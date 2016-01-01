Créateur de vidéos tutoriels IA

Transformez des consignes en tutoriels vidéo clairs et engageants, sans avoir à enregistrer, monter ou apprendre des logiciels complexes. HeyGen rédige automatiquement le script, crée les scènes, ajoute la voix off, les sous-titres et les visuels, pour que vous puissiez publier plus vite avec une qualité constante.

  • Téléchargez n’importe quelle image ou photo
  • Choisissez parmi plus de 1 000 voix
  • Ajouter des invites de mouvement pour un déplacement cinématographique
-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Cas d’utilisation pour un créateur de tutoriels vidéo avec IA

Créez des vidéos tutoriels claires et cohérentes pour l’éducation produit, la formation et le support. Ces cas d’usage montrent comment des tutoriels propulsés par l’IA aident les équipes à gagner du temps, à industrialiser la création de contenu et à garder les informations faciles à mettre à jour.

Présentations de produits et tutoriels sur les fonctionnalités

Présentations de produits et tutoriels sur les fonctionnalités

Transformez les fonctionnalités de votre produit en tutoriels vidéo étape par étape, sans capture d’écran ni montage manuel. Expliquez rapidement les workflows, les nouvelles versions et les mises à jour, tout en gardant vos vidéos faciles à actualiser au fur et à mesure que votre produit évolue.

Vidéos d’assistance client et centre d’aide

Vidéos d’assistance client et centre d’aide

Transformez vos articles d’aide écrits en courts tutoriels visuels qui répondent clairement aux questions les plus fréquentes. Réduisez les tickets de support, améliorez l’adoption en libre-service et offrez à vos clients une compréhension immédiate, sans qu’ils aient besoin de contacter l’assistance.

Vidéos de formation des employés et procédures opérationnelles standard (SOP)

Vidéos de formation des employés et procédures opérationnelles standard (SOP)

Transformez votre documentation interne en supports de formation standardisés. Créez des vidéos d’onboarding claires, des explications de processus et des guides de conformité qui restent cohérents entre les équipes et les régions.

Contenus éducatifs et cours en ligne

Contenus éducatifs et cours en ligne

Créez des vidéos tutoriels basées sur des leçons à partir de plans ou de scripts. Maintenez une qualité d’enseignement, un rythme et des visuels cohérents tout en publiant plus rapidement et en augmentant l’échelle de votre production de contenu.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur d’images en vidéos

HeyGen transforme n’importe quelle image statique en une vidéo de haute qualité, réaliste et vivante en quelques minutes. Que vous partiez d’une simple photo, d’une description détaillée ou de nos ressources intégrées, HeyGen fournit des résultats rapides et réalistes avec un contrôle créatif inégalé.

Génération ultra-rapide

Transformez vos images en vidéos soignées en quelques minutes, bien plus rapidement et à moindre coût que les méthodes de production traditionnelles.

Courbe d’apprentissage nulle

Créez des contenus image‑vers‑vidéo de qualité professionnelle avec une interface que tout le monde peut maîtriser. Aucun bagage en montage ni expertise technique requis.

Éditeur créatif tout-en-un

De votre première invite jusqu’à l’export final, l’éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l’ensemble du flux de travail. Modifiez, peaufinez et produisez des vidéos aussi facilement que vous rédigez un document.

Générez des vidéos tutoriels avec l’IA

Créez en quelques secondes des tutoriels vidéo étape par étape à partir de prompts ou de scripts. HeyGen analyse vos instructions, les découpe en scènes logiques et génère un déroulé vidéo structuré qui guide clairement les spectateurs du début à la fin. La narration, les sous-titres et les transitions sont automatiquement synchronisés pour que chaque étape soit facile à suivre et visuellement claire.

image vers vidéo

Éditeur vidéo optimisé par l’IA

Montez vos vidéos de tutoriel à l’aide de commandes textuelles plutôt que de timelines complexes. Modifiez les étapes, réécrivez la narration, ajustez le rythme, traduisez le contenu ou remplacez des scènes sans montage manuel. Cela facilite l’affinage des tutoriels, la prise en compte des retours et le maintien d’un contenu exact à mesure que les produits ou les processus évoluent.

Un smartphone affichant une interface sombre de l’application TikTok sur un fond vibrant de néons roses et bleus rayonnants.

Visuels et mises en page de haute qualité

Utilisez les visuels intégrés ou importez vos propres captures d’écran, enregistrements ou éléments de marque. HeyGen maintient des mises en page épurées, un placement de texte lisible et un espacement cohérent afin que les spectateurs restent concentrés sur les explications plutôt que sur le désordre visuel. Chaque scène est optimisée pour la clarté et l’apprentissage., normal

Trois écrans verticaux affichent de jeunes personnes ; l’écran au premier plan présente un menu « Polices de la marque » avec un curseur sélectionnant un style de police.

Conçu pour les équipes et la collaboration

Créez des vidéos tutoriels de manière collaborative grâce à un accès partagé, au contrôle de version et à une mise en forme cohérente. Les équipes peuvent standardiser la qualité des tutoriels entre les différents services, réutiliser les workflows et gérer les mises à jour efficacement, ce qui facilite la montée en charge de la production vidéo sans perdre en cohérence.

photos de motion design en vidéo

Voix off naturelles et humaines

Choisissez parmi un large éventail de voix conçues pour les contenus pédagogiques. Les voix off sont claires, stables et professionnelles, ce qui aide les spectateurs à rester concentrés sans être distraits. Changez de langue, d’accent ou de ton tout en conservant une synchronisation parfaite avec le minutage et les sous-titres.

