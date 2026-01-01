Aplikasi Pembuat Video AI Seedance 2.0
Model video AI paling sinematik di dunia kini berjalan di dalam HeyGen. Hasilkan b-roll sinematik dari sebuah prompt, tempatkan diri Anda dalam cuplikan Seedance, atau ubah satu ide menjadi video lengkap yang sudah jadi. Tiga alat, satu platform, tanpa kru yang dibutuhkan.
Fitur Seedance 2.0 di HeyGen
Video sinematik multimodal dari satu kolom prompt
Buka AI video generator, pilih model Seedance 2, lalu ketik deskripsi adegan yang kamu inginkan. Lampirkan gambar referensi, pilih karakter, tambahkan audio, dan atur rasio aspek serta durasi semuanya dari satu kolom prompt. Pilih preset seperti Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move, atau Multi-Character Scene untuk langsung mulai.
Teks ke video dengan kontrol kamera sinematik
Deskripsikan adegan apa pun dan Seedance 2.0 akan menghasilkan cuplikan dengan gerakan yang akurat secara fisika, pencahayaan realistis, dan depth of field setara produksi melalui text to video tool. Model ini menafsirkan arahan kamera dari prompt Anda, sehingga gerakan dolly, pengambilan gambar dengan crane, urutan FPV, dan close-up merespons bahasa alami. B-roll Anda terlihat seperti diarahkan, bukan dihasilkan.
Input gambar referensi dan video
Unggah foto produk, aset brand, atau klip yang sudah ada lalu beralih ke mode Ref to Video. Seedance 2.0 membangun cuplikan sinematik di sekitar referensi Anda menggunakan alur kerja image to video, mempertahankan color grading, komposisi, dan identitas visual sekaligus menambahkan gerakan kamera yang dinamis dan pergerakan yang akurat secara fisika yang menghidupkan konten statis.
Kloning suara asli dan sinkronisasi bibir multibahasa
Rekaman Seedance 2.0 di HeyGen hadir dengan integrasi audio penuh. Tambahkan narasi menggunakan AI voice cloning dalam 175+ bahasa dengan lip sync presisi frame yang menyelaraskan setiap kata dengan gerakan di layar. Platform lain yang menyajikan Seedance hanya menghasilkan klip mentah tanpa suara. HeyGen menghadirkan video lokal lengkap.
Wajah manusia terverifikasi dalam rekaman Seedance
Seedance 2.0 tidak mengizinkan wajah manusia asli digunakan di public API-nya. Infrastruktur persetujuan langsung dan verifikasi identitas milik HeyGen mengubah hal itu. Klon AI diri Anda dalam hitungan menit, dan kemiripan Anda yang telah terverifikasi akan muncul dalam cuplikan sinematik Seedance melalui Avatar IV dengan identitas, pakaian, dan konsistensi visual yang terkunci di setiap pengambilan gambar. Tidak ada platform lain yang dapat menawarkan ini.
Kasus penggunaan
Video brand dan kampanye
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Konten media sosial dan iklan bergaya UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Demo dan showcase produk
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Adegan sinematik multi-karakter
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Pelatihan dan pendidikan
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Kepemimpinan pemikiran dan personal branding
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Cara kerjanya
Seedance 2.0 terintegrasi ke dalam tiga alat di dalam HeyGen. Masing-masing dirancang untuk alur kerja yang berbeda. Gunakan salah satunya atau gabungkan ketiganya.
Buka Pembuat Video AI
Luncurkan AI Video Generator di dalam HeyGen. Seedance 2 akan dipilih secara default dengan mode Ref to Video yang tersedia untuk pembuatan video berbasis referensi.
Tulis prompt Anda atau pilih preset
Ketik deskripsi adegan Anda atau pilih Multi-Scene Cut, Iklan Gaya UGC, Dynamic Camera Move, atau Multi-Character Scene. Atur durasi hingga 10 detik dan pilih rasio 16:9 atau rasio aspek lainnya.
Lampirkan referensi dan buat
Tambahkan gambar referensi, pilih karakter, tentukan bahasa, atau lampirkan audio dari bilah input. Klik generate dan Seedance 2.0 akan menghasilkan cuplikan sinematik hanya dalam satu proses.
Tinjau, edit, dan publikasikan
Pratinjau hasil pembuatan Anda di Recent Creations. Unduh sebagai MP4, kirim ke Avatar Shots atau Video Agent untuk pengeditan lebih lanjut, atau publikasikan langsung ke platform mana pun.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Seedance 2.0 dan mengapa ada di dalam HeyGen?
