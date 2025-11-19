Accueil Outil Montage Maker

Créateur de montages pour bobines de faits saillants cinématographiques en quelques minutes

Créez des montages vidéo cinématographiques en utilisant le créateur de montages alimenté par l'IA de HeyGen. Combinez des photos, des clips, des idées ou des scripts en un montage raffiné avec des visuels générés par l'IA, des transitions, des légendes et de la musique. Pas de chronologies manuelles ou d'édition complexe, juste des histoires vidéo cohérentes créées en quelques minutes avec l'aide d'un créateur de montage vidéo.