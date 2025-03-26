Transformez des présentations statiques en diapositives en vidéos captivantes qui informent, persuadent et marquent les esprits. HeyGen transforme votre plan ou vos diapositives en une vidéo narrée, fidèle à votre marque, avec des présentateurs réalistes, des sous-titres et un rythme de qualité studio, afin que vous puissiez livrer des histoires cohérentes et cliquables lors de réunions, de formations et dans votre marketing.
Remplacez les longs manuels par de courtes présentations narrées que les apprenants peuvent regarder à la demande et revoir selon leurs besoins en créant une présentation vidéo.
Réalisez des démonstrations de produit cohérentes qui mettent en avant les caractéristiques et les avantages avec un présentateur convaincant à l'écran.
Envoyez des présentations raffinées et basées sur les données qui maintiennent les parties prenantes informées, sans qu'aucun conflit d'horaire ne soit nécessaire.
Enregistrez une fois les rapports mensuels ou les mises à jour de projets et partagez-les à travers les fuseaux horaires avec des sous-titres et des pièces jointes.
Transformez les articles d'assistance en vidéos courtes et claires qui réduisent le volume de support et améliorent les indicateurs de réussite client à l'aide de notre créateur de présentations vidéo en ligne.
Soumettez des vidéos de présentation soignées et autonomes pour des conférences virtuelles, des tables rondes et des interventions.
Pourquoi utiliser Heygen pour les présentations vidéo
Réalisez des présentations qui fonctionnent à la demande et selon n'importe quel horaire, et créez une présentation vidéo qui répond à vos besoins. HeyGen élimine les difficultés liées à l'enregistrement, au montage et au sous-titrage afin que vous puissiez vous concentrer sur votre message, et non sur la technologie. Créez des démos asynchrones, des formations internes, des présentations pour investisseurs et des parcours de vente qui paraissent et sonnent professionnels à chaque fois avec un générateur de vidéos IA.
Générez un storyboard et un script IA à partir d'un bref résumé, choisissez un présentateur, puis ajustez les visuels et le timing, le tout en un seul endroit.
Les sous-titres automatiques, les sous-titres et le support de la charte graphique garantissent que votre présentation soit inclusive et immédiatement reconnaissable.
Exportez plusieurs formats et versions pour les LMS, e-mails, réseaux sociaux et pages d'atterrissage sans avoir à réenregistrer.
Constructeur de script et de plan pour IA
Collez les notes de diapositive ou un résumé et HeyGen produit un script concis, prêt pour une présentation, avec des accroches, des transitions et un appel à l'action clair. Économisez du temps sur la structure et maintenez votre récit serré et centré sur l'audience.
Présentateurs réalistes & Options vocales
Choisissez parmi des présentateurs IA expressifs ou clonez votre propre voix pour narrer les diapositives. Des gestes naturels et des voix multilingues rendent votre message humain et crédible sans avoir besoin d'un studio.
Sous-titres & Légendes automatiques
La transcription automatique produit des sous-titres éditables et des sous-titres localisés. Améliorez l'accessibilité, la rétention et les taux de visionnage à travers différents formats et régions.
Compositeur de scènes & Synchronisation des diapositives
Synchronisez automatiquement les visuels des diapositives, les animations et les plans B-roll avec la narration. Remplacez facilement les clips de stock, les logos ou les captures d'écran et ajustez le timing scène par scène.
Comment utiliser le créateur de présentations vidéo
Trois étapes simples vous mènent de l'idée à la vidéo partageable.
Commencez avec des diapositives, un document ou un brief simple. HeyGen génère un storyboard et plusieurs options de script ajustées pour la longueur et le ton afin de vous aider à rendre vos vidéos plus captivantes.
Sélectionnez un avatar IA ou téléchargez un court clip pour créer votre propre clone, puis affinez les visuels, les sous-titres et le rythme dans l'éditeur.
Personnalisez vos scènes avec des couleurs de marque, des mises en page et des éléments à l'écran pour s'adapter à la formation, au marketing ou aux mises à jour internes.
Exportez des vidéos de haute qualité, des fichiers de sous-titres SRT et des images miniatures en quelques minutes, ou publiez directement sur votre LMS, CMS ou plateformes sociales.
Une présentation vidéo est un exposé basé sur des diapositives ou un script enregistré sous forme de vidéo partageable, souvent avec un intervenant à l'écran, une narration, des sous-titres et des visuels synchronisés. C'est idéal pour l'apprentissage à la demande, les présentations commerciales et les mises à jour à distance, surtout lorsque vous enregistrez une présentation pour votre public.
Oui. Téléchargez des fichiers PPT, PDF ou des images et HeyGen synchronisera automatiquement les diapositives avec la narration et les transitions de scène, donc vous n'aurez pas besoin de réenregistrer.
Non, utilisez les présentateurs IA de HeyGen et la synthèse vocale pour faire la narration. Si vous préférez, téléchargez votre propre vidéo ou voix et mélangez des images réelles avec des éléments IA.
La transcription de HeyGen est très précise et modifiable ; vous pouvez rapidement corriger la formulation, le timing ou ajouter des sous-titres localisés avant l'exportation.
Absolument. Téléchargez des logos, définissez les polices et les couleurs de la marque dans le Kit de Marque, et appliquez-les à travers les modèles de vidéos pour des présentations cohérentes et conformes à la marque.
Exportez des vidéos MP4 en format large (16:9), carré (1:1) ou vertical (9:16), ainsi que des fichiers de sous-titres SRT et des images miniatures optimisées pour le partage en utilisant notre créateur de présentations vidéo en ligne.
Oui. Les plans Entreprise incluent l'authentification unique (SSO), l'accès basé sur les rôles, le stockage chiffré et des options de conformité. Contactez le service commercial pour des exigences de sécurité et d'hébergement personnalisées.
Oui, traduisez les scripts, passez à des voix TTS localisées et exportez plusieurs variantes linguistiques pour atteindre un public mondial avec video translator.
De nombreuses présentations peuvent être générées et peaufinées en quelques minutes ; le temps de la retouche finale dépend de la longueur et du degré de personnalisation que vous choisissez lorsque vous utilisez une présentation vidéo.
Nous fournissons l'intégration, des ressources de formation et un support dédié pour les clients Team et Enterprise afin de vous aider à développer la production vidéo et à créer une présentation vidéo.
