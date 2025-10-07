Étape 1 Commencez par une invite Décrivez votre produit, votre public ou l'objectif de votre campagne en quelques phrases. HeyGen utilise ces informations pour générer un script sur mesure et un storyboard initial aligné sur votre objectif marketing.

Étape 2 Révisez et peaufinez le scénario Analysez le script et le storyboard générés, raccourcissez ou allongez les répliques pour le rythme, ajustez l'appel à l'action, et assurez-vous que le ton et le message correspondent à votre marque avant de passer à la partie visuelle.

Étape 3 Personnalisez les visuels et la voix Choisissez un avatar ou un présentateur, sélectionnez des arrière-plans et des images, ajoutez de la musique et des légendes, et choisissez une voix ou enregistrez la vôtre. Ajustez le timing et l'ordre des scènes pour que la publicité se déroule naturellement.