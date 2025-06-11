Carica un video o incolla un link e ottieni sottotitoli precisi e modificabili in pochi minuti. HeyGen trascrive l'audio, allinea i tempi e esporta sottotitoli SRT o incastonati direttamente nel video in modo che il tuo contenuto sia accessibile e ottimizzato per le piattaforme senza sottotitolazione manuale.
I video brevi con didascalie hanno prestazioni migliori sulle piattaforme dove il suono non è primario, specialmente quando si aggiungono sottotitoli a un video. HeyGen produce didascalie integrate facilmente leggibili e animazioni di sottotitoli che aumentano la visibilità e il tempo di visione per Reels, Shorts e Stories.
Rendi accessibili i video di formazione e gli aggiornamenti aziendali. Le lezioni con sottotitoli automatici e i riassunti delle riunioni aiutano i colleghi non madrelingua e quelli con problemi di udito a seguire i contenuti e a cercare nei trascritti i punti chiave.
Aggiungi didascalie ricercabili ai video dei prodotti così gli spettatori possono scansionare rapidamente i benefici. Esporta file SRT per i player web e versioni con sottotitoli fissi per annunci social al fine di massimizzare la portata e la chiarezza.
Le conversazioni estese richiedono sottotitoli consapevoli dell'oratore. HeyGen identifica gli interlocutori, marca i tempi dei dialoghi e produce tracce di sottotitoli pulite che accelerano il montaggio e la pubblicazione per i clip riutilizzati.
Assicuratevi di rispettare le normative aggiungendo sottotitoli chiusi e trascrizioni scaricabili. Le funzioni di esportazione dei sottotitoli e di personalizzazione del marchio di HeyGen vi aiutano a soddisfare le regole di accessibilità e forniscono una prova di conformità per le verifiche.
Localizza le tracce dei sottotitoli per nuovi mercati utilizzando il traduttore video e le opzioni vocali multilingue. HeyGen rigenera tempistica e sottotitoli in modo che i video localizzati sembrino nativi e mantengano intatto il ritmo, permettendoti di aggiungere sottotitoli a un video senza interruzioni.
Perché HeyGen è il miglior strumento per aggiungere sottotitoli ai video
HeyGen combina una trascrizione rapida, tempistiche di qualità umana e controlli di stile semplici così che team e creatori possano aggiungere sottotitoli ai video su larga scala. Migliora la ritenzione, aumenta l'interazione e soddisfa gli standard di accessibilità senza l'uso di strumenti complessi.
Genera sottotitoli in pochi minuti con punteggiatura e rilevamento del parlante. HeyGen corregge gli errori comuni e marca il tempo delle battute in modo che i tuoi sottotitoli corrispondano al flusso naturale del discorso e ne mantengano la leggibilità.
Scegli tipi di carattere, dimensioni, posizioni e animazioni. Modifica manualmente i sottotitoli o accetta le correzioni suggerite, poi esporta in formati SRT, VTT o versioni con sovrimpressione adatte per piattaforme social e web player.
Producete lotti di sottotitoli e tracce di sottotitoli localizzate con lo strumento di traduzione video. Create didascalie multilingua ed esportazioni per il pubblico globale senza dover ri-registrare o tradurre manualmente.
Generazione automatica di didascalie con rilevamento del relatore
HeyGen trascrive automaticamente l'audio parlato e rileva i cambi di relatore in modo che i sottotitoli rimangano accurati in interviste, panel e registrazioni con più voci. Il sistema applica una punteggiatura intelligente e suddivide il testo per leggibilità, producendo tracce di sottotitoli pulite che puoi modificare o esportare come file SRT e VTT utilizzando un generatore di sottotitoli. Questo risparmia ore rispetto alla trascrizione manuale e garantisce l'accessibilità per gli spettatori che si affidano ai sottotitoli nei video online.
Tempismo preciso e allineamento accurato dei fotogrammi
I sottotitoli sono sincronizzati con l'audio a livello di sillaba e frase, così il testo appare naturalmente con il parlato. Il motore di temporizzazione di HeyGen si adatta a pause, sovrapposizioni e musica in modo che i sottotitoli non oscurino inquadrature importanti, rendendolo uno strumento essenziale per il montaggio video. Le esportazioni includono file con codice temporale accurato pronti per la sottotitolazione chiusa, caricamenti sui social e flussi di lavoro per le trasmissioni.
