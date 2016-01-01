Vous conservez les droits sur le contenu que vous créez, y compris vos scripts et les vidéos exportées. La sécurité et les contrôles d’accès dépendent de votre formule et des paramètres de votre espace de travail. Pour les formations sensibles, suivez vos politiques internes et limitez l’accès uniquement aux équipes qui ont besoin de ces ressources.