Créateur d'outro : Créez gratuitement des fins de vidéos YouTube

Terminez chaque vidéo avec un appel à l'action clair et un style conforme à la marque en utilisant le créateur d'outro HeyGen. Construisez des écrans de fin animés, des incitations à s'abonner et des séquences de clôture de marque avec de la musique, des sous-titres et des appels à l'action cliquables pour votre vidéo d'outro, le tout sans avoir à éditer des chronologies ou à avoir de l'expérience en conception de mouvement. Créez des fins cohérentes qui maintiennent l'intérêt des spectateurs et les incitent à cliquer.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Écrans de fin YouTube et incitations à s'abonner

Ajoutez des boutons d'abonnement animés, des vidéos recommandées et des liens de playlist dans votre vidéo de fin qui favorisent la rétention et la croissance de la chaîne.

Écrans de clôture de cours et de leçon

Terminez les leçons avec les prochaines étapes, un texte de résumé et des liens vers des quiz dans une vidéo de conclusion de haute qualité pour augmenter les taux d'achèvement et les résultats d'apprentissage.

Génériques de fin pour vidéos d'entreprise

Terminez les démos de produits, les webcasts et les annonces avec un texte juridique cohérent, les coordonnées et les logos d'entreprise dans votre vidéo de fin.

Comptes-rendus d'événements et vidéos des temps forts

Clôturez les vidéos de l'événement avec des mentions de sponsors, des liens sociaux, et des appels à l'action pour les inscriptions ou l'achat de billets afin de stimuler des actions de suivi.

Conclusions de vidéos sociales et comptes à rebours

Utilisez des outros courts et en boucle pour les Reels et Shorts avec des appels à l'action rapides, des identifiants et des hashtags qui maintiennent un haut niveau d'engagement.

Clôture de podcast et d'interview

Créez des clips de fin avec audio incluant les notes de l'émission, les liens des invités et les instructions d'abonnement pour une publication multiplateforme, y compris sur TikTok et YouTube.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'outro

HeyGen aide les créateurs et les équipes à produire rapidement des outros professionnels, afin que votre chaîne ait une apparence cohérente et que votre public sache quoi faire ensuite. Commencez à partir d'un modèle ou d'une incitation, personnalisez le texte et le timing, choisissez la musique et la voix, puis exportez des fichiers prêts pour la plateforme en quelques minutes.

Gardez les spectateurs captivés et convertissez-les

Concevez des outros qui mettent en valeur votre prochaine vidéo, playlist ou bouton d'abonnement, afin que davantage de spectateurs restent sur votre chaîne et passent à l'action.

Rapide, reproductible, cohérent avec la marque

Utilisez des modèles et des kits de marque pour créer une bibliothèque de génériques de fin qui correspondent à vos miniatures, couleurs et ton sans avoir à tout reconstruire à chaque fois.

Aucune compétence en design nécessaire

Des mises en page guidées, des suggestions de scripts et des contrôles de timeline simples rendent facile la production de fins animées qui semblent soignées.

Avatar de photo IA et animation de personnage

Animez des portraits, des photos en pied et des avatars avec des gestes réalistes. Ce générateur d'images analyse les expressions et ajoute une animation faciale réaliste en utilisant une IA avancée, créant ainsi des résultats vidéo convaincants.

Un homme âgé souriant, avec un menu « Choisissez votre avatar » affichant diverses photos de profil.

Création rapide de vidéo à partir de photos

Téléchargez une image, ajoutez votre script et cliquez sur générer la vidéo. HeyGen s'occupe du reste. Transformez des photos en vidéos époustouflantes en quelques secondes avec une haute qualité vidéo. C'est l'outil idéal de conversion d'image en vidéo pour ceux qui ont besoin d'une création vidéo rapide à grande échelle.

Une interface de téléchargement de photos présentant plusieurs images d'une femme noire souriante, avec un curseur qui glisse une autre image d'elle.

Voix, musique et sous-titres dans un seul flux

Générez des vidéos en utilisant des voix et de la musique intégrées. Créez des avatars parlants avec des sous-titres synchronisés à l'audio. Ajoutez des couches audio sans nécessiter d'outils séparés. Prend en charge plusieurs formats vidéo et résolutions.

Clonage de voix

Styles flexibles et contrôle des mouvements

Personnalisez la durée, le format et le rythme de la vidéo. Dirigez les transitions avec des commandes textuelles telles que « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération de vidéo vous donne un contrôle total sans aucune courbe d'apprentissage.