Clonage de voix

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos rédacteurs d’avoir le même niveau de créativité que moi dans le processus, lorsqu’il s’agit de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur en médias éducatifs
play buttonWatch video
Laboratoires Créatifs Vision
"Le moment magique pour moi, c’est quand nous avons eu un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l’envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j’aime avec HeyGen, c’est que je n’ai plus besoin de refuser des projets. C’est comme si nous avions agrandi notre équipe. Nous pouvons faire beaucoup plus avec les ressources dont nous disposons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment créer des vidéos tutoriels avec l’IA

Créer des vidéos tutoriels avec l’IA est rapide et simple. Avec HeyGen, vous transformez des étapes écrites en une vidéo tutorielle complète grâce à un flux de travail guidé, conçu pour la rapidité et la facilité de mise à jour.

Étape 1

Définissez votre objectif

Sélectionnez votre audience, la plateforme et le résultat d’apprentissage visé. Décidez ce que le spectateur doit comprendre ou être capable de réaliser après le visionnage.

Étape 2

Ajoutez votre invite ou votre script

Collez vos étapes ou rédigez une brève description. HeyGen génère automatiquement une vidéo tutorielle complète.

Étape 3

Affiner et personnaliser

Modifiez le texte, changez les styles de voix off, ajustez les visuels ou traduisez la vidéo dans d’autres langues.

Étape 4

Exporter et partager

Téléchargez votre vidéo tutorielle et publiez-la où vous voulez. Mettez-la à jour à tout moment en modifiant le texte et en la régénérant.

Un Apple iMac affiche un tableau de bord de données avec graphiques et indicateurs, accompagné d’un clavier, d’un smartphone et d’une tasse posés sur un bureau en bois.

FAQ sur l’IA de conversion d’images en vidéo

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos tutoriels avec IA ?

Un créateur de vidéos tutoriels basé sur l’IA transforme des instructions écrites en un tutoriel vidéo complet. Au lieu de filmer et de monter vous-même, vous fournissez des étapes ou une consigne, et le système génère les scènes, la narration, les sous-titres et le minutage, afin que vous puissiez publier plus rapidement avec une qualité constante.

À quel point les vidéos de tutoriels générées par l’IA ont-elles l’air professionnelles ?

La qualité dépend du rythme, de la clarté et de la structure visuelle. HeyGen met l’accent sur un enchaînement fluide des scènes, des sous-titres lisibles et une narration naturelle pour que les tutoriels paraissent cohérents. Avec un script solide et des étapes bien définies, le résultat peut atteindre le niveau de finition d’une production traditionnelle, sans les contraintes associées.

Puis-je créer des vidéos tutoriels dans plusieurs langues ?

Oui. Vous pouvez localiser des tutoriels pour différentes régions en traduisant à la fois la narration et les sous-titres tout en conservant le même minutage. Cela facilite la formation et l’accompagnement des clients à l’échelle mondiale, car vous n’avez pas besoin de projets distincts pour chaque version linguistique.

Ai-je besoin de compétences en montage pour réaliser ces vidéos ?

Non. Le flux de travail est centré sur le script : vous travaillez donc dans du texte et avec des contrôles simples plutôt que sur une timeline complexe. Vous pouvez toujours affiner les scènes et l’audio, mais le plus gros du travail est automatisé, ce qui rend la création de tutoriels accessible aux débutants et rapide pour les experts.

Quels types de tutoriels puis-je créer avec ceci ?

Vous pouvez créer des présentations guidées de logiciels, des formations SOP, des modules d’intégration, des extraits pour le centre d’aide, des vidéos explicatives de fonctionnalités produit et des vidéos sur les processus internes. Les meilleurs résultats proviennent d’étapes structurées, d’objectifs clairement définis et d’un langage concis qui guide les spectateurs à travers chaque action.

Comment puis-je contrôler l’image de marque et la cohérence entre mes vidéos ?

Vous pouvez harmoniser le style en réutilisant les mises en page, les couleurs, les logos et les paramètres de légende afin que chaque tutoriel reflète votre marque. Conservez le même ton dans tous vos scripts et appliquez une mise en forme cohérente pour les titres, les encadrés et les libellés d’étapes afin de créer une bibliothèque de tutoriels facilement reconnaissable.

Quelles options et quels formats d’exportation sont pris en charge ?

Les vidéos tutoriels peuvent être exportées dans des formats courants adaptés au web, aux plateformes LMS et aux réseaux sociaux. Vous pouvez choisir des formats d’image adaptés à chaque destination et préparer les sous-titres pour garantir l’accessibilité. Cela facilite la diffusion de vos tutoriels, quel que soit l’endroit où votre audience se forme.

Puis-je mettre à jour les vidéos de tutoriel lorsque mon produit change ?

Oui. Comme le flux de travail est basé sur des scripts, vous pouvez modifier une étape, remplacer une scène ou mettre à jour la terminologie, puis relancer le rendu rapidement. C’est idéal pour les équipes qui évoluent vite et qui ont besoin de tutoriels à jour sans devoir tout réenregistrer à chaque changement d’interface ou de procédure.

Mon contenu est-il en sécurité et à qui appartient ce que je crée ?

Vous conservez les droits sur le contenu que vous créez, y compris vos scripts et les vidéos exportées. La sécurité et les contrôles d’accès dépendent de votre formule et des paramètres de votre espace de travail. Pour les formations sensibles, suivez vos politiques internes et limitez l’accès uniquement aux équipes qui ont besoin de ces ressources.

