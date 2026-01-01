יוצר וידאו מרובה בקשות לוריאציות של תסריטים ואווטארים בקנה מידה גדול
הכפל תסריטים בין אווטארים שונים ב‑HeyGen ורנדר את כל הווריאנטים בריצה מרוכזת אחת. כתוב עשרה תסריטים, בחר חמישה מציגים, וקבל חמישים סרטונים. בלי צילום ובלי הגדרה נפרדת לכל סרטון. עובד מעולה ל‑A/B testing, קמפיינים עם כמה אווטארים ואיטרציה מהירה.
יכולות של יוצר הווידאו האצוותי
מכפיל זמן סקריפט לאווטאר
הכנס כמה תסריטים ובחר כמה אווטארים. מנוע הבאטצ׳ של HeyGen מכפיל אותם למטריצה מלאה של סרטונים בהרצה אחת, ומרנדר כל שילוב במקביל דרך ה־AI Video Generator. בלי ניהול תורים ידני ובלי להתקע על סרטון אחד בכל פעם. כל תא במטריצה שלך מקבל רנדר משלו, עם תיוג וסידור כך שתוכל להתאים בקלות את התוצרים חזרה לתסריט ולמציג שיצרו אותם.
בדיקות וריאציות וידאו בין אווטארים ותסריטים שונים
צור כמה גרסאות של אותו מסר על ידי שילוב תסריטים שונים עם אווטארים שונים. כל שילוב הופך לסרטון מתויג משלו, כדי שתוכל לעבור עליו, להשוות ולשלוח את הווריאנט הנכון לקהל הנכון. השתמש בתוצרים כטסטים קריאייטיביים בכל הערוצים – בלי הקלטות חוזרות ידניות.
שם הפרויקט ושליטה ביחס הגובה-רוחב
הגדר שם לפרויקט כדי לשמור על הבאטצ׳ מסודר בספריית HeyGen שלך, ובחר בין פורטרט (9:16) לרשתות חברתיות או לנדסקייפ (16:9) למצגות ולמודעות. כל וידאו בבאטצ׳ נוצר בפורמט שנבחר, כך שהתוצרים שלך מוכנים לפלטפורמה בלי צורך בעריכה נוספת.
בחירת אווטאר ו־שיבוט קול של AI לכל קומבינציה
בחר מספריית אווטארי ה-AI של HeyGen — לכל אחד קול מובנה וסגנון פרזנטציה משלו. אפשר להוסיף כמה אווטארים לבאץ׳ אחד ולשדך לכל אחד מהם כל אחד מהסקריפטים שלך. כל אווטאר מרנדר את הסקריפט שהוקצה לו באופן עצמאי, כך שאתה מקבל סט מלא של וריאציות פרזנטור מריצה אחת של באץ׳.
רינדור באצ׳ים ופלט מאורגן
כל וידאו מוכן נשמר בספריית HeyGen שלך עם תווית של הסקריפט ושילוב האווטאר שממנו נוצר, כדי שתוכל למצוא ולשתף מיד את הגרסה הנכונה. אפשר להריץ בבת אחת כמה שילובים שהחבילה שלך מאפשרת — בלי תורים ידניים ובלי לחכות בין רינדורים.
שימושים אפשריים
בדיקת קריאייטיב למודעות בתשלום בקנה מידה גדול
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
השקות קמפיין מותג עם מולטי־אווטארים
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
וריאציות אונבורדינג לפי תפקיד
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
איטרציה מהירה לצוותי צמיחה
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
סרטוני פנייה שיווקית מותאמים אישית
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
תוכן סושיאל בקצב קבוע
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
איך זה עובד
להריץ את האצווה הראשונה שלך בארבעה שלבים שלוקחים אותך מקובץ תסריטים לספרייה של וריאציות וידאו מלוטשות.
כתוב את התסריטים שלך
כתוב או הדבק את הסקריפטים שלך. סמן משתנים שתרצה להחליף עבור כל שורה באצווה.
לבחור אווטארים וקולות
לבחור מציגים מספריית האווטארים ולשדך קולות מתוך יותר מ־300 אפשרויות, או לשבט את הקול שלך.
הגדרת מיתוג ותוצר סופי
לקבע את טמפלייט המותג, יחס התצוגה ופורמט היצוא. להציג תצוגה מקדימה של שורה אחת לפני ההרצה.
להריץ את האצווה
להריץ את האצווה. כל וידאו נשמר עם תיוג בספריית HeyGen שלך, מוכן להורדה או לפרסום.
שאלות נפוצות
מה בעצם עושה יוצר הווידאו המרוכז של HeyGen בתוך ממשק הפלטפורמה?