Une interface numérique affichant un fond en spirale 3D blanc, une timeline de montage vidéo avec des vignettes, et un curseur bleu sur un emplacement vide.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur d'outro de HeyGen

Créez un générique de fin achevé en quatre étapes simples, avec des outils qui éliminent la complexité.

Étape 1

Choisissez un modèle ou commencez à partir de zéro

Sélectionnez un style qui correspond à votre chaîne, ou collez une courte instruction décrivant le ton et les éléments, comme « abonnez-vous, prochaine vidéo, liens sociaux » pour votre créateur d'intro.

Étape 2

Personnalisez le texte, le logo et le timing

Ajoutez le nom de votre chaîne, vos identifiants sur les réseaux sociaux et une vignette vidéo recommandée, puis réglez la durée d'affichage de chaque élément.

Étape 3

Ajouter de l'audio et des sous-titres

Choisissez une musique de fond, générez une signature vocale rapide et créez des sous-titres pour que le générique de fin soit efficace en mode muet.

Étape 4

Exporter et joindre aux vidéos

Réalisez un MP4 prêt pour les plateformes, téléchargez des sous-titres SRT ou utilisez un lien hébergé. Enregistrez le projet en tant que modèle pour les futurs épisodes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur d'outro ?

Un créateur d'outro est un générateur de vidéos IA qui vous aide à concevoir la séquence de clôture d'une vidéo, y compris les incitations à s'abonner, les vidéos recommandées, les sous-titres et l'identité de marque, afin que les spectateurs sachent quoi faire ensuite.

Ai-je besoin de compétences en montage vidéo pour utiliser le créateur d'outro HeyGen ?

Non. HeyGen fournit des modèles, des mises en page guidées et des commandes simples pour que tout créateur puisse produire des outros raffinés sans expérience en conception de mouvement dans leur créateur de vidéos.


Puis-je ajouter des vignettes d'abonnement et de playlist à mon générique de fin ?

Oui. Ajoutez des espaces réservés pour vignettes animées, des boutons d'abonnement, et des liens de playlist qui correspondent aux exigences des écrans de fin YouTube.

Puis-je inclure de la musique et une voix off dans mon générique de fin ?

Oui. Choisissez des pistes musicales libres de droits, téléchargez votre propre audio ou générez une courte voix off pour compléter la vidéo de fin pour votre vidéo YouTube.

Quels formats d'exportation sont pris en charge ?

Exportez des fichiers MP4 optimisés pour YouTube et les plateformes sociales, et téléchargez des fichiers de sous-titres tels que SRT pour les légendes si nécessaire pour votre vidéo de fin.

Quelle devrait être la durée d'un générique de fin ?

Les outros durent généralement de 5 à 20 secondes selon la plateforme et l'appel à l'action. HeyGen vous aide avec les éléments temporels pour que rien ne semble précipité.

Puis-je réutiliser le même générique de fin pour plusieurs vidéos ?

Oui. Enregistrez les projets en tant que modèles, appliquez les kits de marque, puis dupliquez et modifiez les versions pour chaque épisode ou saison de votre vidéo YouTube.

Les outros sont-ils compatibles avec les outils d'écran de fin YouTube ?

Oui. Les modèles HeyGen incluent des zones sûres pour les éléments cliquables de YouTube et peuvent être exportés afin que vous puissiez ajouter facilement des annotations d'écran de fin YouTube.

Puis-je créer différents génériques de fin pour différentes langues ou régions ?

Oui. Dupliquez le projet, échangez les voix off et les sous-titres, et exportez les versions localisées en utilisant le traducteur vidéo sans modifier les éléments visuels.

Mes médias sont-ils sécurisés pendant l'édition ?

Oui. Vos téléchargements et projets sont stockés de manière sécurisée, et vous contrôlez les paramètres d'accès et de partage pour chaque projet dans le créateur de vidéos.

Les équipes peuvent-elles collaborer sur d'autres projets ?

Oui. Invitez les membres de l'équipe à modifier, réviser et approuver les outros afin que les gestionnaires de chaînes et les éditeurs restent alignés.

Puis-je modifier un générique de fin après l'exportation ?

Oui. Rouvrez le projet, modifiez le texte, la musique ou le timing, puis générez un nouvel export pour votre vidéo de fin. Les versions restent enregistrées afin que vous puissiez revenir en arrière si nécessaire.

Les autres affectent-ils le temps de visionnage ou l'engagement ?

Un générique de fin bien conçu encourage les spectateurs à regarder plus de contenu ou à s'abonner, ce qui peut améliorer la durée des sessions et la croissance de la chaîne lorsqu'il est utilisé de manière cohérente.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

