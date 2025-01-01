Da oltre +150 anni, Sibelco è un'azienda globale di soluzioni per materiali, specializzata nell'estrazione e lavorazione di minerali industriali. Con sede principale in Belgio e operazioni in tutto il mondo, inclusi Europa, Nord America, Sud America e Asia, Sibelco è impegnata nella sostenibilità e nell'innovazione, migliorando continuamente i suoi processi e prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti minimizzando al contempo l'impatto ambientale.

Jean-Marie Petit, responsabile dell'apprendimento digitale presso Sibelco, ha condiviso come il processo tradizionale di creazione di video formativi interni richieda spesso mesi di tempo di produzione. Tuttavia, con HeyGen, il suo team ha notevolmente aumentato l'efficienza, allineando i loro sforzi con la missione dell'azienda di fornire materiali formativi sicuri e informativi che faciliterebbero il processo della loro catena di produzione.

La Sfida

In passato, la creazione di video rappresentava un ostacolo significativo per il team di formazione di Sibelco. Assicurarsi attori, viaggiare in diverse località in presenza in tutto il mondo, montare e personalizzare ogni video per diverse lingue consumava tempo e risorse preziose. Questo approccio tradizionale non solo metteva sotto pressione il loro budget, ma ostacolava anche la capacità del team di produrre video in modo efficiente ed efficace.

Curioso riguardo agli strumenti di intelligenza artificiale che potrebbero ridurre i costi e ottimizzare i tempi di produzione, il team di Apprendimento e Sviluppo di Jean-Marie ha scoperto HeyGen, che ha trasformato completamente il loro flusso di lavoro. Il team non ha più bisogno di portare attori in studio per ore o addirittura giorni per creare video, risparmiando tempo ed energia. Con HeyGen, gli aggiornamenti ai loro contenuti possono essere implementati rapidamente, assicurando che i materiali di formazione riflettano le politiche e le procedure attuali.

La Soluzione

Integrare gli avatar AI realistici di HeyGen e le funzionalità di sintesi vocale ha modificato notevolmente i processi di formazione di Sibelco, riducendo la loro dipendenza da fornitori esterni. Pubblicando video internamente, il team ha ottenuto un maggiore controllo sul proprio contenuto, risultando in un significativo risparmio sui costi e potenziando il loro team di produzione nella creazione di video.

Il nuovo flusso di lavoro non ha solo razionalizzato i processi di Sibelco, ma ha anche permesso loro di produrre video formativi di qualità da studio su larga scala, dotando i dipendenti delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il loro lavoro in modo sicuro ed efficiente. Semplificando il processo di produzione, il team di formazione e sviluppo di Jean-Marie può sviluppare rapidamente contenuti adattati alle specifiche esigenze formative. Ciò garantisce che i dipendenti ricevano istruzioni coerenti e chiare, riducendo la probabilità di errori e migliorando le loro prestazioni complessive. Di conseguenza, ciò non solo soddisfa i requisiti di formazione, ma promuove anche una cultura di sicurezza ed efficienza in tutta l'organizzazione.

‍

I Risultati

In meno di sei mesi, Sibelco ha trasformato il tempo necessario per produrre video di formazione interni. Il costo della produzione video è diminuito drasticamente, permettendo al loro team di risparmiare 1.000 euro per soli un minuto di contenuto formativo. Inoltre, il loro team ha utilizzato HeyGen per illustrare il potenziale dell'IA ai propri team, il che è stato inestimabile nel mettere in luce le possibilità trasformative dell'IA all'interno di Sibelco.

Inoltre, l'utilizzo di HeyGen ha permesso loro di migliorare significativamente il numero di video prodotti e pubblicati. Questo cambiamento ha dato a un maggior numero di persone la possibilità di innovare e creare, anche a coloro che non hanno una vasta esperienza nel campo dei video. Ora, il loro team può aggiornare efficacemente i contenuti esistenti e produrre materiali di formazione di alta qualità senza superare il budget.

‍

“Con HeyGen, le cose diventano meno complesse e più intuitive. Anche se l'uso dell'IA può essere intimidatorio, il flusso con HeyGen lo rende facile da navigare e permette al nostro team di risparmiare tempo e denaro, garantendo al contempo la sicurezza dei dipendenti Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Responsabile dell'Apprendimento Digitale presso Sibelco