Utilizza preset di denominazione per esportazioni in batch, pronti per essere caricati sulle piattaforme.

Impostazioni di esportazione SCORM per la versione 1.2 visualizzate accanto a un uomo sorridente.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di introduzioni AI

Creare un'introduzione con HeyGen è rapido e ripetibile, perfetto per creatori e team di marketing.

Passo 1

Carica la tua foto

Seleziona un'immagine chiara e di alta qualità (PNG, JPG, HEIC o WebP fino a 200MB) poiché HeyGen la analizza per rilevare soggetti principali, oggetti e elementi di sfondo per la pianificazione del movimento.

Passaggio 2

Aggiungi il tuo script o audio

Digita uno script o carica la tua voce, permettendo ad Avatar IV di mappare con precisione il parlato alle espressioni facciali e ai movimenti delle labbra.

Passaggio 3

Genera Movimento e Fotogrammi

HeyGen prevede percorsi di movimento naturali, genera automaticamente fotogrammi intermedi e aggiunge effetti cinematografici come panoramiche, zoom e inclinazioni per un'animazione dinamica.

Passaggio 4

Raffina ed Esporta Video

L'intelligenza artificiale ottimizza l'illuminazione, la continuità delle ombre e le transizioni per rendere un video lucidato e realistico pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di introduzioni AI?

Un creatore di intro AI converte input semplici come loghi, slogan o brevi prompt in intro video animate automaticamente, risparmiando tempo e costi di progettazione.

Quanto dovrebbe durare un'introduzione video?

Gli intro di solito durano dai 3 agli 8 secondi per i contenuti digitali, mantenerli brevi aiuta a trattenere gli spettatori e permette al tuo contenuto principale di iniziare rapidamente.

Posso caricare il mio logo e i miei caratteri?

Sì, carica loghi vettoriali o in formato PNG e aggiungi caratteri personalizzati al tuo kit di marca in modo che ogni introduzione su YouTube utilizzi la tua precisa identità visiva.

La musica e gli effetti sonori sono inclusi?

HeyGen offre una libreria musicale curata e effetti sonori opzionali; puoi anche caricare brani con licenza per un'identità sonora personalizzata nei tuoi video di YouTube.

Posso esportare intro trasparenti per sovrapposizioni?

Sì, esporta con un canale alfa dove supportato, ideale per posizionare intro di loghi su filmati esistenti o sfondi animati nei tuoi progetti di montaggio video.

Come creo introduzioni per diverse piattaforme?

Genera rapporti di aspetto multipli dallo stesso progetto, come 16:9 per YouTube, 1:1 per i post del feed e 9:16 per Storie e Reels.

C'è un limite al numero di introduzioni che posso fare?

I limiti dipendono dal tuo piano HeyGen, i livelli gratuiti spesso hanno un tetto di generazione, mentre i piani a pagamento includono esportazioni più elevate o illimitate.

Possono collaborare più membri del team ai progetti introduttivi?

Sì, HeyGen supporta i flussi di lavoro di squadra con modelli salvati, kit di marca condivisi e accesso basato sui ruoli per un risultato coerente.

Quanto sono modificabili gli intro generati?

Molto modificabile, puoi regolare i tempi, sostituire la musica, cambiare gli stili di animazione o modificare i livelli di testo senza dover ricominciare da capo, rendendolo perfetto per creare intro per YouTube.

Gli intro generati sono liberi da diritti d'autore per uso commerciale?

Le risorse che crei sono tue secondo i termini di HeyGen, assicurati che qualsiasi musica o immagine di terze parti che carichi sia autorizzata per l'uso commerciale.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

