Porte-parole vidéo pour vidéos parlantes générées par IA

Créez des vidéos parlantes professionnelles en utilisant le porte-parole vidéo IA de HeyGen. Transformez du texte, un script ou une image en vidéos de porte-parole de haute qualité avec des avatars réalistes, une voix naturelle, une synchronisation labiale précise et une livraison conforme à la marque. Pas de caméras, d'acteurs ou de studios nécessaires. Juste un message clair, livré à grande échelle.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vidéos de bienvenue et explicatives pour sites web

Vidéos de bienvenue et explicatives pour sites web

Remplacez le texte statique par un porte-parole vidéo qui accueille les visiteurs, explique votre produit ou guide les utilisateurs à travers les pages clés. Les vidéos parlantes augmentent l'engagement et aident les visiteurs à comprendre votre offre plus rapidement, améliorant ainsi votre stratégie de marketing vidéo.

Vidéos de vente et de marketing

Vidéos de vente et de marketing

Utilisez des porte-parole vidéo pour délivrer des propositions de valeur claires, des explications de produits et des messages de campagne. Une livraison cohérente aide à établir la confiance tout en réduisant le coût de production vidéo professionnelle répétée.

Contenu de formation et d'intégration

Contenu de formation et d'intégration

Créez des vidéos pédagogiques où un porte-parole vidéo professionnel explique des processus, des politiques ou des flux de travail. Les porte-parole IA maintiennent le contenu de formation clair, répétable et facile à mettre à jour au fur et à mesure que les informations changent.

Service client et vidéos d'aide

Service client et vidéos d'aide

Répondez aux questions fréquentes avec de courtes vidéos de porte-parole qui guident les utilisateurs pas à pas. Cela réduit le volume de support tout en améliorant la clarté et l'expérience utilisateur.

Communications internes

Communications internes

Diffusez des annonces, des mises à jour et des messages de la direction via un présentateur vidéo constant. Cela maintient une communication personnelle sans nécessiter d'enregistrements fréquents.

Communication multilingue

Communication multilingue

Créez des vidéos de porte-parole en plusieurs langues pour toucher un public mondial en utilisant le traducteur vidéo. L'IA gère la voix et les sous-titres sans avoir à embaucher des présentateurs multilingues.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de porte-parole vidéo

HeyGen remplace la production traditionnelle de porte-parole par la génération de vidéos IA qui est plus rapide, plus cohérente et plus facile à mettre à l'échelle pour le marketing vidéo. Les entreprises utilisent des porte-parole vidéo pour communiquer clairement, établir la confiance et transmettre des messages sans coûts de production récurrents ou retards.

Présence humaine sans surcoût de production

Les porte-parole vidéo IA donnent un visage et une voix à votre message sans avoir à planifier des talents, des sessions de tournage ou des flux de travail de montage. Les vidéos sont générées directement à partir de votre script.

Livraison cohérente sur chaque vidéo

Chaque vidéo de porte-parole conserve la même apparence, le même ton et la même livraison. Cette cohérence aide les marques à rester élégantes tout en mettant à jour le contenu fréquemment.

Conçu pour la communication mondiale

Créez des vidéos de porte-parole qui s'adressent clairement à différents publics en utilisant le support vocal et de sous-titres multilingues sans avoir à réenregistrer.

Avatars de porte-parole IA réalistes

Choisissez parmi une bibliothèque variée de porte-parole IA professionnels conçus pour paraître naturels et crédibles à la caméra. Les expressions faciales, le contact visuel et la posture sont générés pour correspondre à la livraison parlée, aidant ainsi les spectateurs à rester engagés.

image en vidéo

Synchronisation labiale précise et parole naturelle

Votre script est livré avec une synchronisation labiale précise et une sortie vocale réaliste. Le rythme de la parole, la prononciation et l'accentuation sont optimisés pour que le porte-parole sonne clair et humain. Cela garantit que votre message semble conversationnel plutôt que synthétique.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Script pour la génération de vidéo de porte-parole

Transformez des scripts écrits directement en vidéos de porte-parole finies sans avoir à filmer ou à monter. L'IA gère automatiquement la narration, le timing et la présentation visuelle à partir d'une seule saisie de texte. Cela permet aux équipes de produire rapidement des vidéos parlées sans expertise technique.

Clonage de voix

Cohérence visuelle de la marque

Contrôlez l'arrière-plan, le cadrage et le style général pour correspondre à vos directives vidéo professionnelles. Chaque vidéo de porte-parole conserve la même apparence et le même ton professionnels. Cette cohérence est cruciale lors de la création de contenu à grande échelle.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de porte-parole vidéo IA

Créez un porte-parole vidéo IA en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez votre script

Rédigez ou collez le message que vous souhaitez que votre porte-parole transmette. Définissez le ton et l'objectif pour vos services vidéo.

Étape 2

Choisissez votre porte-parole

Sélectionnez un avatar IA professionnel ou utilisez votre propre porte-parole vidéo personnalisé.

Étape 3

Personnaliser la langue et le style

Définissez la langue, la voix, les sous-titres et les préférences visuelles pour correspondre à votre public et à votre marque.

Étape 4

Générer et partager

Générez la vidéo du porte-parole et téléchargez-la ou publiez-la sur le web, les réseaux sociaux ou les plateformes internes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un porte-parole vidéo ?

Un porte-parole vidéo est un présentateur numérique qui délivre votre message à la caméra. Avec un générateur de vidéo IA, les scripts sont transformés en vidéos parlantes réalistes sans tournage, acteurs ou équipement de production, rendant la communication vidéo plus rapide et plus facile à mettre à l'échelle.

Comment fonctionne un porte-parole vidéo IA ?

Un porte-parole vidéo IA utilise la synthèse vocale, la synchronisation labiale et l'animation d'avatar pour transformer le texte en vidéo. Vous fournissez un script, choisissez un porte-parole, et le système génère automatiquement la parole synchronisée, le mouvement facial et la présentation.

Puis-je créer un porte-parole vidéo personnalisé ?

Oui. Vous pouvez créer un porte-parole vidéo professionnel personnalisé qui ressemble et parle comme vous ou quelqu'un de votre équipe. Cela vous permet de conserver un visage familier tout en éliminant le besoin d'enregistrements répétés.

Les porte-parole vidéo sont-ils adaptés à un usage professionnel ?

Oui. Les porte-parole vidéo sont couramment utilisés pour le marketing, la formation, l'intégration, le support client et la communication interne. Ils offrent une prestation cohérente et professionnelle sans coûts de production continus.

Puis-je mettre à jour une vidéo de porte-parole après sa création ?

Oui. Vous pouvez modifier le script et régénérer instantanément la vidéo du porte-parole. Cela facilite la mise à jour du contenu vidéo sans avoir à refaire des prises ou à modifier les délais de montage.

Les porte-parole vidéo prennent-ils en charge plusieurs langues ?

Oui. Vous pouvez générer des vidéos de porte-parole dans plusieurs langues et accents, ce qui facilite la communication avec un public mondial en utilisant le même présentateur visuel.

Ai-je besoin d'expérience en production vidéo ?

Non. Tout le processus est conçu pour les utilisateurs non techniques. L'IA gère la prise de vue, la narration et la synchronisation afin que tout le monde puisse créer des vidéos de porte-parole professionnelles.

À qui appartiennent les vidéos créées avec HeyGen ?

Vous conservez la pleine propriété de toutes les vidéos de porte-parole que vous générez. Vos scripts, avatars et vidéos finales restent les vôtres à utiliser et à distribuer librement.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

