Trasforma testi semplici, script o bozze in video animati utilizzando l'intelligenza artificiale senza storyboard o keyframe. Il generatore di animazione AI di HeyGen crea scene, movimenti e narrazioni per te, così puoi concentrarti sul messaggio, non sul lavoro manuale.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Trasforma funzionalità complesse in semplici spiegazioni animate che mostrano il valore in meno di due minuti.
Annuncia nuove funzionalità, campagne o offerte con promo animati che sembrano realizzati da uno studio professionale. Utilizza tipografie dinamiche, mockup animati dell'interfaccia utente e call-to-action audaci per stimolare clic e registrazioni.
Trasforma tweet, frammenti di blog e annunci in clip animate verticali per Reels, TikTok e Shorts. Aggiungi sottotitoli automatici, adesivi ed elementi animati per mantenere l'attenzione anche con il suono disattivato nel tuo video AI.
Sostituisci lunghi PDF e presentazioni con moduli animati che le persone completeranno davvero. Utilizza avatar per condurre la formazione, diagrammi per spiegare i processi e riquadri evidenziati per mettere in risalto ciò che conta di più.
Trasforma piani di lezione, articoli e appunti in brevi animazioni educative. Combina diagrammi, cronologie e semplici scene con personaggi nel tuo video animato per spiegare chiaramente i concetti.
Racconta storie di marchi, percorsi dei clienti o narrazioni dei fondatori con scene animate che sembrano umane. Combina avatar AI con sfondi animati per creare clip di storie condivisibili in pochi minuti.
Perché HeyGen è il miglior generatore di animazioni AI
HeyGen è stato creato per creatori, marketer e team che necessitano di animazioni di alta qualità su larga scala senza la complessità tradizionale della generazione di video. Ogni funzionalità è progettata per essere veloce, collaborativa e in linea con il marchio per la generazione di video.
Genera animazioni che sembrano essere state realizzate da un team professionale, anche se stai lavorando da solo. Avatar, grafiche animate e layout sono tutti ottimizzati per sembrare moderni e pronti per la piattaforma.
Blocca loghi, colori, font e sovrimpressioni inferiori affinché ogni video abbia l'aspetto e la sensazione della tua azienda. I kit di branding e i modelli mantengono il tuo team allineato anche se non sono esperti di video.
Genera molteplici varianti di ganci, inviti all'azione e formati in pochi minuti. Utilizza ciò che funziona, modifica ciò che non funziona e continua a produrre nuove animazioni senza rallentare.
Testo in video animato con un clic
Digita ciò che desideri spiegare, vendere o annunciare e lascia che HeyGen crei per te la prima versione. L'intelligenza artificiale trasforma la tua idea in uno script strutturato, scene e layout animati che corrispondono al tuo obiettivo. Ottieni una bozza completa di video animato in pochi minuti, pronta per essere rifinita invece di partire da un foglio bianco.
Anima automaticamente avatar, icone e scene
Scegli un avatar parlante realistico o un personaggio semplice e guardalo animarsi con un perfetto sincronismo labiale e gesti. Aggiungi icone, forme e grafiche animate affinché ogni punto abbia una chiara rappresentazione visiva. Il motore gestisce automaticamente tempistiche e transizioni così che la tua animazione risulti fluida e professionale senza la necessità di keyframe manuali.
Doppiaggio automatico, sottotitoli e progettazione sonora
Genera una voce narrante naturale in pochi secondi in più lingue e tonalità che si adattano al tuo marchio. HeyGen aggiunge sottotitoli e un design sonoro di base per te, così ogni video è pronto per essere condiviso su diverse piattaforme. Puoi regolare velocità, enfasi e ritmo con semplici controlli per mantenere l'attenzione degli spettatori fino alla fine.
