HeyGen logo

Générateur de vidéo d'arrière-plan pour contenus de diffusion

Créez une vidéo d'arrière-plan de nouvelles professionnelle à partir de texte en utilisant la plateforme de génération de vidéos IA de HeyGen. Transformez les gros titres, les mises à jour et les annonces en visuels de style diffusion propres qui soutiennent la narration à l'écran sans production en studio ou conception de mouvement manuelle.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Dernières informations

Dernières informations

Les équipes médiatiques produisent rapidement des vidéos de fond pour les actualités lorsque les histoires évoluent. Mettez à jour le titre et régénérez sans avoir à reconstruire les visuels sous pression, en garantissant que les images restent en qualité 4K.

Annonces des nouvelles d'entreprise

Annonces des nouvelles d'entreprise

Les organisations utilisent des vidéos d'arrière-plan d'actualités pour des messages de leadership, des résumés de résultats financiers et des mises à jour de politiques qui nécessitent une présentation formelle et digne de confiance.

Communications internes

Communications internes

Les équipes RH et opérationnelles partagent les mises à jour de l'entreprise en utilisant des vidéos d'arrière-plan d'actualités qui paraissent structurées et faciles à suivre par rapport à de simples diapositives.

Actualités éducatives

Actualités éducatives

Les enseignants et les institutions présentent l'actualité avec des vidéos de contexte qui aident les élèves à se concentrer sur les faits sans encombrement visuel.

Brèves financières et de marché

Brèves financières et de marché

Les équipes financières présentent des rapports avec des vidéos d'actualités en arrière-plan qui renforcent le professionnalisme et la clarté lors des mises à jour basées sur les données.

Information communautaire et publique

Information communautaire et publique

Les organisations publiques partagent des alertes et des annonces en utilisant des vidéos d'arrière-plan d'actualités qui communiquent l'urgence tout en restant calmes et lisibles.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de vidéos d'arrière-plan pour les actualités

HeyGen est conçu pour des vidéos axées sur l'information. Il génère des vidéos de fond pour les actualités qui mettent l'accent sur la clarté, la crédibilité et le rythme, afin que les spectateurs se concentrent sur le message, et non sur des visuels distrayants.

Conçu pour la diffusion d'informations

Les vidéos d'arrière-plan pour les actualités privilégient la lisibilité, le contraste et un mouvement apaisant, les rendant idéales pour les gros titres, les mises à jour et les reportages parlés.

Mises à jour rapides sans refonte

Lorsque l'actualité change, vous modifiez le texte et le régénérez. Pas de chronologies, pas de reconstruction graphique, et pas de retards pour les mises à jour urgentes.

Ton professionnel par défaut

Chaque vidéo d'arrière-plan de nouvelles suit les conventions de style d'une salle de rédaction, ce qui aide le contenu à paraître autoritaire même sans un studio physique.

Génération d'arrière-plan basée sur les gros titres

Commencez avec un gros titre ou un court script et générez une vidéo de fond pour les actualités qui soutient visuellement le sujet. Le mouvement, la disposition et l'espacement sont optimisés pour que les superpositions de texte et les présentateurs restent le point central.

image en vidéo

Mouvement subtil et visuels en boucle

Les vidéos de fond pour les actualités utilisent une animation sobre conçue pour de longs visionnages. Les boucles semblent continues et stables, évitant les mouvements brusques qui distrairaient du contenu parlé, en particulier lors de l'utilisation d'une boucle en arrière-plan.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Modèles pour tiers inférieurs et bandeaux défilants

Le système réserve des zones visuelles sûres pour les tiers inférieurs, les sous-titres ou les bandeaux défilants. Cela garantit que la vidéo d'arrière-plan des actualités fonctionne bien avec les superpositions et les graphiques à l'écran.

Clonage de voix

Style visuel sensible au sujet

Choisissez des styles adaptés aux dernières nouvelles, aux mises à jour financières, aux briefings technologiques ou aux annonces générales. Chaque vidéo d'arrière-plan de nouvelles adapte la couleur, le mouvement et la structure au sujet traité.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de vidéo d'arrière-plan pour les actualités

Créez une vidéo d'arrière-plan pour les actualités en quatre étapes simples qui s'adaptent aux flux de travail de publication rapide.

Étape 1

Ajoutez un titre ou un script

Saisissez votre titre, sujet ou court script pour générer un décor vidéo de nouvelles impressionnant. HeyGen analyse la structure et prépare la mise en page de la vidéo de fond des nouvelles.

Étape 2

Sélectionnez le style de nouvelles

Choisissez un style visuel en accord avec votre sujet, tel que les actualités de dernière heure ou le reportage financier. Le mouvement et la composition s'ajustent automatiquement.

Étape 3

Appliquez le branding et les zones de texte

Ajoutez des logos, des couleurs et des préférences de placement de texte. L'arrière-plan s'adapte tout en gardant les informations lisibles.

Étape 4

Générer et exporter

Réalisez le montage de la vidéo d'arrière-plan des actualités comme un fichier prêt à l'emploi pour la diffusion, le streaming ou la distribution interne.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une vidéo d'arrière-plan d'actualités ?

Une vidéo d'arrière-plan pour les actualités est un fond animé conçu pour accompagner les informations parlées, les gros titres ou le texte à l'écran. Elle ajoute une profondeur visuelle tout en maintenant l'attention sur l'information.

En quoi cela diffère-t-il des vidéos d'arrière-plan génériques ?

Les arrière-plans génériques sont décoratifs. Les vidéos d'arrière-plan des actualités sont structurées pour la lisibilité, des zones de texte sûres et un mouvement calme qui convient au contenu informatif.

Puis-je mettre à jour l'arrière-plan lorsque les nouvelles changent ?

Oui. Vous pouvez modifier les titres ou le texte et régénérer instantanément la vidéo d'arrière-plan des actualités sans avoir à repenser les visuels.

Cela convient-il pour des diffusions en direct ?

Les vidéos d'arrière-plan pour les actualités sont efficaces tant pour les segments en direct qu'enregistrés, offrant un décor professionnel pour améliorer le récit. Elles sont conçues pour boucler de manière fluide et rester visuellement stables.

Puis-je personnaliser les couleurs et l'identité visuelle ?

Oui. Vous pouvez appliquer les couleurs de la marque, les logos et les préférences de mise en page afin que la vidéo d'arrière-plan des actualités soit en adéquation avec votre organisation.

Cela fonctionne-t-il pour différents sujets ?

La plateforme prend en charge les actualités générales, la finance, la technologie, l'éducation et les annonces d'entreprise avec des visuels appropriés aux sujets.

Quels formats puis-je exporter ?

Les vidéos d'arrière-plan des actualités sont exportées sous forme de fichiers vidéo standards compatibles avec les logiciels de diffusion, les outils de streaming et les plateformes de présentation.

Qui devrait utiliser un générateur de vidéo d'arrière-plan de nouvelles ?

Les équipes médiatiques, les entreprises, les éducateurs et les organisations publiques utilisent des vidéos d'arrière-plan d'actualités pour présenter clairement les mises à jour sans une production en studio complète.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background