Étape 1 Ajoutez votre message promotionnel Saisissez un script, des détails sur un produit ou une idée de campagne. Le système prépare le contenu pour faciliter la création de vidéos promotionnelles prêtes à l’emploi.

Étape 2 Façonnez l’histoire Modifiez le texte pour affiner les accroches, les bénéfices et les appels à l’action de votre produit ou service. La plateforme structure automatiquement les scènes dans le modèle de vidéo.

Étape 3 Personnaliser les visuels et l’audio Choisissez la mise en page, les sous-titres, la musique et le style de voix pour créer une vidéo promotionnelle. Le timing, le rythme et la synchronisation labiale sont gérés automatiquement.