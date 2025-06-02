כל מילה.
כל מחווה.
בדיוק כמו שאתה רוצה.

העורך מבוסס הטקסט הופך את השימוש במחולל סרטוני ה‑AI לפשוט כמו כתיבת מסמך. אפשר לשלוט בטון, בהגשה, במחוות ובאמוציות – הכול בפלטפורמה חלקה אחת. הכול סביב פתרונות סרטוני AI שנוצרו בבינה מלאכותית, שמיועדים לחוויית סטוריטלינג ממוקדת בני אדם. יותר לא צריך לבחור בין מהירות לאיכות.

להתחיל בחינם
screenshot of browser's window
131,873,036סרטונים שנוצרו
106,213,144אווטארים שנוצרו
18,131,840סרטונים מתורגמים
Google
יום עבודה
Coursera
Guardo
בוש
Intel
Komatsu
Google
יום עבודה
Coursera
Guardo
בוש
Intel
Komatsu
Google
יום עבודה
Coursera
Guardo
בוש
Intel
Komatsu
נאמנים על מיליוני משתמשים ברחבי העולם כדי להחיות את הסיפורים שלהם
step icon

תגובות

הוסף תגובות ישירות בתוך הפלטפורמה כדי לשתף פעולה בצורה חלקה עם הצוות שלך, כך שכל פידבק יתועד וייושם בזמן אמת.

step icon

תיוג

תייג משתמשים בסרטוני AI, כדי להקל על שיתוף הפעולה ולהבטיח שכל חברי הצוות מסונכרנים ומקבלים התראות על עדכונים חשובים ופידבק.

step icon

עריכה מרובת משתמשים

עריכה מרובת משתמשים מאפשרת לצוותים לעבוד יחד, לשתף רעיונות, לבצע התאמות ולשפר סרטוני AI בצורה משותפת.

יוצר סרטוני ה‑AI היחיד שנותן שליטה יצירתית מלאה

תן לצוות שלך את כל העוצמה של HeyGen, עם פרטיות, ניהול ומאובטחות מובנות. הגדל את סביבת העבודה שלך בקלות עם מושבים גמישים, קרדיטים ושליטה אדמינית.

במאי קול logo
במאי קול

צור מיד תוצאות באיכות סטודיו

להיכנס לפרטים המדויקים של איך הסקריפטים שלך נשמעים. עם טכנולוגיית שיבוט קול מבוססת בינה מלאכותית, אפשר לשלוט בהדגשה ובאינטונציה של מילים וביטויים בודדים, וליצור ביצוע קולי ייחודי ועוצמתי עבור אווטאר ה‑AI שלך, שר שום מחולל סרטוני AI אחר לא יכול להשתוות אליו.

נסה את HeyGen לעסקים
צור מיד תוצאות באיכות סטודיו
שיקוף קול logo
שיקוף קול

צור מיד תוצאות באיכות סטודיו

להוסיף אותנטיות לסרטון ה‑AI שלך עם שיקוף קול (speech-to-speech). להעלות הקלטה שלך כדי לשלוט בקצב, ברגש ובטון של התאום הדיגיטלי שלך, כך שהוא יישמע טבעי ובהתאם לאישיות שלך.

נסה את HeyGen לעסקים
צור מיד תוצאות באיכות סטודיו
שליטה באמצעות מחוות logo
שליטה באמצעות מחוות

ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו

תן לאווטארים להרגיש אנושיים יותר עם יוצר סרטוני ה‑AI שלנו. אווטארים חסרי הבעה וחיים כבר לא עובדים. עם Gesture Control אפשר למפות תנועות טבעיות לטקסט — מתנועות ידיים ועד הבעות פנים — כדי לוודא שסרטוני ה‑AI שאתה יוצר יהיו דינמיים ומעניינים.

נסה את HeyGen לעסקים
ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו
תצוגות מקדימות ריאליסטיות logo
תצוגות מקדימות ריאליסטיות

ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו

להיות בטוח לפני שמגישים. אחד הכאבים הגדולים ביצירת סרטוני AI הוא שלא יודעים איך הווידאו הסופי ייראה עד שהוא נוצר. תצוגות מקדימות ריאליסטיות פותרות את זה על ידי הצגת תנועת האווטאר בתוך התצוגה המקדימה, כך שאפשר לכוונן ולשפר לפני הרינדור.

