Créateur de publicités UGC : Créez des publicités à haute conversion instantanément

Créez des publicités UGC authentiques et captivantes qui semblent être de véritables publications de clients, sans séances de tournage ni longs cycles de production. HeyGen aide les marques à créer des clips de témoignages, des publicités sous forme de sketchs, des démonstrations de produits et du contenu UGC qui paraît naturel avec des talents réalistes, des voix off naturelles et des formats prêts pour les plateformes. Testez davantage de créations, développez-vous plus rapidement et maintenez l'authenticité des résultats.