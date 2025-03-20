Étape 1 Ajoutez le contenu de votre script ou de votre bulletin d'informations Collez le texte de votre newsletter existante ou rédigez un court plan. HeyGen analyse la structure et prépare les scènes pour le présentateur.

Étape 2 Choisissez votre présentateur et le style Sélectionnez un avatar ou une voix, configurez votre image de marque et choisissez le format vidéo pour votre vidéo personnalisée. HeyGen assemble votre contenu dans une mise en page visuelle épurée.

Étape 3 Réviser et affiner Prévisualisez votre vidéo, ajustez le phrasé, le rythme ou les visuels, et générez des variantes pour les tests. Ajoutez des sous-titres ou des versions linguistiques selon les besoins.