Combinez vos photos et clips préférés dans une seule vidéo collage dynamique. Avec HeyGen, vous pouvez créer des mises en page épurées, synchroniser les visuels avec la musique et partager des collages soignés pour toute occasion ou plateforme. Créez des moments forts personnels ou du contenu de marque avec un montage rapide et un rendu professionnel.
Regroupez vos meilleurs moments, clips de voyage ou résumés d'événements dans un collage dynamique. Idéal pour TikTok, Reels et YouTube Shorts où l'attention est rapide et les visuels sont primordiaux.
Montrez plusieurs angles, couleurs ou caractéristiques en même temps. Aidez les acheteurs à comprendre ce qui rend un produit attrayant en seulement quelques secondes.
Partagez les anniversaires, les anniversaires de mariage ou les jours fériés avec des visuels significatifs en un seul endroit. Les amis et la famille revivent des moments spéciaux comme une histoire unique dans un collage vidéo personnalisé.
Associez des moments de foule, des prises en coulisses et des extraits marquants pour maintenir une énergie élevée lors d'événements locaux, de festivals ou d'activités d'équipe.
Affichez les étapes côte à côte dans votre éditeur vidéo pendant que le spectateur reste orienté. Idéal pour la beauté, l'artisanat, les recettes et les séquences de fitness qui nécessitent plusieurs angles.
Concevez des portfolios courts qui présentent rapidement votre diversité créative. Idéal pour les créateurs, designers et influenceurs qui ont besoin de présentations visuelles soignées.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de collage vidéo
HeyGen vous aide à créer des collages vidéo qui transforment plusieurs moments en une histoire visuelle cohérente. Glissez et disposez vos médias, ajoutez des transitions fluides et personnalisez le rythme pour que le collage final soit captivant, sans être accablant. Idéal pour le partage sur les réseaux sociaux, la promotion de produits et les souvenirs qui méritent plus qu'un simple clip.
Présentez plusieurs perspectives ou scènes ensemble dans une seule vue en utilisant un format de vidéo collage. Au lieu d'envoyer des clips séparés, votre public obtient un aperçu complet et significatif en un seul visionnage grâce à notre créateur de collage vidéo en ligne.
Oubliez les logiciels complexes, choisissez une mise en page, téléchargez vos médias et ajustez le timing avec des contrôles simples. HeyGen gère l'animation et la cohérence visuelle pour que tout s'harmonise.
Générez des mises en page verticales, carrées ou horizontales adaptées à chaque plateforme sociale. Des exportations de haute qualité garantissent que votre collage sera net sur n'importe quel appareil.
Contrôle de la mise en page des médias et transitions fluides
Choisissez parmi des vues séparées, des agencements image dans image ou des grilles entièrement personnalisées pour présenter plusieurs moments à la fois. Arrangez les scènes avec précision, redimensionnez les cadres individuels et ajustez l'espacement pour créer une composition équilibrée et intentionnelle.
Synchronisation de la musique et ajustements du timing
Donnez le ton de votre collage avec une musique qui complète chaque instant. Coupez les pistes audio, synchronisez les coupes visuelles sur les battements et ajustez minutieusement le rythme pour que chaque changement de scène paraisse naturel et captivant.
Superpositions de texte et éléments de marque
Ajoutez des légendes, des étiquettes et des encadrés pour fournir du contexte ou mettre en évidence les moments clés de votre collage. Appliquez des logos, des couleurs et des polices pour correspondre à votre style personnel ou à l'identité de votre marque. Un placement soigné et une typographie cohérente maintiennent l'attention sur les visuels tout en renforçant votre message.
Des exportations de haute qualité pour chaque plateforme
Exportez votre collage vidéo en formats haute résolution optimisés pour les réseaux sociaux, les sites web et les applications de messagerie. Générez instantanément des versions verticales, carrées ou panoramiques sans avoir à rééditer la mise en page.
Comment utiliser le créateur de collage vidéo
Créez un collage vidéo en quatre étapes simples en utilisant des contrôles guidés qui rendent le montage rapide.
Téléchargez des photos et des vidéos depuis votre appareil ou votre bibliothèque. Choisissez une mise en page de collage qui correspond à l'histoire que vous souhaitez partager.
Glissez les clips en position, recadrez ou coupez le contenu, et ajustez les ratios d'aspect pour que chaque moment s'adapte au design.
Incluez de la musique, des légendes et des transitions qui renforcent l'ambiance. Ajustez minutieusement le timing pour maintenir une énergie élevée à travers les scènes.
HeyGen réalise votre collage dans le format que vous choisissez. Téléchargez ou partagez immédiatement sur n'importe quelle plateforme.
Un créateur de collage vidéo combine plusieurs photos et clips vidéo dans une seule mise en page avec mouvement, transitions et audio. Cela vous aide à présenter plusieurs angles ou moments dans une vidéo cohérente.
Non. HeyGen offre des contrôles simples pour la mise en page, le timing et l'audio. Vous vous concentrez sur la sélection de vos visuels préférés et le système gère les détails de la conception.
Oui, vous pouvez facilement créer un collage vidéo avec notre générateur de vidéo IA. Vous pouvez mélanger des images, de courts clips, et même des enregistrements d'écran dans le même projet tout en conservant une cohérence de timing et visuelle.
Oui. Vous pouvez ajouter de la musique de fond, ajuster le volume et synchroniser les scènes au rythme. Les voix off et les légendes aident à ajouter de la clarté ou de la personnalité à votre vidéo collage.
HeyGen prend en charge les formats de photo et vidéo courants et offre un rendu de haute qualité pour le partage sur différentes plateformes. Téléchargez des médias depuis un ordinateur de bureau ou un mobile et mélangez librement les formats.
Oui. Choisissez des rapports d'aspect comme 9:16 pour les publications verticales ou 1:1 pour les fils carrés. Les exportations sont optimisées automatiquement pour chaque destination lorsque vous utilisez notre créateur de collage vidéo en ligne.
La plupart des collages vidéo sont les plus efficaces entre 10 et 60 secondes selon le nombre de clips. Vous pouvez ajuster la longueur en coupant les médias ou en rythmant les scènes.
Oui. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et du texte stylisé afin que votre collage conserve une cohérence visuelle pour le marketing ou l'usage professionnel.
Oui. Vos téléchargements et vidéos générées restent privés et cryptés. Vous contrôlez où et comment le collage final est partagé.
Oui. Rouvrez votre projet, échangez les médias ou mettez à jour les mises en page, puis régénérez une nouvelle version finale sans repartir de zéro.
