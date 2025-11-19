HeyGen logo

Créateur de montages pour bobines de faits saillants cinématographiques en quelques minutes

Créez des montages vidéo cinématographiques en utilisant le créateur de montages alimenté par l'IA de HeyGen. Combinez des photos, des clips, des idées ou des scripts en un montage raffiné avec des visuels générés par l'IA, des transitions, des légendes et de la musique. Pas de chronologies manuelles ou d'édition complexe, juste des histoires vidéo cohérentes créées en quelques minutes avec l'aide d'un créateur de montage vidéo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Montages de souvenirs personnels et de moments forts

Montages de souvenirs personnels et de moments forts

Éditer manuellement des vidéos de souvenirs prend du temps et des efforts. Les montages générés par IA transforment photos et clips en bobines de moments forts significatifs qui préservent les instants de manière magnifique, mettant en valeur la puissance du montage vidéo.

Montages vidéo pour les réseaux sociaux

Montages vidéo pour les réseaux sociaux

Créer des montages spécifiques à une plateforme peut être répétitif. Le créateur de montage génère des vidéos raffinées optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux sans redimensionnement ni réédition manuelle.

Récapitulatif de l'événement et vidéos de célébration

Récapitulatif de l'événement et vidéos de célébration

Les comptes rendus d'événements nécessitent souvent de trier de grandes quantités de séquences. L'IA organise le contenu en un montage clair et captivant qui capture automatiquement les meilleurs moments.

Marketing et narration de marque

Marketing et narration de marque

Les montages vidéo aident les marques à raconter des histoires rapidement et efficacement, ce qui en fait un outil indispensable pour tout monteur vidéo. La génération de vidéos par IA produit des montages vidéo propres et professionnels pour des campagnes, des lancements et des temps forts de la marque.

Compilations de voyage et de style de vie

Compilations de voyage et de style de vie

Il est difficile de condenser efficacement des séquences de voyage. L'IA crée des montages fluides qui présentent les expériences sans submerger les spectateurs.

Montages éducatifs et de présentation

Montages éducatifs et de présentation

Créez des montages vidéo attrayants pour Reels, Shorts et TikTok, optimisés pour capter l'attention et être partagés.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de montages

HeyGen repense la création de montages par la génération de vidéos IA. Au lieu d'organiser manuellement les clips et les transitions, le créateur de montages vidéo IA construit automatiquement des montages structurés, chargés d'émotion, qui paraissent intentionnels, fluides et prêts à être partagés sur n'importe quel canal.

Flux narratif piloté par IA

L'IA analyse votre contenu et génère une structure narrative claire. Les scènes, les transitions et le rythme sont automatiquement alignés pour que le montage paraisse cohérent plutôt qu'assemblé de manière artificielle, grâce à la technologie IA avancée.

Conçu pour la vitesse et l'évolutivité

Créez des vidéos montage en quelques minutes, pas des heures. La génération de vidéos par IA élimine les tâches d'édition répétitives afin que vous puissiez produire plusieurs montages sans ralentir.

Apports créatifs flexibles

Commencez à partir d'images, de clips vidéo ou de textes de départ. Le créateur de montage s'adapte à différents types d'entrées, ce qui facilite la création de bobines de faits saillants, de récapitulatifs et de compilations sans modèles rigides, parfait pour tout montage vidéo.

Séquençage intelligent des moments

Le créateur de montages HeyGen utilise l'IA pour analyser vos photos, clips et données, puis il séquence les moments en un flux narratif naturel. Les temps forts sont arrangés pour susciter de l'émotion, éviter la répétition et créer un début, un milieu et une fin clairs au lieu d'une compilation aléatoire.

Une cascade diagonale de photos triangulaires présentant une femme souriante dans divers rôles, avec des bordures lumineuses colorées.

Maîtrise du rythme et de la cadence émotionnelle

Le créateur de montage équilibre automatiquement les moments rapides et lents, ajustant la longueur des scènes et les transitions pour que les pics émotionnels ressortent. Que le montage soit festif, nostalgique ou réfléchi, le rythme est optimisé pour maintenir l'intérêt des spectateurs sans qu'ils se sentent pressés ou que cela traîne en longueur.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Fusion transparente de photos et vidéos

Le créateur de montages HeyGen fusionne les images fixes et les séquences animées de manière fluide, ajoutant un mouvement subtil aux photos et des transitions naturelles entre les formats. Cela crée une expérience de visionnement cohérente où les photos semblent vivantes et les vidéos semblent reliées plutôt qu'assemblées de façon abrupte.

