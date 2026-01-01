Ogni episodio del podcast presenta due speaker AI con voci, modi di parlare e tempi di conversazione distinti. HeyGen sincronizza i turni di dialogo, le pause e le reazioni in modo che lo scambio risulti naturale e non recitato. Gli host rispondono tra loro con un’intonazione e un’enfasi realistiche, grazie alla tecnologia avanzata di AI lip sync che allinea ogni parola a movimenti della bocca estremamente precisi. Il risultato è una conversazione in podcast che cattura l’attenzione proprio come una registrazione dal vivo, senza che nessuno debba mettersi davanti a una telecamera.