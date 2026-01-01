החלפת פנים עם AI לוידאו מלוטש באיכות סטודיו
החלף כל פנים בווידאו עם AI Face Swap של HeyGen. העלה תמונה של הפנים החדשות, בחר את הקליפ שלך וקבל תוצאה טבעית עם הבעות פנים ותנועת שפתיים תואמות בתוך דקות. בלי צילום, בלי קומפוזיטינג, בלי צורך בניסיון בעריכה. עובד מעולה לשיווק, תוכן לרשתות חברתיות, הדגמות מוצר וקמפיינים רב־לשוניים.
יכולות של AI Face Swap
החלפת פנים מתמונה לאווטאר
העלה תמונה אחת ברורה, ומנוע ה‑AI Face Swap של HeyGen ימפה את תווי הפנים שלך על כל אווטאר בספרייה. המערכת מנתחת מבנה עצמות, גוון עור ופרופורציות כדי ליצור שילוב חלק ששומר על הזהות שלך בכל פריים. בלי סשנים בסטודיו, בלי צילומים מזוויות מרובות ובלי התאמות ידניות. הפנים שלך משתלבות באופן טבעי עם הגוף, הבגדים והתנועות של האווטאר, ומספקות תוצאה שמרגישה אותנטית מהפריים הראשון. התוצאה עובדת בכל וורקפלואו של Text to Video שתבנה.
שמור את הפנים שלך כאווטאר שניתן להשתמש בו מחדש
ברגע שמחליפים את הפנים שלך על אווטאר, התוצאה נשמרת בספריית האווטארים האישית שלך לשימוש חוזר בסרטונים הבאים. אין צורך להעלות שוב את התמונה או להריץ מחדש את ההחלפה בכל פעם. אפשר להשתמש באותו מציג מותאם אישית דרך AI Avatar Generator של HeyGen ותהליכי עבודה נוספים שמבוססים על אווטארים, והמראה שלך נשאר עקבי בכל רינדור. בנה ספרייה של מציגים מוכנים למותג מתמונה אחת בלבד ופרוס אותם בכל מקום שבו צריך פנים מוכרות.
ספריית אווטארים מוכנים עם יותר מ-1,000 דמויות
בחר מבין יותר מ־1,000 אווטארים מוכנים ממאגר הסטוק, שמכסים מגוון רחב של מוצאים אתניים, גילאים, סגנונות מקצועיים ולוקים קז׳ואל. אפשר להחיל את הפנים שלך על מנהל בחליפה, יוצר קז׳ואל או דמות מותג רשמית ולעבור ביניהם בחופשיות. כל אווטאר מגיע עם מחוות מובנות מראש, אפשרויות לבוש ומיקום מוכן לסצנה שמתחבר ישירות לפנים שהוחלפו.מחולל אווטארי AI כדי למצוא את הלוק המדויק למותג שלך, לקמפיין או לתקשורת הפנימית — בלי לגייס טאלנטים או לקבוע ימי צילום.
קליק אחד מהחלפה לסרטון מלא
אחרי שהפנים שלך הוחלפו, לחץ על Create Video כדי להעביר את התוצאה ישירות אל AI Video Generator של HeyGen. כתוב תסריט, בחר סצנות וצור וידאו מלא עם האווטאר המותאם אישית שלך – בלי להעלות מחדש ובלי להגדיר שוב את ההחלפה. האווטאר המוחלף נשאר עקבי מבחינה ויזואלית בכל סצנה, כך שאתה מקבל מסלול מהיר מתמונה אחת בודדת ועד לסרטון מלא עם מציג, בתוך תהליך עבודה רציף אחד.
החלף פנים בקליפים קצרים
כדי לבצע החלפת פנים ישירה מווידאו לווידאו, העלה קליפ קצר באורך של עד 15 שניות ותמונת פנים יעד. בעזרת Seedance המנוע מחליף את הפנים בקליפ תוך שמירה על התנועה המקורית, התאורה והרכב הסצנה. השתמש בזרימה הזו לצילומי ריאקציה, מודעות קצרות, סרטונים לרשתות חברתיות וכל רגע שבו צריך להחליף פנים בווידאו אמיתי במקום ברינדור של אווטאר. תמונה אחת, קליפ אחד, החלפה נקייה בתוך דקות.
שימושים אפשריים
סרטוני שיווק מותאמים אישית
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
מודעות בסגנון UGC בקנה מידה גדול
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
דמו מוצר עם מציג קבוע
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
עדכוני הדרכה ואונבורדינג
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
תוכן סושיאל מותאם לשוק המקומי
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
מסרים להנהלה ולמנהלים בכירים
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
איך זה עובד
צור סרטוני החלפת פנים מותאמים אישית בארבעה שלבים — מתמונה אחת בלבד ועד וידאו מלוטש ומוכן לשיתוף שבו מופיע הפנים שלך.
העלה את הקליפ שלך
גרור וידאו או בחר טמפלייט. קבע יחס רוחב־גובה, חתוך את הקטע ואשר את הסצנה שבה ההחלפה צריכה לקרות.
הוסף את הפנים החדשות
העלה תמונה ברורה של הפנים שברצונך להחליף. המנוע מזהה את הדמות, מאתר את נקודות המפתח בפנים ומכין את ההחלפה.
התאמה ותצוגה מקדימה
כוונן את עוצמת ההבעה, סנכרון השפתיים וערבוב התאורה. תצפה בכל סצנה לצד המקור לפני הרינדור.
רנדר ושיתוף
צור את הגרסה הסופית ב‑HD. אפשר להוריד, לפרסם או להעביר את התוצאה ישירות לתהליך תרגום.
