סרטון AI למיקום מוצר עם חיתוכים ממותגים ומוכנים למדף
הפוך כל נכס מוצר לסרטון מלוטש ובקו המותג עם סרטון ה-AI Product Placement של HeyGen. העלה פקשוט, בחר סצנה, והפלטפורמה תכניס את המוצר לסביבה מציאותית עם תאורה, קנה מידה ותנועה מדויקים. בלי ימי צילום, בלי תהליך CGI, בלי צורך בניסיון בעריכה. עובד מעולה לאיקומרס, מודעות UGC, תוכן לרשתות חברתיות והשקות למספר שווקים.
יכולות של וידאו עם הטמעת מוצרים באמצעות AI
העלאת תמונת מוצר ואווטאר
העלה תמונת מוצר ותמונת פנים — שלך או דוגמה — ו-HeyGen תשלב ביניהן לסרטון פרזנטור שמדגיש את המוצר שלך. תמונת המוצר צריכה להיות ברזולוציית 720p או יותר, כשהמוצר במרכז הפריים. תמונת האווטאר צריכה לכלול פנים ברורות וגלויות. בלי סטודיו, בלי מסך ירוק, בלי צורך בצילומים.
קריינות מוצר מונעת תסריט
הוסף תסריט לסרטון המוצר שלך ו-HeyGen תיצור קריינות מסונכרנת בקול של האווטאר שלך. כתוב או הדבק טקסט שמתאר את הפיצ׳רים, היתרונות או הקריאה לפעולה של המוצר, וה-AI יתאים את האודיו להופעה של המציג על המסך. זמין ביותר מ-175 שפות עם שיבוט קול ב-AI וסנכרון שפתיים לקמפיינים גלובליים.
יצירת תמונות משולבת
אחרי העלאת תמונות המוצר והאווטאר שלך, HeyGen יוצרת ויז׳ואל משולב שממקם את המציג לצד המוצר. בדוק את התמונה המשולבת לפני שממשיכים לרינדור הווידאו המלא. השלב הזה מאפשר לוודא שהשילוב נראה נכון לפני שמתחייבים להפקה המלאה.
פלט וידאו באיכות גבוהה לשיווק מוצרים
שימושים אפשריים
השקות מוצרים לאיקומרס
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
מודעות בסגנון UGC בלי בריפים ליוצרים
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
ריענון קמפיינים עונתיים
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
סושיאל שורטס ל‑TikTok ול‑Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
קמעונאות ותצוגות בחנות
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
דמואים ומצגות מוצר B2B
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
איך זה עובד
צור מודעות וידאו של Product Placement עם בינה מלאכותית בארבעה שלבים ברורים, שלוקחים אותך מתמונת מוצר ועד למודעת וידאו מלוטשת ומוכנה לפרסום בפלטפורמה.
להעלות את המוצר שלך
העלה פקשוט, מודל תלת־ממד או תמונת מוצר נקייה. אשר את הקטגוריה, הגודל וכל פרטי המותג שחשוב לך לשמור.
בחר סצנה
בחר טמפלייט או תאר סצנה. בדוק את התאורה והקומפוזיציה לפני שמאשרים סופית.
שפר את המיקום
התאם מיקום וקנה מידה. הוסף כתוביות, קריינות והצהרות אחריות. בצע תצוגה מקדימה של הגרסה המלאה לפני הרינדור.
רנדר ופרסום
צור ב‑HD וייצא ל‑DAM, לפלטפורמת הפרסום או לחנות האונליין שלך. השתמש מחדש בטמפלייט לכל וריאנט עתידי.
שאלות נפוצות
מה זה סרטון AI למיתוג מוצרים ובמה הוא שונה מ‑CGI?
סרטון AI Product Placement הוא מודעת וידאו שבה המוצר שלך משובץ דיגיטלית בסצנה ריאליסטית שנוצרה עם בינה מלאכותית, במקום להצטלם פיזית בסטודיו. אתה מעלה תמונת מוצר, ה‑AI של HeyGen בונה סביבו סביבה עם תאורה ועומק מדויקים, מוסיף תנועה וקריינות, ומפיק וידאו מוגמר. התוצאה נראית כמו מודעת מוצר שצולמה באופן מקצועי – בלי שום הפקה פיזית.
עד כמה המיקום הסופי נראה מציאותי לעומת צילום סטודיו אמיתי?
