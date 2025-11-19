Terminez chaque vidéo avec un appel à l'action clair et un style conforme à la marque en utilisant le créateur d'outro HeyGen. Construisez des écrans de fin animés, des incitations à s'abonner et des séquences de clôture de marque avec de la musique, des sous-titres et des appels à l'action cliquables pour votre vidéo d'outro, le tout sans avoir à éditer des chronologies ou à avoir de l'expérience en conception de mouvement. Créez des fins cohérentes qui maintiennent l'intérêt des spectateurs et les incitent à cliquer.
Ajoutez des boutons d'abonnement animés, des vidéos recommandées et des liens de playlist dans votre vidéo de fin qui favorisent la rétention et la croissance de la chaîne.
Terminez les leçons avec les prochaines étapes, un texte de résumé et des liens vers des quiz dans une vidéo de conclusion de haute qualité pour augmenter les taux d'achèvement et les résultats d'apprentissage.
Terminez les démos de produits, les webcasts et les annonces avec un texte juridique cohérent, les coordonnées et les logos d'entreprise dans votre vidéo de fin.
Clôturez les vidéos de l'événement avec des mentions de sponsors, des liens sociaux, et des appels à l'action pour les inscriptions ou l'achat de billets afin de stimuler des actions de suivi.
Utilisez des outros courts et en boucle pour les Reels et Shorts avec des appels à l'action rapides, des identifiants et des hashtags qui maintiennent un haut niveau d'engagement.
Créez des clips de fin avec audio incluant les notes de l'émission, les liens des invités et les instructions d'abonnement pour une publication multiplateforme, y compris sur TikTok et YouTube.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'outro
HeyGen aide les créateurs et les équipes à produire rapidement des outros professionnels, afin que votre chaîne ait une apparence cohérente et que votre public sache quoi faire ensuite. Commencez à partir d'un modèle ou d'une incitation, personnalisez le texte et le timing, choisissez la musique et la voix, puis exportez des fichiers prêts pour la plateforme en quelques minutes.
Concevez des outros qui mettent en valeur votre prochaine vidéo, playlist ou bouton d'abonnement, afin que davantage de spectateurs restent sur votre chaîne et passent à l'action.
Utilisez des modèles et des kits de marque pour créer une bibliothèque de génériques de fin qui correspondent à vos miniatures, couleurs et ton sans avoir à tout reconstruire à chaque fois.
Des mises en page guidées, des suggestions de scripts et des contrôles de timeline simples rendent facile la production de fins animées qui semblent soignées.
Avatar de photo IA et animation de personnage
Animez des portraits, des photos en pied et des avatars avec des gestes réalistes. Ce générateur d'images analyse les expressions et ajoute une animation faciale réaliste en utilisant une IA avancée, créant ainsi des résultats vidéo convaincants.
Création rapide de vidéo à partir de photos
Téléchargez une image, ajoutez votre script et cliquez sur générer la vidéo. HeyGen s'occupe du reste. Transformez des photos en vidéos époustouflantes en quelques secondes avec une haute qualité vidéo. C'est l'outil idéal de conversion d'image en vidéo pour ceux qui ont besoin d'une création vidéo rapide à grande échelle.
Voix, musique et sous-titres dans un seul flux
Générez des vidéos en utilisant des voix et de la musique intégrées. Créez des avatars parlants avec des sous-titres synchronisés à l'audio. Ajoutez des couches audio sans nécessiter d'outils séparés. Prend en charge plusieurs formats vidéo et résolutions.
Styles flexibles et contrôle des mouvements
Personnalisez la durée, le format et le rythme de la vidéo. Dirigez les transitions avec des commandes textuelles telles que « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération de vidéo vous donne un contrôle total sans aucune courbe d'apprentissage.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'outro de HeyGen
Créez un générique de fin achevé en quatre étapes simples, avec des outils qui éliminent la complexité.
Sélectionnez un style qui correspond à votre chaîne, ou collez une courte instruction décrivant le ton et les éléments, comme « abonnez-vous, prochaine vidéo, liens sociaux » pour votre créateur d'intro.
Ajoutez le nom de votre chaîne, vos identifiants sur les réseaux sociaux et une vignette vidéo recommandée, puis réglez la durée d'affichage de chaque élément.
Choisissez une musique de fond, générez une signature vocale rapide et créez des sous-titres pour que le générique de fin soit efficace en mode muet.
Réalisez un MP4 prêt pour les plateformes, téléchargez des sous-titres SRT ou utilisez un lien hébergé. Enregistrez le projet en tant que modèle pour les futurs épisodes.
Un créateur d'outro est un générateur de vidéos IA qui vous aide à concevoir la séquence de clôture d'une vidéo, y compris les incitations à s'abonner, les vidéos recommandées, les sous-titres et l'identité de marque, afin que les spectateurs sachent quoi faire ensuite.
Non. HeyGen fournit des modèles, des mises en page guidées et des commandes simples pour que tout créateur puisse produire des outros raffinés sans expérience en conception de mouvement dans leur créateur de vidéos.
Oui. Ajoutez des espaces réservés pour vignettes animées, des boutons d'abonnement, et des liens de playlist qui correspondent aux exigences des écrans de fin YouTube.
Oui. Choisissez des pistes musicales libres de droits, téléchargez votre propre audio ou générez une courte voix off pour compléter la vidéo de fin pour votre vidéo YouTube.
Exportez des fichiers MP4 optimisés pour YouTube et les plateformes sociales, et téléchargez des fichiers de sous-titres tels que SRT pour les légendes si nécessaire pour votre vidéo de fin.
Les outros durent généralement de 5 à 20 secondes selon la plateforme et l'appel à l'action. HeyGen vous aide avec les éléments temporels pour que rien ne semble précipité.
Oui. Enregistrez les projets en tant que modèles, appliquez les kits de marque, puis dupliquez et modifiez les versions pour chaque épisode ou saison de votre vidéo YouTube.
Oui. Les modèles HeyGen incluent des zones sûres pour les éléments cliquables de YouTube et peuvent être exportés afin que vous puissiez ajouter facilement des annotations d'écran de fin YouTube.
Oui. Dupliquez le projet, échangez les voix off et les sous-titres, et exportez les versions localisées en utilisant le traducteur vidéo sans modifier les éléments visuels.
Oui. Vos téléchargements et projets sont stockés de manière sécurisée, et vous contrôlez les paramètres d'accès et de partage pour chaque projet dans le créateur de vidéos.
Oui. Invitez les membres de l'équipe à modifier, réviser et approuver les outros afin que les gestionnaires de chaînes et les éditeurs restent alignés.
Oui. Rouvrez le projet, modifiez le texte, la musique ou le timing, puis générez un nouvel export pour votre vidéo de fin. Les versions restent enregistrées afin que vous puissiez revenir en arrière si nécessaire.
Un générique de fin bien conçu encourage les spectateurs à regarder plus de contenu ou à s'abonner, ce qui peut améliorer la durée des sessions et la croissance de la chaîne lorsqu'il est utilisé de manière cohérente.
