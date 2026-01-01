להפוך כל רעיון לסרטון מרתק
להפוך רעיונות לסרטוני פרודקשן ברמה גבוהה, עם שליטה יצירתית מלאה בכל שלב.
לספר כל סיפור עם יוצר הווידאו הכולל של AI
תן לצוות שלך את כל העוצמה של HeyGen, עם פרטיות, ניהול ומנגנוני אבטחה מובנים. הגדל את סביבת העבודה שלך בקלות עם מושבים גמישים, קרדיטים ושליטה אדמינית.
לראות את הווידאו שלך עוד לפני שהוא נוצר
צור סרטונים מלאים מתסריט בעזרת טקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית. מחולל הווידאו של הבינה המלאכותית שלנו מטפל בעריכה מקצה לקצה ומפיק סרטוני 1080p או 4K באיכות גבוהה עם קריינות, ויז׳ואלים ואווטארים של AI, כך שאפשר ליצור סרטוני הסבר, מכירה, אונבורדינג או תוכן ל‑YouTube מהר יותר, במספר קולות, שפות וסגנונות.
- תצוגה מקדימה לפני הרינדור
- פירוק קריאייטיב לפי סצנות
- לשפר דרך שיחה
לערוך הכל אחרי הרינדור
כל אלמנט תנועה נשאר ניתן לעריכה גם אחרי יצירה—טקסט, מיקום, צבע, תזמון, לייאאוט. אפשר לעשות שינויים ישירות ב‑AI Studio בלי ליצור מחדש את כל הווידאו. תיקונים קטנים לוקחים שניות, לא שעות.
- לערוך בלי רינדור מחדש
- שינויים תוך שניות
- לחיצה על כל אלמנט כדי לערוך אותו
Motion Graphics + A-Roll + B-Roll בווידאו אחד
Video Agent לא רק יוצר דמויות מדברות. הוא מפיק גם גרפיקת תנועה, שכבות ויזואליות, אנימציות הסבר וקטעי B-roll כחלק מנרטיב אחד אחיד. כל אלמנט עובד יחד כדי לספר את הסיפור שלך.
- צילומי מציג שנוצרו ב-AI
- גרפיקת תנועה מובנית
- כולל B-roll קונטקסטואלי
המותג שלך, מיושם אוטומטית
מגדירים פעם אחת את השפה הוויזואלית שלך, ו-Video Agent שומר עליה עקבית בכל גרפיקה מונפשת, טקסט על המסך ובחירת צבעים. נהנים מטיפוגרפיה עקבית, מערכות צבעים מותאמות למותג וסגנון אחיד—בלי שום עבודה ידנית.
- להגדיר צבעים פעם אחת
- טיפוגרפיה מיושמת בכל מקום
- סגנון ויזואלי עקבי
לביים את הווידאו שלך כמו שותף קריאייטיב
צור סרטוני ריאקשן, ביקורות ואווטארים מדברים שנראים ונשמעים טבעי. אנחנו עוזרים לך להפיק תוכן UGC אותנטי שמתחבר מהר לצופים, בלי להסתמך על ימי צילום אמיתיים, עם אפשרות ל-AI face swap להתאמה אישית מהירה בקנה מידה גדול. אידיאלי לקריאייטורים, מותגים ומשווקים שצריכים תוכן שאפשר להזדהות איתו, בהיקפים גדולים.
- פידבק באנגלית פשוטה
- איטרציה מהירה
- לאתר שינויים ספציפיים
הכירו את HeyGen
סוכן וידאו
לא עוד כלי. לא עוד קופיילוט. זה סוכן יצירתי שעושה את העבודה בשבילך.
התסריט נכתב
הרעיון שלך הופך לסיפור ברור ומשכנע, בנוי כך שייצור מקסימום אימפקט.
תמונות נבחרו
כל סצנה משודכת לוויז׳ואלים שנבחרו כך שיתאימו לטון ולמסר.
נוסף קריינות
התסריט קם לחיים עם קריינות טבעית שמזהה ומעבירה רגשות.
עריכות ומעברים
הקצב, החיתוכים והאפקטים מעוצבים כדי להרגיש מלוטשים ודינמיים.
גלה רעיונות חדשים והפוך כל וידאו לשלך על ידי החלפת הסקריפט, האווטאר והוויז׳ואלס.
יוצר וידאו AI אתי, בנוי להגן על הנתונים שלכם
אנחנו מאמינים ש-AI אתי משמעו להעמיד בראש את בטיחות המשתמש והגנת הנתונים. אנחנו משלבים פרטיות, שקיפות ואחריות בטכנולוגיה ובמדיניות שלנו, ומבטיחים שהנתונים שלכם מוגנים בכל שלב. לכן התשתית שלנו מוסמכת לעמוד בתקני אבטחה ותאימות גלובליים. בעיצוב AI שמכבד את זכויות המשתמש ומונע שימוש לרעה, אנחנו הופכים את הסיפור הוויזואלי לנגיש, מאובטח ואתי לכולם.
יש שאלות? יש לנו תשובות.
מה זה אווטאר AI?