נסה את HeyGen לעסקים
ליצור מיד עם תוצאות באיכות סטודיו

כל מה שאתה צריך לווידאו במקום אחד

עם יוצר סרטוני ה‑AI הזה יש לך כל מה שצריך כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים ומרתקים במהירות ובקלות. הנה למה הפלטפורמה הזו היא הבחירה הטובה ביותר שלך ליצירת סרטוני AI:

להתחיל בחינם
סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית

כתוביות אוטומטיות

הוסף אוטומטית כתוביות מעוצבות עם פונטים, גדלים וצבעים מותאמים אישית כדי להגדיל את המעורבות. הכתוביות נמשכות ישירות מהסקריפט שלך ב‑AI Studio, כך שיש לך שליטה מלאה על התזמון ועל דיוק הטקסט.

ליצור סרטון דיפפייק
A man presenting with captions "Our mission is clear: innovate, grow, and lead together" on screen, next to an open caption editing panel.
סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית

ערכת מותג

העלה את כל רכיבי המותג שלך כמו לוגואים, צבעים, פונטים, תמונות וסרטונים. שמור על אחידות בכל הפרויקטים שלך על ידי מתן אפשרות למשתמשי החשבון ליישם בקלות את המיתוג שלך על סרטוני AI.

צור סרטון דיפפייק
Brand Kit interface displaying multiple logo variations and color swatches for 'Digital Eye,' overlaid on a camera lens graphic.
סרטוני הדרכה עם בינה מלאכותית

אלמנטים של B-Roll

תן לסרטונים שלך תחושה פרימיום עם אלמנטים של b-roll מובנים. צור סרטוני איכות גבוהה מקצה לקצה בלי לקפוץ בין כלים שונים. העורך החדש כולל פיצ׳רים כמו מעברי סצנות, תמונות סטוק מ-Getty, מוזיקת רקע ועוד.

ליצור סרטון דיפפייק
A video editing interface displaying a "Transition" menu with multiple effects above a video timeline.

שאלות נפוצות על AI Studio

אילו יכולות מציע AI Studio ליצירת וידאו?

AI Studio מציע יכולות כמו תנועת אווטאר, שליטה במחוות והתאמה אישית טבעית של הקול, כדי ליצור חוויית יצירת וידאו אינטואיטיבית ועוצמתית. גלה את הפיצ׳רים האלה ועוד, כדי לראות איך AI Studio יכול לשדרג את פרויקטי הווידאו שלך.

איך אפשר לוודא שהסרטון עם הבינה המלאכותית נשמע כמוני?

עם Voice Mirroring אתה יכול להעלות הקלטה כדי להתאים את הקצב, הרגש והטון של התאום הדיגיטלי שלך לשלך.

מה זה Gesture Control ב‑AI Studio?

Gesture Control מאפשר למפות תנועות טבעיות, כמו מחוות ידיים והבעות פנים, אל הסקריפט שלך כדי ליצור סרטונים יותר אקספרסיביים.

איך AI Studio מקל על שיתוף פעולה בצוות?

AI Studio מאפשר שיתוף פעולה צוותי עם יכולות כמו תגובות, תיוג ועריכה מרובת משתמשים, כדי לאפשר תקשורת חלקה ומשוב רציף. גלה איך כלי שיתוף הפעולה לצוותים במדיה דיגיטלית יכולים לשפר פרודוקטיביות ויצירתיות.

האם אפשר להתאים אישית כתוביות בסרטונים שלי?

כן, אפשר להוסיף כתוביות אוטומטיות עם פונטים, גדלים וצבעים מותאמים אישית ישירות מהסקריפט שלך ב‑AI Studio, מה שנותן גמישות ויצירתיות בפרויקטי הווידאו שלך.

להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

להתחיל בחינם
CTA background
מחולל סרטוני AI הטוב ביותר ליצירת סרטוני AI מרתקים | HeyGen