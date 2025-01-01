Home Academy Undang anggota ke ruang kerja Anda

Selamat datang di HeyGen Academy. Modul ini, Mengundang dan Mengelola Rekan Tim, berfokus pada cara memasukkan tim Anda ke dalam workspace sehingga Anda dapat berkolaborasi dan mulai membuat konten dengan segera. Saat Anda siap menambahkan rekan tim, pastikan terlebih dahulu Anda berada di dalam workspace bersama, bukan di akun pribadi Anda. Dari panel Manage Workspace, Anda akan melihat semua orang yang telah diundang, peran mereka saat ini, dan apakah mereka sudah menerima undangan atau masih tertunda. HeyGen juga memberikan saran rekan kerja yang sudah mendaftar menggunakan domain email perusahaan Anda, sehingga Anda dapat menambahkan mereka dengan mudah hanya dengan satu klik. Anda dapat mengundang rekan tim langsung melalui email, atau menyalin tautan yang dapat dibagikan untuk dikirimkan secara lebih luas. Segera setelah undangan dikirim, pengguna akan muncul di daftar anggota Anda dengan status Invite Sent. Jika workspace Anda dikonfigurasi dengan request-to-join, permintaan bergabung yang baru juga akan muncul di panel yang sama. Setelah disetujui, rekan tim tersebut akan berpindah ke status Active, secara resmi bergabung ke workspace Anda dan mengisi satu kursi dalam paket Anda. Setiap anggota di HeyGen memiliki peran yang menentukan tingkat akses mereka: - Super Admin memiliki kontrol penuh atas penagihan, keamanan, izin, dan pengaturan workspace. - Developer dapat membuat konten dan juga mengakses API HeyGen untuk integrasi seperti CRM atau platform email. - Creator berfokus pada pembuatan video, avatar, dan suara, tetapi tidak mengelola izin atau penagihan. - Viewer berperan sebagai pemberi persetujuan dan peninjau yang dapat mengakses konten tanpa melakukan pengeditan. Struktur berbasis peran ini membantu Anda menyeimbangkan kreativitas dengan pengawasan, memastikan rekan tim memiliki alat yang mereka butuhkan—tanpa memberikan akses yang tidak perlu. Jika Anda mengaktifkan akses berbasis permintaan, Anda dapat meninjau dan memproses permintaan bergabung di dua tempat: panel notifikasi dan tab Members & Workspaces. Menyetujui permintaan akan langsung menjadikan pengguna tersebut aktif dan terlihat di daftar anggota Anda; menolaknya akan menjaga keamanan workspace Anda. Selain peran anggota, HeyGen memberi Anda kontrol terperinci atas cara konten dibagikan di dalam workspace. Pada level proyek, folder, atau video, Anda dapat menyesuaikan izin untuk membatasi akses, mengizinkan pengeditan, atau membagikan tautan hanya-untuk-dilihat. Bahkan di dalam proyek bersama, peran Viewer akan tetap hanya-untuk-dilihat, sehingga kebijakan akses Anda tetap terjaga. Saat sebuah video dipublikasikan, HeyGen akan membuatkan Share Page, tempat para creator dapat menambahkan caption, mengonfigurasi izin, menerapkan perlindungan kata sandi, atau menjadikan video dapat dilihat publik tanpa perlu login. Opsi-opsi ini memberi tim fleksibilitas untuk mengatur bagaimana dan di mana konten didistribusikan. Di akhir modul ini, Anda akan memahami cara mengundang rekan tim, menetapkan peran, dan mengontrol akses ke konten. Dengan langkah-langkah ini, workspace Anda akan siap untuk kolaborasi yang aman dan dapat diskalakan di seluruh organisasi Anda.