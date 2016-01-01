Transformez des consignes en tutoriels vidéo clairs et engageants, sans avoir à enregistrer, monter ou apprendre des logiciels complexes. HeyGen rédige automatiquement le script, crée les scènes, ajoute la voix off, les sous-titres et les visuels, pour que vous puissiez publier plus vite avec une qualité constante.
Cas d’utilisation pour un créateur de tutoriels vidéo avec IA
Créez des vidéos tutoriels claires et cohérentes pour l’éducation produit, la formation et le support. Ces cas d’usage montrent comment des tutoriels propulsés par l’IA aident les équipes à gagner du temps, à industrialiser la création de contenu et à garder les informations faciles à mettre à jour.
Transformez les fonctionnalités de votre produit en tutoriels vidéo étape par étape, sans capture d’écran ni montage manuel. Expliquez rapidement les workflows, les nouvelles versions et les mises à jour, tout en gardant vos vidéos faciles à actualiser au fur et à mesure que votre produit évolue.
Transformez vos articles d’aide écrits en courts tutoriels visuels qui répondent clairement aux questions les plus fréquentes. Réduisez les tickets de support, améliorez l’adoption en libre-service et offrez à vos clients une compréhension immédiate, sans qu’ils aient besoin de contacter l’assistance.
Transformez votre documentation interne en supports de formation standardisés. Créez des vidéos d’onboarding claires, des explications de processus et des guides de conformité qui restent cohérents entre les équipes et les régions.
Créez des vidéos tutoriels basées sur des leçons à partir de plans ou de scripts. Maintenez une qualité d’enseignement, un rythme et des visuels cohérents tout en publiant plus rapidement et en augmentant l’échelle de votre production de contenu.
Transformez vos images en vidéos soignées en quelques minutes, bien plus rapidement et à moindre coût que les méthodes de production traditionnelles.
Créez des contenus image‑vers‑vidéo de qualité professionnelle avec une interface que tout le monde peut maîtriser. Aucun bagage en montage ni expertise technique requis.
De votre première invite jusqu’à l’export final, l’éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l’ensemble du flux de travail. Modifiez, peaufinez et produisez des vidéos aussi facilement que vous rédigez un document.
Générez des vidéos tutoriels avec l’IA
Créez en quelques secondes des tutoriels vidéo étape par étape à partir de prompts ou de scripts. HeyGen analyse vos instructions, les découpe en scènes logiques et génère un déroulé vidéo structuré qui guide clairement les spectateurs du début à la fin. La narration, les sous-titres et les transitions sont automatiquement synchronisés pour que chaque étape soit facile à suivre et visuellement claire.
Éditeur vidéo optimisé par l’IA
Montez vos vidéos de tutoriel à l’aide de commandes textuelles plutôt que de timelines complexes. Modifiez les étapes, réécrivez la narration, ajustez le rythme, traduisez le contenu ou remplacez des scènes sans montage manuel. Cela facilite l’affinage des tutoriels, la prise en compte des retours et le maintien d’un contenu exact à mesure que les produits ou les processus évoluent.
Visuels et mises en page de haute qualité
Utilisez les visuels intégrés ou importez vos propres captures d’écran, enregistrements ou éléments de marque. HeyGen maintient des mises en page épurées, un placement de texte lisible et un espacement cohérent afin que les spectateurs restent concentrés sur les explications plutôt que sur le désordre visuel. Chaque scène est optimisée pour la clarté et l’apprentissage., normal
Conçu pour les équipes et la collaboration
Créez des vidéos tutoriels de manière collaborative grâce à un accès partagé, au contrôle de version et à une mise en forme cohérente. Les équipes peuvent standardiser la qualité des tutoriels entre les différents services, réutiliser les workflows et gérer les mises à jour efficacement, ce qui facilite la montée en charge de la production vidéo sans perdre en cohérence.
Voix off naturelles et humaines
Choisissez parmi un large éventail de voix conçues pour les contenus pédagogiques. Les voix off sont claires, stables et professionnelles, ce qui aide les spectateurs à rester concentrés sans être distraits. Changez de langue, d’accent ou de ton tout en conservant une synchronisation parfaite avec le minutage et les sous-titres.
