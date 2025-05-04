HeyGen logo

Créateur de vidéos d'invitation pour des invitations partageables et créatives

Créez de magnifiques invitations vidéo en quelques minutes avec HeyGen. Notre créateur d'invitations vidéo vous aide à combiner photos, clips, musique et voix pour livrer des invitations qui sont personnelles, soignées et faciles à répondre. Oubliez les cartes statiques, envoyez un clip qui enthousiasme les invités et suivez les réponses avec des outils de partage simples.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Mariages et réservations de date

Mariages et réservations de date

Partagez votre histoire avec un court métrage de photos et de clips, incluez les dates et les détails du lieu, et simplifiez la gestion des RSVP.

Fêtes d'anniversaire et d'étapes importantes

Fêtes d'anniversaire et d'étapes importantes

Célébrez avec une invitation animée qui donne le ton, partage les détails logistiques et donne un aperçu des temps forts de la fête à venir.

Événements d'entreprise et lancements

Événements d'entreprise et lancements

Envoyez une invitation personnalisée et conforme à votre message, avec des points forts des intervenants, des aperçus de l'agenda et des liens d'inscription dans vos modèles de vidéo pour augmenter la participation.

Fêtes prénatales et révélations du sexe du bébé

Fêtes prénatales et révélations du sexe du bébé

Créez des invitations vidéo douces et partageables qui révèlent les détails avec de la musique, des légendes et un compte à rebours.

Événements virtuels et webinaires

Événements virtuels et webinaires

Utilisez des superpositions de présentateur, des introductions d'instructeur et des liens cliquables pour rendre les invitations à des événements en ligne professionnelles et faciles à rejoindre.

Communauté et rencontres locales

Communauté et rencontres locales

Favorisez les rassemblements de quartier, les collectes de fonds et les réunions de clubs avec des visuels attrayants dans vos modèles d'invitation pour augmenter la participation locale.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'invitations vidéo

HeyGen permet de créer des vidéos d'invitation rapidement, de manière flexible et agréable. Utilisez des modèles, des scripts assistés par IA et des contrôles de conception intégrés pour créer des invitations qui correspondent à l'ambiance de votre événement, puis exportez ou partagez avec un seul lien en utilisant le créateur de vidéos d'invitation. Aucune expérience en montage n'est requise, tout est optimisé pour les réseaux sociaux et la messagerie.

Création rapide, finition professionnelle

Commencez avec un modèle, téléchargez des médias ou utilisez une simple invite, puis ajustez finement le texte, la musique et le timing pour obtenir une invitation soignée en quelques minutes.

Personnalisation à grande échelle

Ajoutez des noms, les détails de l'événement, des voix off personnalisées et des superpositions animées pour que chaque invité se sente directement convié, sans avoir à refaire toute la vidéo.

Prêt pour toute plateforme ou format

Exportez des fichiers carrés, verticaux ou en format large, ou partagez un lien hébergé pour les e-mails et la messagerie via votre éditeur vidéo. HeyGen garantit que votre invitation aura fière allure sur les téléphones, les flux sociaux et les ordinateurs de bureau.

Modèles et mises en page guidées

Choisissez parmi une large gamme de modèles spécifiques à chaque occasion, conçus pour les mariages, anniversaires, événements d'entreprise, lancements et plus encore. Chaque modèle gère automatiquement la mise en page, le rythme et la hiérarchie visuelle, donc votre invitation paraîtra soignée sans avoir à deviner la conception.

Plusieurs images vidéo d'un homme, avec une bannière 'Traduire dans n'importe quelle langue' et des drapeaux de pays.

Suggestions de scénarios et voix off

Obtenez des suggestions de scripts alimentées par l'IA pour vous aider à rédiger des messages d'invitation chaleureux et clairs en quelques secondes. Générez des voix off sonnant naturellement dans plusieurs langues ou enregistrez votre propre message directement à l'intérieur du créateur d'invitations vidéo.

Trois individus dans des cadres de style appel vidéo, avec une superposition indiquant 'Voix Clonées' où les voix humaines sont converties en voix IA dans 175 langues.

Musique, rythme et synchronisation des battements

Choisissez parmi des pistes d'arrière-plan libres de droits ou téléchargez votre propre musique pour donner le ton approprié à votre événement. Coupez l'audio pour l'adapter à la durée de votre vidéo et synchronisez automatiquement les visuels sur le rythme pour que les transitions soient fluides et intentionnelles.

Deux cadres superposés montrent un homme jouant de la guitare dans une voiture sur une plage et une personne filmant à côté d'une voiture. Par-dessus sont superposés un bouton de lecture violet et une icône d'éclat.

