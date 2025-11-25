HeyGen logo

Créateur d'Humains Virtuels pour Vidéos en Ligne Réalistes

Créez un humain virtuel qui assure une communication vidéo professionnelle en utilisant le générateur de vidéo IA de HeyGen. Transformez du texte ou des images en avatars humains virtuels réalistes avec un discours naturel, des mouvements faciaux et une livraison multilingue sans caméras, studios ou présentateurs en direct, en utilisant des techniques d'animation avancées.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Formation et intégration des employés

Formation et intégration des employés

Les vidéos de formation en direct sont lentes à mettre à jour et difficiles à scaler, surtout en comparaison avec les solutions de réalité virtuelle en temps réel. Les humains virtuels fournissent un enseignement cohérent pour l'intégration, la conformité et la formation basée sur le rôle tout en permettant des mises à jour instantanées dès que le contenu change.

Éducation sur le produit et ses fonctionnalités

Éducation sur le produit et ses fonctionnalités

Expliquer à plusieurs reprises les fonctionnalités devant la caméra est inefficace. Les humains virtuels présentent des explications structurées de produits en vidéo, aidant les utilisateurs à comprendre les flux de travail et la valeur sans planifier de démonstrations.

Annonces et mises à jour d'entreprise

Annonces et mises à jour d'entreprise

Les cadres n'ont pas besoin d'enregistrer chaque message. Les humains virtuels diffusent les mises à jour internes, les changements de politique et les messages de la direction dans un format vidéo professionnel et accessible.

Éducation et support client

Éducation et support client

Le contenu d'aide écrit est souvent ignoré. Les humains virtuels guident les clients à travers les processus visuellement, améliorant la compréhension et réduisant les questions répétées.

Activation des ventes et démarchage

Activation des ventes et démarchage

Les équipes de vente ont besoin d'un message cohérent à travers les régions. Les humains virtuels fournissent des explications vidéo standardisées que les représentants peuvent réutiliser et localiser sans nouveaux enregistrements, permettant des mises à jour en temps réel.

Communications mondiales à grande échelle

Communications mondiales à grande échelle

La production de vidéos localisées nécessite traditionnellement plusieurs présentateurs, mais avec les avatars, ce processus peut être rationalisé. Les humains virtuels permettent de déployer un seul script à l'échelle mondiale avec une langue précise et une livraison cohérente.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos d'humains virtuels

HeyGen rend les humains virtuels pratiques pour les flux de travail commerciaux réels. Les équipes les utilisent pour remplacer les présentateurs en direct, réduire les frais de production et maintenir une communication humaine cohérente à travers la formation, les ventes et la messagerie mondiale.

Production sans personnes

Les humains virtuels éliminent le besoin d'acteurs, de présentateurs ou de séances d'enregistrement. Les vidéos sont générées directement à partir du texte, éliminant les retards de planification, les reprises et les goulots d'étranglement de la production, permettant des expériences immersives grâce à l'intelligence artificielle.

Cohérence des messages à grande échelle

Chaque avatar humain virtuel délivre exactement le même message, le même ton et la même structure, garantissant une expérience uniforme sur toutes les plateformes. Cela assure la précision et la cohérence à travers les différents départements, régions et communications répétées.

Conçu pour les équipes internationales

HeyGen permet aux humains virtuels de communiquer à travers les langues et les marchés tout en conservant la même identité visuelle et la même qualité de prestation dans chaque version.

Présentateurs virtuels basés sur des scripts

Les humains virtuels agissent comme des présentateurs à l'écran qui s'adressent directement aux spectateurs en utilisant un contenu scripté. Cela permet aux équipes d'expliquer des concepts, des processus et des mises à jour de manière claire tout en conservant une présence humaine sans dépendre de talents en direct.

image en vidéo

Contrôle de la performance par le texte

Ajustez ce que dit l'humain virtuel en modifiant le script. Changez le choix des mots, le rythme ou l'accentuation et régénérez la vidéo instantanément, évitant ainsi les chronologies manuelles, les réenregistrements ou les montages post-production.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Identité visuelle stable à travers les vidéos

Un humain virtuel conserve la même apparence dans toutes les vidéos. Cela crée une familiarité et une confiance au fil du temps, en particulier pour les programmes de formation, les annonces récurrentes ou l'éducation sur les produits.

Clonage de voix

Livraison virtuelle multilingue d'humain

Générez des vidéos de personnages virtuels dans plus de 175 langues, offrant une expérience immersive à des publics variés. La traduction vidéo de HeyGen préserve le rythme, le mouvement facial et la clarté afin que les publics mondiaux reçoivent la même expérience immersive sans avoir à recréer le contenu.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de vidéos d'humains virtuels IA

Créez des vidéos de personnages virtuels en utilisant un flux de travail simple en quatre étapes conçu pour la rapidité et le contrôle.

Étape 1

Sélectionnez un humain virtuel

Choisissez l'apparence et le style de présentation de votre humain virtuel. Définissez la langue, le ton et le type de communication que vous souhaitez délivrer.

Étape 2

Rédigez votre script

Ajoutez votre texte et structurez le message. HeyGen analyse le rythme et la livraison pour garantir que l'humain virtuel communique de manière claire et naturelle, améliorant ainsi la qualité globale de l'animation.

Étape 3

Personnaliser la présentation

Ajustez le style vocal, les sous-titres, l'arrière-plan et l'image de marque. Assurez-vous que l'humain virtuel correspond à votre public et aux normes de votre organisation.

Étape 4

Générer et distribuer

Générez la vidéo finale et partagez-la sur des plateformes d'apprentissage, des sites web ou des outils internes. Mettez à jour le contenu à tout moment en modifiant le texte et en régénérant avec des avatars générés par ordinateur pour une expérience fluide.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un humain virtuel ?

Un humain virtuel est un présentateur vidéo généré par IA qui délivre du contenu scripté à travers un discours réaliste et des mouvements faciaux. Il offre une présence humaine sans nécessiter d'acteurs en direct ou de tournage.

Comment les humains virtuels sont-ils utilisés dans les affaires ?

Les humains virtuels sont utilisés pour la formation, l'intégration, l'éducation sur les produits, les communications internes et l'orientation des clients où la cohérence et la scalabilité sont nécessaires.

Les humains virtuels prennent-ils en charge plusieurs langues ?

Oui. Les humains virtuels HeyGen prennent en charge la génération de vidéos multilingues et le traducteur vidéo dans plus de 175 langues tout en conservant la même identité visuelle.

Ai-je besoin d'un équipement de tournage ou d'enregistrement ?

Non. Les vidéos d'humains virtuels sont entièrement créées à partir de texte, en utilisant des animations avancées et l'intelligence artificielle pour simuler des interactions semblables à celles des humains. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des caméras, des microphones, des studios ou des présentateurs lorsque l'on utilise des avatars générés par ordinateur.

À quel point est-il facile de mettre à jour une vidéo d'humain virtuel ?

Les mises à jour sont simples. Modifiez le script et régénérez la vidéo. Il n'est pas nécessaire de réenregistrer ou de reconstruire le contenu.

Puis-je contrôler l'image de marque et la présentation ?

Oui. Vous pouvez personnaliser la voix, les sous-titres, la disposition, les couleurs et la présentation visuelle pour garantir que l'humain virtuel corresponde à votre marque.

À quel point les humains virtuels HeyGen sont-ils réalistes ?

HeyGen produit un rythme naturel, un mouvement synchronisé des lèvres et une expression faciale adaptée à la communication professionnelle.

Mon contenu est-il sécurisé ?

HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise. Tous les scripts et vidéos de synthèse générées restent privés et sous votre contrôle.

