Crea introduzioni memorabili per i video senza competenze di motion design utilizzando il nostro creatore di intro per YouTube. L'intelligenza artificiale di HeyGen trasforma un logo, un breve testo o alcuni elementi del brand in un video introduttivo raffinato, completo di musica, movimento e formati pronti per l'esportazione su YouTube. Veloce, coerente e progettato per creatori e team, i nostri strumenti video AI semplificano il tuo processo di editing video.
Dai a ogni video un breve intro identificativo che aiuti gli spettatori a riconoscere immediatamente il tuo canale e aumenti il valore percepito della produzione.
Crea introduzioni compatte e di grande impatto formattate per formati verticali e quadrati, aiutando gli annunci a catturare gli spettatori nel primo secondo dei tuoi video su YouTube.
Inizia le presentazioni interne o esterne con un'introduzione coerente e brandizzata, rafforzando la credibilità per stakeholder e dipendenti.
Utilizza rivelazioni dinamiche del logo e brevi slogan prima dei video dei prodotti, così che i lanci sembrino cinematografici e in linea con il marchio.
Producete rapidamente introduzioni per video di clienti, proposte e bobine, consegnando prodotti rifiniti senza lunghi tempi di attesa.
Crea countdown di apertura e introduzioni sponsorizzate per promozioni di eventi, trasmissioni dal vivo e video riassuntivi, pronti per essere inseriti in qualsiasi montaggio.
Perché HeyGen è lo strumento migliore per l'introduzione all'IA
HeyGen combina velocità e raffinatezza, così puoi ottenere intro di livello professionale senza dover assumere un motion designer. La nostra intelligenza artificiale gestisce layout, movimento e tempistica mentre mantieni il pieno controllo dello stile, dei colori e della musica per le tue intro su YouTube. Presenta un'apertura di marca coerente su ogni canale video.
Crea introduzioni animate di alta qualità con movimenti di camera professionali, tipografia e transizioni. Tutto è ottimizzato per catturare l'attenzione, così i primi 3-8 secondi dei tuoi video su YouTube sembreranno lavori di studio.
Inizia da modelli creati da designer, poi scambia loghi, colori, caratteri e musica per adattarli alla tua identità. Salva i kit del marchio per mantenere l'introduzione coerente tra campagne e creatori.
Crea dozzine di varianti di intro in pochi minuti utilizzando il nostro generatore, esporta in diversi rapporti d'aspetto e aggiorna rapidamente le intro quando le campagne o le stagioni cambiano, senza dover riassumere dei designer.
Animazione intelligente del logo e rivelazione
Carica il logo come immagine nel video o testo nel video. Seleziona uno strumento, scegli uno stile e HeyGen genererà un'animazione che mette in risalto il tuo marchio, con camera selezionabile, bagliore e tempistica di rivelazione per il tuo intro di gioco. Regola la durata e gli effetti di entrata in pochi secondi.
Selezione musicale e sincronizzazione del ritmo
Scegli tra tracce selezionate o carica la tua audio, poi sincronizza automaticamente tempismo del movimento e tagli a ritmo della musica, conferendo al tuo intro ritmo ed energia naturali.
Supporto per libreria di modelli e kit di marca
Accedi a una biblioteca di modelli di design ottimizzati per diversi toni e settori, applica il tuo kit di marca e blocca colori e caratteri per garantire coerenza in tutto il team.
Esportazione e ottimizzazione multi-formato
Esporta intro come MP4 in formato 16:9, 1:1 o 9:16, oppure scarica video con sfondo trasparente per sovrapposizioni. Utilizza preset di denominazione per esportazioni in batch, pronti per essere caricati sulle piattaforme.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di introduzioni AI
Creare un'introduzione con HeyGen è rapido e ripetibile, perfetto per creatori e team di marketing.
Seleziona un'immagine chiara e di alta qualità (PNG, JPG, HEIC o WebP fino a 200MB) poiché HeyGen la analizza per rilevare soggetti principali, oggetti e elementi di sfondo per la pianificazione del movimento.
Digita uno script o carica la tua voce, permettendo ad Avatar IV di mappare con precisione il parlato alle espressioni facciali e ai movimenti delle labbra.
HeyGen prevede percorsi di movimento naturali, genera automaticamente fotogrammi intermedi e aggiunge effetti cinematografici come panoramiche, zoom e inclinazioni per un'animazione dinamica.
L'intelligenza artificiale ottimizza l'illuminazione, la continuità delle ombre e le transizioni per rendere un video lucidato e realistico pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.
Un creatore di intro AI converte input semplici come loghi, slogan o brevi prompt in intro video animate automaticamente, risparmiando tempo e costi di progettazione.
Gli intro di solito durano dai 3 agli 8 secondi per i contenuti digitali, mantenerli brevi aiuta a trattenere gli spettatori e permette al tuo contenuto principale di iniziare rapidamente.
Sì, carica loghi vettoriali o in formato PNG e aggiungi caratteri personalizzati al tuo kit di marca in modo che ogni introduzione su YouTube utilizzi la tua precisa identità visiva.
HeyGen offre una libreria musicale curata e effetti sonori opzionali; puoi anche caricare brani con licenza per un'identità sonora personalizzata nei tuoi video di YouTube.
Sì, esporta con un canale alfa dove supportato, ideale per posizionare intro di loghi su filmati esistenti o sfondi animati nei tuoi progetti di montaggio video.
Genera rapporti di aspetto multipli dallo stesso progetto, come 16:9 per YouTube, 1:1 per i post del feed e 9:16 per Storie e Reels.
I limiti dipendono dal tuo piano HeyGen, i livelli gratuiti spesso hanno un tetto di generazione, mentre i piani a pagamento includono esportazioni più elevate o illimitate.
Sì, HeyGen supporta i flussi di lavoro di squadra con modelli salvati, kit di marca condivisi e accesso basato sui ruoli per un risultato coerente.
Molto modificabile, puoi regolare i tempi, sostituire la musica, cambiare gli stili di animazione o modificare i livelli di testo senza dover ricominciare da capo, rendendolo perfetto per creare intro per YouTube.
Le risorse che crei sono tue secondo i termini di HeyGen, assicurati che qualsiasi musica o immagine di terze parti che carichi sia autorizzata per l'uso commerciale.