Superpositions de texte personnalisées et boutons RSVP animés

Ajoutez des noms, des dates, des lieux, des codes vestimentaires et des indications avec des superpositions de texte lisibles et épurées conçues pour les petits écrans. Incluez des boutons de réponse animés ou des encadrés qui guident les invités à répondre, à retenir la date ou à cliquer pour plus de détails.

Lecteur vidéo interactif montrant une femme tenant un flacon de fond de teint, avec un curseur pointant sur un bouton « Commander maintenant », et un bouton « Ajouter au panier » également visible.

Comment ça marche

Comment utiliser le créateur d'invitations vidéo

Créez une invitation de mariage finie en quatre étapes rapides, avec des commandes pour personnaliser chaque détail.

Étape 1

Choisissez une occasion ou un modèle

Sélectionnez un modèle qui correspond à votre événement, ou commencez avec une toile vierge et choisissez le format d'image pour la plateforme que vous utiliserez.

Étape 2

Ajoutez des photos, des clips et du texte

Téléchargez des médias, collez les détails de l'événement et utilisez les suggestions de script IA pour rédiger un message chaleureux et clair adapté à la durée.

Étape 3

Choisissez la musique, la voix et les paramètres de réponse

Sélectionnez une musique de fond, générez ou enregistrez une voix off, et ajoutez un bouton RSVP ou un lien pour recueillir les réponses.

Étape 4

Exporter, partager ou envoyer

Réalisez l'invitation sous forme de MP4, ou utilisez un lien hébergé pour envoyer un e-mail ou un message instantané aux invités. Mettez à jour le projet à tout moment et générez une nouvelle version actualisée.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur d'invitations vidéo ?

Un créateur d'invitations vidéo est un générateur de vidéo IA qui combine des images, des vidéos, du texte, de la musique et une voix dans une courte vidéo d'invitation que vous pouvez partager via un lien, un e-mail ou des plateformes sociales.

Ai-je besoin de compétences en montage pour créer une invitation ?

Non. HeyGen fournit des modèles, des suggestions de scripts IA et des contrôles guidés pour que tout le monde puisse produire rapidement une invitation soignée.

Puis-je ajouter un lien ou un bouton RSVP à ma vidéo ?

Oui. Vous pouvez inclure des incitations RSVP animées dans la vidéo, et utiliser les liens de partage hébergés par HeyGen ou les options d'intégration pour recueillir les réponses.

Quels formats de fichier puis-je exporter ?

Exportez des fichiers MP4 optimisés pour mobile et web. Vous pouvez également générer des liens hébergés pour un partage instantané, et télécharger des fichiers SRT pour les sous-titres si nécessaire dans vos projets de montage vidéo.

Puis-je enregistrer ma propre voix off ?

Oui. Enregistrez directement dans l'éditeur vidéo, ou utilisez la génération de voix IA dans plusieurs langues et accents pour correspondre à votre ton.

Y a-t-il des modèles pour différentes occasions ?

Oui. HeyGen propose des modèles pour les mariages, anniversaires, événements d'entreprise, fêtes prénatales, rencontres virtuelles et bien d'autres occasions.

Puis-je utiliser de la musique dans mon invitation ?

Oui. Choisissez parmi les pistes libres de droits dans la bibliothèque, téléchargez votre propre musique et ajustez ou bouclez-la pour qu'elle corresponde à la durée de l'invitation.

Quelle devrait être la durée d'une invitation vidéo ?

La plupart des invitations sont les plus efficaces entre 15 et 60 secondes. Les clips courts sont bien adaptés pour le partage sur les réseaux sociaux, tandis que les invitations plus longues sont utiles pour les annonces de type narratif.

Puis-je personnaliser des invitations pour de nombreux destinataires ?

Oui. Utilisez des espaces réservés pour les noms et les petits détails, puis dupliquez un projet et échangez les variables pour créer rapidement des versions personnalisées de votre invitation de mariage.

Puis-je mettre à jour une invitation après l'avoir envoyée ?

Oui. Ouvrez le projet, apportez des modifications et générez un nouveau fichier ou partagez un lien hébergé actualisé afin que les invités voient toujours les informations les plus récentes.

Mes données médias et celles de mes invités sont-elles sécurisées ?

Oui. HeyGen traite les téléversements et les projets générés comme des actifs privés et sécurisés sur sa plateforme de création vidéo. Vous contrôlez l'accès et les paramètres de partage pour chaque invitation.

Ai-je besoin d'un compte pour utiliser HeyGen ?

Vous pouvez essayer HeyGen gratuitement, cependant la création et l'enregistrement de projets, ainsi que l'exportation sans filigranes, peuvent nécessiter une inscription en fonction des caractéristiques du plan.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

