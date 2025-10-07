Créez des publicités vidéo de qualité studio sans caméras, équipes ou outils de montage complexes. Avec HeyGen, vous pouvez transformer vos idées simples en créations publicitaires raffinées et percutantes qui captent l'attention et génèrent de véritables résultats commerciaux. Construisez plus de publicités, testez plus rapidement et développez vos campagnes facilement.
Mettez en valeur les caractéristiques de votre produit avec des visuels clairs et des messages qui aident le public à comprendre pourquoi il se démarque et pourquoi ils devraient passer à l'action.
Créez des vidéos authentiques et crédibles en utilisant des avatars et des voix off naturelles. Idéal pour les marques axées sur la confiance, la crédibilité et la conversion motivée par la preuve sociale à travers des publicités IA.
Racontez votre histoire avec des publicités qui mettent en avant votre mission et votre personnalité. Créez du contenu mémorable qui accroît la visibilité et renforce la notoriété de la marque.
Créez des publicités optimisées pour les conversions avec des accroches percutantes, des visuels épurés et des messages conçus pour améliorer le ROAS sur les canaux payants.
Favorisez les ventes, les offres groupées ou les promotions saisonnières avec des vidéos qui mettent en avant les avantages des produits et rendent les décisions d'achat sans effort en utilisant un créateur de publicités vidéo en ligne.
Éduquez et inspirez votre public avec des publicités conçues pour expliquer votre programme, mettre en avant les avantages clés et encourager les inscriptions ou réservations.
Pourquoi utiliser HeyGen pour les publicités vidéo
HeyGen vous offre un flux de travail complet de production vidéo alimenté par l'IA, ce qui rend simple la création de publicités efficaces sur tous les canaux. Des scripts aux visuels en passant par les avatars, tout est géré dans une expérience fluide avec notre générateur de publicités vidéo. Lancez des campagnes plus rapidement et maximisez votre portée.
Générez des publicités captivantes en quelques minutes avec des scripts, visuels et messages produits par IA, adaptés pour une performance optimale sur toutes les plateformes.
Chaque publicité est conçue pour augmenter l'engagement et améliorer les taux de clics afin que vous puissiez obtenir plus de valeur de chaque campagne avec nos outils vidéo IA.
Produisez instantanément des variantes, des localisations et de nouveaux concepts publicitaires, aidant votre équipe à maintenir une production constante sans ressources supplémentaires.
Génération de script IA
Transformez des instructions simples en scripts publicitaires captivants et persuasifs qui mettent en valeur votre produit. Notre IA structure chaque message pour capturer rapidement l'attention des spectateurs et les inciter à agir.
Avatars IA et voix off
Donnez vie à votre message avec des avatars au rendu naturel et des voix off expressives dans plusieurs langues. Créez des vidéos raffinées sans enregistrer d'images ni embaucher de présentateurs grâce à notre créateur de publicités vidéo gratuit.
Exportation multi-formats
Exportez votre publicité en formats vertical, carré ou paysage pour des plateformes telles que TikTok, Instagram, YouTube, et plus encore en utilisant notre créateur de publicités vidéo en ligne. Diffusez des créations fidèles à votre marque où que se trouve votre audience.
Outils d'amélioration visuelle
Améliorez l'apparence de votre publicité avec des améliorations automatiques de l'éclairage, du rythme et du design pour créer une vidéo publicitaire efficace. Produisez des visuels propres et professionnels même si vous n'avez jamais monté de vidéo auparavant.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'annonces vidéo
HeyGen permet à tout le monde de produire facilement des publicités vidéo prêtes à être lancées. Aucun équipement, compétence en montage ou expérience de production nécessaire pour créer votre publicité vidéo en quelques minutes.
Décrivez votre produit, votre public ou l'objectif de votre campagne en quelques phrases. HeyGen utilise ces informations pour générer un script sur mesure et un storyboard initial aligné sur votre objectif marketing.
Analysez le script et le storyboard générés, raccourcissez ou allongez les répliques pour le rythme, ajustez l'appel à l'action, et assurez-vous que le ton et le message correspondent à votre marque avant de passer à la partie visuelle.
Choisissez un avatar ou un présentateur, sélectionnez des arrière-plans et des images, ajoutez de la musique et des légendes, et choisissez une voix ou enregistrez la vôtre. Ajustez le timing et l'ordre des scènes pour que la publicité se déroule naturellement.
Réalisez des versions prêtes pour les plateformes en utilisant des préréglages pour les réseaux sociaux, le web ou le streaming, ou téléchargez des fichiers MP4. Créez plusieurs variantes pour les tests, puis téléchargez-les et lancez votre campagne.
Un créateur de publicités vidéo est un outil qui vous aide à réaliser rapidement des vidéos promotionnelles en utilisant des scripts IA, des avatars, des modèles et des améliorations visuelles. Il simplifie tout le processus de création de publicité.
Aucune expérience n'est requise pour utiliser le générateur de vidéos IA et les outils. HeyGen gère automatiquement l'écriture de scripts, les visuels, les voix off et la mise en forme, ainsi tout le monde peut produire des publicités raffinées et efficaces.
Oui, nos publicités vidéo gratuites sont faciles à utiliser. Vous pouvez personnaliser votre script, vos visuels, votre avatar, votre langue, votre rythme et votre style pour les aligner avec votre marque et les objectifs de votre campagne.
Vous pouvez créer des promotions de produits, des publicités de style UGC, des vidéos de marque, des vidéos explicatives, des publicités de performance, des témoignages, et plus encore pour n'importe quel canal marketing.
Absolument. HeyGen prend en charge les voix off et les avatars multilingues, vous permettant de localiser des publicités pour un public mondial en quelques secondes.
Oui. Exportez des vidéos dans toutes les tailles principales, y compris 9:16, 1:1 et 16:9, pour garantir que vos publicités s'adaptent à TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et d'autres plateformes.
Oui. Tout contenu généré par HeyGen peut être utilisé pour la publicité commerciale sur les canaux payants et organiques.
La plupart des utilisateurs créent une publicité vidéo polie et prête à être lancée en seulement quelques minutes. L'IA gère le gros du travail afin que vous puissiez travailler plus rapidement et avec confiance.
Oui. Vous pouvez générer instantanément de nouveaux crochets, scripts, styles et formats avec notre générateur de publicités pour réaliser des tests A/B et optimiser votre performance marketing.
Aucun téléchargement nécessaire. HeyGen fonctionne entièrement en ligne, vous permettant de créer des publicités vidéo depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.
