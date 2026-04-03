אפליקציית שדרוג וידאו עם בינה מלאכותית לאיכות 4K
שדרג כל וידאו ל־4K עם בינה מלאכותית מבוססת דיפיוז׳ן, מובנית ישירות בתוך HeyGen Apps. בחר בין מנוע Standard למנוע Precise, הוצא וידאו ב־1080p או 4K, התאם קצב פריימים עד 120fps, והעלה קבצי MP4, MOV או WEBM. התמחור מבוסס על אורך הווידאו (צריכת קרדיטים לפי שנייה).
יכולות של מגדיל וידאו עם בינה מלאכותית
מנועי שדרוג סטנדרטיים ומדויקים
שני מנועים נותנים מענה לצרכים שונים. Standard מספק הגדלה מהירה ונקייה לתהליכי עבודה בנפח גבוה שבהם מהירות היא קריטית. Precise מריץ מודל מבוסס דיפיוז׳ן שמבנה מחדש פרטים עדינים, מרקם פנים טבעי, טקסט קריא ובד וצמחייה ריאליסטיים ברמת הפיקסל. Precise מייצר את התוצאה האיכותית ביותר למסירות סופיות, עבודת לקוחות ותוכן שמוצג על מסכים גדולים. אפשר לעבור בין המנועים בכל פרויקט בלי להעלות את הקובץ מחדש. חבר את התוצאה המוגדלת לכל וורקפלואו של AI Video Generator והתוצאה הסופית תיראה חדה וברורה בכל מרחק צפייה.
רזולוציית פלט 1080p ו‑4K
בחר את הרזולוציית היעד לפני העיבוד. מודל ה‑AI מקבל חומר גלם בכל רזולוציית התחלה מ‑360p ומעלה ומגדיל אותו ל‑1080p או 4K. מנוע Precise מתאים את עוצמת השחזור לפי איכות הקלט, מייצר יותר פרטים למקורות ברזולוציה נמוכה ומבצע ליטוש עדין יותר לחומר שכבר קרוב לרזולוציית היעד. הפלט יורד מוכן לפרסום, הטמעה או ארכוב בלי שלב קידוד נוסף. מומלץ להשתמש בו אחרי רינדור של Text to Video כדי להעלות תוכן שנוצר ב‑AI לרזולוציית שידור.
שליטה בקצב פריימים עד 120fps
הגדר קצב פריימים ל־Original, 30, 60, 90 או 120fps. אינטרפולציית פריימים עם בינה מלאכותית יוצרת פריימים ביניים חלקים וטבעיים, כך שצילומים קופצניים הופכים לזורמים, סצנות אקשן מתנגנות בצורה נקייה ותוכן בהילוך איטי נראה קולנועי. קצבי פריימים גבוהים יחד עם רזולוציית 4K מייצרים תוצאה שמרגישה פרימיום על מסכים, מקרנים ותצוגות גדולות. החל קפיצת קצב פריימים כדי להחליק עורך וידאו AI או לתת לקליפים שנוצרו ב־AI ניגון מלוטש.
הפחתת רעשים מובנית והסרת ארטיפקטים
מנוע Precise מסיר רעשים, מפחית אליאסינג ומחדד כחלק מתהליך הגדלה אחד. גרעיניות, רעש כרומה, פסים מדחיסה, קצוות משוננים וארטיפקטים של ״מדרגות״ מתוקנים פריים אחר פריים בלי שלב עיבוד נפרד. המודל יודע להבדיל בין טקסטורה אמיתית לרעש, כך שהעור נראה טבעי, הטקסט נשאר חד והקצוות נקיים. אין צורך בפילטרים או פלאגינים נוספים. העבר את הפלט דרך מחולל כתוביות והאובראלייז שלך יישבו על פריימים נקיים מארטיפקטים.
עקביות זמנית בין פריימים
שדרוג פריימים אחד־אחד יוצר ריצוד, הבהובים וארטיפקטים ״זוחלים״ בזמן הניגון. מודל ה‑AI מנתח את התנועה ואת זרימת הפרטים בין הפריימים כדי לשמור על עקביות טמפורלית מלאה. אובייקטים בתנועה נשארים יציבים, רקעים שטוחים נשארים נקיים בלי ריצוד או בנדינג, והצבע נשמר יציב מהפריים הראשון ועד האחרון. בשילוב עם אינטרפולציית פריימים, מתקבל ניגון חלק, ללא ריצוד, בכל רזולוציה וקצב פריימים, בתוכן כמו סרטון דמו למוצר סופקנים.
שימושים אפשריים
שדרג סרטוני GenAI מ־720p ל־4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
שחזור קלטות VHS ישנות, miniDV וצילומי 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
החלקת וידאו קופצני ל־60 או 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
לשפר הקלטות מצלמת רשת ומסך
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
ניקוי שוטים חשוכים ורועשים
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
שדרוג איכות של וידאו מתורגם או מדובב
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
איך זה עובד
העלה וידאו, הגדר מנוע, רזולוציה וקצב פריימים, ואז רנדר פלט 4K. בלי תוכנה, בלי GPU, בלי כישורי עריכה.
להעלות את הווידאו שלך
גרור קובץ MP4, MOV או WEBM לאזור ההעלאה או לחץ על ״Choose file״. כל הרזולוציות נתמכות.
בחר מנוע והגדרות
בחר בין Standard או Precise. הגדר את הרזולוציה ל‑1080p או 4K. הגדר קצב פריימים ל‑Original, 30, 60, 90 או 120fps.
לתת ל-AI לשדרג כל פריים
ה‑AI מנקה רעשים, מחדד ומגדיל כל פריים בנפרד — ומשחזר אוטומטית פרטים, טקסטורות וחדות.
