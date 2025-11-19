Créez des vidéos promotionnelles rapidement et de manière cohérente. Ajoutez un script ou un message de campagne pour générer automatiquement des visuels soignés, une voix off, des sous-titres et un rythme adaptés. Aucun tournage ni compétence en montage requis.
Mettez clairement en avant les avantages de votre produit sans avoir à filmer. Les vidéos promotionnelles aident à expliquer les fonctionnalités, à souligner la valeur et à susciter l’intérêt sur l’ensemble de vos canaux marketing.
Créez de courtes vidéos promotionnelles adaptées au défilement pour les réseaux sociaux grâce à un éditeur vidéo simple d’utilisation avec texte animé. Un message clair et des sous-titres aident à capter rapidement l’attention sur les plateformes pensées pour le mobile.
Faites la promotion de vos prochains lancements ou événements avec des vidéos qui transmettent rapidement les informations essentielles. Mettez facilement à jour vos messages lorsque les calendriers ou les offres évoluent.
Remplacez les visuels statiques par des vidéos promotionnelles qui présentent vos offres en un coup d’œil. La vidéo aide les visiteurs à comprendre plus rapidement la valeur de ce que vous proposez et à rester engagés plus longtemps.
Intégrez de courtes vidéos promotionnelles dans vos campagnes d’e‑mailing ou vos actions de prospection commerciale afin d’augmenter les taux d’ouverture, les clics et la clarté de vos messages.
Racontez l’histoire de votre marque à travers des vidéos promotionnelles faciles à produire, au style cohérent et facilement déployables sur tous vos canaux.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos promotionnelles
HeyGen aide les équipes à créer des vidéos promotionnelles professionnelles sans les processus de production traditionnels. Il combine une génération rapide de vidéos par IA, un contrôle précis du message et une production à grande échelle, afin que les contenus promotionnels soient prêts dès que les campagnes en ont besoin.
HeyGen structure ses vidéos promotionnelles autour d’accroches percutantes, de bénéfices clairs et d’appels à l’action forts pour créer une vidéo promo efficace. Chaque vidéo est conçue pour communiquer rapidement la valeur et maintenir l’engagement des spectateurs.
Créez des vidéos promotionnelles en quelques minutes, pas en plusieurs jours, grâce à notre plateforme simple d’utilisation. Modifiez vos scripts ou vos messages directement au niveau du texte et régénérez instantanément des vidéos mises à jour pour de nouvelles offres, lancements ou campagnes à partir de modèles prêts à l’emploi.
Chaque vidéo promotionnelle est générée avec des visuels épurés, une voix naturelle et un rythme équilibré. Cela garantit un rendu professionnel sur les réseaux sociaux, les publicités et les sites web.
Création de vidéos promotionnelles à partir de texte
Commencez avec une courte consigne ou un script complet et laissez le créateur de vidéos promotionnelles, simple d’utilisation, le transformer en une vidéo aboutie. Les scènes, les visuels, la narration et les sous-titres sont générés automatiquement pour correspondre à votre message.
Générateur de vidéos IA basé sur un script
Au lieu de gérer des chronologies complexes, vous travaillez directement avec un modèle de vidéo. Modifiez le texte, réorganisez les sections ou ajustez le ton, et le générateur de vidéos IA met instantanément à jour l’ensemble du modèle de vidéo promotionnelle en haute qualité.
Musique, voix et sous-titres inclus
Ajoutez automatiquement une musique de fond, des voix off naturelles et des sous-titres synchronisés. Ces éléments améliorent la clarté, l’accessibilité et la rétention des spectateurs, sans outils supplémentaires.
Mises en page et styles prêts pour votre marque
Appliquez des mises en page, des couleurs et des styles visuels en accord avec votre marque. Les vidéos promotionnelles restent cohérentes d’une campagne à l’autre tout en s’adaptant à différents messages et formats.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur de vidéos promotionnelles
Créez des vidéos promotionnelles en quatre étapes simples avec notre créateur de vidéos promotionnelles gratuit.
Saisissez un script, des détails sur un produit ou une idée de campagne. Le système prépare le contenu pour faciliter la création de vidéos promotionnelles prêtes à l’emploi.
Modifiez le texte pour affiner les accroches, les bénéfices et les appels à l’action de votre produit ou service. La plateforme structure automatiquement les scènes dans le modèle de vidéo.
Choisissez la mise en page, les sous-titres, la musique et le style de voix pour créer une vidéo promotionnelle. Le timing, le rythme et la synchronisation labiale sont gérés automatiquement.
Rendez la vidéo promotionnelle finale et exportez-la pour les réseaux sociaux, les sites web ou les campagnes avec du contenu libre de droits. Régénérez-la à tout moment avec un texte mis à jour pour créer une nouvelle vidéo promotionnelle.
Un créateur de vidéos promotionnelles est un outil qui génère des vidéos promotionnelles à partir de scripts ou d’idées, ce qui facilite la création de vidéos. Il automatise les visuels, la narration, les sous-titres et le rythme, afin que les équipes puissent produire des vidéos marketing sans tournage ni montage manuel.
Vous pouvez créer des promotions de produits, des vidéos de campagne, des annonces d’événements, des clips pour les réseaux sociaux, des vidéos pour votre site web et des contenus pour développer la notoriété de votre marque, le tout à partir du même flux de travail basé sur le texte.
La plupart des vidéos promotionnelles obtiennent les meilleurs résultats lorsqu’elles durent entre 15 secondes et 2 minutes, surtout lorsqu’un modèle de vidéo est utilisé. Le créateur de vidéos promotionnelles aide à structurer le contenu pour transmettre les messages clés rapidement et clairement.
Oui. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre marque, vos mises en page et vos styles visuels afin que les vidéos promotionnelles correspondent à votre identité et restent cohérentes d’une campagne à l’autre.
Non. Ce flux de travail est conçu pour que les non-éditeurs puissent créer facilement leurs propres vidéos. Vous travaillez avec du texte et des paramètres, tandis que l’IA gère automatiquement les détails de production.
Oui. Les vidéos sont générées dans des formats optimisés pour les plateformes sociales, avec des sous-titres et un rythme pensés pour le visionnage sur mobile.
Oui. Modifiez le texte, régénérez la vidéo, puis republiez-la à l’aide de l’éditeur vidéo. Cela permet de garder facilement vos promotions à jour sans devoir tout refaire à partir de zéro en utilisant un modèle de vidéo promotionnelle.
Les vidéos promotionnelles sont exportées au format MP4 standard, prêtes à être partagées sur les sites web, les réseaux sociaux, les campagnes d’e‑mailing et les publicités.
