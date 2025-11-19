Étape 1 Commencez avec votre message et vos photos Rédigez ce que le Père Noël devrait dire et téléchargez des photos importantes pour le destinataire. Les détails deviennent une partie de l'histoire des fêtes de manière très naturelle, surtout dans une vidéo du Père Noël. Tout le monde se sent vu et apprécié.

Étape 2 Sélectionnez le style et l'ambiance Choisissez un look de Père Noël et un arrière-plan qui correspondent à l'occasion et à la personnalité. Chaque scène est prête avec un éclairage, des accessoires et des touches festives. Vous obtenez des visuels de haute qualité instantanément, surtout lors de la création d'une vidéo personnalisée du Père Noël.

Étape 3 Prévisualiser et peaufiner la vidéo Vérifiez comment le Père Noël délivre le message de vœux et ajustez tout ce qui nécessite une amélioration. Vous pouvez facilement réviser le texte, le rythme ou l'imagerie pour vous assurer que votre message vidéo du Père Noël est parfait. Le résultat final correspond toujours à votre vision.