להוריד ולפרסם
קבל בחזרה את הווידאו המשודרג שלך מוכן לשימוש. בלי קידוד נוסף, בלי עריכה — פשוט לפרסם.
שאלות נפוצות
מהו מנוע ה-Precise upscale ואיך הוא עובד?
מנוע Precise מופעל על ידי Topaz Labs Starlight Precise 2.5, מודל הגדלה מבוסס דיפוזיה שאומן על מיליוני פריימים של וידאו. הוא משחזר טקסטורות עדינות, פרטי פנים טבעיים, מבנה בד וטקסט קריא ברמת הפיקסל. בניגוד לאינטרפולציה סטנדרטית שמותחת פיקסלים, מודל הדיפוזיה יוצר פרטים חדשים וסבירים לפי ההקשר של הסצנה, כך שהתוצאה נראית כאילו צולמה במקור ברזולוציה הגבוהה יותר.
מה ההבדל בין מנוע Standard למנוע Precise?
Standard מספק הגדלת רזולוציה מהירה ונקייה, שמתאימה לתהליכי עבודה בנפח גבוה שבהם מהירות חשובה יותר מנאמנות ברמת הפיקסל. Precise מריץ את המודל מבוסס הדיפוזיה לקבלת שחזור מקסימלי של פרטים. Precise מומלץ לחומרים סופיים, תוכן ללקוחות וכל מה שמוצג על מסכים גדולים. Standard אידיאלי לטיוטות, סקירות פנימיות ועיבוד באצוות.
האם אפשר לשדרג לרזולוציה גבוהה יותר סרטוני AI שנוצרו ב‑Sora, Kling או Veo?
כן. מנוע Precise מותאם במיוחד לקטעי וידאו שנוצרו עם בינה מלאכותית, שמכילים רכות עדינה, קצוות משוננים וחוסר עקביות בין פריימים – בעיות שהגדלה רגילה רק מחמירה. הוא מתקן את הדפוסים האלה תוך שמירה על הכוונה היצירתית, ומביא את Script to Video והיצירות המבוססות פרומפט ל־4K נקי שנראה מקורי.
אילו פורמטי וידאו ורזולוציות קלט נתמכים?
המערכת להגדלת הרזולוציה מקבלת קבצי MP4, MOV ו‑WEBM בכל רזולוציית קלט מ‑360p ומעלה. אתה מגדיר את רזולוציית הפלט ל‑1080p או 4K. מודל ה‑AI מתאים את עוצמת השחזור לפי איכות המקור: הוא מפעיל שיפור חזק יותר על מקורות ברזולוציה נמוכה, ועידון קל יותר על חומר גלם שקרוב יותר לרזולוציית היעד.
איך עובד התאמת קצב הפריימים?
אתה בוחר קצב פריימים סופי של Original, 30, 60, 90 או 120fps. אינטרפולציית פריימים עם בינה מלאכותית מנתחת את התנועה בין הפריימים הקיימים ויוצרת פריימים חלקים ביניהם. לתוכן לרשתות חברתיות, 30 או 60fps עובדים מצוין. לתוכן אקשן אינטנסיבי, קולנועי או למסכים גדולים, 90 או 120fps מספקים תנועה חלקה וברורה יותר.
האם כלי ההגדלה מסיר רעשים וארטיפקטים של דחיסה באופן אוטומטי?
כן. מנוע Precise מבצע הסרת רעשים, ביטול aliasing והסרת ארטיפקטים כחלק מובנה מתהליך ההגדלה. הוא יודע להבדיל בין טקסטורה אמיתית לבין גרעיניות, רעש כרומה ופסי דחיסה, ומסיר את האלמנטים הלא רצויים תוך שמירה על קצוות ופרטים חדים. אין צורך בשלב נפרד של הסרת רעשים או בפלאגין נוסף.
כמה עולה כל המרה באפסקייל?
התמחור של Upscaling מבוסס על אורך הווידאו — קרדיטים נגרעים לפי שנייה של וידאו שנוצר מתוך מאגר הקרדיטים המשותף שלך. היתרה שלך מוצגת על הטיימליין בעורך של HeyGen. תוכניות בתשלום שמתחילות ב-$24 לחודש כוללות קרדיטים פרימיום שמכסים Upscaling יחד עם יכולות כמו AI Voice Cloning ו-Face Swap.
אפשר לראות תצוגה מקדימה של ההגדלה לפני שמבזבזים קרדיטים?
כן. כלי ההגדלה מעבד תצוגה מקדימה קצרה במנוע, ברזולוציה ובקצב הפריימים שבחרת לפני שאתה מתחייב. אפשר לכוונן את ההגדרות ולהשוות בין הווידאו המקורי לתוצאה עד שזה עומד בסטנדרט שלך. קרדיטים יורדים רק כשמאשרים את הרינדור המלא.
האם אפשר לשדרג את איכות הווידאו אחרי התרגום או הדיבוב?
כן. סרטונים שעוברים דרך תהליך Video Translator או AI Lip Sync מאבדים איכות בגלל קידוד מחדש. העברת הקובץ המקומי דרך האפסקלר מחזירה את החדות ומבטיחה שכל גרסת שפה תתאים למקור. התמחור לכל וריאנט מבוסס על האורך שלו.
צריך להתקין תוכנה או שיהיה לי כרטיס מסך חזק?
לא. ה־upscaler רץ כולו בדפדפן דרך HeyGen Apps. כל הרינדור מתבצע על ידי GPUs בענן. אין שום דבר להתקין, אין דרישות מערכת, ולא צריך GPU מקומי. מעלים את קובץ ה־MP4, MOV או WEBM, מגדירים הגדרות, עושים תצוגה מקדימה, והענן מטפל בכל הרינדור.
