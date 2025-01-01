Dal 1921, Komatsu ha trasformato il nostro mondo fisico in qualità di leader globale nella produzione di attrezzature originali (OEM) fornendo macchinari per le industrie edili, minerarie e forestali. Con radici che risalgono a oltre un secolo fa presso la Komatsu Iron Works nella campagna giapponese, Komatsu è cresciuta fino a diventare un'azienda globale con oltre 65.000 dipendenti e una solida rete di 211 distributori in 151 paesi.

Il percorso di Komatsu è stato caratterizzato da un profondo impegno verso la partnership e l'innovazione, che considerano essenziali per affrontare le diverse sfide del nostro tempo. Oggi, stanno utilizzando la tecnologia AI di HeyGen per connettere ulteriormente i loro team diversificati in tutto il mondo e per rafforzare la loro tradizione collaborativa.

Sfide nel trovare un formato coinvolgente per garantire il trasferimento della conoscenza

Operante nel settore manifatturiero, Komatsu offre una gamma completa di prodotti che include escavatori, pale gommate, bulldozer e camion ribaltabili, supervisionando il loro trasferimento dalla fabbrica al distributore e infine al cliente finale. Per garantire che questo processo sia eseguito efficacemente, è essenziale che la rete di distributori Komatsu, che interagisce direttamente con i clienti finali, possieda una conoscenza approfondita dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi offerti. Di conseguenza, è fondamentale fornire una formazione completa alla rete di distributori sulle caratteristiche delle macchine, sul funzionamento e sulle specifiche tecniche.

A tal fine, il team di apprendimento e sviluppo (L&D) ha provato vari approcci per creare contenuti di formazione coinvolgenti — dalle presentazioni PowerPoint con voiceover al computer all'assunzione di aziende esterne specializzate in multimedia. Ogni soluzione presentava il proprio insieme di limitazioni, per non parlare dei costi elevati e del notevole investimento di tempo.

"Eravamo arrivati a un punto in cui dovevamo vedere se la tecnologia poteva aiutarci con i video di formazione," afferma Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events presso Komatsu Europe International N.V. Dopo aver scoperto la tecnologia AI di HeyGen attraverso l'uso della funzione di traduzione video da parte di un influencer belga, Sarah ha immediatamente visto come poter applicare questa innovazione all'interno dei loro processi.

Tanja Bogocharova, Specialista in Progettazione Didattica presso Komatsu Europe, utilizza HeyGen per creare video esplicativi coinvolgenti e contenuti di formazione tecnica sui prodotti. Sviluppa inoltre linee guida e funge da super amministratore per altri sviluppatori di varie entità Komatsu a livello globale. La piattaforma permette al suo team di trasformare i contenuti esistenti degli esperti di materia in video avvincenti con avatar personalizzati Komatsu — trovando l'equilibrio perfetto tra dettaglio tecnico e consegna coinvolgente.