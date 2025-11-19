HeyGen logo

Créateur de collage vidéo pour un récit créatif instantané

Combinez vos photos et clips préférés dans une seule vidéo collage dynamique. Avec HeyGen, vous pouvez créer des mises en page épurées, synchroniser les visuels avec la musique et partager des collages soignés pour toute occasion ou plateforme. Créez des moments forts personnels ou du contenu de marque avec un montage rapide et un rendu professionnel.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Faits saillants et vidéos sur les réseaux sociaux

Regroupez vos meilleurs moments, clips de voyage ou résumés d'événements dans un collage dynamique. Idéal pour TikTok, Reels et YouTube Shorts où l'attention est rapide et les visuels sont primordiaux.

Présentation de produits et narration de marque

Montrez plusieurs angles, couleurs ou caractéristiques en même temps. Aidez les acheteurs à comprendre ce qui rend un produit attrayant en seulement quelques secondes.

Célébrations personnelles et souvenirs de moments clés

Partagez les anniversaires, les anniversaires de mariage ou les jours fériés avec des visuels significatifs en un seul endroit. Les amis et la famille revivent des moments spéciaux comme une histoire unique dans un collage vidéo personnalisé.

Comptes-rendus d'événements et engagement communautaire

Associez des moments de foule, des prises en coulisses et des extraits marquants pour maintenir une énergie élevée lors d'événements locaux, de festivals ou d'activités d'équipe.

Tutoriels et vidéos pratiques

Affichez les étapes côte à côte dans votre éditeur vidéo pendant que le spectateur reste orienté. Idéal pour la beauté, l'artisanat, les recettes et les séquences de fitness qui nécessitent plusieurs angles.

Mini bandes démo et portfolios

Concevez des portfolios courts qui présentent rapidement votre diversité créative. Idéal pour les créateurs, designers et influenceurs qui ont besoin de présentations visuelles soignées.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de collage vidéo

HeyGen vous aide à créer des collages vidéo qui transforment plusieurs moments en une histoire visuelle cohérente. Glissez et disposez vos médias, ajoutez des transitions fluides et personnalisez le rythme pour que le collage final soit captivant, sans être accablant. Idéal pour le partage sur les réseaux sociaux, la promotion de produits et les souvenirs qui méritent plus qu'un simple clip.

Racontez des histoires plus grandes avec moins d'effort

Présentez plusieurs perspectives ou scènes ensemble dans une seule vue en utilisant un format de vidéo collage. Au lieu d'envoyer des clips séparés, votre public obtient un aperçu complet et significatif en un seul visionnage grâce à notre créateur de collage vidéo en ligne.

Conçu pour une édition rapide et la créativité

Oubliez les logiciels complexes, choisissez une mise en page, téléchargez vos médias et ajustez le timing avec des contrôles simples. HeyGen gère l'animation et la cohérence visuelle pour que tout s'harmonise.

Publiez partout avec confiance

Générez des mises en page verticales, carrées ou horizontales adaptées à chaque plateforme sociale. Des exportations de haute qualité garantissent que votre collage sera net sur n'importe quel appareil.

Contrôle de la mise en page des médias et transitions fluides

Choisissez parmi des vues séparées, des agencements image dans image ou des grilles entièrement personnalisées pour présenter plusieurs moments à la fois. Arrangez les scènes avec précision, redimensionnez les cadres individuels et ajustez l'espacement pour créer une composition équilibrée et intentionnelle.

La même femme souriante représentée dans divers rôles professionnels et décontractés à travers plusieurs cadres triangulaires superposés.

Synchronisation de la musique et ajustements du timing

Donnez le ton de votre collage avec une musique qui complète chaque instant. Coupez les pistes audio, synchronisez les coupes visuelles sur les battements et ajustez minutieusement le rythme pour que chaque changement de scène paraisse naturel et captivant.

Collage d'une jeune femme asiatique souriante représentée dans différents rôles et contextes sur des panneaux se chevauchant.

Superpositions de texte et éléments de marque

Ajoutez des légendes, des étiquettes et des encadrés pour fournir du contexte ou mettre en évidence les moments clés de votre collage. Appliquez des logos, des couleurs et des polices pour correspondre à votre style personnel ou à l'identité de votre marque. Un placement soigné et une typographie cohérente maintiennent l'attention sur les visuels tout en renforçant votre message.

