Dal 1921, Komatsu ha trasformato il nostro mondo fisico in qualità di leader globale nella produzione di attrezzature originali (OEM) fornendo macchinari per le industrie edili, minerarie e forestali. Con radici che risalgono a oltre un secolo fa presso la Komatsu Iron Works nella campagna giapponese, Komatsu è cresciuta fino a diventare un'azienda globale con oltre 65.000 dipendenti e una solida rete di 211 distributori in 151 paesi.
Il percorso di Komatsu è stato caratterizzato da un profondo impegno verso la partnership e l'innovazione, che considerano essenziali per affrontare le diverse sfide del nostro tempo. Oggi, stanno utilizzando la tecnologia AI di HeyGen per connettere ulteriormente i loro team diversificati in tutto il mondo e per rafforzare la loro tradizione collaborativa.
Sfide nel trovare un formato coinvolgente per garantire il trasferimento della conoscenza
Operante nel settore manifatturiero, Komatsu offre una gamma completa di prodotti che include escavatori, pale gommate, bulldozer e camion ribaltabili, supervisionando il loro trasferimento dalla fabbrica al distributore e infine al cliente finale. Per garantire che questo processo sia eseguito efficacemente, è essenziale che la rete di distributori Komatsu, che interagisce direttamente con i clienti finali, possieda una conoscenza approfondita dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi offerti. Di conseguenza, è fondamentale fornire una formazione completa alla rete di distributori sulle caratteristiche delle macchine, sul funzionamento e sulle specifiche tecniche.
A tal fine, il team di apprendimento e sviluppo (L&D) ha provato vari approcci per creare contenuti di formazione coinvolgenti — dalle presentazioni PowerPoint con voiceover al computer all'assunzione di aziende esterne specializzate in multimedia. Ogni soluzione presentava il proprio insieme di limitazioni, per non parlare dei costi elevati e del notevole investimento di tempo.
"Eravamo arrivati a un punto in cui dovevamo vedere se la tecnologia poteva aiutarci con i video di formazione," afferma Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events presso Komatsu Europe International N.V. Dopo aver scoperto la tecnologia AI di HeyGen attraverso l'uso della funzione di traduzione video da parte di un influencer belga, Sarah ha immediatamente visto come poter applicare questa innovazione all'interno dei loro processi.
Tanja Bogocharova, Specialista in Progettazione Didattica presso Komatsu Europe, utilizza HeyGen per creare video esplicativi coinvolgenti e contenuti di formazione tecnica sui prodotti. Sviluppa inoltre linee guida e funge da super amministratore per altri sviluppatori di varie entità Komatsu a livello globale. La piattaforma permette al suo team di trasformare i contenuti esistenti degli esperti di materia in video avvincenti con avatar personalizzati Komatsu — trovando l'equilibrio perfetto tra dettaglio tecnico e consegna coinvolgente.
“Abbiamo ricevuto riscontri molto positivi dagli studenti. Trovano il contenuto facile da seguire grazie alle spiegazioni brevi e concise fatte dall'avatar animato,” spiega Tanja. “Siamo passati da semplici video istruzionali a video più professionali con avatar molto realistici e voiceover, evitando alti costi di produzione video.”
Tanja nota anche un impatto positivo sui formatori: "Sentiamo l'entusiasmo non solo da parte degli studenti, ma anche dei formatori; sono anche più motivati a creare contenuti di formazione grazie a HeyGen. Nel complesso, è un grande passo avanti nello sviluppo del nostro materiale."
Espandere il programma di formazione multilingue con coerenza
Trovare un metodo accessibile per creare contenuti video di formazione coinvolgenti è il primo passo, la sfida successiva consiste nel scalare efficacemente il curriculum in varie lingue per soddisfare le esigenze diverse.
La funzionalità di traduzione di HeyGen era lo strumento giusto di cui Komatsu aveva bisogno per convertire i suoi contenuti in diverse lingue. La funzione di creazione di script della piattaforma genera bozze iniziali valide a partire dagli URL dei siti web.
"In Europa, forniamo generalmente contenuti formativi in quattro lingue: inglese, tedesco, francese e italiano. Creiamo solitamente il contenuto originale prima in inglese e, grazie alla funzione di traduzione di HeyGen, possiamo fornire versioni tradotte con solo pochi clic. È un grande valore aggiunto per noi." condivide Tanja. Il nuovo processo è più efficiente in termini di tempo e budget e permette al team di utilizzare efficacemente un unico materiale di partenza.
Ispirati dal nuovo sviluppo presentato da Komatsu Europe, altre entità Komatsu a livello globale hanno adottato l'approccio e implementato strategicamente le capacità di HeyGen nel loro piano di sviluppo del materiale di formazione.
“La funzionalità di traduzione ci sta portando ancora più vantaggi su scala globale," osserva Tanja. "Ad esempio, abbiamo un ‘Corso di Formazione sulla Comprensione dei Diritti Umani’ destinato a tutti i dipendenti di tutte le entità Komatsu, e questo corso è stato tradotto facilmente e in modo coerente in 14 lingue, grazie a HeyGen.”
Oggi, i materiali di formazione Komatsu vengono tradotti, sceneggiati e animati in tutto il mondo attraverso l'uso di HeyGen e l'Avatar Studio Komatsu. Grazie agli strumenti di branding di HeyGen, uno stile coerente è garantito in diversi paesi e culture.
“Il fatto che tutti i video di formazione siano narrati da un unico avatar con uno stile coerente rafforza anche la consapevolezza del marchio. L'uso costante dell'Avatar dello Studio Komatsu e di uno stile visivo unificato in tutti i video di formazione crea una presenza del marchio riconoscibile a livello globale.”
- Tanja Bogocharova, Specialista in Progettazione Didattica
Miglioramento significativo dell'impegno degli studenti e ampie possibilità da esplorare
I risultati parlano da soli. In Komatsu, il team di formazione osserva che l'80-90% degli spettatori ora completa l'intero video, mentre in precedenza spesso smettevano di guardare dopo dieci minuti. Inoltre, i risultati dei quiz sono migliorati, dimostrando che i dipendenti trattenono il contenuto in modo più efficace.
“Rendendo il trasferimento di conoscenza più coinvolgente e accessibile attraverso le lingue, HeyGen ha avuto un ruolo fondamentale nell'empowerment della nostra rete globale, contribuendo in ultima analisi alla promessa del nostro marchio – creare valore insieme – con i nostri clienti, partner e colleghi in tutto il mondo,” afferma Sarah.
“Guardando al futuro, stiamo pianificando di ampliare l'uso di HeyGen. Il team di marketing, ad esempio, ha già sperimentato il suo impiego per iniziative come un video di benvenuto per una grande fiera di costruzioni. Insieme a loro, stiamo anche esplorando la possibilità di creare brevi video esplicativi per il nostro sito web e i social media. Con HeyGen, le possibilità sono immense e continuiamo ad esplorarle in tutto il gruppo Komatsu,” conclude Sarah.