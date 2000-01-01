Avatar melampaui sinkronisasi bibir yang sederhana Avatar IV tidak hanya meniru ucapan; ia memahami nada, irama, dan emosi. Model ini menghasilkan ekspresi wajah yang alami dan gerakan tubuh yang sinkron yang mencerminkan komunikasi manusia, menciptakan percakapan yang terasa otentik dan secara emosional menarik.

Gerakan tangan alami meningkatkan interaksi Dengan Avatar IV, avatar bergerak dengan tujuan yang jelas. Gerakan tangan disesuaikan dengan cerdas ke jalur suara, memberikan setiap video kedalaman dan nuansa. Baik itu menjelaskan, mempresentasikan, atau bercerita, avatar Anda akan terasa ekspresif dan dinamis.

Kreativitas melampaui batasan manusia Avatar IV membuka kemungkinan kreatif yang baru. Ubahlah sketsa, kartun, atau bahkan hewan menjadi avatar yang dapat berbicara dan penuh ekspresi. Mulai dari manusia yang tampak nyata hingga karakter anime dan makhluk fantasi, Anda dapat menciptakan persona apa pun dan menghidupkannya dengan realisme berkinerja tinggi.