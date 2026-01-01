Carica una foto del prodotto e HeyGen genera scene realistiche che collocano il tuo articolo in ambienti professionali e contestualmente pertinenti. Che il tuo prodotto appartenga a un piano cucina, a una scrivania in ufficio o a un patio all’aperto, il generatore di video AI costruisce l’ambientazione intorno ad esso. Ogni scena è progettata con illuminazione, ombre e profondità spaziale accurate, così che il prodotto appaia integrato in modo naturale e non semplicemente sovrapposto. Regola il contesto della scena, le texture delle superfici e i dettagli ambientali prima del rendering per assicurarti che ogni fotogramma sia in linea con l’estetica del tuo brand e con gli obiettivi della campagna.