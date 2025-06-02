כל מילה.
כל מחווה.
בדיוק כמו שאתה רוצה.
העורך מבוסס הטקסט הופך את השימוש במחולל סרטוני ה‑AI לפשוט כמו כתיבת מסמך. אפשר לשלוט בטון, בהגשה, במחוות ובאמוציות – הכול בפלטפורמה חלקה אחת. הכול סביב פתרונות סרטוני AI שנוצרו בבינה מלאכותית, שמיועדים לחוויית סטוריטלינג ממוקדת בני אדם. יותר לא צריך לבחור בין מהירות לאיכות.
תגובות
הוסף תגובות ישירות בתוך הפלטפורמה כדי לשתף פעולה בצורה חלקה עם הצוות שלך, כך שכל פידבק יתועד וייושם בזמן אמת.
תיוג
תייג משתמשים בסרטוני AI, כדי להקל על שיתוף הפעולה ולהבטיח שכל חברי הצוות מסונכרנים ומקבלים התראות על עדכונים חשובים ופידבק.
עריכה מרובת משתמשים
עריכה מרובת משתמשים מאפשרת לצוותים לעבוד יחד, לשתף רעיונות, לבצע התאמות ולשפר סרטוני AI בצורה משותפת.
יוצר סרטוני ה‑AI היחיד שנותן שליטה יצירתית מלאה
תן לצוות שלך את כל העוצמה של HeyGen, עם פרטיות, ניהול ומאובטחות מובנות. הגדל את סביבת העבודה שלך בקלות עם מושבים גמישים, קרדיטים ושליטה אדמינית.
צור מיד תוצאות באיכות סטודיו
להיכנס לפרטים המדויקים של איך הסקריפטים שלך נשמעים. עם טכנולוגיית שיבוט קול מבוססת בינה מלאכותית, אפשר לשלוט בהדגשה ובאינטונציה של מילים וביטויים בודדים, וליצור ביצוע קולי ייחודי ועוצמתי עבור אווטאר ה‑AI שלך, שר שום מחולל סרטוני AI אחר לא יכול להשתוות אליו.
להוסיף אותנטיות לסרטון ה‑AI שלך עם שיקוף קול (speech-to-speech). להעלות הקלטה שלך כדי לשלוט בקצב, ברגש ובטון של התאום הדיגיטלי שלך, כך שהוא יישמע טבעי ובהתאם לאישיות שלך.
תן לאווטארים להרגיש אנושיים יותר עם יוצר סרטוני ה‑AI שלנו. אווטארים חסרי הבעה וחיים כבר לא עובדים. עם Gesture Control אפשר למפות תנועות טבעיות לטקסט — מתנועות ידיים ועד הבעות פנים — כדי לוודא שסרטוני ה‑AI שאתה יוצר יהיו דינמיים ומעניינים.
להיות בטוח לפני שמגישים. אחד הכאבים הגדולים ביצירת סרטוני AI הוא שלא יודעים איך הווידאו הסופי ייראה עד שהוא נוצר. תצוגות מקדימות ריאליסטיות פותרות את זה על ידי הצגת תנועת האווטאר בתוך התצוגה המקדימה, כך שאפשר לכוונן ולשפר לפני הרינדור.
כל מה שאתה צריך לווידאו במקום אחד
עם יוצר סרטוני ה‑AI הזה יש לך כל מה שצריך כדי ליצור סרטוני הדרכה מקצועיים ומרתקים במהירות ובקלות. הנה למה הפלטפורמה הזו היא הבחירה הטובה ביותר שלך ליצירת סרטוני AI:
כתוביות אוטומטיות
הוסף אוטומטית כתוביות מעוצבות עם פונטים, גדלים וצבעים מותאמים אישית כדי להגדיל את המעורבות. הכתוביות נמשכות ישירות מהסקריפט שלך ב‑AI Studio, כך שיש לך שליטה מלאה על התזמון ועל דיוק הטקסט.
ערכת מותג
העלה את כל רכיבי המותג שלך כמו לוגואים, צבעים, פונטים, תמונות וסרטונים. שמור על אחידות בכל הפרויקטים שלך על ידי מתן אפשרות למשתמשי החשבון ליישם בקלות את המיתוג שלך על סרטוני AI.
אלמנטים של B-Roll
תן לסרטונים שלך תחושה פרימיום עם אלמנטים של b-roll מובנים. צור סרטוני איכות גבוהה מקצה לקצה בלי לקפוץ בין כלים שונים. העורך החדש כולל פיצ׳רים כמו מעברי סצנות, תמונות סטוק מ-Getty, מוזיקת רקע ועוד.
שאלות נפוצות על AI Studio
אילו יכולות מציע AI Studio ליצירת וידאו?
AI Studio מציע יכולות כמו תנועת אווטאר, שליטה במחוות והתאמה אישית טבעית של הקול, כדי ליצור חוויית יצירת וידאו אינטואיטיבית ועוצמתית. גלה את הפיצ׳רים האלה ועוד, כדי לראות איך AI Studio יכול לשדרג את פרויקטי הווידאו שלך.
איך אפשר לוודא שהסרטון עם הבינה המלאכותית נשמע כמוני?
עם Voice Mirroring אתה יכול להעלות הקלטה כדי להתאים את הקצב, הרגש והטון של התאום הדיגיטלי שלך לשלך.
מה זה Gesture Control ב‑AI Studio?
Gesture Control מאפשר למפות תנועות טבעיות, כמו מחוות ידיים והבעות פנים, אל הסקריפט שלך כדי ליצור סרטונים יותר אקספרסיביים.
איך AI Studio מקל על שיתוף פעולה בצוות?
AI Studio מאפשר שיתוף פעולה צוותי עם יכולות כמו תגובות, תיוג ועריכה מרובת משתמשים, כדי לאפשר תקשורת חלקה ומשוב רציף. גלה איך כלי שיתוף הפעולה לצוותים במדיה דיגיטלית יכולים לשפר פרודוקטיביות ויצירתיות.
האם אפשר להתאים אישית כתוביות בסרטונים שלי?
כן, אפשר להוסיף כתוביות אוטומטיות עם פונטים, גדלים וצבעים מותאמים אישית ישירות מהסקריפט שלך ב‑AI Studio, מה שנותן גמישות ויצירתיות בפרויקטי הווידאו שלך.
