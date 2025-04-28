Scegli un avatar parlante realistico o un personaggio semplice e guardalo animarsi con un perfetto sincronismo labiale e gesti. Aggiungi icone, forme e grafiche animate affinché ogni punto abbia una chiara rappresentazione visiva. Il motore gestisce automaticamente tempistiche e transizioni così che la tua animazione risulti fluida e professionale senza la necessità di keyframe manuali.