Créez une personne virtuelle pour présenter, expliquer, vendre et enseigner sans être devant la caméra à chaque fois. Avec HeyGen, vous pouvez créer une personne virtuelle réaliste alimentée par l'IA qui parle naturellement, offre un message cohérent et s'adapte à différentes vidéos, langues et cas d'utilisation. Construisez la confiance, économisez du temps et communiquez clairement en utilisant une présence digitale semblable à un humain.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Utilisez une personne virtuelle pour accueillir les visiteurs, expliquer les offres et guider les prospects. Une livraison semblable à celle d'un humain augmente la confiance tout en permettant une disponibilité 24/7.
Présentez les campagnes, les lancements de produits et les mises à jour avec une image cohérente. Les personnes virtuelles, en tant qu'humains numériques, aident les marques à paraître accessibles sans augmenter le temps de production.
Dispensez des leçons et des instructions clairement en utilisant un présentateur familier. Les mises à jour peuvent être effectuées instantanément à mesure que les processus changent.
Expliquez les flux de travail, répondez aux questions fréquentes et guidez les utilisateurs de manière visuelle. Les personnes virtuelles réduisent la charge du support tout en améliorant la clarté.
Partagez les messages de leadership et les mises à jour de l'entreprise de manière cohérente à travers les équipes. Les personnes virtuelles éliminent les problèmes d'organisation tout en conservant un ton personnel, semblable à celui d'un véritable être humain.
Réutilisez le même personnage virtuel à travers les langues. Cela maintient une identité cohérente tout en élargissant la portée.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de personnes virtuelles
La production vidéo ne devrait pas dépendre des horaires de tournage, des studios ou des prises répétées. Le créateur de Personne Virtuelle HeyGen supprime ces contraintes tout en préservant la clarté, la personnalité et la crédibilité que le public attend des présentateurs humains réels.
Une personne virtuelle offre le même ton, apparence et qualité dans chaque vidéo. Cette cohérence renforce la reconnaissance de la marque et élimine la variabilité causée par les tournages en direct, assurant une expérience humaine numérique uniforme.
Créez une personne virtuelle et utilisez-la dans des dizaines ou des milliers de vidéos. Les équipes de contenu peuvent publier plus rapidement sans augmenter la complexité de la production.
Les personnes virtuelles combinent la familiarité d'un présentateur humain avec l'efficacité de l'IA, créant des interactions réalistes. Vous restez présent à l'écran sans avoir besoin d'enregistrer chaque mise à jour.
Apparence réaliste humaine
Les personnes virtuelles sont conçues pour paraître naturelles et professionnelles à l'écran, avec une posture équilibrée, des détails du visage et une clarté visuelle. Des mouvements subtils aident à éviter une sensation statique ou artificielle. Ce réalisme permet de maintenir l'attention sur le message plutôt que sur la technologie qui se trouve derrière.
Discours naturel et expression orale
Chaque personne virtuelle parle avec un rythme fluide, une prononciation claire et une intonation naturelle. La parole est générée pour être conversationnelle plutôt que scriptée ou robotique. Cela rend les vidéos plus longues plus agréables à regarder et améliore la compréhension du public grâce à des expressions faciales captivantes.
Présentation cohérente de la marque
Votre personnage virtuel conserve la même identité visuelle et le même style de présentation dans toutes les vidéos. Cela aide les marques à rester reconnaissables même lorsque le contenu se multiplie rapidement. La cohérence simplifie également les révisions et les approbations pour les équipes plus importantes.
Réutilisable sur différents formats et canaux
La même personne virtuelle peut apparaître dans des vidéos explicatives, de formation, d'annonces et de support. Cela réduit le besoin de plusieurs présentateurs ou de styles différents. Le public s'habitue à un visage numérique cohérent.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur de personne virtuelle
Donnez vie à toute personne virtuelle avec ce générateur de personnes virtuelles réaliste en quatre étapes simples.
Sélectionnez une personne virtuelle préconstruite ou créez-en une personnalisée. Chaque option est conçue pour une prestation professionnelle.
Saisissez ou collez le texte que vous souhaitez faire délivrer par un humain virtuel. Choisissez la langue et les paramètres de tonalité selon les besoins.
Ajustez l'arrière-plan, la mise en page et les visuels d'accompagnement. Maintenez une cohérence de la marque sur l'ensemble du contenu.
Créez votre vidéo et exportez-la pour n'importe quelle plateforme. Réutilisez le même personnage virtuel pour les mises à jour futures.
Une personne virtuelle est un présentateur numérique à l'apparence humaine créé à l'aide de l'IA. Elle peut parler, présenter des informations et apparaître dans des vidéos sans tournage en direct, à l'instar d'un avatar dans un monde virtuel.
Un chatbot communique par texte. Une personne virtuelle communique visuellement et verbalement par vidéo, créant ainsi une connexion humaine plus forte.
Oui. Les personnes virtuelles sont couramment utilisées pour le marketing, les ventes, la formation et la communication interne, en exploitant l'animation pour l'engagement. Elles sont conçues pour les environnements professionnels.
Oui. Les personnes virtuelles HeyGen sont conçues avec des mouvements faciaux naturels, un timing de parole et une présentation. Cela rend les vidéos faciles à regarder et à faire confiance.
Oui. Le même personnage virtuel peut être réutilisé dans un nombre illimité de vidéos. Vous devez seulement mettre à jour le script pour générer du nouveau contenu avec le générateur de vidéos IA.
Oui. Les personnes virtuelles peuvent diffuser du contenu dans plusieurs langues tout en conservant la même identité visuelle grâce à la fonctionnalité de traducteur vidéo. Cela favorise une communication mondiale cohérente.
Vous conservez un contrôle total sur les scripts, vidéos et l'utilisation. Les personnes virtuelles sont uniquement disponibles dans votre espace de travail HeyGen.
Les personnes virtuelles permettent de gagner du temps, de réduire les coûts de production et autorisent des mises à jour plus rapides. Elles offrent une présence humaine sans les contraintes liées au tournage.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.