אווטאר AI הוא ייצוג דיגיטלי היפר־ריאליסטי של אדם, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. אווטארים כאלה יכולים להציג דיבור אנושי, הבעות פנים ותנועות גוף, מה שהופך אותם למושלמים ליצירת וידאו בקנה מידה גדול, תקשורת וירטואלית ותוכן דיגיטלי. ב‑HeyGen, אווטארי ה‑AI שלנו נבנים על בסיס דאטה מאושרת משחקנים וכישרונות אמיתיים. אנחנו מקפידים על שימוש אתי ב‑AI על ידי תגמול השחקנים עבור כל וידאו שנוצר בדמותם, ומשלבים בין טכנולוגיית AI גנרטיבי מתקדמת ליצירת תוכן אחראית.
מה זה מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית?
מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית הוא כלי חזק שהופך טקסט לתוכן וידאו מציאותי באמצעות אווטארים דיגיטליים. עם HeyGen אפשר ליצור מיד סרטוני סטודיו באיכות גבוהה, בלי צורך במצלמות, שחקנים או תוכנות עריכה.
האם יש יוצר אווטארים חינמי עם בינה מלאכותית?
כן, HeyGen מציעה גרסה חינמית ליצירת אווטארים עם בינה מלאכותית, הוספת קול ויצירת סרטונים קצרים. תוכניות פרימיום פותחות פיצ׳רים מתקדמים כמו רינדור ב‑HD וב‑4K, התאמה אישית ושימוש מסחרי.
האם אפשר ליצור אווטאר מותאם אישית של עצמי או של חבר צוות?
בהחלט. HeyGen מקלה עליך ליצור אווטאר AI אישי משלך. פשוט להקליט סרטון כיול קצר בעזרת התהליך המודרך שלנו, וה-AI שלנו ייצור גרסה דיגיטלית מציאותית שלך (או של חבר צוות) שמדברת בדיוק כמוך. ליצור עכשיו את התאום הדיגיטלי שלך ב-HeyGen
מהו יוצר אווטארים מבוסס AI הטוב ביותר ב־2025?
HeyGen הוא יוצר אווטארים עם בינה מלאכותית מהטובים שיש, כי הוא סופר קל לשימוש ומייצר אווטארים מדברים ריאליסטיים במהירות. אפשר להפוך טקסט, תמונות או אודיו לסרטונים בתוך דקות. הוא תומך ביותר מ־40 שפות, כך שהוא מעולה לשיווק, הדרכה או פשוט ליצירת תוכן שבולט מעל הרעש.
איך ליצור סרטון אווטאר AI עם HeyGen?
להתחיל לעבוד עם HeyGen זה מהיר ופשוט: להירשם לחשבון HeyGen בחינם, לבחור אווטאר מוכן מספריית הסטוק או ליצור אווטאר מותאם אישית, לכתוב את הסקריפט — אווטארי ה‑AI שלנו ידברו אותו עם סנכרון שפתיים מושלם, להתאים אישית את הווידאו עם ויז׳ואלים, ואז לייצא או לפרסם את הווידאו.
האם אווטארי ה‑AI של HeyGen תומכים במספר שפות?
כן, אווטארים של HeyGen מדברים יותר מ־175 שפות וניבים, מה שהופך אותם לאידיאליים לתקשורת גלובלית, הדרכה ומעורבות לקוחות.
עד כמה האווטארים מבוססי ה‑AI של HeyGen נראים מציאותיים?
האווטארים של HeyGen מבוססי הבינה המלאכותית נבנו להיות מציאותיים במיוחד, עם הבעות פנים ותנועות גוף אנושיות ושילוב קול, כדי ליצור סרטונים חיים ומרתקים. לחוות רמת מציאותיות שלא הכרת קודם עם HeyGen
האם אווטארים של HeyGen יכולים להראות רגשות ותנועות גוף?
כן. אווטארים של HeyGen עושים יותר מאשר רק לדבר. הם גם משתמשים בהבעות פנים טבעיות ובמחוות שמתאימות לטון של הסקריפט שלך. זה הופך את התקשורת למערבת יותר ועוזר לסרטונים שלך להרגיש אמיתיים ואנושיים יותר.
אילו אפשרויות התאמה אישית זמינות עבור אווטארים של HeyGen?
HeyGen מציעה אפשרויות התאמה אישית נרחבות. עם פיצ׳רים כמו Look Packs אפשר לעבור במהירות בין סגנון מוקפד, שובב או ייחודי כדי להתאים למותג שלך. אפשר גם להתאים בגדים, טון וקולות כך שהאווטאר ישקף בדיוק את האישיות שאתה רוצה לשדר.
האם HeyGen מציעה אווטארים מוכנים מראש או מותאמים לתעשייה מסוימת?
כן. אפשר לבחור מבין יותר מ־100 אווטארים מוכנים לשימוש, שעוצבו לעסקים, חינוך, שיווק ועוד. יש גם אווטארים ייעודיים לתעשיות שונות כמו בריאות, מכירות והדרכה ארגונית, כך שאתה מקבל מיד אפשרות מקצועית לשימוש.
איך HeyGen חוסכת זמן לעומת הפקת וידאו מסורתית?
עם HeyGen אפשר לוותר על מצלמות, סטודיואים ועריכה. פשוט לכתוב את הסקריפט, לבחור אווטאר וליצור את הווידאו שלך תוך דקות. ככה צוותים יכולים להגדיל את היקף יצירת הווידאו במהירות ובעלות נמוכה, לקמפיינים, הדרכות ושיווק תוכן.
להתחיל ליצור סרטונים עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.