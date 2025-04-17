Accueil Outil Générateur de porte-parole vidéo

Porte-parole vidéo pour vidéos parlantes générées par IA

Créez des vidéos parlantes professionnelles en utilisant le porte-parole vidéo IA de HeyGen. Transformez du texte, un script ou une image en vidéos de porte-parole de haute qualité avec des avatars réalistes, une voix naturelle, une synchronisation labiale précise et une livraison conforme à la marque. Pas de caméras, d'acteurs ou de studios nécessaires. Juste un message clair, livré à grande échelle.