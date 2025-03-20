HeyGen logo

Générateur de Newsletter Vidéo : Transformez les Emails en Vidéos Captivantes

Transformez votre newsletter habituelle en une vidéo captivante. HeyGen transforme les scripts, mises à jour et annonces en vidéos professionnelles avec des avatars, des voix off, des sous-titres et une mise en forme prête pour les réseaux sociaux afin de capter l'attention dans les boîtes de réception encombrées.

Mises à jour et annonces de l'entreprise

Mises à jour et annonces de l'entreprise

Envoyez des mises à jour mensuelles ou trimestrielles dans un format que les gens regardent réellement. Au lieu de longs textes expliquant les actualités ou l'avancement du produit, fournissez une vidéo concise présentée par un animateur.

Formation sur le produit et tutoriels

Formation sur le produit et tutoriels

Expliquez rapidement les nouvelles fonctionnalités avec de courts guides visuels. Les vidéos diminuent la confusion et aident les abonnés à comprendre la valeur plus rapidement que le texte seul.

Témoignages de réussite client

Témoignages de réussite client

Mettez en avant des témoignages ou soulignez les succès des clients dans un format captivant qui renforce la confiance et incite à l'action.

Messages de bienvenue et d'intégration

Messages de bienvenue et d'intégration

Remplacez les longs e-mails de bienvenue par une vidéo d'introduction conviviale qui montre à quoi s'attendre, comment commencer et où trouver de l'aide.

Lettres d'information éditoriales ou de créateurs

Lettres d'information éditoriales ou de créateurs

Les créateurs utilisent des bulletins d'information vidéo pour se démarquer dans une boîte de réception saturée. Transformez des articles de leadership éclairé, des conseils et des récapitulatifs hebdomadaires en segments vidéo captivants.

Comptes-rendus d'événements et points forts de la communauté

Comptes-rendus d'événements et points forts de la communauté

Partagez les points clés, les étapes importantes ou les moments marquants de la communauté à travers des résumés vidéo captivants que les abonnés aiment regarder.

Pourquoi choisir HeyGen pour la création de newsletters vidéo

HeyGen vous offre une méthode rapide et soignée pour transformer des contenus écrits en vidéos qui paraissent personnelles, claires et faciles à consommer. Remplacez de longs blocs de texte par des mises à jour concises et menées par des humains qui augmentent la rétention et favorisent un taux de clics plus élevé.

Sortez du lot dans chaque boîte de réception

Au lieu de rivaliser avec des murs de texte, envoyez une vidéo dynamique qui capte instantanément l'attention des spectateurs dans vos bulletins d'information par e-mail. Le storytelling visuel aide le public à se souvenir de votre message et à passer à l'action.

Création facile pour toute équipe

Collez votre script, choisissez un présentateur ou un avatar, et HeyGen produit un e-mail vidéo complet avec voix off, sous-titres, mises en page et image de marque. Aucune compétence en tournage ou en montage n'est nécessaire pour créer des e-mails vidéo.

Prêt pour un public international

Traduisez votre script, narration et sous-titres en plusieurs langues avec le traducteur vidéo afin de diffuser des mises à jour à vos abonnés partout.

Scénario pour vidéo avec présentateurs réalistes

Transformez le texte de votre newsletter en une vidéo narrée et claire. Choisissez parmi des voix sonnant humaines ou des avatars IA et obtenez un ton cohérent pour les mises à jour de la marque, les tutoriels ou les annonces de produits.

Une interface de création de contenu affiche le texte "Hey Korea team," avec un curseur vert, et un modèle "Aperçu des résultats du T3" à côté de la photo d'un homme souriant.

Montage automatique et sous-titres

HeyGen structure votre contenu en scènes, ajoute des sous-titres, sélectionne le rythme et s'assure que chaque segment est facile à regarder. Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées aident les spectateurs qui préfèrent les sous-titres.

Un graphique montre une femme qui présente, une diapositive intitulée 'La scène du billard à New York', des options de style de texte, et le mot 'inoubliable'.

