App per video con product placement basata sull’IA
Crea contenuti video professionali di product placement con AI direttamente da una foto del prodotto usando HeyGen. Carica una singola immagine del tuo prodotto e genera annunci video rifiniti con ambientazioni realistiche, angolazioni di ripresa dinamiche e scene contestuali che mostrano il tuo articolo in azione. Niente riprese, niente troupe, niente noleggio di studi. Passa da una foto del prodotto a un video pubblicitario pronto per la condivisione in pochi minuti, perfetto per qualsiasi piattaforma o campagna.
Funzionalità dei video con product placement basato sull’IA
Generazione realistica di scene AI a partire da foto
Carica una foto del prodotto e HeyGen genera scene realistiche che collocano il tuo articolo in ambienti professionali e contestualmente pertinenti. Che il tuo prodotto appartenga a un piano cucina, a una scrivania in ufficio o a un patio all’aperto, il generatore di video AI costruisce l’ambientazione intorno ad esso. Ogni scena è progettata con illuminazione, ombre e profondità spaziale accurate, così che il prodotto appaia integrato in modo naturale e non semplicemente sovrapposto. Regola il contesto della scena, le texture delle superfici e i dettagli ambientali prima del rendering per assicurarti che ogni fotogramma sia in linea con l’estetica del tuo brand e con gli obiettivi della campagna.
Controllo dinamico della videocamera con angolazioni multiple
Controlla come viene presentato il tuo prodotto con molteplici angolazioni di ripresa, movimenti fluidi di camera e zoom cinematografici. HeyGen rende ogni inquadratura del prodotto con movimenti che imitano le riprese di uno studio professionale, dando ai tuoi video pubblicitari un aspetto curato e di alta produzione. Scegli tra primi piani di dettaglio, rotazioni a 360 gradi o inquadrature ampie in stile lifestyle. Questo livello di controllo visivo di solito è possibile solo con un’intera troupe di ripresa, ma qui inizia tutto con un semplice image to video upload. Combina diverse angolazioni tra le scene per creare un’intera narrazione di product video senza mai toccare una videocamera.
Doppiaggio AI e narrazione multilingue
Aggiungi una narrazione professionale ai tuoi video di product placement in oltre 175 lingue e dialetti. Scrivi o incolla uno script che descriva le caratteristiche del tuo prodotto e HeyGen genererà un voiceover dal suono naturale sincronizzato con la timeline visiva. Usa AI voice cloning per narrare con la tua voce di brand oppure scegli tra oltre 300 voci integrate. Per le campagne globali, traduci l’intero video con un accurato AI lip sync e un audio localizzato utilizzando il video translator. Un singolo video di prodotto diventa una risorsa globale in un pomeriggio.
Produzione video in batch per campagne pubblicitarie
Scala la creazione di annunci per i tuoi prodotti senza aumentare il budget. Genera dozzine di varianti a partire da una singola foto del prodotto cambiando scenari, angolazioni, formati e stili di narrazione. Da un’unica sessione ottieni tagli verticali per TikTok, formati quadrati per Instagram e versioni widescreen per YouTube. Il workflow AI ad maker di HeyGen gestisce l’iterazione rapida così puoi fare A/B test delle varianti creative su tutte le piattaforme. Abbina il posizionamento del prodotto alla funzionalità text to video per creare campagne pubblicitarie complete a una frazione dei costi tradizionali.
Modelli coerenti con il brand e opzioni di personalizzazione
Mantieni una coerenza visiva impeccabile in ogni video di product placement grazie a template personalizzabili, palette di colori e overlay con il tuo brand. Imposta una volta sola logo, font, sequenze di intro e outro e applicali a tutti i render. HeyGen editor video AI ti permette di perfezionare gli sfondi, aggiungere didascalie con il generatore di sottotitoli, sovrapporre informazioni sui prezzi e inserire call-to-action direttamente nell’editor. Ogni output rispetta le tue linee guida di brand senza bisogno di un designer o di uno specialista di post-produzione.
Casi d'uso
Annunci di prodotti e-commerce
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Campagne di prodotto per i social media
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Annunci di lancio prodotto
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Inserzioni per marketplace e retail
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Contenuti di prodotto UGC in stile influencer
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Pubblicità globale dei prodotti
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Come funziona
Crea video pubblicitari con product placement basati sull’IA in quattro semplici passaggi, che ti portano da una foto del prodotto a un annuncio video rifinito e pronto per ogni piattaforma.
Carica la foto del tuo prodotto
Seleziona una foto di alta qualità del tuo prodotto. HeyGen analizza l’immagine, rileva il contorno del prodotto e la prepara per l’inserimento nella scena con bordi puliti e proporzioni accurate.
Scegli una scena e uno stile
Sfoglia i template di ambientazione oppure descrivi lo scenario che desideri. Seleziona angolazioni di ripresa, atmosfera di illuminazione e formato per adattarli alla tua campagna e alla piattaforma di destinazione.
Aggiungi copione e narrazione
Scrivi o incolla un copione di voiceover che descriva le caratteristiche e i vantaggi del prodotto. Scegli una voce, una lingua e il ritmo. HeyGen sincronizza la narrazione con la timeline visiva.
