Avatar IV adalah pembuat avatar AI generasi berikutnya yang dapat mengubah satu foto menjadi video animasi yang realistis. Dengan teknologi generator sinkronisasi bibir AI yang canggih, avatar Anda berbicara dengan sinkronisasi suara alami, gerakan wajah yang ekspresif, dan isyarat tangan. Ciptakan konten profesional untuk iklan, pelatihan, atau media sosial, tanpa kamera atau aktor, dalam berbagai bahasa dan format yang siap ekspor.
Rasakan kekuatan dari Avatar IV saat beraksi
Lihat bagaimana para kreator, merek, dan tim menggunakan pembuat avatar berbicara AI HeyGen untuk mengubah ide menjadi video multibahasa yang menarik perhatian. Setiap sorotan menampilkan avatar, suara, dan sinkronisasi bibir tanpa perlu kamera.
Inovasi yang terintegrasi dalam setiap pembuat avatar realistis
Avatar IV memberikan Anda lebih dari sekadar wajah yang bisa berbicara. Dengan kemampuan video sinkronisasi bibir AI yang canggih, gerak isyarat tangan yang ekspresif, dan opsi gaya yang fleksibel, Anda dapat menciptakan avatar yang terasa alami dan menarik. Baik Anda menginginkan kembaran digital yang hiper-realistis atau karakter yang bergaya, Avatar IV menyediakan alat-alat untuk membangun koneksi yang paling otentik dengan audiens Anda.
Avatar yang berbicara dari foto Anda tidak hanya sekedar berbicara; ia bereaksi dan menyampaikan emosi berdasarkan skrip Anda. Rasakan waktu yang tepat, nada, dan gerakan untuk penyampaian yang menarik yang terasa nyata.
Tingkatkan pembuat avatar realistis Anda dengan gerakan tangan yang ekspresif yang selaras sempurna dengan ucapan avatar Anda. Gerakan tangan sangat ideal untuk penekanan, kehalusan, dan penceritaan visual yang efektif.
Pilih dari klon hiper-realistis atau karakter bergaya. Pembuat avatar AI kami mendukung avatar manusia, anime, dan hewan dalam format potret maupun tubuh penuh.
Dengan Avatar IV, avatar tidak hanya berbicara — mereka bertindak. Model yang ditingkatkan ini merespons nada dan emosi, menyediakan ekspresi yang seperti nyata bersamaan dengan gerakan yang sinkron untuk penampilan yang benar-benar mirip manusia.
Jalan menuju Avatar IV
Lihat apa yang bisa Anda ciptakan dengan Avatar IV
Jelajahi contoh nyata dari video yang dibuat dengan pembuat avatar berbicara AI kami. Pengguna di seluruh dunia mengubah foto sederhana dan skrip menjadi animasi yang menarik, seperti nyata dengan sinkronisasi bibir alami dan gerakan tubuh yang realistis. Mulai dari adegan sinematik hingga proyek pembuat avatar tubuh penuh yang ekspresif, rangkaian ini menyoroti kekuatan AI dalam menghasilkan konten berkualitas profesional tanpa kamera atau aktor.
Menunjukkan bagaimana Avatar IV beraksi dari berbagai sudut kamera sambil menjaga sinkronisasi bibir yang tepat dan emosi yang bergerak. Contoh sempurna dari bagaimana fitur video sinkronisasi bibir AI kami menciptakan penyampaian yang alami dari berbagai perspektif.
Menampilkan ekspresi vokal lengkap yang dibuat dari hanya satu foto dan audio. Didukung sepenuhnya oleh AI, avatar ini mencapai sinkronisasi bibir yang mulus tanpa memerlukan aktor, menjadikannya ideal untuk pelatihan, pemasaran, dan bercerita.
Menggambarkan emosi yang tampak nyata dan suara buatan AI yang dilapis dengan musik asli; semuanya diciptakan dari satu gambar. Ini menunjukkan bagaimana pembuat avatar realistis dapat menghidupkan foto statis dengan cara-cara baru.
Menampilkan beruang AI yang menyajikan berita — tidak ada aktor nyata, hanya satu gambar dan skrip.
Menciptakan film pendek AI yang didorong oleh meme, menampilkan hewan yang berbicara, potongan sinematik, dan sinkronisasi suara penuh.