מנוע הרינדור של HeyGen מתאים את כיוון התאורה, מיקום הצללים, ההשתקפויות על משטחים והסקייל המרחבי לסביבה שנוצרה. המוצרים משולבים בסצנות ברמת הפיקסל, לא כשכבה מעל. התוצאה מיועדת לעמוד ברף האיכות של פלטפורמות פרסום בתשלום ודפי רשימת מוצרים, שבהם הצופים מצפים לוויז׳ואלים מלוטשים ברמת סטודיו.
האם אפשר להשתמש בסצנה שלי או רק בספריית הסטוק?
כן. כל מה שצריך הוא תמונת מוצר, שיכולה להגיע מרנדר, מתמונת דוגמה של היצרן או ממוקאפּ תלת־ממדי. זה הופך את סרטוני ה-AI Product Placement לשימושיים במיוחד לקמפיינים לפני השקה, קידומי מימון המונים והכרזות על מוצרים, כשעדיין אין מלאי פיזי לצילומים מסורתיים.
האם אפשר להשתמש בו לכמה מוצרים בווידאו אחד?
אין מגבלה קבועה. אפשר ליצור עשרות וריאציות על ידי שינוי סביבת הסצנה, שפת הנרטיב וסגנון הוויז׳ואל. זה הופך את זה לפרקטי להפיק סט מלא של קריאייטיבים למודעות עבור A/B testing מתמונה אחת של מוצר, והכול בתוך סשן אחד.
האם אפשר להפיק סרטוני מוצר בשפות שונות?
כן. כותבים את הסקריפט פעם אחת ו‑HeyGen מייצרת קריינות ביותר מ‑175 שפות וניבים, עם קצב והגייה טבעיים. אפשר גם לשבט קול מותג ספציפי ולהחיל אותו על כל גרסת שפה. יחד עם כתוביות מותאמות לשפה, סרטון אחד של הצבת מוצר הופך לנכס פרסום גלובלי מלא — בלי להקליט או לצלם מחדש שום דבר.
כמה זמן לוקח ליצור סרטון פרסומת למוצר?
צילום וידאו מוצר מסורתי דורש לשכור סטודיו, להעסיק צלם וצוות, למצוא אביזרים ועיצוב סט, לצלם מזוויות שונות ולערוך בפוסט־פרודקשן. התהליך הזה בדרך כלל עולה אלפי דולרים ולוקח ימים או שבועות. AI Product Placement מספק איכות ויזואלית דומה מתוך תמונת מוצר אחת בלבד, בתוך דקות ובשבריר מהעלות, וכל וריאציה או עדכון חינם מצילום מחדש.
האם אפשר ליצור בבת אחת הרבה סרטוני מוצר לקטלוג?
HeyGen מייצאת סרטוני פרסום מוצר בפורמט MP4. יחס התצוגה של הווידאו המתקבל תואם לתמונת המוצר המקורית שלך, והרזולוציה ניתנת להתאמה לכל רינדור. אפשר לייצא כתוביות כקבצי SRT לנגישות ולעמידה בדרישות פלטפורמות.
כמה עולה סרטון AI Product Placement ב-HeyGen?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, שמאפשרת לך להכיר את תהליך העבודה של הצבת מוצרים וליצור סרטונים. תוכניות בתשלום שמתחילות ב-$24 לחודש פותחות גישה לייצוא ברזולוציה גבוהה יותר, אורך וידאו ארוך יותר, שיבוט קול, וגישה מלאה לכל ספריית טמפלייטי הסצנות והסגנונות הוויזואליים.
איך לשמור שכל וריאנט יישאר ברור על המותג?
כן. הסרטונים ש-HeyGen מייצרת מיועדים לשימוש מסחרי בכל פלטפורמות הפרסום הגדולות. הפלטים עומדים במפרט הטכני של Meta Ads, Google Ads ו-TikTok Ads Manager, כולל דרישות רזולוציה, יחס ממדים וגודל קובץ. אתה הבעלים של התוצר ויכול לפרסם אותו ישירות בחשבונות הפרסום שלך.
האם אפשר להשתמש בסרטוני המוצרים שנוצרו במודעות ממומנות ובריטייל?
להגדיר טמפלייט מותג עם הלוגו שלך, פלטת הצבעים, הפונטים, כרטיסי פתיח וסיום, וסגנון ויזואלי מועדף. HeyGen מיישמת את ההגדרות האלה על כל וידאו שאתה יוצר, כדי לשמור על מראה אחיד בכל קטלוג המוצרים והקמפיין שלך. עדכונים לטמפלייט עוברים אוטומטית לכל הרינדורים החדשים, בלי לבנות מחדש סרטונים קיימים מהתחלה.