Genera ed esporta il tuo video
HeyGen genera il video finale di product placement con visual sincronizzati, movimento, narrazione e branding. Scaricalo in HD o 4K oppure condividilo direttamente sulle tue piattaforme pubblicitarie.
Domande frequenti
Che cos’è un video di product placement con IA e come funziona?
Un video di product placement con AI è uno spot in cui il tuo prodotto viene inserito digitalmente in una scena realistica generata dall’intelligenza artificiale, invece di essere ripreso fisicamente in uno studio. Carichi una foto del prodotto, l’AI di HeyGen costruisce intorno ad essa un ambiente con illuminazione e profondità realistiche, aggiunge movimento e narrazione e genera un video finito. Il risultato ha l’aspetto di uno spot prodotto professionalmente, senza alcuna produzione fisica.
Il prodotto sembrerà realistico o chiaramente montato nel video?
Il motore di rendering di HeyGen allinea direzione della luce, posizione delle ombre, riflessi sulle superfici e scala spaziale con l’ambiente generato. I prodotti vengono integrati nelle scene a livello di singolo pixel, non semplicemente sovrapposti. Il risultato è pensato per superare le soglie di qualità delle piattaforme di advertising a pagamento e delle pagine di schede prodotto, dove gli utenti si aspettano visual di livello studio, curati e professionali.
Posso creare video di product placement per articoli che non ho ancora ricevuto fisicamente?
Sì. Ti serve solo una foto del prodotto, che può provenire da un render, da un’immagine fornita dal produttore o da un mockup 3D. Questo rende i video di product placement con AI particolarmente utili per campagne di pre-lancio, promozioni di crowdfunding e annunci di prodotto in cui non è ancora disponibile inventario fisico per i tradizionali shooting.
Quante varianti video posso generare da una singola foto del prodotto?
Non esiste un limite fisso. Puoi generare decine di varianti modificando l’ambiente della scena, l’angolazione della camera, la lingua della narrazione, il formato e lo stile visivo. Questo rende pratico produrre un intero set di creatività pubblicitarie per test A/B su più piattaforme partendo da una sola immagine di prodotto, il tutto in un’unica sessione.
Posso aggiungere una voce narrante in più lingue per le campagne internazionali?
Sì. Scrivi il tuo script una sola volta e HeyGen genera la narrazione in oltre 175 lingue e dialetti, con ritmo e pronuncia naturali. Puoi anche clonare una specifica voce del brand e applicarla a ogni versione linguistica. In combinazione con i sottotitoli localizzati, un singolo video di product placement diventa una risorsa pubblicitaria globale completa, senza dover ri-registrare o ri-girare nulla.
In che modo il product placement con AI si confronta con l’ingaggio di uno studio per i video di prodotto?
Un tradizionale video di prodotto richiede l’affitto di uno studio, l’ingaggio di un fotografo e di una troupe, la ricerca di oggetti di scena e la progettazione del set, le riprese da più angolazioni e il montaggio in post-produzione. Questo processo di solito costa migliaia di dollari e richiede giorni o settimane. Il posizionamento di prodotto con l’AI offre una qualità visiva paragonabile partendo da una singola foto del prodotto, in pochi minuti e a una frazione del costo, e ogni variazione o aggiornamento è possibile senza dover rigirare nulla.
Quali formati di file e risoluzioni sono disponibili per il video finale?
HeyGen esporta video di product placement in formato MP4 con risoluzione HD e 4K. Puoi anche scegliere rapporti d’aspetto ottimizzati per le diverse piattaforme: 16:9 per YouTube e il web, 9:16 per TikTok e Instagram Reels e 1:1 per i post nel feed. I sottotitoli possono essere esportati come file SRT per garantire accessibilità e conformità ai requisiti delle piattaforme.
HeyGen è gratuito per creare video con product placement?
HeyGen offre un piano gratuito, senza necessità di carta di credito, che ti permette di esplorare il flusso di lavoro per il product placement e generare video. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano esportazioni in risoluzione più alta, video più lunghi, clonazione vocale e l’accesso all’intera libreria di template di scene e stili visivi.
Posso utilizzare i video con product placement come annunci a pagamento su Meta, Google e TikTok?
Sì. I video generati da HeyGen sono progettati per l’uso commerciale su tutte le principali piattaforme pubblicitarie. L’output soddisfa le specifiche tecniche di Meta Ads, Google Ads e TikTok Ads Manager, inclusi requisiti di risoluzione, formato (aspect ratio) e dimensione dei file. Tu sei il proprietario dell’output e puoi pubblicarlo direttamente sui tuoi account pubblicitari.
Come posso mantenere la coerenza del brand in più video di product placement?
Configura un template di brand con il tuo logo, la palette colori, i font, le card di intro e outro e lo stile visivo preferito. HeyGen applica queste impostazioni a ogni video che generi, garantendo un aspetto uniforme per l’intero catalogo prodotti e per tutte le campagne. Gli aggiornamenti al template vengono applicati ai nuovi render senza dover ricostruire da zero i video esistenti.
Crea oggi i tuoi video di product placement
Crea annunci video professionali di product placement partendo da una sola foto. Niente studio, niente telecamere, niente montaggio necessario.