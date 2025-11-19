Créateur de vidéos promotionnelles IA

Créez des vidéos promotionnelles rapidement et de manière cohérente. Ajoutez un script ou un message de campagne pour générer automatiquement des visuels soignés, une voix off, des sous-titres et un rythme adaptés. Aucun tournage ni compétence en montage requis.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez gratuitement notre générateur d’images en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vidéos de promotion de produits

Vidéos de promotion de produits

Mettez clairement en avant les avantages de votre produit sans avoir à filmer. Les vidéos promotionnelles aident à expliquer les fonctionnalités, à souligner la valeur et à susciter l’intérêt sur l’ensemble de vos canaux marketing.

Promotions de campagnes sur les réseaux sociaux

Promotions de campagnes sur les réseaux sociaux

Créez de courtes vidéos promotionnelles adaptées au défilement pour les réseaux sociaux grâce à un éditeur vidéo simple d’utilisation avec texte animé. Un message clair et des sous-titres aident à capter rapidement l’attention sur les plateformes pensées pour le mobile.

Annonces d’événements et de lancements

Annonces d’événements et de lancements

Faites la promotion de vos prochains lancements ou événements avec des vidéos qui transmettent rapidement les informations essentielles. Mettez facilement à jour vos messages lorsque les calendriers ou les offres évoluent.

Vidéos pour sites web et pages d’atterrissage

Vidéos pour sites web et pages d’atterrissage

Remplacez les visuels statiques par des vidéos promotionnelles qui présentent vos offres en un coup d’œil. La vidéo aide les visiteurs à comprendre plus rapidement la valeur de ce que vous proposez et à rester engagés plus longtemps.

E-mails et promotions commerciales

E-mails et promotions commerciales

Intégrez de courtes vidéos promotionnelles dans vos campagnes d’e‑mailing ou vos actions de prospection commerciale afin d’augmenter les taux d’ouverture, les clics et la clarté de vos messages.

Contenu de notoriété de marque

Contenu de notoriété de marque

Racontez l’histoire de votre marque à travers des vidéos promotionnelles faciles à produire, au style cohérent et facilement déployables sur tous vos canaux.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos promotionnelles

HeyGen aide les équipes à créer des vidéos promotionnelles professionnelles sans les processus de production traditionnels. Il combine une génération rapide de vidéos par IA, un contrôle précis du message et une production à grande échelle, afin que les contenus promotionnels soient prêts dès que les campagnes en ont besoin.

Conçu pour la narration promotionnelle

HeyGen structure ses vidéos promotionnelles autour d’accroches percutantes, de bénéfices clairs et d’appels à l’action forts pour créer une vidéo promo efficace. Chaque vidéo est conçue pour communiquer rapidement la valeur et maintenir l’engagement des spectateurs.

Création plus rapide, mises à jour plus simples

Créez des vidéos promotionnelles en quelques minutes, pas en plusieurs jours, grâce à notre plateforme simple d’utilisation. Modifiez vos scripts ou vos messages directement au niveau du texte et régénérez instantanément des vidéos mises à jour pour de nouvelles offres, lancements ou campagnes à partir de modèles prêts à l’emploi.

Qualité homogène sur tous les canaux

Chaque vidéo promotionnelle est générée avec des visuels épurés, une voix naturelle et un rythme équilibré. Cela garantit un rendu professionnel sur les réseaux sociaux, les publicités et les sites web.

Création de vidéos promotionnelles à partir de texte

Commencez avec une courte consigne ou un script complet et laissez le créateur de vidéos promotionnelles, simple d’utilisation, le transformer en une vidéo aboutie. Les scènes, les visuels, la narration et les sous-titres sont générés automatiquement pour correspondre à votre message.

Trois personnes souriantes apparaissent dans des fenêtres d’appel vidéo, avec une interface comportant des boutons « Video Agent », « Script » et « Add PDF/PPT ».

Générateur de vidéos IA basé sur un script

Au lieu de gérer des chronologies complexes, vous travaillez directement avec un modèle de vidéo. Modifiez le texte, réorganisez les sections ou ajustez le ton, et le générateur de vidéos IA met instantanément à jour l’ensemble du modèle de vidéo promotionnelle en haute qualité.

Un écran affichant une femme avec un téléphone, une présentation « Lancement de produit » et un « Script » pour la productivité.

Musique, voix et sous-titres inclus

Ajoutez automatiquement une musique de fond, des voix off naturelles et des sous-titres synchronisés. Ces éléments améliorent la clarté, l’accessibilité et la rétention des spectateurs, sans outils supplémentaires.