Clonage de voix

Alignement du récit guidé par la musique

Le créateur de montage aligne les changements de scène, les transitions et les moments clés sur le rythme et la structure de la musique sélectionnée. Les temps forts émotionnels sont renforcés visuellement, aidant le montage à paraître intentionnel et cinématographique sans synchronisation manuelle ou montage audio.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de montage

Créez des montages vidéo générés par IA en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez votre contenu

Téléchargez des photos, des clips ou proposez une idée de texte. Définissez l'objectif et le ton de votre vidéo montage.

Étape 2

Personnalisez le style et la musique

Choisissez le style visuel, les préférences musicales, les sous-titres et le format d'image pour correspondre à votre public.

Étape 3

Générer avec l'IA

Le générateur de vidéos IA de HeyGen construit le montage avec des visuels synchronisés, des transitions et de l'audio.

Étape 4

Exporter et partager

Téléchargez votre vidéo montage ou publiez-la instantanément sur les réseaux sociaux, le web ou des canaux internes en utilisant notre créateur de vidéos.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de montage et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de montages combine plusieurs photos, clips vidéo ou idées en une seule vidéo cohérente. HeyGen utilise une approche de générateur de vidéo IA pour structurer automatiquement les scènes, appliquer des transitions, synchroniser la musique et équilibrer le rythme, éliminant ainsi le besoin de chronologies manuelles ou de compétences détaillées en montage vidéo.

En quoi un créateur de montages IA est-il différent des éditeurs traditionnels ?

Les éditeurs vidéo traditionnels vous obligent à organiser manuellement les clips, les transitions et l'audio. Un créateur de montage IA gère automatiquement la séquence, le timing et la fluidité, générant un montage cinématographique basé sur vos entrées afin que vous puissiez vous concentrer sur le contenu plutôt que sur le travail technique de montage vidéo.

Puis-je créer un montage en utilisant uniquement des photos ?

Oui. En utilisant la génération de vidéo à partir d'images, HeyGen anime des photos fixes avec un mouvement fluide, des transitions et un timing. Cela vous permet de créer des vidéos montage dynamiques à partir uniquement d'images sans nécessiter de séquences vidéo enregistrées ou de compétences en animation.

Le créateur de montage ajoute-t-il automatiquement de la musique et du timing ?

Oui. L'IA sélectionne et synchronise la musique de fond avec le rythme visuel. Les changements de scène, les transitions et les moments émotionnels sont automatiquement alignés sur l'audio, créant une expérience de visionnage fluide sans découpage manuel ou édition audio.

Puis-je modifier ou mettre à jour un montage après sa création ?

Oui. Vous pouvez remplacer des images, réorganiser des clips ou ajuster les entrées et régénérer le montage instantanément. L'IA préserve la structure générale et le timing, donc les mises à jour ne nécessitent pas de reconstruire la vidéo depuis le début.

Quels types de vidéos de montage puis-je créer ?

Vous pouvez créer des montages de souvenirs personnels, des temps forts de voyages, des récapitulatifs d'événements, des vidéos de narration de marque, des compilations pour les réseaux sociaux et des résumés éducatifs. Le créateur de montage adapte les visuels et le rythme pour correspondre à différents cas d'utilisation et publics, améliorant ainsi l'expérience globale du montage vidéo.

Ai-je besoin d'expérience en montage vidéo pour l'utiliser ?

Non. Le créateur de montage est conçu pour des utilisateurs de tous niveaux. La génération de vidéo par IA gère automatiquement les transitions, le timing et la structure, permettant aux débutants de produire des vidéos de montage de qualité professionnelle sans formation.

Dans quels formats puis-je exporter des vidéos de montage ?

Les montages vidéo peuvent être exportés dans des formats standards adaptés pour les réseaux sociaux, les sites web, les présentations et le partage interne. Les rapports d'aspect et les résolutions sont optimisés pour les plateformes courantes sans étapes de formatage supplémentaires.

À qui appartiennent les vidéos montages créées avec HeyGen ?

Vous conservez la pleine propriété de toutes les vidéos de montage que vous générez. Votre contenu, vos contributions et vos vidéos finales restent privés et peuvent être partagés ou publiés librement sans restrictions de propriété.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background