Integrazioni

Le integrazioni in HeyGen ti aiutano a collegare il tuo flusso di lavoro di creazione video con gli strumenti che utilizzi ogni giorno. Collegando HeyGen a piattaforme come Canva, Adobe Express, HubSpot e molte altre, puoi creare, personalizzare e distribuire video senza dover passare continuamente da un’app all’altra. Grazie alle integrazioni, puoi portare avatar e voci di HeyGen all’interno dei tuoi design, automatizzare campagne video personalizzate, semplificare la collaborazione e scalare la produzione video per i flussi di lavoro di marketing, vendite, formazione ed education. Le integrazioni sono pensate per farti risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e rendere più semplice trasformare contenuti e dati esistenti in video di alta qualità.