Accueil Outil Vidéo d'arrière-plan des actualités

Générateur de vidéo d'arrière-plan pour contenus de diffusion

Créez une vidéo d'arrière-plan de nouvelles professionnelle à partir de texte en utilisant la plateforme de génération de vidéos IA de HeyGen. Transformez les gros titres, les mises à jour et les annonces en visuels de style diffusion propres qui soutiennent la narration à l'écran sans production en studio ou conception de mouvement manuelle.