שאלות נפוצות
מה זה AI Face Swap ובמה זה שונה מפילטר?
החלפת פנים עם AI ב‑HeyGen מציעה שני מסלולים. אפשר להחיל את הפנים שלך על אחד מיותר מ‑1,000 האווטארים המקצועיים של HeyGen כדי ליצור מציג אישי שניתן להשתמש בו שוב ושוב, או להחליף ישירות את הפנים בקליפ וידאו קצר (עד 15 שניות, מופעל על ידי Seedance) לצילומי ריאקציה ותוכן לרשתות חברתיות. שני תהליכי העבודה מספקים תוצר ברמת הפקה, שמתאים לשימוש עסקי – לא לקליפים בידוריים גימיקיים.
האם אפשר להשתמש בתמונה האישית שלי כפני המקור?
כן. מנוע הרינדור של HeyGen שומר על מבנה הפנים, גוון העור והפרופורציות שלך, תוך התאמה של המחוות והבעות של האווטאר פריים אחר פריים. התוצאה מיועדת לתקשורת עסקית, פניות מכירה ותוכן ממותג שבו האמינות הוויזואלית חשובה. בשילוב עם Lip Sync טבעי והתאמת קול, התוצאה נראית זהה כמעט לחלוטין לסרטון מצולם באופן מסורתי עם מציג אנושי.
עד כמה התוצאה הסופית נראית מציאותית ביחס לצילומי וידאו אמיתיים?
בהחלט. אפשר לשבט את הקול שלך מדגימת אודיו קצרה ולהחיל אותו על כל וידאו שאתה יוצר. זה אומר שהאווטאר עם החלפת הפנים לא רק נראה כמוך, אלא גם נשמע כמוך. הקול המשובט עובד בכל יותר מ־175 השפות הנתמכות, כך שאפשר לספק תוכן מותאם לשפה המקומית עם הטון האישי שלך, בלי להקליט מחדש.
האם אפשר לעשות החלפת פנים בסרטונים בשפות אחרות חוץ מאנגלית?
אפשר להחיל את הפנים שלך על כל אווטאר בספרייה של HeyGen, שמונה יותר מ-1,000 אווטארים מוכנים. אין הגבלה על מספר האווטארים השונים שתשתמש בהם, ואתה יכול לעבור ביניהם בחופשיות בין פרויקטים. כל אווטאר מציע אפשרויות ייחודיות של לבוש, תנוחה וסגנון, כך שאתה מקבל גמישות יצירתית מלאה להתאים לפורמטים שונים של תוכן ולקהלים שונים.
כמה זמן לוקח לרנדר החלפת פנים?
כן. אחרי יצירת הווידאו הראשוני שלך, אפשר לתרגם אותו ליותר מ־175 שפות בעזרת Video Translator של HeyGen, עם סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על טון הקול. הפנים שלך נשארות זהות בכל גרסה מקומית, והקריינות מתעדכנת אוטומטית כך שתתאים לקצב ולהגייה של כל שפה.
האם אפשר להחליף כמה פנים באותה סצנה?
רוב הסרטונים נרנדרים בפחות מחמש דקות אחרי שסוגרים את הסקריפט ובוחרים אווטאר. HeyGen מעבדת במקביל מיפוי פנים, סינתזת קול, סנכרון שפתיים ורינדור ויזואלי. סרטונים ארוכים עם כמה סצנות יכולים לקחת קצת יותר זמן, אבל כל תהליך העבודה – מהעלאת התמונה ועד לסרטון המוגמר – בדרך כלל מסתיים במקשה אחת בתוך סשן אחד.
האם החלפת הפנים בטוחה ומבוססת הסכמה?
תמונה אחת מלפנים עם תאורה טובה, הבעה ניטרלית וללא הפרעות כמו משקפי שמש או צללים חזקים נותנת את התוצאה הטובה ביותר. חשוב שהתמונה תהיה עדכנית וברזולוציה גבוהה. הבינה המלאכותית של HeyGen מטפלת בכל השאר, כולל התאמת הפנים שלך לטווח התנועה וההבעות של האווטאר, כך שאין צורך בזוויות נוספות או בצילומי וידאו.
כמה עולה לנסות את AI Face Swap?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, שמאפשרת לך להכיר את הפלטפורמה וליצור סרטונים. יכולת ה–face swap זמינה בכל התוכניות, כאשר התוכניות בתשלום שמתחילות ב-$24 לחודש פותחות גישה לסרטונים ארוכים יותר, שיבוט קול וגישה מלאה לספריית האווטארים. תוכניות Enterprise כוללות עבודה צוותית וגישה ל-API המורחב של HeyGen עבור הפיצ׳רים הנתמכים.
האם אפשר לשלב החלפת פנים עם תסריט שנוצר ב-AI?
העסקת פרזנטור דורשת ליהוק, תיאום זמנים, השכרת סטודיו, צילום, עריכה וצילומי השלמה בכל פעם שיש עדכון או שפה חדשה. התהליך הזה בדרך כלל לוקח כמה ימים ועולה אלפי דולרים לכל וידאו. עם AI Face Swap פשוט מעלים תמונה אחת, מקלידים את הסקריפט ומפיקים וידאו מוכן תוך דקות ובעלות נמוכה בהרבה. עדכונים דורשים רק עריכת טקסט ורינדור מחדש, בלי צורך בצילומים חוזרים.
להתחיל ליצור עם HeyGen
החלף את הפנים שלך על כל אווטאר של HeyGen, או החלף פנים בקליפ וידאו קצר. העלה תמונה והפוך את התוכן שלך בתוך דקות.