Comment créer des vidéos tutoriels avec l’IA
Créer des vidéos tutoriels avec l’IA est rapide et simple. Avec HeyGen, vous transformez des étapes écrites en une vidéo tutorielle complète grâce à un flux de travail guidé, conçu pour la rapidité et la facilité de mise à jour.
Sélectionnez votre audience, la plateforme et le résultat d’apprentissage visé. Décidez ce que le spectateur doit comprendre ou être capable de réaliser après le visionnage.
Collez vos étapes ou rédigez une brève description. HeyGen génère automatiquement une vidéo tutorielle complète.
Modifiez le texte, changez les styles de voix off, ajustez les visuels ou traduisez la vidéo dans d’autres langues.
Téléchargez votre vidéo tutorielle et publiez-la où vous voulez. Mettez-la à jour à tout moment en modifiant le texte et en la régénérant.
Un créateur de vidéos tutoriels basé sur l’IA transforme des instructions écrites en un tutoriel vidéo complet. Au lieu de filmer et de monter vous-même, vous fournissez des étapes ou une consigne, et le système génère les scènes, la narration, les sous-titres et le minutage, afin que vous puissiez publier plus rapidement avec une qualité constante.
La qualité dépend du rythme, de la clarté et de la structure visuelle. HeyGen met l’accent sur un enchaînement fluide des scènes, des sous-titres lisibles et une narration naturelle pour que les tutoriels paraissent cohérents. Avec un script solide et des étapes bien définies, le résultat peut atteindre le niveau de finition d’une production traditionnelle, sans les contraintes associées.
Oui. Vous pouvez localiser des tutoriels pour différentes régions en traduisant à la fois la narration et les sous-titres tout en conservant le même minutage. Cela facilite la formation et l’accompagnement des clients à l’échelle mondiale, car vous n’avez pas besoin de projets distincts pour chaque version linguistique.
Non. Le flux de travail est centré sur le script : vous travaillez donc dans du texte et avec des contrôles simples plutôt que sur une timeline complexe. Vous pouvez toujours affiner les scènes et l’audio, mais le plus gros du travail est automatisé, ce qui rend la création de tutoriels accessible aux débutants et rapide pour les experts.
Vous pouvez créer des présentations guidées de logiciels, des formations SOP, des modules d’intégration, des extraits pour le centre d’aide, des vidéos explicatives de fonctionnalités produit et des vidéos sur les processus internes. Les meilleurs résultats proviennent d’étapes structurées, d’objectifs clairement définis et d’un langage concis qui guide les spectateurs à travers chaque action.
Vous pouvez harmoniser le style en réutilisant les mises en page, les couleurs, les logos et les paramètres de légende afin que chaque tutoriel reflète votre marque. Conservez le même ton dans tous vos scripts et appliquez une mise en forme cohérente pour les titres, les encadrés et les libellés d’étapes afin de créer une bibliothèque de tutoriels facilement reconnaissable.
Les vidéos tutoriels peuvent être exportées dans des formats courants adaptés au web, aux plateformes LMS et aux réseaux sociaux. Vous pouvez choisir des formats d’image adaptés à chaque destination et préparer les sous-titres pour garantir l’accessibilité. Cela facilite la diffusion de vos tutoriels, quel que soit l’endroit où votre audience se forme.
Oui. Comme le flux de travail est basé sur des scripts, vous pouvez modifier une étape, remplacer une scène ou mettre à jour la terminologie, puis relancer le rendu rapidement. C’est idéal pour les équipes qui évoluent vite et qui ont besoin de tutoriels à jour sans devoir tout réenregistrer à chaque changement d’interface ou de procédure.
Vous conservez les droits sur le contenu que vous créez, y compris vos scripts et les vidéos exportées. La sécurité et les contrôles d’accès dépendent de votre formule et des paramètres de votre espace de travail. Pour les formations sensibles, suivez vos politiques internes et limitez l’accès uniquement aux équipes qui ont besoin de ces ressources.