Seedance 2.0 adalah model pembuatan video AI sinematik yang dikenal dengan gerakan yang akurat secara fisika, input multimodal, dan konsistensi karakter. HeyGen mengintegrasikannya ke dalam tiga alat sehingga Anda dapat melampaui sekadar pembuatan klip mentah dan membuat video lengkap dengan wajah terverifikasi, sulih suara, output multibahasa, serta kontrol editorial yang tidak dapat disediakan oleh platform Seedance mandiri.
Apa yang bisa saya buat dengan Seedance 2.0 di HeyGen yang tidak bisa saya buat di tempat lain?
Platform Seedance mandiri menghasilkan klip bisu berdurasi 15 detik tanpa wajah manusia asli. HeyGen menambahkan identitas terverifikasi melalui AI avatar generator, perakitan video lengkap melalui Video Agent, sulih suara dalam lebih dari 175 bahasa, sinkronisasi bibir, dan cuplikan sinematik hingga tiga menit. Integrasi ini mengubah model mentah menjadi alur kerja produksi lengkap.
Bagaimana cara menghasilkan b-roll sinematik dengan Seedance 2.0?
Buka AI Video Generator, pilih Seedance 2, lalu ketik deskripsi adegan Anda atau unggah gambar referensi di mode Ref to Video. Pilih preset, atur durasi dan rasio aspek, dan model akan menghasilkan cuplikan sinematik dengan pencahayaan serta pergerakan kamera yang realistis. Gunakan video script generator jika Anda membutuhkan bantuan untuk menulis prompt.
Bisakah saya memasukkan wajah saya sendiri ke dalam cuplikan Seedance 2.0?
Public API Seedance 2.0 memblokir wajah manusia asli. HeyGen adalah satu-satunya platform tempat wajah terverifikasi dapat muncul dalam cuplikan Seedance, yang diaktifkan melalui persetujuan langsung dan verifikasi identitas. Cukup kloning diri Anda sekali dan kemiripan Anda akan tetap terkunci di setiap adegan sinematik yang Anda buat.
Apa saja preset yang tersedia di AI Video Generator?
Bilah prompt mencakup empat preset Seedance 2.0: Multi-Scene Cut untuk rangkaian multi-shot, UGC-Style Ad untuk konten yang berfokus pada media sosial, Dynamic Camera Move untuk gaya kamera sinematik, dan Multi-Character Scene untuk menempatkan beberapa orang dalam satu pengambilan gambar. Setiap preset mengonfigurasi model untuk alur kerja kreatif yang spesifik.
Bisakah saya menerjemahkan video Seedance 2.0 ke dalam bahasa lain?
Setiap video Seedance 2.0 di HeyGen mendukung terjemahan penuh melalui AI video translator dengan AI dubbing dalam lebih dari 175 bahasa. Voice-over Anda dikloning ke setiap bahasa target dengan sinkronisasi bibir yang presisi per frame, sehingga satu video dapat menjadi aset global tanpa perlu perekaman ulang.
Apakah kualitas rekamannya cukup tinggi untuk iklan berbayar dan siaran televisi?
Seedance 2.0 menghasilkan cuplikan sinematik yang dinilai #1 untuk realisme di G2 dengan gerakan yang akurat secara fisika dan identitas visual yang konsisten. Sempurnakan adegan apa pun dengan editor video AI dan ekspor dalam format yang siap untuk siaran, iklan berbayar di media sosial, atau penyematan di web.
Apakah tim produksi melihat hasil yang terukur?
Vision Creative Labs meningkatkan produksi mereka dari 1–2 video per tahun menjadi 50–60 per hari dengan HeyGen. Menambahkan footage Seedance 2.0 menghadirkan kualitas sinematik pada volume tersebut tanpa perlu tambahan tenaga kerja, pemesanan studio, atau logistik produksi.
Berapa harga Seedance 2.0 di HeyGen?
HeyGen menawarkan paket gratis yang sudah termasuk akses Seedance 2.0 di ketiga tool tersebut. Coba Avatar Shots, Video Agent, dan AI Video Generator sebelum berlangganan. Paket berbayar mulai dari $24/bulan untuk kreator, dengan harga khusus enterprise yang dapat disesuaikan untuk tim dalam skala besar.
Apa itu mode Ref to Video dan kapan saya harus menggunakannya?
Mode Ref to Video memungkinkan Anda mengunggah rekaman atau klip yang sudah ada sebagai referensi di samping prompt teks Anda. Seedance 2.0 menganalisis gerakan, gaya, dan ritme dari referensi tersebut, lalu menghasilkan rekaman sinematik baru yang selaras dengannya. Gunakan mode ini ketika Anda ingin mereplikasi pergerakan kamera, menyamai gaya visual yang sudah ada, atau memperpanjang sebuah adegan yang sudah Anda rekam.
