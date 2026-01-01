Ogni video nel tuo batch viene renderizzato con narrazione sincronizzata, elementi su schermo e transizioni gestite automaticamente dal motore di rendering di HeyGen. Puoi scegliere tra oltre 300 voci in più di 175 lingue e il sistema applica la voce selezionata a ogni variazione personalizzata della sceneggiatura. Combina tutto questo con le funzionalità di generatore di video AI per ottenere contenuti di qualità da studio per ogni destinatario. Non è necessario ri-registrare la narrazione o regolare manualmente il timing. La piattaforma gestisce il ritmo dell’audio, la sincronizzazione visiva e il formato di esportazione, così ogni video rispetta gli standard professionali senza bisogno di post-produzione.