Trasforma selfie, arte di personaggi o foto di prodotti in clip di combattimento dinamiche con il generatore di combattimento AI di HeyGen. Carica una o due immagini, scegli uno stile, personalizza la coreografia e il suono, ed esporta animazioni HD lucidate pronte per TikTok, Reels, Shorts o il tuo video di combattimento AI.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Crea brevi clip accattivanti e meme di reazione utilizzando amici, personaggi o animali domestici come protagonisti.
Scene di combattimento prototipali per trailer, presentazioni di progetto o esposizioni di personaggi senza un completo flusso di lavoro di animazione.
Crea confronti giocosi di battaglia per le caratteristiche dei prodotti, dimostrazioni affiancate o brevi promozioni a tema che spiccano nei feed con sequenze di combattimento epiche.
Illustra contrasti, dibattiti o ricostruzioni storiche utilizzando azioni stilizzate e non violente per aumentare il coinvolgimento
Perché HeyGen è il migliore per i video di combattimento AI
HeyGen rende l'azione cinematografica accessibile, specialmente per coloro che creano video di combattimento AI. Il nostro motore combina il face-mapping, la sintesi del movimento e gli effetti visivi cinematografici così che creatori e marketer possano produrre scene di combattimento avvincenti senza competenze di animazione, attrezzature o studi, perfetto per un video di battaglia ricco di azione.
Genera brevi clip di combattimento in pochi minuti e apporta modifiche istantanee. HeyGen produce azioni stilizzate e non grafiche adatte alla condivisione sui social e al racconto, grazie al suo avanzato generatore di video AI.
Scegli l'inquadratura, lo stile di combattimento, i movimenti della telecamera e l'intensità della coreografia. Regola con precisione il tempismo, aggiungi effetti sonori e sostituisci gli sfondi con un solo clic.
Esporta versioni ottimizzate per la piattaforma: verticale per Reels e Shorts, quadrata per i feed e orizzontale per YouTube. Ogni esportazione include opzioni per sottotitoli e miniature.
Mappatura del volto da foto ad azione
Carica foto nitide o opere d'arte e HeyGen mappa i tratti del viso su rig animati per espressioni autentiche e movimenti coerenti con la prospettiva.
Preset di stile e pacchetti di coreografia
Scegli tra stili come duello anime, incontro di pugilato, kung fu, effetti visivi cinematografici e rissa arcade. Ogni preset include modelli di movimento e un linguaggio di camera adattato al genere.
Sfondi, accessori e effetti ambientali
Scambia le scene all'istante: stadi, tetti urbani, arene e sfondi fantastici. Aggiungi scintille, polvere, rallenty e lampi d'impatto per un'enfasi cinematografica nel tuo video di battaglia.
Progettazione sonora e libreria di effetti sonori
Aggiungi effetti di colpi, rumori della folla, musica d'ambiente e colpi drammatici dalla libreria SFX integrata. Sincronizza l'audio con i fotogrammi chiave o lascia che HeyGen sincronizzi automaticamente gli effetti con l'azione.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di combattimenti AI
Dai vita alle tue battaglie immaginarie con questi quattro semplici e rapidi passaggi.
Fornisci una o due immagini con volti chiari o arte dei personaggi per la creazione di video. Per i migliori risultati utilizza visuali frontali o a tre quarti.
Scegli il genere, la preimpostazione della camera e l'intensità dell'impatto. Seleziona uno sfondo o carica il tuo per il generatore di video di combattimento AI.
Aggiungi musica, effetti sonori e testo dei sottotitoli. Modifica la velocità, i punti di loop e i fotogrammi di impatto.
Renderizza il clip di combattimento, anteprima, poi esporta in HD, preset per social o GIF. Modifica e rigenera i segmenti specifici secondo necessità.
Un generatore di combattimenti AI trasforma foto statiche o arte di personaggi in scene di lotta animate utilizzando il mappaggio del viso, modelli di movimento e VFX. HeyGen automatizza la coreografia, i movimenti della telecamera e il suono in modo che tu possa creare clip d'azione condivisibili senza competenze in animazione.
Sì, puoi creare un video di combattimento AI. HeyGen produce azioni stilizzate e non grafiche di default e include filtri per la modalità sicura. Puoi ulteriormente limitare l'intensità e rimuovere il gore realistico o le armi per rispettare le politiche della piattaforma e gli standard della comunità nel tuo video di combattimento generato dall'AI.
Carica un'immagine per azioni con un solo soggetto o due immagini per scene faccia a faccia. I formati supportati includono JPG, PNG e file di opere d'arte ad alta risoluzione per i migliori risultati.
Sì. Scegli tra pacchetti di coreografie e preset di camera, poi regola con precisione il ritmo, il rallenty e le transizioni di angolazione utilizzando controlli semplici—non è necessario impostare keyframe.
Assolutamente. Carica tracce audio personalizzate o scegli dalla libreria di musica e effetti sonori con licenza di HeyGen. Sincronizza i suoni agli impatti o lascia che il sistema allinei automaticamente gli effetti all'azione.
Esporta in MP4 in HD e 4K, GIF e preset verticali o quadrati pronti per le piattaforme. Ogni esportazione può includere sottotitoli e un'immagine in miniatura selezionabile.
I limiti dipendono dal tuo piano HeyGen per il generatore di video di combattimento AI. Le versioni di prova gratuite includono esportazioni limitate; i piani a pagamento abilitano una risoluzione più alta, generazione in batch e elaborazione prioritaria.
Rimani proprietario di tutti i contenuti che crei. Assicurati di avere i diritti per qualsiasi foto, musica o contenuto di terze parti che carichi.
I file caricati sono criptati durante il trasferimento e memorizzati in modo sicuro. I file temporanei relativi alla generazione vengono eliminati secondo la nostra politica di conservazione e esistono opzioni aziendali per l'archiviazione privata e i flussi di lavoro in loco per il tuo video di battaglia.