Bahkan potret yang digambar dengan tangan menjadi hidup — didukung oleh generasi bergaya Avatar IV.
Mulai berkreasi hanya dengan satu foto
Membuat avatar berbicara yang tampak nyata dengan Avatar IV hanya memerlukan beberapa langkah. Pembuat avatar berbicara AI kami dirancang untuk membuat prosesnya menjadi lancar, baik Anda ingin animasi potret sederhana atau pengalaman pembuat avatar tubuh penuh. Dengan menggabungkan input foto, sinkronisasi suara alami, dan gerakan ekspresif, Anda dapat menghasilkan video berkualitas profesional dalam hitungan menit tanpa kamera, studio, atau siklus produksi yang panjang.
Pilihlah gambar yang jelas dari diri Anda atau subjek Anda, entah itu foto potret, setengah badan, atau seluruh badan. Semakin baik kualitas gambar, semakin alami dan realistis avatar yang dihasilkan nantinya.
Ketik naskah Anda langsung ke dalam editor atau unggah file audio. Anda juga dapat merekam suara Anda sendiri. Generator sinkronisasi bibir AI kami menyelaraskan teks atau audio Anda dengan gerakan wajah dan isyarat, memastikan avatar Anda berbicara secara alami.
Dengan sekali klik, Avatar IV mengubah foto Anda menjadi avatar yang berbicara secara dinamis. Video tersebut akan langsung menampilkan sinkronisasi bibir, ekspresi, dan gerakan yang membuat avatar Anda terlihat hidup. Ekspor dengan resolusi tinggi dan bagikan di platform favorit Anda.
Jelajahi fitur-fitur canggih dari Avatar IV
Avatar IV lebih dari sekadar peningkatan. Ini mendefinisikan ulang apa yang mungkin dilakukan dengan avatar AI. Dari visual yang lebih tajam hingga gerakan yang mirip kehidupan nyata, ini memberikan tingkat realisme dan fleksibilitas yang tidak tertandingi bagi para kreator, bisnis, dan pencerita.
Avatar IV tidak hanya meniru ucapan; ia memahami nada, irama, dan emosi. Model ini menghasilkan ekspresi wajah yang alami dan gerakan tubuh yang sinkron yang mencerminkan komunikasi manusia, menciptakan percakapan yang terasa otentik dan secara emosional menarik.
Dengan Avatar IV, avatar bergerak dengan tujuan yang jelas. Gerakan tangan disesuaikan dengan cerdas ke jalur suara, memberikan setiap video kedalaman dan nuansa. Baik itu menjelaskan, mempresentasikan, atau bercerita, avatar Anda akan terasa ekspresif dan dinamis.
Avatar IV membuka kemungkinan kreatif yang baru. Ubahlah sketsa, kartun, atau bahkan hewan menjadi avatar yang dapat berbicara dan penuh ekspresi. Mulai dari manusia yang tampak nyata hingga karakter anime dan makhluk fantasi, Anda dapat menciptakan persona apa pun dan menghidupkannya dengan realisme berkinerja tinggi.
Berbeda dengan model sebelumnya, Avatar IV dapat menghasilkan avatar dari kepala yang miring, profil, dan pose yang berbeda sudut. Fleksibilitas ini menjamin hasil render yang akurat dan alami, bahkan dengan foto masukan yang kompleks, memberikan Anda kebebasan penuh untuk menggunakan berbagai bahan sumber.
Avatar IV adalah mesin avatar AI canggih dari HeyGen yang menciptakan avatar berbicara yang tampak nyata dari sebuah foto tunggal, dilengkapi dengan sinkronisasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Anda dapat mulai menjelajahi potensi HeyGen secara gratis dengan mendaftar di sini.
HeyGen menggunakan mesin AI untuk menghidupkan foto statis dengan sinkronisasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan, hanya memerlukan skrip dan sebuah gambar.
Ya, avatar HeyGen mendukung berbagai gaya seperti hiper-realistis, anime, dan hewan, memberikan fleksibilitas dalam desain avatar.
Tidak, Anda tidak memerlukan kamera; Avatar IV menghasilkan video hanya dengan menggunakan foto dan skrip.
HeyGen melakukan lokalisisasi video dengan menyesuaikan konten ke berbagai bahasa dan budaya sambil memastikan ucapan yang alami dan sinkronisasi bibir yang sempurna.
