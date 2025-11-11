HeyGen logo

Outil de localisation vidéo pour une diffusion de contenu mondiale instantanée

Localisez vos vidéos en des dizaines de langues sans avoir à refilmer, remonter ou gérer des comédiens de doublage. La localisation vidéo HeyGen utilise l'IA pour traduire, doubler, sous-titrer et synchroniser les vidéos afin que votre message paraisse naturel dans chaque marché. Atteignez rapidement un public mondial tout en maintenant la cohérence, la clarté et la confiance de la marque à grande échelle.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Campagnes marketing mondiales

Campagnes marketing mondiales

Lancez la même campagne dans plusieurs régions sans avoir à recréer des vidéos à partir de zéro. La diffusion localisée augmente l'engagement, la confiance et la conversion auprès des publics internationaux.

Formation et intégration

Formation et intégration

Assurez-vous que les employés reçoivent les mêmes informations dans leur langue maternelle. La formation localisée améliore la compréhension et réduit les erreurs au sein des équipes distribuées.

Formation sur le produit et démonstrations

Formation sur le produit et démonstrations

Expliquez clairement les fonctionnalités aux clients internationaux en utilisant de l'audio et des sous-titres localisés. Cela réduit les tickets de support et améliore l'adoption du produit.

Communications internes

Communications internes

Diffusez des messages de leadership de manière cohérente à travers les régions. La localisation maintient le ton et l'intention alignés tout en éliminant les barrières linguistiques.

Service client et contenu d'aide

Service client et contenu d'aide

Localisez les tutoriels et les FAQ afin que les utilisateurs puissent s'auto-assister dans leur langue préférée, en veillant à ce que le contenu respecte les meilleures pratiques de localisation. Cela améliore la satisfaction tout en réduisant la charge du support.

Contenu éducatif et pédagogique

Contenu éducatif et pédagogique

Étendez les cours et les leçons à de nouveaux marchés sans avoir à reconstruire le contenu. La localisation améliore l'accessibilité et les résultats d'apprentissage.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil de localisation vidéo

La localisation vidéo ne doit pas ralentir la croissance ni épuiser les budgets de production. HeyGen remplace les flux de travail de traduction fragmentés par un système alimenté par l'IA, conçu pour la rapidité, la précision et la cohérence dans toutes les langues et formats, en utilisant des voix off et du texte à l'écran.

Conçu pour une échelle mondiale

HeyGen permet aux équipes de localiser une vidéo ou des milliers sans modifier les flux de travail. Que vous lanciez une campagne mondiale ou que vous mettiez à jour du contenu de formation, la localisation reste rapide et reproductible.

Conçu pour l'authenticité

Les vidéos localisées conservent le ton naturel de la voix, le rythme et l'alignement visuel. Cela garantit que les spectateurs ont l'impression que la vidéo a été créée spécifiquement pour eux, et non traduite de manière mécanique.

Optimisé pour des mises à jour continues

À mesure que le contenu évolue, les versions localisées peuvent être régénérées instantanément. Cela évite la diffusion de messages obsolètes à travers les régions tout en maintenant une gestion économe.

Traduction vidéo par IA dans différentes langues

HeyGen traduit le contenu parlé en plusieurs langues tout en préservant l'intention et le sens originaux. La détection de la langue et la traduction sont gérées automatiquement pour réduire le travail manuel. Cela permet aux équipes d'élargir leur portée sans embaucher de traducteurs ou gérer des flux de travail complexes.

image en vidéo

Doublage vocal IA naturel

L'audio localisé est généré en utilisant des voix IA naturelles avec un rythme et une intonation réalistes, offrant des doublages de haute qualité. Les voix sont conçues pour être humaines et captivantes plutôt que robotiques. Cela améliore la confiance et la compréhension des spectateurs à travers les marchés.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Alignement de la synchronisation labiale

Le discours traduit est synchronisé visuellement avec les intervenants à l'écran. Les mouvements de la bouche et le timing sont ajustés pour réduire la désynchronisation visuelle. Cela crée une expérience de visionnage fluide qui semble naturelle dans chaque langue.

Clonage de voix

Sous-titres et légendes multilingues

HeyGen génère des sous-titres précis en même temps que l'audio doublé lorsque cela est nécessaire. Les légendes améliorent l'accessibilité, le visionnage sur mobile et la découvrabilité du contenu. Les sous-titres peuvent être édités et réutilisés sur différentes plateformes.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Comment ça marche

Comment utiliser l'outil de localisation vidéo IA

Convertissez vos vidéos en plusieurs langues en seulement quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Téléchargez une vidéo existante ou générez-en une à l'aide de HeyGen. Le système détecte automatiquement la langue parlée et la structure.

Étape 2

Sélectionnez les langues cibles

Choisissez une ou plusieurs langues pour la localisation. Les paramètres de voix, de sous-titres et de synchronisation labiale sont appliqués automatiquement.

Étape 3

Générer des versions localisées

HeyGen traduit, double, synchronise et sous-titre chaque version. Revoyez et ajustez si nécessaire.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez ou publiez des vidéos localisées sur des canaux de marketing, d'apprentissage et de support en utilisant les meilleures pratiques pour une communication efficace.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce que la localisation vidéo ?

La localisation vidéo adapte le contenu vidéo pour différentes langues et régions. Elle comprend la traduction, le doublage, les sous-titres et l'alignement visuel afin que le contenu paraisse naturel plutôt que traduit.

En quoi la localisation vidéo diffère-t-elle d'une simple traduction ?

La traduction convertit le texte ou la parole dans une autre langue. La localisation adapte le ton, la livraison, le timing et l'accessibilité pour correspondre à la manière dont les audiences consomment naturellement la vidéo dans chaque région.

Ai-je besoin de vidéos séparées pour chaque langue ?

Non. HeyGen vous permet de générer plusieurs versions localisées à partir d'une seule vidéo source avec le traducteur vidéo. Cela permet de centraliser et de maintenir la cohérence de la production.

Quelle est la précision de la localisation vidéo par IA ?

HeyGen utilise des modèles d'IA avancés formés sur des schémas de parole multilingues. La précision est élevée pour la plupart des cas d'utilisation professionnels, éducatifs et marketing, avec des options d'édition disponibles si nécessaire.

Puis-je localiser des vidéos avec plusieurs intervenants ?

Oui. HeyGen prend en charge la détection et la localisation de plusieurs intervenants, facilitant ainsi l'interaction avec un nouveau public. Chaque intervenant est géré avec précision pour une clarté et un alignement optimaux.

La localisation améliore-t-elle les performances vidéo ?

Les vidéos localisées augmentent le temps de visionnage, la compréhension et l'engagement. Les publics sont plus enclins à faire confiance et à agir sur le contenu présenté dans leur langue maternelle.

Puis-je mettre à jour des vidéos localisées ultérieurement ?

Oui. Lorsque le contenu source est modifié, toutes les versions localisées peuvent être régénérées instantanément. Cela évite la diffusion de messages obsolètes dans différentes régions.

La localisation vidéo est-elle adaptée à un usage en entreprise ?

Oui. HeyGen prend en charge la localisation à grand volume, la cohérence de la marque et des flux de travail sécurisés pour les équipes internationales.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