Musicien jouant de la guitare et cinéaste sur une plage avec une voiture vintage, accompagnés d’icônes de lecture vidéo et d’étincelles.

Mises en page et styles prêts pour votre marque

Appliquez des mises en page, des couleurs et des styles visuels en accord avec votre marque. Les vidéos promotionnelles restent cohérentes d’une campagne à l’autre tout en s’adaptant à différents messages et formats.

Femme souriante avec des éléments d’interface numérique affichant « Sécurité & Protection », des polices de la marque et les couleurs de la marque en cours de sélection.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos rédacteurs d’avoir le même niveau de créativité que moi dans le processus, lorsqu’il s’agit de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur en médias éducatifs
play buttonWatch video
Laboratoires Créatifs Vision
"Le moment magique pour moi, ça a été quand nous avons eu un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l’envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j’aime avec HeyGen, c’est que je n’ai plus besoin de refuser des projets. C’est comme si nous avions agrandi notre équipe. Nous pouvons faire beaucoup plus avec les ressources dont nous disposons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de vidéos promotionnelles

Créez des vidéos promotionnelles en quatre étapes simples avec notre créateur de vidéos promotionnelles gratuit.

Étape 1

Ajoutez votre message promotionnel

Saisissez un script, des détails sur un produit ou une idée de campagne. Le système prépare le contenu pour faciliter la création de vidéos promotionnelles prêtes à l’emploi.

Étape 2

Façonnez l’histoire

Modifiez le texte pour affiner les accroches, les bénéfices et les appels à l’action de votre produit ou service. La plateforme structure automatiquement les scènes dans le modèle de vidéo.

Étape 3

Personnaliser les visuels et l’audio

Choisissez la mise en page, les sous-titres, la musique et le style de voix pour créer une vidéo promotionnelle. Le timing, le rythme et la synchronisation labiale sont gérés automatiquement.

Étape 4

Générer et partager

Rendez la vidéo promotionnelle finale et exportez-la pour les réseaux sociaux, les sites web ou les campagnes avec du contenu libre de droits. Régénérez-la à tout moment avec un texte mis à jour pour créer une nouvelle vidéo promotionnelle.

Un Apple iMac affiche un tableau de bord de données avec graphiques et indicateurs, accompagné d’un clavier, d’un smartphone et d’une tasse posés sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos promotionnelles ?

Un créateur de vidéos promotionnelles est un outil qui génère des vidéos promotionnelles à partir de scripts ou d’idées, ce qui facilite la création de vidéos. Il automatise les visuels, la narration, les sous-titres et le rythme, afin que les équipes puissent produire des vidéos marketing sans tournage ni montage manuel.

Quels types de vidéos promotionnelles puis-je créer ?

Vous pouvez créer des promotions de produits, des vidéos de campagne, des annonces d’événements, des clips pour les réseaux sociaux, des vidéos pour votre site web et des contenus pour développer la notoriété de votre marque, le tout à partir du même flux de travail basé sur le texte.

Quelle doit être la durée d’une vidéo promotionnelle ?

La plupart des vidéos promotionnelles obtiennent les meilleurs résultats lorsqu’elles durent entre 15 secondes et 2 minutes, surtout lorsqu’un modèle de vidéo est utilisé. Le créateur de vidéos promotionnelles aide à structurer le contenu pour transmettre les messages clés rapidement et clairement.

Puis-je personnaliser l’image de marque et le style ?

Oui. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre marque, vos mises en page et vos styles visuels afin que les vidéos promotionnelles correspondent à votre identité et restent cohérentes d’une campagne à l’autre.

Ai-je besoin d’une expérience en montage vidéo ?

Non. Ce flux de travail est conçu pour que les non-éditeurs puissent créer facilement leurs propres vidéos. Vous travaillez avec du texte et des paramètres, tandis que l’IA gère automatiquement les détails de production.

Les vidéos promotionnelles sont-elles adaptées aux réseaux sociaux ?

Oui. Les vidéos sont générées dans des formats optimisés pour les plateformes sociales, avec des sous-titres et un rythme pensés pour le visionnage sur mobile.

Puis-je mettre à jour les vidéos promotionnelles facilement ?

Oui. Modifiez le texte, régénérez la vidéo, puis republiez-la à l’aide de l’éditeur vidéo. Cela permet de garder facilement vos promotions à jour sans devoir tout refaire à partir de zéro en utilisant un modèle de vidéo promotionnelle.

Sous quel format les vidéos promotionnelles sont-elles exportées ?

Les vidéos promotionnelles sont exportées au format MP4 standard, prêtes à être partagées sur les sites web, les réseaux sociaux, les campagnes d’e‑mailing et les publicités.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

CTA background