Modifica scene con semplici istruzioni testuali
Aggiorna la tua animazione semplicemente dicendo a HeyGen cosa modificare. Chiedi di accorciare una sezione, sostituire un'immagine, cambiare l'invito all'azione o regolare lo sfondo e vedi l'aggiornamento in pochi secondi. Per un controllo più preciso, entra nell'editor della timeline per regolare specifiche inquadrature mentre la generazione di video AI mantiene tutto sincronizzato.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di animazioni AI
Non è necessario avere esperienza di animazione o competenze di editing per ottenere ottimi risultati. HeyGen ti guida dall'idea all'esportazione attraverso un flusso semplice e guidato.
Incolla uno script esistente, inserisci un articolo o scrivi un breve testo di presentazione riguardo al video che vuoi creare con l'AI. HeyGen lo struttura in una narrazione chiara con scene, momenti salienti e un chiaro invito all'azione, perfetto per i creatori di contenuti.
Scegli un avatar parlante o un semplice presentatore, seleziona uno stile di animazione e scegli il tuo rapporto d'aspetto per il web, i social o le presentazioni utilizzando un generatore di video AI. Allinea font, colori e logo con il tuo kit di marca con un solo clic.
Clicca su genera e lascia che HeyGen costruisca l'animazione completa con scene, transizioni, voce fuori campo e sottotitoli. Il sistema associa le immagini allo script in modo che ogni battuta abbia un chiaro momento sullo schermo.
Utilizza comandi semplici per regolare il timing, sostituire le immagini, o modificare il tono della voce. Clona istantaneamente il video in nuove lingue per raggiungere un pubblico globale con la stessa animazione principale.
Un generatore di animazioni AI è uno strumento che trasforma testi, sceneggiature o idee in video animati automaticamente. Invece di progettare ogni fotogramma o animare i personaggi manualmente, l'AI crea per te scene, movimenti e doppiaggio.
No, puoi creare il tuo primo video animato senza alcuna esperienza di montaggio. L'interfaccia è costruita attorno a semplici prompt, modelli e passaggi guidati che sembrano più il compilare un modulo che imparare a usare un complesso generatore di video AI.
Puoi creare video esplicativi di prodotti, promozioni di marketing, moduli di onboarding e formazione, cortometraggi social e clip di storie narrative. Utilizza avatar per contenuti in stile 'talking head' o affidati a grafiche animate pulite per spiegazioni semplici.
Sì, puoi caricare loghi, font, colori del marchio, screenshot e immagini dei prodotti direttamente su HeyGen. Questi asset possono essere riutilizzati in diversi progetti in modo che ogni video animato rimanga coerente con la tua identità visiva.
HeyGen supporta molte lingue, accenti e stili vocali così puoi localizzare la stessa animazione per diversi mercati utilizzando il traduttore video. Puoi cambiare la lingua del narratore mantenendo allineati i visual e il timing.
Sì, ogni scena è completamente modificabile dopo la generazione. Puoi cambiare elementi visivi, riscrivere battute, aggiustare i tempi o sostituire l'avatar senza dover ricreare l'intero video.
I video creati con HeyGen sono pensati per essere utilizzati in marketing, vendite, supporto e comunicazioni interne. Puoi utilizzarli sul tuo sito web, nelle campagne e nei materiali rivolti ai clienti in base ai termini del tuo piano.
La maggior parte degli utenti passa dall'idea alla realizzazione di animazioni pronte per essere condivise in pochi minuti invece che in giorni o settimane. Le semplici promozioni e i clip per i social di solito richiedono un solo tentativo, mentre gli spiegazioni più complesse possono richiedere un paio di rapide iterazioni.
Sì, più membri del team possono lavorare nello stesso spazio di lavoro, condividere modelli e riutilizzare risorse. I revisori possono lasciare commenti e richiedere modifiche in modo che non sia necessario scambiarsi i file avanti e indietro.
Gli strumenti tradizionali richiedono che tu progetti, animi e modifichi ogni dettaglio manualmente. HeyGen utilizza l'IA per generare la struttura, la grafica e la narrazione per te, così puoi passare direttamente al perfezionamento e alla distribuzione.