Controllo dello stile e preset della piattaforma
Applica con un solo clic i font, i colori, i margini di sicurezza e gli stili di didascalie animate del tuo brand. HeyGen include preset per Facebook, Instagram, YouTube e TikTok in modo che le didascalie rimangano leggibili su diversi rapporti di aspetto. Che tu abbia bisogno di didascalie social integrate o di file morbidi e attivabili per i player di streaming, le opzioni di stile mantengono i tuoi video in linea con il marchio e conformi alle convenzioni delle piattaforme.
Flussi di lavoro per sottotitolazione e localizzazione batch
Elabora molti video contemporaneamente mappando i dati CSV o caricando cartelle ai modelli. HeyGen quindi genera didascalie, tracce di sottotitoli localizzate e pacchetti di esportazione per ogni lingua. Combinato con il nostro traduttore video, puoi creare voiceover tradotti e sottotitoli sincronizzati per espandere rapidamente la portata senza creare nuovi master video.
Come aggiungere didascalie ai video su larga scala con HeyGen
Aggiungi didascalie ai tuoi video in quattro semplici passaggi.
Aggiungi il tuo file video o incolla un link pubblico. HeyGen supporta i formati comuni e l'importazione da cloud così puoi iniziare immediatamente.
Seleziona la lingua parlata ed esegui la trascrizione. HeyGen rileva gli interlocutori, inserisce la punteggiatura e allinea le righe all'audio per un timing preciso, rendendolo uno strumento di editing video efficace per generare sottotitoli.
Rivedi la trascrizione, correggi eventuali righe e scegli stili di didascalie o preset della piattaforma. Aggiungi incisioni di sottotitoli o mantieni didascalie soft per la riproduzione attivabile.
Esporta file SRT, VTT o MP4 con sottotitoli integrati ottimizzati per Feed, Storie o web player per migliorare l'accessibilità dei tuoi sottotitoli video. Utilizza l'esportazione batch per creare pacchetti multilingua e asset pronti per il caricamento per i gestori di annunci pubblicitari.
Carica il tuo video o incolla un link, seleziona la lingua parlata e avvia la trascrizione automatica. Modifica la trascrizione se necessario, scegli opzioni di stile o esportazione, e poi esporta file SRT, VTT o video con sottotitoli incorporati pronti per la distribuzione.
HeyGen fornisce sottotitoli automatici ad alta precisione con punteggiatura e rilevamento del parlante. L'accuratezza dipende dalla chiarezza dell'audio e dal rumore di fondo. Puoi modificare manualmente le trascrizioni per garantire una correttezza del 100% ed esportare i file di sottotitoli finalizzati utilizzando un generatore di sottotitoli.
Esporta file di sottotitoli soft come SRT e VTT per lettori che supportano didascalie attivabili, oppure esporta MP4 con sottotitoli incorporati direttamente nel video per un'esperienza visiva migliorata. HeyGen inoltre raggruppa varianti linguistiche per esportazioni di massa, permettendoti di aggiungere sottotitoli a un video in più lingue.
Sì. Scegliete i tipi di carattere, le dimensioni, i colori, i riquadri di sfondo e i margini dell'area di sicurezza. HeyGen include preset ottimizzati per le piattaforme social in modo che i sottotitoli rimangano leggibili su telefoni e desktop.
Sì. Utilizza il traduttore video per generare script tradotti e tracce di sottotitoli. HeyGen sincronizza i sottotitoli tradotti con gli aggiustamenti dei tempi in modo che i video localizzati sembrino naturali in ogni lingua.
Sì. Utilizza flussi di lavoro batch per elaborare cartelle o mappare voci CSV ai modelli. HeyGen genererà didascalie, tracce localizzate ed esporterà pacchetti per tutti i video del lavoro.
I trascritti ricercabili e i sottotitoli integrati migliorano l'accessibilità e aumentano il tempo di permanenza sulla pagina, il che può potenziare la visibilità organica. Anche i file SRT/VTT aiutano le piattaforme ad indicizzare i contenuti parlati per una migliore scopribilità, aumentando la visibilità dei sottotitoli video.
HeyGen cripta i caricamenti e memorizza in modo sicuro gli asset generati, garantendo che i tuoi progetti di montaggio video rimangano al sicuro. Mantieni la proprietà dei tuoi contenuti e puoi controllare la condivisione, la conservazione e le impostazioni di esportazione in base alle tue esigenze di privacy.