Styles et préréglages conformes à la marque

Appliquez automatiquement votre logo, vos couleurs et vos styles de typographie. Exportez des vidéos de longueurs adaptées aux e-mails ou des versions optimisées pour les réseaux sociaux afin que chaque élément corresponde à vos canaux de distribution.

Un homme souriant en chemise à motifs floraux à côté d'une palette "Couleurs de la marque" avec des nuances de bleu, vert, noir et gris.

Options multilingues et de localisation

Regénérez votre vidéo de newsletter dans différentes langues sans avoir à la réenregistrer. Localisez la voix off, les sous-titres et le texte à l'écran pour un public mondial.

Une femme souriante dans une interface d'appel vidéo avec un texte en espagnol superposé concernant la résolution de problèmes et les options de traduction en dessous, l'espagnol étant sélectionné.

Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de newsletter vidéo

Créez une newsletter vidéo raffinée en utilisant un modèle de contenu vidéo en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez le contenu de votre script ou de votre bulletin d'informations

Collez le texte de votre newsletter existante ou rédigez un court plan. HeyGen analyse la structure et prépare les scènes pour le présentateur.

Étape 2

Choisissez votre présentateur et le style

Sélectionnez un avatar ou une voix, configurez votre image de marque et choisissez le format vidéo pour votre vidéo personnalisée. HeyGen assemble votre contenu dans une mise en page visuelle épurée.

Étape 3

Réviser et affiner

Prévisualisez votre vidéo, ajustez le phrasé, le rythme ou les visuels, et générez des variantes pour les tests. Ajoutez des sous-titres ou des versions linguistiques selon les besoins.

Étape 4

Exporter et partager

Exportez des fichiers MP4 ou des aperçus prêts à être envoyés par e-mail. Ajoutez le lien vidéo ou la vignette à votre newsletter pour augmenter les taux de clics.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une lettre d'information vidéo ?

Une newsletter vidéo remplace les longs courriels textuels par de courtes vidéos captivantes. HeyGen transforme vos mises à jour, annonces et histoires en courriels vidéo personnalisés que les abonnés peuvent regarder en quelques secondes.

Dois-je me filmer pour créer une newsletter vidéo ?

Non. Vous pouvez choisir un avatar IA ou une voix synthétique pour diffuser votre contenu. Vous pouvez également enregistrer vos propres images si vous préférez, mais HeyGen rend la création de vidéos possible sans caméra.

Quelle devrait être la durée d'une newsletter vidéo ?

La plupart des vidéos performantes durent moins de deux minutes. HeyGen vous aide à condenser votre newsletter en segments clairs et concis qui retiennent l'attention.

Comment ajouter une vidéo à ma newsletter ?

Les plateformes de courrier électronique permettent généralement d'ajouter une vignette vidéo liée à votre fichier hébergé. Vous pouvez intégrer, lier ou joindre du contenu vidéo en fonction des capacités de votre fournisseur.

Puis-je créer des newsletters vidéo multilingues ?

Oui, le contenu vidéo est essentiel pour un marketing par courriel efficace. Utilisez le traducteur vidéo pour produire des versions localisées avec une narration, des sous-titres et des textes à l'écran mis à jour.

Les newsletters vidéo sont-elles efficaces pour l'engagement ?

La vidéo aide les abonnés à retenir les informations et augmente les taux de clics. De nombreuses équipes constatent des améliorations significatives des ouvertures et des actions lorsqu'elles utilisent des approches de texte à vidéo pour leur contenu.

Puis-je personnaliser la marque ?

Oui. Téléchargez votre kit de marque et HeyGen applique automatiquement vos couleurs, logo et style visuel.

Quels formats puis-je exporter ?

HeyGen exporte des fichiers MP4 optimisés pour la compatibilité avec les e-mails, l'intégration web et la réutilisation sur les plateformes sociales.

Mon contenu est-il privé ?

Oui. Vos téléchargements, scripts et vidéos générées restent protégés, et vous conservez les droits sur tout le contenu produit.

