Créateur de publicités UGC : Créez des publicités à haute conversion instantanément

Créez des publicités UGC authentiques et captivantes qui semblent être de véritables publications de clients, sans séances de tournage ni longs cycles de production. HeyGen aide les marques à créer des clips de témoignages, des publicités sous forme de sketchs, des démonstrations de produits et du contenu UGC qui paraît naturel avec des talents réalistes, des voix off naturelles et des formats prêts pour les plateformes. Testez davantage de créations, développez-vous plus rapidement et maintenez l'authenticité des résultats.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Preuves sociales et publicités de témoignages

Montrez des réactions sincères, des démonstrations de produit et des témoignages avant-après qui renforcent la crédibilité et réduisent les obstacles à l'achat.

Démonstrations de produits et astuces rapides

Utilisez des clips courts et ciblés qui démontrent les fonctionnalités dans des contextes naturels, aidant ainsi les spectateurs à comprendre rapidement la valeur du produit.

Sketchs pour deux personnes et clips de style influenceur

Créez des sketchs conversationnels ou des spots co-animés qui imitent le contenu des influenceurs tout en utilisant des acteurs IA pour rester totalement maîtrisé et sans risque pour la marque.

Spots de style podcast natifs

Produisez des clips de témoignages ou de discussions longs qui semblent être des conversations naturelles, parfaits pour des insertions en flux continu dans du contenu généré par les utilisateurs.

Optimisation créative dynamique et tests A/B

Générez de nombreuses variantes du même concept avec différents accroches, appels à l'action et visuels pour trouver les combinaisons les plus performantes pour vos publicités IA.

Campagnes localisées et multilingues

Échangez la langue, les accents et les références culturelles pour tester la créativité localisée à grande échelle, sans avoir à refaire de prise de vue.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de publicités UGC

HeyGen allie réalisme et rapidité pour que votre stratégie créative suive le rythme du marché. Générez des scripts ou téléchargez des briefs, choisissez des talents qui paraissent réels ou clonez un porte-parole, et ajustez chaque scène pour correspondre au comportement de la plateforme. Vous obtenez plus de variantes publicitaires, des tests plus rapides et une amélioration mesurable sans sacrifier l'authenticité.

Créez des publicités qui semblent être de vraies personnes

Réalisez des formats de type selfie, podcast ou critique avec des imperfections naturelles, des réactions authentiques et un rythme organique afin que les spectateurs fassent confiance au message.

Développez la créativité avec contrôle et précision

Générez en lot des variantes, échangez les voix et les légendes, ou localisez le texte et les visuels pour tester ce qui résonne, tout en gardant le contrôle créatif sur le script et le timing.

Réduire le temps et le coût de production

Oubliez la réservation de séances photo, les déplacements et les contrats de talents pour vous concentrer sur la génération de publicités IA. HeyGen s'occupe du casting, des voix off, des sous-titres et du montage afin que les équipes puissent créer des campagnes vidéo UGC en quelques heures, et non en semaines.

Options réalistes de talents et d'avatars

Choisissez parmi une large gamme d'avatars divers et crédibles, conçus pour ressembler à de véritables créateurs, et non à des acteurs lisant un script. Vous pouvez également télécharger un court extrait pour cloner votre propre présence à l'écran, en maintenant la voix de votre marque cohérente à travers chaque publicité générée par les utilisateurs.

Contrôle précis du script et édition rapide des invites

Contrôlez chaque instant de votre publicité UGC avec une direction de script seconde par seconde. Ajustez le phrasé, le timing, les réactions, les pauses et l'accentuation pour que la vidéo paraisse intentionnelle tout en conservant le ton décontracté et authentique qui caractérise le mieux le UGC. Faites des modifications rapides sans avoir à refilmer ou à recommencer.

Une femme présente un rouleau de jade rose, avec un texte superposé 'Créez des tutoriels de maquillage de 30 secondes' et '+ Ajouter un produit'.

Voix off naturelles et sous-titres localisés

Générez des voix off semblables à celles d'un humain dans plusieurs langues et accents pour toucher un public mondial sans coûts de production supplémentaires. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour le défilement silencieux, ajustez finement le texte en ligne et exportez des fichiers de sous-titres pour répondre aux exigences des plateformes et à l'accessibilité sur différents canaux.

Médias génératifs plus bibliothèque de stock sous licence

Mélangez des séquences B-roll générées par IA avec des millions de clips et d'images sous licence pour créer des publicités UGC visuellement riches. Cette combinaison permet de garder votre contenu dynamique et varié tout en assurant que tout est sécurisé au niveau des droits d'auteur et prêt pour une utilisation dans les médias payants à grande échelle.

