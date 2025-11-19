HeyGen logo

Créez une personne virtuelle pour présenter, expliquer, vendre et enseigner sans être devant la caméra à chaque fois. Avec HeyGen, vous pouvez créer une personne virtuelle réaliste alimentée par l'IA qui parle naturellement, offre un message cohérent et s'adapte à différentes vidéos, langues et cas d'utilisation. Construisez la confiance, économisez du temps et communiquez clairement en utilisant une présence digitale semblable à un humain.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Ventes et engagement des prospects

Utilisez une personne virtuelle pour accueillir les visiteurs, expliquer les offres et guider les prospects. Une livraison semblable à celle d'un humain augmente la confiance tout en permettant une disponibilité 24/7.

Marketing et narration de marque

Présentez les campagnes, les lancements de produits et les mises à jour avec une image cohérente. Les personnes virtuelles, en tant qu'humains numériques, aident les marques à paraître accessibles sans augmenter le temps de production.

Formation et intégration des employés

Dispensez des leçons et des instructions clairement en utilisant un présentateur familier. Les mises à jour peuvent être effectuées instantanément à mesure que les processus changent.

Éducation et support client

Expliquez les flux de travail, répondez aux questions fréquentes et guidez les utilisateurs de manière visuelle. Les personnes virtuelles réduisent la charge du support tout en améliorant la clarté.

Communications internes

Partagez les messages de leadership et les mises à jour de l'entreprise de manière cohérente à travers les équipes. Les personnes virtuelles éliminent les problèmes d'organisation tout en conservant un ton personnel, semblable à celui d'un véritable être humain.

Contenu multilingue et mondial

Réutilisez le même personnage virtuel à travers les langues. Cela maintient une identité cohérente tout en élargissant la portée.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de personnes virtuelles

La production vidéo ne devrait pas dépendre des horaires de tournage, des studios ou des prises répétées. Le créateur de Personne Virtuelle HeyGen supprime ces contraintes tout en préservant la clarté, la personnalité et la crédibilité que le public attend des présentateurs humains réels.

Toujours disponible, toujours cohérent

Une personne virtuelle offre le même ton, apparence et qualité dans chaque vidéo. Cette cohérence renforce la reconnaissance de la marque et élimine la variabilité causée par les tournages en direct, assurant une expérience humaine numérique uniforme.

Conçu pour l'échelle et la rapidité

Créez une personne virtuelle et utilisez-la dans des dizaines ou des milliers de vidéos. Les équipes de contenu peuvent publier plus rapidement sans augmenter la complexité de la production.

Présence humaine sans les limitations humaines

Les personnes virtuelles combinent la familiarité d'un présentateur humain avec l'efficacité de l'IA, créant des interactions réalistes. Vous restez présent à l'écran sans avoir besoin d'enregistrer chaque mise à jour.

Apparence réaliste humaine

Les personnes virtuelles sont conçues pour paraître naturelles et professionnelles à l'écran, avec une posture équilibrée, des détails du visage et une clarté visuelle. Des mouvements subtils aident à éviter une sensation statique ou artificielle. Ce réalisme permet de maintenir l'attention sur le message plutôt que sur la technologie qui se trouve derrière.

Discours naturel et expression orale

Chaque personne virtuelle parle avec un rythme fluide, une prononciation claire et une intonation naturelle. La parole est générée pour être conversationnelle plutôt que scriptée ou robotique. Cela rend les vidéos plus longues plus agréables à regarder et améliore la compréhension du public grâce à des expressions faciales captivantes.

Présentation cohérente de la marque

Votre personnage virtuel conserve la même identité visuelle et le même style de présentation dans toutes les vidéos. Cela aide les marques à rester reconnaissables même lorsque le contenu se multiplie rapidement. La cohérence simplifie également les révisions et les approbations pour les équipes plus importantes.

Clonage de voix

Réutilisable sur différents formats et canaux

La même personne virtuelle peut apparaître dans des vidéos explicatives, de formation, d'annonces et de support. Cela réduit le besoin de plusieurs présentateurs ou de styles différents. Le public s'habitue à un visage numérique cohérent.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de personne virtuelle

Donnez vie à toute personne virtuelle avec ce générateur de personnes virtuelles réaliste en quatre étapes simples.

Étape 1

Choisissez votre personne virtuelle

Sélectionnez une personne virtuelle préconstruite ou créez-en une personnalisée. Chaque option est conçue pour une prestation professionnelle.

Étape 2

Rédigez votre script

Saisissez ou collez le texte que vous souhaitez faire délivrer par un humain virtuel. Choisissez la langue et les paramètres de tonalité selon les besoins.

Étape 3

Personnalisez votre vidéo

Ajustez l'arrière-plan, la mise en page et les visuels d'accompagnement. Maintenez une cohérence de la marque sur l'ensemble du contenu.

Étape 4

Générer et publier

Créez votre vidéo et exportez-la pour n'importe quelle plateforme. Réutilisez le même personnage virtuel pour les mises à jour futures.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une personne virtuelle ?

Une personne virtuelle est un présentateur numérique à l'apparence humaine créé à l'aide de l'IA. Elle peut parler, présenter des informations et apparaître dans des vidéos sans tournage en direct, à l'instar d'un avatar dans un monde virtuel.

En quoi une personne virtuelle est-elle différente d'un chatbot ?

Un chatbot communique par texte. Une personne virtuelle communique visuellement et verbalement par vidéo, créant ainsi une connexion humaine plus forte.

Puis-je utiliser une personne virtuelle pour des vidéos d'entreprise ?

Oui. Les personnes virtuelles sont couramment utilisées pour le marketing, les ventes, la formation et la communication interne, en exploitant l'animation pour l'engagement. Elles sont conçues pour les environnements professionnels.

Les personnes virtuelles ont-elles l'air réalistes ?

Oui. Les personnes virtuelles HeyGen sont conçues avec des mouvements faciaux naturels, un timing de parole et une présentation. Cela rend les vidéos faciles à regarder et à faire confiance.

Puis-je mettre à jour les vidéos sans recréer la personne virtuelle ?

Oui. Le même personnage virtuel peut être réutilisé dans un nombre illimité de vidéos. Vous devez seulement mettre à jour le script pour générer du nouveau contenu avec le générateur de vidéos IA.

Une personne virtuelle convient-elle à un public mondial ?

Oui. Les personnes virtuelles peuvent diffuser du contenu dans plusieurs langues tout en conservant la même identité visuelle grâce à la fonctionnalité de traducteur vidéo. Cela favorise une communication mondiale cohérente.

Qui contrôle le contenu de la personne virtuelle ?

Vous conservez un contrôle total sur les scripts, vidéos et l'utilisation. Les personnes virtuelles sont uniquement disponibles dans votre espace de travail HeyGen.

Pourquoi utiliser une personne virtuelle plutôt qu'une vidéo en direct ?

Les personnes virtuelles permettent de gagner du temps, de réduire les coûts de production et autorisent des mises à jour plus rapides. Elles offrent une présence humaine sans les contraintes liées au tournage.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

