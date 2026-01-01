App per la creazione in batch di video personalizzati
Trasforma un singolo foglio di calcolo in centinaia di video unici e personalizzati con il batch video creator di HeyGen. Carica un file CSV con nomi, messaggi e variabili personalizzate, quindi genera automaticamente video professionali per ogni riga. Niente telecamere, niente software di montaggio, niente sessioni di registrazione. Che tu abbia bisogno di outreach personalizzato, contenuti di onboarding o comunicazioni su larga scala, HeyGen gestisce l’intera produzione.
Funzionalità del creatore di video in batch
Motore di personalizzazione basato su CSV
Carica un foglio di calcolo con colonne per nomi, ruoli, aziende, messaggi personalizzati o qualsiasi variabile richiesta dalla tua campagna. Il creatore di video in batch legge ogni riga e inserisce dinamicamente i dati nel tuo template video, generando un output unico per ogni voce. Ogni video sembra realizzato su misura perché lo script, il testo a schermo e la narrazione si adattano tutti ai dati specifici di quella riga. Questo flusso di lavoro ti permette di produrre 500 video personalizzati con lo stesso sforzo necessario per crearne uno solo, trasformando il tuo testo in video in una pipeline di produzione scalabile che sostituisce settimane di registrazioni manuali.
Rendering automatizzata di voce e contenuti visivi
Ogni video nel tuo batch viene renderizzato con narrazione sincronizzata, elementi su schermo e transizioni gestite automaticamente dal motore di rendering di HeyGen. Puoi scegliere tra oltre 300 voci in più di 175 lingue e il sistema applica la voce selezionata a ogni variazione personalizzata della sceneggiatura. Combina tutto questo con le funzionalità di generatore di video AI per ottenere contenuti di qualità da studio per ogni destinatario. Non è necessario ri-registrare la narrazione o regolare manualmente il timing. La piattaforma gestisce il ritmo dell’audio, la sincronizzazione visiva e il formato di esportazione, così ogni video rispetta gli standard professionali senza bisogno di post-produzione.
Flusso di lavoro batch basato su template
Progetta il tuo video una sola volta utilizzando il sistema di template di HeyGen, poi lascia che il motore batch lo replichi e lo personalizzi su tutto il tuo dataset. Imposta layout, branding, sfondo, musica e stile del presentatore in un unico template, e il creatore di video in batch applicherà queste impostazioni a ogni riga del tuo CSV. Questo approccio garantisce coerenza di brand su centinaia di output, consentendo al tempo stesso la personalizzazione di ogni singolo video tramite le variabili del tuo foglio di calcolo. I team che utilizzano la produzione script to video possono convertire qualsiasi template finalizzato in una risorsa pronta per il batch in pochi minuti.
Generazione batch multilingue
Produci video personalizzati in più lingue all’interno dello stesso batch. Assegna i codici lingua nel tuo CSV e HeyGen genera ogni video con la corretta lingua di narrazione, sincronizzazione labiale AI, e una consegna localizzata. In combinazione con clonazione vocale AI, il tuo output in batch mantiene un’identità vocale coerente anche quando copre oltre 175 lingue e dialetti. Questo elimina la necessità di eseguire campagne separate per ogni regione e riduce a una singola operazione in batch ciò che con i metodi tradizionali di localizzazione richiederebbe mesi.
Esportazione e distribuzione scalabili
Una volta completato il batch, scarica tutti i video singolarmente oppure come esportazione bulk pronta per la distribuzione. Ogni file è etichettato e organizzato in base agli identificatori del tuo CSV, rendendo semplice abbinare i video ai destinatari o caricarli nel tuo CRM, nella tua piattaforma email o nel tuo LMS. Il creator di video in batch produce file MP4 in qualità HD, ottimizzati per qualsiasi canale. Integra con la HeyGen API per automatizzare l’intera pipeline, dal caricamento del foglio di calcolo alla consegna, collegando il tuo flusso di lavoro di editor video AI direttamente al tuo stack di distribuzione senza gestione manuale dei file.
Casi d'uso
Contatti di vendita personalizzati su larga scala
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Inserimento e formazione dei dipendenti
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Follow-up per eventi e webinar
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Contatto per il successo del cliente e il rinnovo
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Lanci di campagne localizzate
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Comunicazioni interne e aggiornamenti
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Come funziona
Crea video personalizzati in serie in quattro passaggi, passando da un semplice foglio di calcolo a centinaia di video finiti e pronti per essere condivisi.
Prepara il tuo file CSV
Organizza i tuoi dati di personalizzazione in un foglio di calcolo con colonne per ogni variabile: nomi, messaggi, titoli o qualsiasi campo personalizzato.
Crea il tuo template
Progetta un unico modello di video con variabili segnaposto mappate alle colonne del tuo file CSV. Definisci elementi visivi, voce e branding.
Carica e genera
Carica il tuo file CSV nel creatore di video in batch. HeyGen elabora ogni riga e genera automaticamente un video unico e personalizzato.
Scarica e distribuisci
Rivedi i video completati, scaricali singolarmente o in blocco e distribuiscili tramite email, CRM, LMS o qualsiasi altro canale.
