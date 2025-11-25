Étape 1 Sélectionnez un humain virtuel Choisissez l'apparence et le style de présentation de votre humain virtuel. Définissez la langue, le ton et le type de communication que vous souhaitez délivrer.

Étape 2 Rédigez votre script Ajoutez votre texte et structurez le message. HeyGen analyse le rythme et la livraison pour garantir que l'humain virtuel communique de manière claire et naturelle, améliorant ainsi la qualité globale de l'animation.

Étape 3 Personnaliser la présentation Ajustez le style vocal, les sous-titres, l'arrière-plan et l'image de marque. Assurez-vous que l'humain virtuel correspond à votre public et aux normes de votre organisation.