Une interface numérique dynamique affichant une grille de cartes de projets avec des titres tels que 'Lancement de produit', 'Proposition de concept' et 'Argumentaire de vente', avec un curseur de dessin animé rose pointant sur la carte 'Argumentaire de vente'.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'attaque aux médiums de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Responsable de programme
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de publicités UGC

Créez des publicités UGC en quelques étapes simples, avec des contrôles qui préservent l'authenticité de la création.

Étape 1

Résumez ou collez votre idée

Indiquez à HeyGen le produit, le public cible, le ton souhaité et la plateforme pour générer des publicités IA. Collez un script, ou laissez l'IA rédiger plusieurs accroches courtes pour vous.

Étape 2

Choisissez le talent et le format

Choisissez un acteur réaliste, un style selfie ou une mise en page de podcast. Sélectionnez la voix, les sous-titres, et si vous voulez un cadrage tremblant, à main levée ou stable.

Étape 3

Générer des variantes et affiner

Créez plusieurs montages avec différents accroches, appels à l'action et musique de haute qualité pour votre contenu GCU. Modifiez des lignes spécifiques, échangez des réactions ou recalibrez le timing des scènes pour un rythme parfait.

Étape 4

Exporter et tester

Téléchargez des fichiers prêts pour la plateforme, ou utilisez des liens hébergés pour les plateformes publicitaires et l'analytique. Itérez rapidement en fonction des données de performance.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce que les publicités UGC ?

Les publicités UGC imitent le contenu réel des utilisateurs, comme les avis et les témoignages courts, pour construire la confiance et augmenter les conversions. HeyGen crée rapidement ces formats en utilisant des talents réalistes et une livraison naturelle.

Dois-je filmer quelque chose pour créer des publicités UGC ?

Non. HeyGen peut générer des publicités de style UGC à partir de scripts ou d'instructions en utilisant des talents IA, des voix off et des médias de stock. Vous pouvez également télécharger des clips existants pour les mixer avec des scènes générées.

Puis-je contrôler précisément le script et le timing ?

Oui. HeyGen offre un contrôle du script seconde par seconde afin que vous puissiez diriger les réactions, les dialogues et le rythme tout en conservant une sensation finale authentique.

Les voix et les sous-titres sont-ils localisés ?

Oui. Choisissez parmi de nombreuses langues, accents et styles de sous-titres. Vous pouvez produire rapidement des versions localisées sans avoir à refilmer grâce au traducteur vidéo.

Combien de variantes de publicités puis-je créer ?

La génération par lots vous permet de produire des dizaines de variations à la fois, en échangeant des accroches, des appels à l'action et des images pour accélérer les tests A/B pour les publicités vidéo.

Le contenu généré est-il sûr pour la marque ?

Oui. Vous conservez un contrôle créatif total, et HeyGen applique des normes de sécurité et d'utilisation du contenu afin que les résultats respectent les standards de marque pour des publicités de haute qualité.

Puis-je utiliser de véritables influenceurs ou des extraits de clients ?

Oui. Mélangez des séquences d'influenceurs téléchargées ou des clips authentiques de clients avec des éléments générés, ou clonez un porte-parole avec permission pour un contenu de série cohérent dans les publicités avec l'IA.

Quels formats d'exportation sont disponibles ?

Exportez des fichiers MP4 optimisés pour TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et des placements programmatiques, et téléchargez des fichiers de sous-titres tels que SRT pour les légendes.

Ces publicités respecteront-elles les politiques publicitaires de la plateforme ?

HeyGen vous aide à créer du contenu conforme, mais vous êtes responsable des vérifications finales. Nous recommandons de revoir les politiques des plateformes concernant les exigences spécifiques pour les créations et le texte publicitaire.

Comment puis-je itérer en fonction des performances publicitaires ?

Utilisez des cycles de génération rapides pour créer de nouveaux accroches et visuels, puis intégrez les éléments gagnants dans de nouvelles variantes. Le mode par lots de HeyGen rend l'itération rapide et basée sur les données.

Les équipes peuvent-elles collaborer sur des projets de contenu généré par les utilisateurs ?

Oui. Invitez des coéquipiers, partagez des projets et laissez des notes de révision pour que les équipes créatives, marketing et d'analyse restent alignées sur les publicités utilisant l'IA.

Quelle est la sécurité de mes enregistrements et données ?

Vos téléchargements et actifs générés sont stockés de manière sécurisée, l'accès est contrôlé et le traitement est effectué selon les meilleures pratiques de confidentialité.