Un homme souriant avec des options de personnalisation de la police et de la couleur de la marque, et un texte personnalisé superposé « Salut Maya ! Nous avons une offre spéciale juste pour toi ! ».

Des exportations de haute qualité pour chaque plateforme

Exportez votre collage vidéo en formats haute résolution optimisés pour les réseaux sociaux, les sites web et les applications de messagerie. Générez instantanément des versions verticales, carrées ou panoramiques sans avoir à rééditer la mise en page.

Homme souriant avec une boîte de dialogue UI affichant les options d'exportation SCORM activées et SCORM 1.2 sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de collage vidéo

Créez un collage vidéo en quatre étapes simples en utilisant des contrôles guidés qui rendent le montage rapide.

Étape 1

Commencez avec vos médias

Téléchargez des photos et des vidéos depuis votre appareil ou votre bibliothèque. Choisissez une mise en page de collage qui correspond à l'histoire que vous souhaitez partager.

Étape 2

Agencez les cadres et les visuels

Glissez les clips en position, recadrez ou coupez le contenu, et ajustez les ratios d'aspect pour que chaque moment s'adapte au design.

Étape 3

Ajoutez de l'audio et des améliorations

Incluez de la musique, des légendes et des transitions qui renforcent l'ambiance. Ajustez minutieusement le timing pour maintenir une énergie élevée à travers les scènes.

Étape 4

Générer et publier

HeyGen réalise votre collage dans le format que vous choisissez. Téléchargez ou partagez immédiatement sur n'importe quelle plateforme.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de collage vidéo ?

Un créateur de collage vidéo combine plusieurs photos et clips vidéo dans une seule mise en page avec mouvement, transitions et audio. Cela vous aide à présenter plusieurs angles ou moments dans une vidéo cohérente.

Ai-je besoin d'expérience en montage pour créer un collage ?

Non. HeyGen offre des contrôles simples pour la mise en page, le timing et l'audio. Vous vous concentrez sur la sélection de vos visuels préférés et le système gère les détails de la conception.

Puis-je utiliser à la fois des photos et des vidéos dans un seul collage ?

Oui, vous pouvez facilement créer un collage vidéo avec notre générateur de vidéo IA. Vous pouvez mélanger des images, de courts clips, et même des enregistrements d'écran dans le même projet tout en conservant une cohérence de timing et visuelle.

Puis-je ajouter de la musique ou une voix off à mon collage ?

Oui. Vous pouvez ajouter de la musique de fond, ajuster le volume et synchroniser les scènes au rythme. Les voix off et les légendes aident à ajouter de la clarté ou de la personnalité à votre vidéo collage.

Quelles tailles et formats de fichiers sont pris en charge ?

HeyGen prend en charge les formats de photo et vidéo courants et offre un rendu de haute qualité pour le partage sur différentes plateformes. Téléchargez des médias depuis un ordinateur de bureau ou un mobile et mélangez librement les formats.

Puis-je créer des collages verticaux pour TikTok ou Reels ?

Oui. Choisissez des rapports d'aspect comme 9:16 pour les publications verticales ou 1:1 pour les fils carrés. Les exportations sont optimisées automatiquement pour chaque destination lorsque vous utilisez notre créateur de collage vidéo en ligne.

Quelle est la durée maximale d'un collage vidéo ?

La plupart des collages vidéo sont les plus efficaces entre 10 et 60 secondes selon le nombre de clips. Vous pouvez ajuster la longueur en coupant les médias ou en rythmant les scènes.

Puis-je inclure les éléments de ma marque ?

Oui. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et du texte stylisé afin que votre collage conserve une cohérence visuelle pour le marketing ou l'usage professionnel.

Mon contenu est-il sécurisé pendant l'édition ?

Oui. Vos téléchargements et vidéos générées restent privés et cryptés. Vous contrôlez où et comment le collage final est partagé.

Puis-je mettre à jour mon collage vidéo plus tard ?

Oui. Rouvrez votre projet, échangez les médias ou mettez à jour les mises en page, puis régénérez une nouvelle version finale sans repartir de zéro.

