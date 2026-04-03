בחר את הרזולוציית היעד לפני העיבוד. מודל ה‑AI מקבל חומר גלם בכל רזולוציית התחלה מ‑360p ומעלה ומגדיל אותו ל‑1080p או 4K. מנוע Precise מתאים את עוצמת השחזור לפי איכות הקלט, מייצר יותר פרטים למקורות ברזולוציה נמוכה ומבצע ליטוש עדין יותר לחומר שכבר קרוב לרזולוציית היעד. הפלט יורד מוכן לפרסום, הטמעה או ארכוב בלי שלב קידוד נוסף. מומלץ להשתמש בו אחרי רינדור של Text to Video כדי להעלות תוכן שנוצר ב‑AI לרזולוציית שידור.