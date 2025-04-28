Generatore di Combattimenti AI per Battaglie Animate Cinematografiche

Trasforma selfie, arte di personaggi o foto di prodotti in clip di combattimento dinamiche con il generatore di combattimento AI di HeyGen. Carica una o due immagini, scegli uno stile, personalizza la coreografia e il suono, ed esporta animazioni HD lucidate pronte per TikTok, Reels, Shorts o il tuo video di combattimento AI.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Creator di contenuti social e autori di meme

Creator di contenuti social e autori di meme

Crea brevi clip accattivanti e meme di reazione utilizzando amici, personaggi o animali domestici come protagonisti.

Progettisti di giochi e narratori

Progettisti di giochi e narratori

Scene di combattimento prototipali per trailer, presentazioni di progetto o esposizioni di personaggi senza un completo flusso di lavoro di animazione.

Contenuti di marketing e prodotto

Contenuti di marketing e prodotto

Crea confronti giocosi di battaglia per le caratteristiche dei prodotti, dimostrazioni affiancate o brevi promozioni a tema che spiccano nei feed con sequenze di combattimento epiche.

Educazione e satira

Educazione e satira

Illustra contrasti, dibattiti o ricostruzioni storiche utilizzando azioni stilizzate e non violente per aumentare il coinvolgimento

Perché HeyGen è il migliore per i video di combattimento AI

HeyGen rende l'azione cinematografica accessibile, specialmente per coloro che creano video di combattimento AI. Il nostro motore combina il face-mapping, la sintesi del movimento e gli effetti visivi cinematografici così che creatori e marketer possano produrre scene di combattimento avvincenti senza competenze di animazione, attrezzature o studi, perfetto per un video di battaglia ricco di azione.

Veloce, sicuro, divertente

Genera brevi clip di combattimento in pochi minuti e apporta modifiche istantanee. HeyGen produce azioni stilizzate e non grafiche adatte alla condivisione sui social e al racconto, grazie al suo avanzato generatore di video AI.

Controllo creativo completo

Scegli l'inquadratura, lo stile di combattimento, i movimenti della telecamera e l'intensità della coreografia. Regola con precisione il tempismo, aggiungi effetti sonori e sostituisci gli sfondi con un solo clic.

Pronto per i social

Esporta versioni ottimizzate per la piattaforma: verticale per Reels e Shorts, quadrata per i feed e orizzontale per YouTube. Ogni esportazione include opzioni per sottotitoli e miniature.

Mappatura del volto da foto ad azione

Carica foto nitide o opere d'arte e HeyGen mappa i tratti del viso su rig animati per espressioni autentiche e movimenti coerenti con la prospettiva.

immagine in video

Preset di stile e pacchetti di coreografia

Scegli tra stili come duello anime, incontro di pugilato, kung fu, effetti visivi cinematografici e rissa arcade. Ogni preset include modelli di movimento e un linguaggio di camera adattato al genere.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Sfondi, accessori e effetti ambientali

Scambia le scene all'istante: stadi, tetti urbani, arene e sfondi fantastici. Aggiungi scintille, polvere, rallenty e lampi d'impatto per un'enfasi cinematografica nel tuo video di battaglia.

Contesto ed effetti

Progettazione sonora e libreria di effetti sonori

Aggiungi effetti di colpi, rumori della folla, musica d'ambiente e colpi drammatici dalla libreria SFX integrata. Sincronizza l'audio con i fotogrammi chiave o lascia che HeyGen sincronizzi automaticamente gli effetti con l'azione.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di combattimenti AI

Dai vita alle tue battaglie immaginarie con questi quattro semplici e rapidi passaggi.

Passo 1

Carica foto o opere d'arte

Fornisci una o due immagini con volti chiari o arte dei personaggi per la creazione di video. Per i migliori risultati utilizza visuali frontali o a tre quarti.

Passaggio 2

Scegli uno stile e una coreografia

Scegli il genere, la preimpostazione della camera e l'intensità dell'impatto. Seleziona uno sfondo o carica il tuo per il generatore di video di combattimento AI.

Passaggio 3

Personalizza audio e tempistica

Aggiungi musica, effetti sonori e testo dei sottotitoli. Modifica la velocità, i punti di loop e i fotogrammi di impatto.

Passaggio 4

Genera ed esporta

Renderizza il clip di combattimento, anteprima, poi esporta in HD, preset per social o GIF. Modifica e rigenera i segmenti specifici secondo necessità.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di combattimenti AI?

Un generatore di combattimenti AI trasforma foto statiche o arte di personaggi in scene di lotta animate utilizzando il mappaggio del viso, modelli di movimento e VFX. HeyGen automatizza la coreografia, i movimenti della telecamera e il suono in modo che tu possa creare clip d'azione condivisibili senza competenze in animazione.

I video di combattimento generati sono sicuri per le piattaforme social?

Sì, puoi creare un video di combattimento AI. HeyGen produce azioni stilizzate e non grafiche di default e include filtri per la modalità sicura. Puoi ulteriormente limitare l'intensità e rimuovere il gore realistico o le armi per rispettare le politiche della piattaforma e gli standard della comunità nel tuo video di combattimento generato dall'AI.

Quante foto posso caricare e quali tipi di file sono supportati?

Carica un'immagine per azioni con un solo soggetto o due immagini per scene faccia a faccia. I formati supportati includono JPG, PNG e file di opere d'arte ad alta risoluzione per i migliori risultati.

Posso controllare la coreografia e le angolazioni della telecamera?

Sì. Scegli tra pacchetti di coreografie e preset di camera, poi regola con precisione il ritmo, il rallenty e le transizioni di angolazione utilizzando controlli semplici—non è necessario impostare keyframe.

Posso aggiungere la mia musica e le mie voci fuori campo?

Assolutamente. Carica tracce audio personalizzate o scegli dalla libreria di musica e effetti sonori con licenza di HeyGen. Sincronizza i suoni agli impatti o lascia che il sistema allinei automaticamente gli effetti all'azione.

Quali formati e dimensioni di esportazione sono disponibili?

Esporta in MP4 in HD e 4K, GIF e preset verticali o quadrati pronti per le piattaforme. Ogni esportazione può includere sottotitoli e un'immagine in miniatura selezionabile.

C'è un limite al numero di video di combattimento che posso creare?

I limiti dipendono dal tuo piano HeyGen per il generatore di video di combattimento AI. Le versioni di prova gratuite includono esportazioni limitate; i piani a pagamento abilitano una risoluzione più alta, generazione in batch e elaborazione prioritaria.

Di chi sono i video che genero?

Rimani proprietario di tutti i contenuti che crei. Assicurati di avere i diritti per qualsiasi foto, musica o contenuto di terze parti che carichi.

Come gestisce HeyGen la privacy e i caricamenti eliminati?

I file caricati sono criptati durante il trasferimento e memorizzati in modo sicuro. I file temporanei relativi alla generazione vengono eliminati secondo la nostra politica di conservazione e esistono opzioni aziendali per l'archiviazione privata e i flussi di lavoro in loco per il tuo video di battaglia.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background