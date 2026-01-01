אווטאר AI הוא ייצוג דיגיטלי היפר־ריאליסטי של אדם, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. אווטארים כאלה יכולים להציג דיבור אנושי, הבעות פנים ותנועות גוף, מה שהופך אותם למושלמים ליצירת וידאו בקנה מידה גדול, תקשורת וירטואלית ותוכן דיגיטלי. ב‑HeyGen, אווטארי ה‑AI שלנו נבנים על בסיס דאטה מאושרת משחקנים וכישרונות אמיתיים. אנחנו מקפידים על שימוש אתי ב‑AI על ידי תגמול השחקנים עבור כל וידאו שנוצר בדמותם, ומשלבים בין טכנולוגיית AI גנרטיבי מתקדמת ליצירת תוכן אחראית.