Domande frequenti
Che cos’è un creatore di video in batch e come funziona con HeyGen?
Un creatore di video in batch ti permette di produrre molti video personalizzati contemporaneamente partendo da un unico template e da un file di dati. Con HeyGen carichi un foglio di calcolo CSV contenente le tue variabili, le associ ai segnaposto nel template video e la piattaforma genera un video unico per ogni riga. L’intero processo è automatico, così puoi ottenere centinaia di video finiti senza doverne registrare o montare nessuno manualmente.
Quanti video personalizzati posso creare in un singolo batch?
HeyGen supporta l’elaborazione in batch di centinaia di video in un’unica esecuzione. Il limite esatto dipende dal tuo piano, ma gli abbonamenti a pagamento sono pensati per una produzione ad alto volume. Che tu abbia bisogno di 50 video per il sales outreach o di 500 video di benvenuto per l’onboarding, il creator di video in batch li elabora in parallelo, così i tempi di consegna restano nell’ordine dei minuti, non dei giorni.
Quali dati posso includere nel mio file CSV per la personalizzazione?
Il tuo file CSV può contenere qualsiasi variabile testuale: nomi dei destinatari, nomi delle aziende, titoli di lavoro, messaggi personalizzati, riferimenti a prodotti, codici lingua o qualsiasi campo rilevante per la tua campagna. Ogni colonna diventa una variabile che puoi inserire nel tuo script video, nel testo a schermo o nella narrazione. Non esiste uno schema fisso: sei tu a definire il livello di personalizzazione in base al tuo caso d’uso.
I video creati in batch sembreranno personali o prodotti in serie?
Ogni video viene generato singolarmente con la propria narrazione, i testi a schermo e i dati variabili, così che i destinatari vedano contenuti rivolti specificamente a loro. Lo spokesperson AI pronuncia il loro nome, cita la loro azienda e trasmette un messaggio adattato al loro contesto. Il risultato sembra un video uno-a-uno, non un invio massivo con solo il logo cambiato.
Posso usare la mia voce o un presentatore personalizzato nei video in batch?
Sì. Puoi clonare la tua voce da un breve campione audio e applicarla a ogni video del batch, così ogni messaggio personalizzato suonerà come se provenisse direttamente da te. Puoi anche usare un presentatore personalizzato creato da una foto tramite tecnologia avatar fotografico AI, così né tu né un attore ingaggiato dovrete mai apparire in video per nessuno dei contenuti.
Come posso creare video in batch in più lingue?
Aggiungi una colonna per la lingua al tuo file CSV e assegna la lingua di destinazione a ogni riga. HeyGen genera ogni video con la corretta lingua di narrazione e un lip-sync accurato. In combinazione con AI dubbing, puoi produrre un unico batch che copre oltre 175 lingue, offrendo contenuti localizzati a ogni regione senza dover gestire cicli di produzione separati.
Posso integrare il creatore di video in batch con il mio CRM o con la mia piattaforma email?
HeyGen offre un’API che collega il tuo flusso di lavoro batch a strumenti esterni come CRM, piattaforme email e sistemi di marketing automation. Puoi avviare la generazione in batch in modo programmatico, associare i video generati alle schede contatto ed inserire link a video personalizzati direttamente nelle sequenze di outreach. In questo modo il batch video creator diventa una pipeline completamente automatizzata, dalla fonte dati fino alla casella di posta del destinatario.
La funzione di creazione batch di video di HeyGen è gratuita da provare?
HeyGen offre un piano gratuito, senza necessità di carta di credito, che ti permette di esplorare la piattaforma e generare video. La modalità Batch è disponibile nei piani a pagamento a partire da 24 $ al mese, che sbloccano limiti di volume più elevati, clonazione vocale e accesso all’intera libreria di presentatori e template. Puoi testare il flusso di lavoro principale nel piano gratuito prima di passare a un livello superiore.
In che modo la creazione di video in batch si confronta con la registrazione di singoli video?
Registrare singoli video personalizzati richiede un presentatore, uno script per ogni destinatario, tempo di ripresa e montaggio per ogni singolo output. Con 100 video, questo può significare settimane di lavoro. Il creatore di video in batch comprime tutto in pochi minuti: un solo template, un caricamento CSV e HeyGen genera automaticamente ogni variante. I clienti riportano fino al 70% di riduzione dei costi di produzione e settimane di tempo risparmiate per ogni campagna.
In quale formato e con quale qualità vengono esportati i video in batch?
Ogni video nel tuo batch viene esportato come file MP4 in qualità HD, pronto per essere incorporato nelle email, caricato sul tuo LMS o pubblicato su qualsiasi piattaforma. I file sono etichettati con gli identificatori presenti nel tuo CSV, così puoi abbinare ogni video al destinatario previsto senza doverli ordinare o rinominare manualmente.
Inizia a creare con HeyGen
Crea centinaia di video personalizzati partendo da un unico foglio di calcolo. Niente telecamere, nessuna sessione di registrazione necessaria.