ממשק המשתמש לוקח את הסקריפטים שלך ואת האווטארים שבחרת ויוצר וידאו לכל שילוב אפשרי בריצה אחת. זה מכפיל סקריפט-כפול-אווטאר ליצירת וריאציות קריאייטיב מהירות. פרסונליזציה שורה-אחר-שורה מ־CSV עוברת דרך ה‑API של HeyGen, לא דרך ה‑UI.
כמה סרטונים אפשר ליצור בהרצה אחת של באץ׳?
הבאץ׳ מטפל במאות קומבינציות בכל הרצה. התקרה תלויה ברמת התוכנית שלך, כשבתוכניות בתשלום המערכת בנויה לבדיקות קריאייטיב בהיקף גבוה. בין אם מדובר ב‑20 וריאציות ל‑A/B טסטים או 200 לקמפיין מלא, הבאץ׳ מרנדר את כולן במקביל.
האם אפשר לעשות פרסונליזציה מבוססת CSV, כמו שדות מיזוג במייל מרג׳?
פרסונליזציה לפי שורות בקובץ CSV עם merge fields מתבצעת דרך ה‑API של HeyGen, לא דרך ממשק הפלטפורמה. הממשק מטפל בווריאציות של סקריפט ואווטאר לטסטים קריאייטיביים. צוותים שצריכים סרטונים מותאמים אישית ברמת הנמען עובדים ישירות על ה‑API, מחוץ לממשק ה‑batch.
מה ההבדל בין זה לבין מחולל סרטוני AI?
מחולל סרטוני AI סטנדרטי יוצר סרטון אחד לכל פרומפט. יוצר הווידאו הבצוותי מריץ הרבה תסריטים על פני הרבה אווטארים במקביל, כך שמגדירים פעם אחת את המטריצה הקריאייטיבית ומרנדרים הכול בפעולה אחת, במקום ליצור כל וריאנט ידנית.
האם אפשר לשבט את הקול שלי ולהשתמש בו בכל הווידאוים באצווה?
שכפל את הקול שלך מדגימה קצרה והשתמש בו בכל וידאו באצווה. כל וריאציית תסריט נוצרה בקול שלך, כך שכל הסט הקריאייטיבי נשאר עקבי עם המותג גם כשהאווטארים משתנים בין השורות. השיבוט עובד ביותר מ־175 שפות.
כמה זמן לוקח לרנדר באצ׳ של 50 סרטונים?
באצ׳ים נרנדרים במקביל, כך ש־50 סרטונים בדרך כלל מסתיימים בערך בזמן שלוקח לרנדר סרטון אחד בלבד, תלוי באורך הסקריפט ובהגדרות הפלט. אתה לא מחכה דקה-לסרטון בתור. המנוע מריץ במקביל את כל המטריצה.
האם אפשר להשתמש שוב בטמפלייט המותג שלי בין באצ׳ים שונים?
בנה טמפלייט מותג פעם אחת עם לוגואים, צבעים, לייאאוטים על המסך, כרטיסי פתיח וסיום ומוזיקה. כל באץ׳ שתפעיל יורש את הטמפלייט, ועדכונים עוברים אוטומטית לרינדורים חדשים. אותו מנגנון עובד מצוין גם לגרסה אחת וגם למאה.
אפשר לשלוח סרטונים מוכנים ישירות ל-CRM או לפלטפורמת הפרסום שלי?
הווידאוים מיוצאים כקבצי MP4 סטנדרטיים, עם שמות לפי הסקריפט והאווטאר שמהם נוצרו, כך שהעברה שלהם ל‑DAM, ל‑CRM או לפלטפורמת הפרסום שלך היא צעד פשוט שמשתלב ישר בתהליך. עבור תהליכים אוטומטיים, ה‑API של HeyGen מחבר את הפלט הבצוות לכלים חיצוניים בצורה פרוגרמטית.
יש דרך חינמית לנסות את יוצר הווידאו המרובה של HeyGen?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, כדי שתוכל ליצור סרטונים ולבדוק את תהליך העבודה. מצב Batch ושיבוט קול נפתחים בתוכניות בתשלום שמתחילות מ-$24 לחודש, עם מגבלות נפח גבוהות יותר לצוותים שמריצים ניסויים קריאייטיביים בקנה מידה פרודקשן.
מי בעצם משתמש ביומיום בכלי ליצירת וידאו בכמויות?
צוותי קריאייטיב שמריצים טסטים למודעות ממומנות, צוותי מרקטינג שמשיקים קמפיינים למספר שווקים, צוותי גרות׳ שחוזרים מהר על קריאייטיב חדש, וצוותי סיילס אופס שבונים ספריות וידאו עם מציגים — כולם משתמשים ב־batch. זה מתאים לכל צוות שצריך נפח הפקה גבוה בלי כל התקורה.
